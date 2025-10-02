Новини
Русия конфискува активите на милиардера Денис Щенгелов

2 Октомври, 2025 12:13 1 171 30

  • денис щенгелов-
  • олигарси-
  • русия-
  • екстремисти

Съдебното решение е пореден случай на конфискация на вътрешни активи от страна на руската държава

Русия конфискува активите на милиардера Денис Щенгелов - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски съд разпореди конфискацията на компанията за производство на сладкарски изделия "КДВ Груп", собственост на милиардера Денис Щенгелов, след като обяви него и баща му Николай за екстремисти, предаде Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция "Интерфакс", съобщи БТА.

Съдебното решение е пореден случай на конфискация на вътрешни активи от страна на руската държава, след като по-рано тази година бяха национализирани активите на третата по големина златодобивна компания в страната, на голям търговец на зърнени култури и на третото по големина летище в страната - Домодедово край Москва.

"КДВ Груп" е голям производител на захарни изделия и притежава над 10 фабрики в Русия, които произвеждат около 700 различни продукта.

Денис Щенгелов е собственик на веригата супермаркети "Ярче!", която има над 1300 магазина. Според списание "Форбс" неговото състояние възлиза на 1,4 милиарда долара. Според руското новинарско издание "Известия" той живее в Австралия.


Оценка 3 от 27 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    26 7 Отговор
    Вижте в Русия как процедират с корумпирани съдии и политици ,висш съдия от Московския арбитражен съд Елена Кондрат е хваната в корупционни схеми и всичкото и недвижимо имущество от десетки имоти за 10 милиарда рубли пръснато като собственост на деца и съпруг е отнето от държавата,вече в Русия има десетки корумпирани държавни чиновници и политици в затвора за корупция,а в България всеки втори е корумпиран а няма и един в затвора за корупция

    Коментиран от #3, #11, #20, #29

    12:16 02.10.2025

  • 2 си дзън

    11 19 Отговор
    Като нема паре - конфискуваме.

    Коментиран от #10

    12:16 02.10.2025

  • 3 си дзън

    11 13 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Утре подавам документи за руския рай.

    Коментиран от #5, #12, #13

    12:17 02.10.2025

  • 4 Сталин

    27 4 Отговор
    Кога и в България ще конфискуване чекмеджето

    12:17 02.10.2025

  • 5 Сталин

    26 7 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Там не приемат цървули да им развалят хубавата държава ,както цървулите развалиха и съсипаха България

    12:19 02.10.2025

  • 6 Георги Матушкин

    5 11 Отговор
    Георги Матушкин беше пъпчив и пълен младеж, гордо титулуван в квартала като „главен коментатор на съдбата“. Тъй като беше само на 42 години живееше със своята майка и баба, които между два сапуна в пералнята знаеха повече за света от онова, което той прочиташе за едно кафе.
    Седеше пред стария компютър, пръстите му трепереха от възторг, а от възмущение му се бяха разпенили устните така, че капки се стичаха върху клавиатурата. Под всеки материал той изливаше своите крайни присъди: „Русия е светлина!“, „Смърт за НАТО!“, "Путин е велик!" — и изпращаше поредната серия коментари и емотикони, като че ли те правеха истината по-истинска.
    Малко хора знаеха, че Гошко живееше с диагноза шизофрения — нещо, което пазеше като лична срамота и което често го караше да бяга в интернет, където гласовете и идеите му намират ехо. Майка му и баба му го гледаха с онзи уморен, състрадателен поглед на хора, които обичат без условия и са свикнали да подреждат живота около болките на близките си. „Гошко, идвай да ядеш, не живей само в екрана“, му казваше майка му. „И ако те викат на фронта — не ходи, моля те.“
    Той въздъхваше и отговаряше с невротичната самоувереност на човек, който никога не е излизал извън периметъра на своя диван: „Мамо, аз не съм за елементарни мисии като на фронта, а и знаеш, че болестта ме прави негоден. Аз съм стратег. Имам мисия — да променям мнения.“ Майка му го остави да се хили на клавиатурата, наля му супа и зашепна: „Бъди стратег, но първо яж.“
    Гошко

    Коментиран от #7, #14

    12:22 02.10.2025

  • 7 Георги Матушкин

    3 13 Отговор

    До коментар #6 от "Георги Матушкин":

    Гошко хапна, погледна екрана и написа още едно хвалебствие за Путин и Русия — убеден, че виртуалният отпечатък в интернет е неговата слава. Отвън светът кипеше, а той продължаваше да отстоява диванния фронт: защитен, удобен и ужасно сам, но ухилен до уши.

    12:23 02.10.2025

  • 8 Няма лабаво

    7 19 Отговор
    Няма кинти за война. Путин почва да конфискува пари и да дете кожи от всеки. Жаждата за живот го кара да избие и одере всички. Иначе- падане от власт и бесилка.

