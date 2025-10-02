Новини
Поне 85 убити в Газа при израелски удари през последните 24 часа

2 Октомври, 2025 05:16, обновена 2 Октомври, 2025 05:19 548 4

Повече от 180 ранени са откарани в болници

Поне 85 убити в Газа при израелски удари през последните 24 часа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 85 палестинци са убити през последните 24 часа в резултат на израелски обстрел и бомбардировки на ивицата Газа, съобщи палестинската информационна агенция WAFA.

Според агенцията най-малко 53 души са убити при удари в северната част на анклава, други 28 в централната му част и четирима в южната. Повече от 180 ранени са откарани в болници.

Министерството на здравеопазването на Газа съобщи, че през последните 24 часа са регистрирани два смъртни случая от глад. Единият от починалите е дете. Броят на жертвите от глад в анклава достигна 455, като над 150 от тях са деца.

Според министерството, над 66 000 палестинци са били убити и над 168 000 са ранени в ивицата Газа от началото на военните действия на 7 октомври 2023 г.

На 16 септември израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви началото на офанзива в град Газа, насочена към окончателното поражение на радикалното палестинско движение Хамас. Преди това израелската армия многократно предупреждаваше местното население да напусне бойните зони, включително чрез хвърляне на листовки върху града. На 1 октомври министърът на отбраната Израел Кац обяви, че всички, които все още не са напуснали Газа, ще бъдат считани за терористи.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е как така - ...,,напускайте"...?!

    4 1 Отговор
    Лесно ли се напуска Дом,строен с години...?!
    И после къде ще отидат,като нищо не им осигурявате...- нито покрив,нито храна...?!
    Оказва,се че палатковите лагери,в които се отеглят и те биват обстрелвани...и там десетки жертви...?!
    Израелски цинизъм,в действие...!

    05:36 02.10.2025

  • 2 военни престъпления

    3 1 Отговор
    Къде е международната демократична общност? Измама ли е?

    05:38 02.10.2025

  • 3 Нелегални режими с псевдо избори

    3 1 Отговор
    Западът е криминален режим

    05:39 02.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.