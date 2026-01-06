Петима студенти простреляни при израелска операция в университет на Западния бряг

Петима души са били простреляни при израелски атаки срещу университетския кампус в Бир Зейт на окупирания Западен бряг, съобщи палестинският клон на Червения полумесец, цитиран от Франс прес, предава News.bg.

Причината за провеждането на военната операция не беше уточнена, като израелската армия заяви пред АФП, че към момента „събира информация“ по случая.

Според очевидци израелски военни превозни средства са навлезли в университетския кампус малко преди обяд. По-късно тази информация беше потвърдена от Талал Шахван, ръководител на големия университет в града, разположен в близост до Рамала - седалището на Палестинската автономия.

Видеозаписи, разпространени в социалните мрежи, показват навлизането на военните в територията на университета. Екип на АФП съобщи, че е наблюдавал няколко военни машини, напускащи кампуса, придружени от израелски войници, придвижващи се пеша.

От службата за комуникации на университета съобщиха, че всички ранени са студенти и че по време на инцидента младежите са хвърляли камъни по военните. По данни на Червения кръст общият брой пострадали студенти е 11 - петима с огнестрелни рани, четирима пострадали от вдишване на газ и двама ранени вследствие на падане.

На място в кампуса е била оказана медицинска помощ на няколко души, информира екипът на АФП.

„За съжаление атаките срещу университета не са нещо ново, но този път бруталността премина всички граници“, заяви ръководителят на учебното заведение по време на пресконференция. По думите му случилото се е част от поредица действия, насочени към сплашване и дезориентиране на обществото.

Израелската армия вече нееднократно е навлизала в кампуса на този университет, който палестинците смятат за един от най-престижните на Западния бряг. Университетът припомни, че през септември 2024 г. израелските сили са конфискували имущество, собственост на студентския съвет.