    Коментиран от #15, #23

    12:24 02.10.2025

  • 9 Как

    17 3 Отговор
    На чуждестранни граждани не трябва да се изземва имуществото. Но той е руски гражданин . За руски граждани няма ограничения и това е справедливо.

    12:25 02.10.2025

  • 10 Пътуваш

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Ли вече за Индия уе? Нали се разбрахме..

    12:26 02.10.2025

  • 11 Пародия на пародиите

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Явно не е изпълнила някоя поръчка и я разчистват. Какво правосъдие в Русия? Хахаха. Той най-големия крадец и убиец на власт.

    12:26 02.10.2025

  • 12 володимир копийкин

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Как пък един евроатлантик не замина за бандеристан да се бие срещу агресора?!

    12:27 02.10.2025

  • 13 Купи

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Си билет за Индия, ходи си вкъщи по-добре

    12:27 02.10.2025

  • 14 Гошко мамин,

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "Георги Матушкин":

    добре си се описал, но слабо ни интересува твоята автобиография и твоите фантазии.

    12:27 02.10.2025

  • 15 име

    8 5 Отговор

    До коментар #8 от "Няма лабаво":

    Лесно ти е на теб, който не работиш и не плащаш данъци, но работещите в България ще затягат след нова година още веднъж колана, щото евроатлантическата помощ за киевската хунта иска жертви.

    12:30 02.10.2025

  • 16 Не се церемонят

    8 4 Отговор
    В Русия всяка година в техните колонии /не точно затвори/ влизат по около три хиляди човека осъдени за корупция и други финансови престъпления. Преди месеци беше арестуван за корупция кмета на голям град от управляващата Единна Русия Това означава че при тях схемите не работят, както е при нас.

    12:30 02.10.2025

  • 17 Враг на Народа

    5 5 Отговор
    Фашистка демократична русия в действие :))))

    Коментиран от #21, #27

    12:31 02.10.2025

  • 18 Ъъъъъъъъ

    4 0 Отговор
    Ми нищо ново под слънцето. Някакви дребни олигарсчета решили да плюят срещу вятъра. Какво друго да им се случи?🤣

    12:31 02.10.2025

  • 19 жълтопаветник

    0 1 Отговор
    това сега хубаво ли е или лошо? Защото и ЕС конфискува доста неща на руснаци.

    12:33 02.10.2025

  • 20 противници на Фашиста путин

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Така се работи с противвниците на Фашиста путин. Добре ,че е в Австралия, иначе да е паднал от някой висока сграда....

    12:33 02.10.2025

  • 21 Георги

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "Враг на Народа":

    "Фашистка демократична русия" конфискува след съдебно решение. ЕС се опитва да конфискува €200,000,000,000 без такова. А руските яхти как бяха конфискувани преди 2-3 години?

    Коментиран от #24

    12:35 02.10.2025

  • 22 Иван

    4 5 Отговор
    Всички руски милиардери живеят в чужбина, с изключение на Путлер. Той си обича бънкера и не излиза от него !

    Коментиран от #25

    12:36 02.10.2025

  • 23 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Няма лабаво":

    Ти кинти къде видя? Конфискуват му имуществото, само абдалите си мислите, че из фабриките лежат бали с пари... Толкова си разбирате...

    12:43 02.10.2025

  • 24 Ъъъъъъъъъ

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Георги":

    "ЕС се опитва да конфискува €200,000,000,000..."

    Ми да пробват. Вчера Путин е подписал указ за изземване на активите на чуждестранни компании и най-вече банки, които оперират в Русия, а като видях списъка, свят ми се зави. Мислех, че са по-малко.

    12:43 02.10.2025

  • 25 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Иван":

    Много ти знае празната глава на тебе, кой, къде живее. Айййде, куфара, гарата и обратно в Индия

    Коментиран от #28

    12:44 02.10.2025

  • 26 Никой

    2 0 Отговор
    Не става ясно - какви екстремисти са - снимката на тези две девойки - пък какво е пък това.

    12:44 02.10.2025

  • 27 Пилотът Гошу

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Враг на Народа":

    Мдааа, викаш едно е конфискация на имущество след съдебен процес, друго е кражба на пари без никакви процеси 😉 Второто естествено е напълно демократично, как иначе...

    12:44 02.10.2025

  • 28 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Абе":

    Хи, хи, хи - малумна копейка говори за "празни тикви". Аре у "лево" и направо в Сибир !

    12:49 02.10.2025

  • 29 Салваторе

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    В РФ се подготвя закон за одържавяване на всички частни болници и аптеки поради големи злоупотреби и престъпления. Частни лекарски кабинети също.

    12:53 02.10.2025

  • 30 болгарин..

    1 0 Отговор
    А двата плондера дека командорат бг-тата,пуснаа вода от цела бара за водопадо на хотело,сдеян от женската на железков..а бе тоо дека го не бакарат за червива слива и от кумова срама се снима със восъкчките фигури на мелани и тръмп пред оонето

    12:55 02.10.2025

