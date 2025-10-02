Русия конфискува активите на милиардера Денис Щенгелов

Руски съд разпореди конфискацията на компанията за производство на сладкарски изделия "КДВ Груп", собственост на милиардера Денис Щенгелов, след като обяви него и баща му Николай за екстремисти, предаде Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция "Интерфакс", съобщи БТА.

Съдебното решение е пореден случай на конфискация на вътрешни активи от страна на руската държава, след като по-рано тази година бяха национализирани активите на третата по големина златодобивна компания в страната, на голям търговец на зърнени култури и на третото по големина летище в страната - Домодедово край Москва.

"КДВ Груп" е голям производител на захарни изделия и притежава над 10 фабрики в Русия, които произвеждат около 700 различни продукта.

Денис Щенгелов е собственик на веригата супермаркети "Ярче!", която има над 1300 магазина. Според списание "Форбс" неговото състояние възлиза на 1,4 милиарда долара. Според руското новинарско издание "Известия" той живее в Австралия.