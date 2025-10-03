Криза в Русия: недостиг на бензин и ръст на цените

Кризата с горивата в Русия се разраства. Независимо че държавата ги субсидира и поддържа изкуствено ниски цени, дефицитът се забелязва на редица места – цените растат, а бензиностанции се закриват. Кризата в Русия е предизвикана от атаките на украински безпилотни самолети. Нефтопреработвателните заводи един след друг затварят за ремонт - обемите на производството значително са намалели. В резултат от това борсовите цени на горивата рязко скочиха и гонят нови рекорди. Цените на бензиностанциите също са се повишили, но все още не толкова драстично, тъй като властите засега ги задържат изкуствено. Въпреки това, точно както и в съветските времена, регулирането на цените води до дефицит.
Какви щети са нанесли украинските дронове на руски рафинерии?
Данните от общодостъпни източници, които ДВ проучи, сочат, че Украйна е атакувала с дронове почти половината от руските петролни рафинерии, включително тези във Волгоград, Рязан, Самара, Саратов, Сизран, Новошахтинск и други.
Според данни на изследователската компания „Сиала“, обемът на наличните мощности за производство на бензин през август е спаднал с 6% в сравнение с юли, а през септември – вече с 18%. Мощностите за производство на дизелово гориво са намалели със 7% през август и с 20% през септември. Две трети от това намаление се дължи именно на атаките с дронове, посочва експертът от агенцията Владимир Никитин.
Приблизително същата оценка (спаднало производство с 20%) даде пред „Комерсант“ един от участниците на пазара на горива. Според него през септември е имало недостиг на бензин от 400 000 тона, а стандартните месечни доставки възлизат на около 2 милиона тона.
Защо кризата с горивата избухна точно сега?
Както ДВ съобщи по-рано, кризата в Русия започна да се очертава още в средата на лятото, преди нефтопреработвателните заводи да започнат масово да излизат от строя. В случая действат няколко фактора едновременно: сезонен ръст на търсенето, планов ремонт на едни заводи и извънпланов ремонт на други, в съчетание с увеличения износ на руски петрол.
Когато цените на борсата започнаха да поставят рекорди поради недостига на гориво, властите наложиха временна забрана на износа. Тази мярка охлади пазара. Експертите обаче предупреждават, че ако към вече съществуващите дестабилизиращи фактори се добави още един – например масирани атаки с дронове – ефектът от ембаргото бързо ще изчезне. Именно това се случва сега.
При това голяма роля, по всичко личи, е изиграла промяната в тактиката на въоръжените сили на Украйна. Те атакуват многократно едни и същи нефтопреработвателни заводи, с което им пречат да възстановят работата си. Например заводът в Рязан (най-големият в Русия) е бил ударен най-малко шест пъти, а тези във Волгоград и Сизран – по четири пъти. Когато преди това - например през 2024 г. - Украйна поразяваше само по веднъж руски петролни рафинерии, щетите биваха отстранявани бързо - за няколко дни до няколко седмици, казва за ДВ експертът от Берлинския център „Карнеги“ Сергей Вакуленко.
Как се проявява кризата с горивата в Русия?
Руските производители са длъжни да продават на борсата не по-малко от 15% от бензина. От началото на годината котировките скочиха с повече от 40%, а цените се задържат близо до историческите си максимуми. На бензиностанциите ръстът на цените е по-умерен, защото властите го задържат изкуствено.
Основният инструмент за регулиране на пазара на горива в Русия са т.нар. буферни плащания: петролните компании продават бензин в страната на регулирани цени, а държавата частично компенсира загубите им. Освен това Федералната антимонополна служба (ФАС) следи цените да не се повишават. На 30 септември тя обяви проверка на бензиностанциите в редица региони.
В резултат от това ръстът на цените на дребно на бензина от началото на годината, според данни на Росстат, към 24 септември е достигнал 8,36%. Това е два пъти повече от общото равнище на инфлацията, но все още е поносимо. Проблемът е, че не всички получават подкрепа от държавата. Бензиностанциите, които не са свързани с петролни компании и не получават гориво директно от тях, са принудени да го купуват на борсата, където цените вече са близки до тези на дребно. А това ги поставя в затруднено положение – те са принудени да преустановят покупките, защото за тях бензинът на борсата е твърде скъп. В противен случай биха продавали бензин на загуба, тъй като разликата между цената на едро и на дребно вече не покрива разходите им.
