Иран заплаши Израел с възможни превантивни удари

Иран заплаши Израел с възможни превантивни удари

6 Януари, 2026 22:07

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция организира преди два дни маневри, за да провери боеготовността на противоракетната и противовъздушната отбрана

Иран заплаши Израел с възможни превантивни удари - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранското ръководство предупреди за възможни превантивни военни удари по Израел в изявление от днес на новосъздадения му Съвет по отбраната, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Органът, който беше сформиран през август, заяви, че каквато и да е намеса във вътрешните дела на Иран или действие, подкопаващо сигурността на Ислямската република, ще бъде последвана от отговор. Оттам допълниха, че Техеран няма да се ограничи с реакция постфактум, а ще разглежда „всякакви конкретни индикации и заплахи като част уравнението на сигурността“.

Според различни публикации в медиите израелският премиер Бенямин Нетаняху е информирал Техеран през Москва, че Израел не цели военна ескалация. Израел и Иран не поддържат дипломатически отношения и нямат преки канали за комуникация.

Днес иранският върховен лидер Али Хаменей изрази скептицизъм в коментар в социалната мрежа „Екс“: „Разбира се, злобният враг е заблуждаващ лъжец и не му вярваме“.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция организира преди два дни маневри, за да провери боеготовността на противоракетната и противовъздушната отбрана.

През юни Израел и САЩ бомбардираха части от Иран, включително ядрените му обекти, по време на 12-дневна военна кампания. В отговор силите на Ислямската република изстреляха балистични ракети по Израел.

Израелското ръководство вярва, че Техеран възстановява ракетния си арсенал, приемайки това за значителна заплаха.

ДПА отбелязва, че предупреждението се отправя, докато на този фон в Иран се засилва протестно движение, предизвикано от икономически проблеми.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЪХЪ

    14 4 Отговор
    И Мадуро така разправяше.

    22:11 06.01.2026

  • 2 логично е

    7 8 Отговор
    ако САЩ ударят Иран, Иран от своя страна да удари проксито им Израел. Иран добре знае откъде идват всички беди и ще удари по първопричината, не по следствието.

    Коментиран от #5, #17

    22:11 06.01.2026

  • 3 А50

    3 3 Отговор
    Това сега агресия ли е

    22:12 06.01.2026

  • 4 видяхме ги

    14 4 Отговор
    иранците колко могат

    Коментиран от #15

    22:13 06.01.2026

  • 5 Така ли бе е..бАлник

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "логично е":

    Хомейни е пътник

    22:13 06.01.2026

  • 6 Драгой

    11 3 Отговор
    В Израел са умрели, но от смях. Ще горят бради пак.

    Коментиран от #8

    22:15 06.01.2026

  • 7 Точно

    8 3 Отговор
    Иран нямат никакъв шанс, вървят неизбежно към край на режима

    Коментиран от #14

    22:19 06.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 пловдив

    2 1 Отговор
    Иран, не разбирам! Тръмп каза, че аятол хомейни е следващия! France24 !

    22:24 06.01.2026

  • 10 Амадор Ривас

    3 1 Отговор
    Тея си подритват здравната книжка 👹👹👹

    22:25 06.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 си дзън

    5 3 Отговор
    Много късопаметни тия аятоласи бе. Забравиха ударите от преди три месеца.

    22:26 06.01.2026

  • 13 пловдив

    1 4 Отговор
    Сев Корея чакат с Китай! Браво на Нострадамус от 15 век!

    22:27 06.01.2026

  • 14 Гаргамел

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Точно":

    А нашия евроатлантически фашистки режим кога?

    22:27 06.01.2026

  • 15 Някои видяхме , други спахте

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "видяхме ги":

    "В отговор силите на Ислямската република изстреляха балистични ракети по Израел." - евфимизъм.
    Направо и запалиха по-големите градове. Че реваха на тръмп да ги отърва.

    22:31 06.01.2026

  • 16 Любопитно

    6 2 Отговор
    Какво стана с майдана в Иран май удари греда бяхте много екзалтирани атлантиците ама пихте една студена вода.Това с превантивния удар случайно да има връзка с въпросния майдан нещо мълчите.

    22:31 06.01.2026

  • 17 леко уточнение

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "логично е":

    всъщност израел е центърът а проксито е сащ

    22:31 06.01.2026

  • 18 Гръм и мълнии

    4 1 Отговор
    Докато не атакувате Израел, няма да ви повярваме

    22:32 06.01.2026

  • 19 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Заканили са на изнасилвача си да направят мастурбенце!

    22:38 06.01.2026

  • 20 матю хари

    1 0 Отговор
    Какви удари? МОСАД ще отвлече аятолаха и всичко свършва.

    22:43 06.01.2026

  • 21 Истина

    0 1 Отговор
    Америка пусна няколко тонна бомба която се взривява 50 метра под земята и обявиха’, че са разбили подземните атомни лабаратории.
    Оказа се че не е истина.

    Иран изпрати ракети които за минути пробиха железният купол на ИЗРААЕЛ.

    И Америка спряха войната между ИЗРААЕЛ и Иран.

    Ако Америка нападне Иран ИЗРААЕЛ нямат шанс да оцелеят.

    Всички свръх звукови общи ракети днес ги има в Иран за Американската АГРЕСИЯ.

    Доналд Трумп е ТЪРГОВЕЦ не е ПОЛИТИК.

    И затова греши и ще продължава са греши.
    Не парата скука прави политиката.

    22:44 06.01.2026

  • 22 долу сащ

    0 0 Отговор
    стискам палци!!!!

    22:48 06.01.2026

