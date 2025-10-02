Русия конфискува активите на милиардера Денис Щенгелов

Руски съд разпореди конфискацията на компанията за производство на сладкарски изделия "КДВ Груп", собственост на милиардера Денис Щенгелов, след като обяви него и баща му Николай за екстремисти, предаде Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция "Интерфакс", съобщи БТА.
Съдебното решение е пореден случай на конфискация на вътрешни активи от страна на руската държава, след като по-рано тази година бяха национализирани активите на третата по големина златодобивна компания в страната, на голям търговец на зърнени култури и на третото по големина летище в страната - Домодедово край Москва.
"КДВ Груп" е голям производител на захарни изделия и притежава над 10 фабрики в Русия, които произвеждат около 700 различни продукта.
Денис Щенгелов е собственик на веригата супермаркети "Ярче!", която има над 1300 магазина. Според списание "Форбс" неговото състояние възлиза на 1,4 милиарда долара. Според руското новинарско издание "Известия" той живее в Австралия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
12:16 02.10.2025
2 си дзън
12:16 02.10.2025
3 си дзън
До коментар #1 от "Сталин":Утре подавам документи за руския рай.
12:17 02.10.2025
4 Сталин
12:17 02.10.2025
5 Сталин
До коментар #3 от "си дзън":Там не приемат цървули да им развалят хубавата държава ,както цървулите развалиха и съсипаха България
12:19 02.10.2025
6 Георги Матушкин
Седеше пред стария компютър, пръстите му трепереха от възторг, а от възмущение му се бяха разпенили устните така, че капки се стичаха върху клавиатурата. Под всеки материал той изливаше своите крайни присъди: „Русия е светлина!“, „Смърт за НАТО!“, "Путин е велик!" — и изпращаше поредната серия коментари и емотикони, като че ли те правеха истината по-истинска.
Малко хора знаеха, че Гошко живееше с диагноза шизофрения — нещо, което пазеше като лична срамота и което често го караше да бяга в интернет, където гласовете и идеите му намират ехо. Майка му и баба му го гледаха с онзи уморен, състрадателен поглед на хора, които обичат без условия и са свикнали да подреждат живота около болките на близките си. „Гошко, идвай да ядеш, не живей само в екрана“, му казваше майка му. „И ако те викат на фронта — не ходи, моля те.“
Той въздъхваше и отговаряше с невротичната самоувереност на човек, който никога не е излизал извън периметъра на своя диван: „Мамо, аз не съм за елементарни мисии като на фронта, а и знаеш, че болестта ме прави негоден. Аз съм стратег. Имам мисия — да променям мнения.“ Майка му го остави да се хили на клавиатурата, наля му супа и зашепна: „Бъди стратег, но първо яж.“
Гошко
12:22 02.10.2025
7 Георги Матушкин
До коментар #6 от "Георги Матушкин":Гошко хапна, погледна екрана и написа още едно хвалебствие за Путин и Русия — убеден, че виртуалният отпечатък в интернет е неговата слава. Отвън светът кипеше, а той продължаваше да отстоява диванния фронт: защитен, удобен и ужасно сам, но ухилен до уши.
12:23 02.10.2025
8 Няма лабаво
12:24 02.10.2025
9 Как
12:25 02.10.2025
10 Пътуваш
До коментар #2 от "си дзън":Ли вече за Индия уе? Нали се разбрахме..
12:26 02.10.2025
11 Пародия на пародиите
До коментар #1 от "Сталин":Явно не е изпълнила някоя поръчка и я разчистват. Какво правосъдие в Русия? Хахаха. Той най-големия крадец и убиец на власт.
12:26 02.10.2025
12 володимир копийкин
До коментар #3 от "си дзън":Как пък един евроатлантик не замина за бандеристан да се бие срещу агресора?!
12:27 02.10.2025
13 Купи
До коментар #3 от "си дзън":Си билет за Индия, ходи си вкъщи по-добре
12:27 02.10.2025
14 Гошко мамин,
До коментар #6 от "Георги Матушкин":добре си се описал, но слабо ни интересува твоята автобиография и твоите фантазии.
12:27 02.10.2025
15 име
До коментар #8 от "Няма лабаво":Лесно ти е на теб, който не работиш и не плащаш данъци, но работещите в България ще затягат след нова година още веднъж колана, щото евроатлантическата помощ за киевската хунта иска жертви.
12:30 02.10.2025
16 Не се церемонят
12:30 02.10.2025
17 Враг на Народа
12:31 02.10.2025
18 Ъъъъъъъъ
12:31 02.10.2025
19 жълтопаветник
12:33 02.10.2025
20 противници на Фашиста путин
До коментар #1 от "Сталин":Така се работи с противвниците на Фашиста путин. Добре ,че е в Австралия, иначе да е паднал от някой висока сграда....
12:33 02.10.2025
21 Георги
До коментар #17 от "Враг на Народа":"Фашистка демократична русия" конфискува след съдебно решение. ЕС се опитва да конфискува €200,000,000,000 без такова. А руските яхти как бяха конфискувани преди 2-3 години?
12:35 02.10.2025
22 Иван
12:36 02.10.2025
23 Пилотът Гошу
До коментар #8 от "Няма лабаво":Ти кинти къде видя? Конфискуват му имуществото, само абдалите си мислите, че из фабриките лежат бали с пари... Толкова си разбирате...
12:43 02.10.2025
24 Ъъъъъъъъъ
До коментар #21 от "Георги":"ЕС се опитва да конфискува €200,000,000,000..."
Ми да пробват. Вчера Путин е подписал указ за изземване на активите на чуждестранни компании и най-вече банки, които оперират в Русия, а като видях списъка, свят ми се зави. Мислех, че са по-малко.
12:43 02.10.2025
25 Абе
До коментар #22 от "Иван":Много ти знае празната глава на тебе, кой, къде живее. Айййде, куфара, гарата и обратно в Индия
12:44 02.10.2025
26 Никой
12:44 02.10.2025
27 Пилотът Гошу
До коментар #17 от "Враг на Народа":Мдааа, викаш едно е конфискация на имущество след съдебен процес, друго е кражба на пари без никакви процеси 😉 Второто естествено е напълно демократично, как иначе...
12:44 02.10.2025
28 Иван
До коментар #25 от "Абе":Хи, хи, хи - малумна копейка говори за "празни тикви". Аре у "лево" и направо в Сибир !
12:49 02.10.2025
29 Салваторе
До коментар #1 от "Сталин":В РФ се подготвя закон за одържавяване на всички частни болници и аптеки поради големи злоупотреби и престъпления. Частни лекарски кабинети също.
12:53 02.10.2025
30 болгарин..
12:55 02.10.2025