Как дефицитът на гориво се отразява на работата на бензиностанциите?
„Това, което се случва, не е колапс: проблемите са причинени от факта, че пазарът е свикнал да работи в ситуация, в която бензинът е бил в изобилие и дори в излишък“, обяснява Вакуленко. Според изчисленията на аналитичната компания „ОМТ-Консалт“, от 28 юли до 22 септември броят на бензиностанциите в Русия е намалял с 360 обекта. На пръв поглед не изглежда много. Но значителна част от затворените бензиностанции са работили в отделни региони – и там ситуацията е много напрегната.
В резултат на това в южната част на страната са затворени 12-14% от бензиностанциите, а в анексираните от Русия Крим и Севастопол – половината. Според данни на „ОМТ-Консалт“ в рискова зона са регионите на Далечния Изток. В останалите региони бензиностанциите работят, но със смущения в доставките на бензин.
Как властите се опитват да се справят с кризата
Ембаргото върху износа на гориво от страната първоначално трябваше да продължи до 31 август, но след това беше удължено – засега до края на 2025 година. Освен това Русия започна да купува повече бензин от Беларус. Но тези мерки не успяха да потушат кризата. Според „Комерсант“ вицепремиерът Александър Новак е предложил на правителството да премахне митата върху вноса от Китай, Южна Корея и Сингапур, за да се осигурят повече доставки и от тези страни.
Друга инициатива предвижда да се разреши на производителите да използват монометиланилин, добавка за повишаване на октановото число, която позволява производството на бензин от нискокачествена суровина. През 2016 г. Русия забрани употребата му, присъединявайки се към европейските екологични изисквания за емисиите. Въпреки това не е ясно дали тези мерки ще дадат необходимия ефект, ако украинските удари с дронове продължат. В някои нефтопреработвателни заводи, по думите на Сергей Вакуленко, „не е останало здраво място“. В крайна сметка, според него, руските власти може да бъдат принудени да вземат трудно решение – да се опитат да се договорят с Украйна за взаимно прекратяване на ударите по енергийни обекти.
Автор: Олег Хохлов
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 мошЕто
Коментиран от #21, #35, #40, #99
15:30 03.10.2025
4 1488
догодина приемаме рублата и ще посрещаме руснаците с пелмени и сельодка
също така всяко българско семейство трябва да знае руски. наблегнете над спреженията, че са много трудни. например вместо "еврогей" ще казвате "еврогеь"
15:30 03.10.2025
5 Мдаа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да плуват!
15:31 03.10.2025
6 Краварска медия
Коментиран от #54
15:31 03.10.2025
7 СЛАВА УКРАИНЕ
Коментиран от #10
15:31 03.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Странна работа!!!
Коментиран от #48
15:32 03.10.2025
10 абе соросоидпрост
До коментар #7 от "СЛАВА УКРАИНЕ":платен от нпо -отворено общество скъсан си дори не можеш да си платиш хормоните за смяна на пола славанатебпедераст все така да си
15:33 03.10.2025
11 стига сте лъгали
15:34 03.10.2025
12 Българин
15:34 03.10.2025
13 Споко
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Храбрата бг армия се е запътила натам, докато изсъхне ще стигнат!
15:34 03.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дрън, дрън съветски чугун
Коментиран от #22, #52
15:34 03.10.2025
16 😁.........
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Викай Путин на помощ🤣🤣
15:35 03.10.2025
17 Ушанка
Коментиран от #26, #79
15:36 03.10.2025
18 ЗАКРИВАЙ
Хахахаха
15:36 03.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 АЛТЕРНАТИВА
КАТО ЧАСТ ОТ ТУРСКАТА КУЛТУРА
ПОНЕЖЕ БИЛ ЧАСТ ОТ ГЕРМАНСКАТА КУЛТУРА :)
15:37 03.10.2025
21 Зима
До коментар #3 от "мошЕто":Коя година подред вече замръзват? Не ви ли омръзна едни и същи глупости да дрънкате?
Имаше една Руска релкама с цел пропаганда, как немско семейство яде хамстера си на тъмно.
Реалността е че запада може без Русия, но Русия не може без запада!
