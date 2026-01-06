Иран заплаши Израел с възможни превантивни удари

Иранското ръководство предупреди за възможни превантивни военни удари по Израел в изявление от днес на новосъздадения му Съвет по отбраната, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Органът, който беше сформиран през август, заяви, че каквато и да е намеса във вътрешните дела на Иран или действие, подкопаващо сигурността на Ислямската република, ще бъде последвана от отговор. Оттам допълниха, че Техеран няма да се ограничи с реакция постфактум, а ще разглежда „всякакви конкретни индикации и заплахи като част уравнението на сигурността“.
Според различни публикации в медиите израелският премиер Бенямин Нетаняху е информирал Техеран през Москва, че Израел не цели военна ескалация. Израел и Иран не поддържат дипломатически отношения и нямат преки канали за комуникация.
Днес иранският върховен лидер Али Хаменей изрази скептицизъм в коментар в социалната мрежа „Екс“: „Разбира се, злобният враг е заблуждаващ лъжец и не му вярваме“.
वो चीज़ जो दुश्मन को ईरानी राष्ट्र के ख़िलाफ़ 12 दिन की जंग में पहले तो जंगबंदी माँगने पर मजबूर करती है, और फिर यह कहने पर कि हम आपसे जंग नहीं चाहते? (हालाँकि वो दुष्ट दुश्मन धोखेबाज़ है और हम उसकी बात पर भरोसा नहीं करते)। वो चीज़ क्या है? वो है ईरानी राष्ट्र की ताक़त।— आयतुल्लाह सय्यद अली ख़ामेनई (@In_khamenei) January 6, 2026
Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция организира преди два дни маневри, за да провери боеготовността на противоракетната и противовъздушната отбрана.
През юни Израел и САЩ бомбардираха части от Иран, включително ядрените му обекти, по време на 12-дневна военна кампания. В отговор силите на Ислямската република изстреляха балистични ракети по Израел.
Израелското ръководство вярва, че Техеран възстановява ракетния си арсенал, приемайки това за значителна заплаха.
ДПА отбелязва, че предупреждението се отправя, докато на този фон в Иран се засилва протестно движение, предизвикано от икономически проблеми.
