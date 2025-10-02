Поне 85 убити в Газа при израелски удари през последните 24 часа

Най-малко 85 палестинци са убити през последните 24 часа в резултат на израелски обстрел и бомбардировки на ивицата Газа, съобщи палестинската информационна агенция WAFA.

Според агенцията най-малко 53 души са убити при удари в северната част на анклава, други 28 в централната му част и четирима в южната. Повече от 180 ранени са откарани в болници.

Министерството на здравеопазването на Газа съобщи, че през последните 24 часа са регистрирани два смъртни случая от глад. Единият от починалите е дете. Броят на жертвите от глад в анклава достигна 455, като над 150 от тях са деца.

Според министерството, над 66 000 палестинци са били убити и над 168 000 са ранени в ивицата Газа от началото на военните действия на 7 октомври 2023 г.

На 16 септември израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви началото на офанзива в град Газа, насочена към окончателното поражение на радикалното палестинско движение Хамас. Преди това израелската армия многократно предупреждаваше местното население да напусне бойните зони, включително чрез хвърляне на листовки върху града. На 1 октомври министърът на отбраната Израел Кац обяви, че всички, които все още не са напуснали Газа, ще бъдат считани за терористи.