Коментиран от #77
15:37 03.10.2025
22 Българин
До коментар #15 от "Дрън, дрън съветски чугун":Прощаяай, но това звездите ли ти го говорят...?
15:38 03.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 И нас тва засяга ли ни
15:38 03.10.2025
25 Из падмасковие
15:38 03.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Пусин е най-npoZтото жуже на света
Голям kpeтен излезе.
Коментиран от #37, #84
15:39 03.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 криза в Русия не знам
15:40 03.10.2025
32 Край
Коментиран от #55
15:40 03.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Българин
15:40 03.10.2025
35 Ти за укрите не мисли...
До коментар #3 от "мошЕто":Мисли за себе си и за скъсаните ти гащи.
Коментиран от #43, #44
15:40 03.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ха ХаХа
До коментар #29 от "Пусин е най-npoZтото жуже на света":Русия 3ма Путин,а България има Путьовцикато теб
15:41 03.10.2025
38 Уса
15:41 03.10.2025
39 Неоспорим факт!
Аkо бяха иcтинckи рycофили, пyтинофили, cъветофили ... или kаkто и да cе наричат почитателите на тунингованото с ботокс, ходещо на токчета жуже, щяха поне половината да cе отзоват на поkаната на Пyтлер и да напуснат омразните им ЕС и НАТО. Ето Пyтин обещава леcно и бързо полyчаване на гражданcтво, виcоkи заплати, ниckи цени, kачеcтвено образование и доcтъпна медицина. Всичко това щяха да го получат без да е нужно да се мъчат в страни от НАТО.
Могат на праkтиkа да поkажат признателноcтта cи kъм Рyccия за това, че ни е оkyпирала на два пъти и да cе вkлючат в "cпециалната операция" на Пyтлер, а не да громят ykраинците от диванчето през интернет, паpaзитирайки социалната система на Запада.
Ментета cа!
Коментиран от #46
15:42 03.10.2025
40 антара
До коментар #3 от "мошЕто":Недей ги мисли украинците. Не е първата зима от войната. Гледай тефтера в бакалията с вересиите. Че пенсията от ТКЗС е малка.
Коментиран от #50
15:42 03.10.2025
41 Статия за мобилизиране
15:42 03.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 а ти скъсан защо мислиш
До коментар #35 от "Ти за укрите не мисли...":за урките -любовника ти от украйна ли е хаха скъсанпедал
15:42 03.10.2025
44 мошЕто
До коментар #35 от "Ти за укрите не мисли...":Да , нося ,,скъсани ,, гащи , но те са по модата , мой ! А са и по-скъпи от ,,здравите ,, , да знаеш ! Щраус , да видим твоите гащи какви ще са , като дойде еврото !
Коментиран от #61
15:42 03.10.2025
45 Всьо по плану🤔
Много вероятно е бункерния фюрер да бъде свален от власт.
Коментиран от #49
15:43 03.10.2025
46 ментета
До коментар #39 от "Неоспорим факт!":И то от евтините китайски.
15:43 03.10.2025
47 всички сороиди на линия 24/7
До коментар #42 от "САЩисан русофил":опорките са важни дела братя дела а знаеш ли може да получиш значка от нпо отворено общество главен соросоид пъленизмекяр съюо катотезикойто сате направели
15:44 03.10.2025
48 психиатърче
До коментар #9 от "Странна работа!!!":Що не се пробваш да протестираш в кочината ? А се опита , а видя украински дрон от близо. После жена ти ще кара нова Лада. С какъв бензин ще я кара е проблем. За ЕС не се тревожи. И май избиваш някакъв комплекс. Къде измисли ... " гейсъюза🤥! ". Нали знаеш теорията за лапцусите при свободния изговор. Каквото мислиш подсъзнателно, мозъка ти то вкарва не на място в речта. Какво, нощем да не сънуваш хубави, стройни момченца ...?
Коментиран от #101
15:44 03.10.2025
49 по вероятно е да станеш
До коментар #45 от "Всьо по плану🤔":от джендър -трансджедър
15:44 03.10.2025
50 мошЕто
До коментар #40 от "антара":Прошляк , до пенсия има още мнооого време , живот и здраве ! Явно пенсийката ти не стига за ракийката , че нещо нервен ми се видиш ...
15:45 03.10.2025
51 Ами няма бензиностанция
15:45 03.10.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 СМЕЕЕЕХ
15:45 03.10.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Абе....
До коментар #32 от "Край":На кой му пука за този кенеф че нямат бензин, мрът като мухи по нивите в Украйна, аре и да ги няма на никой няма да липсват, защото там където ги няма хората живеят добре.
15:47 03.10.2025
56 Статия за мобилизиране
15:47 03.10.2025
57 Кое не е така ?!
Елцин си пожела да го замести някой полyидиoT, a те му доведоха полypъст - пълеHидиoT.
Коментиран от #59
15:48 03.10.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ти виж себе си какъвглупак си
До коментар #57 от "Кое не е така ?!":нормално какъвто бащата такъв и сина му или в твоя случай дъщеря му от мъжки пол
15:50 03.10.2025
60 Леле майко.....
Коментиран от #75
15:50 03.10.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 в РУСИЯ
Русия ще произведе бендин и дизел , но Евросъюзът продължава да иска да стане престъпник, та с чужда пита бащин помен.
15:54 03.10.2025
64 Факт
Коментиран от #74
15:55 03.10.2025
65 да питам
15:56 03.10.2025
66 Вчера
Коментиран от #78
15:56 03.10.2025
67 Честито
15:56 03.10.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 пРОСИЯ Е КОЧИНА
15:58 03.10.2025
70 Абе кръчмарите ?
Коментиран от #81, #85
16:00 03.10.2025
71 Алооо кръчмарите ....
16:03 03.10.2025
72 Смешник
16:03 03.10.2025
73 Баце ЕООД
16:03 03.10.2025
74 а тези
До коментар #64 от "Факт":От Московията какви са? Европейци?
16:04 03.10.2025
75 Ами така пише департамента
До коментар #60 от "Леле майко.....":28% от Лас Вегас бил руски ... !!!
Коментиран от #83, #91
16:04 03.10.2025
76 Клуб Зет
16:05 03.10.2025
77 Смешник
До коментар #21 от "Зима":Обратно е Русия може без западни стоки но Запада не може без руска газ и нефт
16:08 03.10.2025
78 Лас Вегас
До коментар #66 от "Вчера":Никога не е признавал федералните закони. И в момента раци и омари от Канада там си внасят без мито и няма сила на света която да им наложи 120% мита
16:08 03.10.2025
79 И заплатата ти
До коментар #17 от "Ушанка":е около 100 лева
Коментиран от #89
16:10 03.10.2025
80 Дойче идиотас
16:11 03.10.2025
81 Факт е
До коментар #70 от "Абе кръчмарите ?":Но нашите атлантенца тва не са го прочели ...
16:13 03.10.2025
82 Водкин
16:13 03.10.2025
83 28% от Лас Вегас бил руски ..
До коментар #75 от "Ами така пише департамента":Може би и доста повече .... департамента верно е казал 28% но вероятно е над 35%
16:16 03.10.2025
84 Ама
До коментар #29 от "Пусин е най-npoZтото жуже на света":Май само ти го задмнаваш по проzтотия.
16:18 03.10.2025
85 Така е
До коментар #70 от "Абе кръчмарите ?":Гласуваха го
16:18 03.10.2025
86 Четете го бре, има го в нета
стопанските субекти, които имат лицензи за алкохол и тютюн, средната заплата на служителите трябва да бъде не по-малко от 2 минимални заплати (16 000 UAH към момента). За обекти с по-малка площ или извън областните центрове/Киев са възможни намалени изисквания (1,5 минимума) при определени условия. Ако тези изисквания не бъдат изпълнени в продължение на три последователни календарни месеца, лицензът за акцизна дейност може да бъде анулиран..... тва в Украйна естествено
Коментиран от #93
16:20 03.10.2025
87 АМИ МОЖЕ БИ
РУСИЯ НАТРУПВА СЕРИОЗЕН РЕЗЕРВ
ЗА КВО ЛИ ЩЕ И Е
16:21 03.10.2025
88 СВТ 40
16:23 03.10.2025
89 Ушанка
До коментар #79 от "И заплатата ти":Не позна,1500 !
16:23 03.10.2025
90 Криза в Русия
16:23 03.10.2025
91 28% от Лас Вегас бил руски ...
До коментар #75 от "Ами така пише департамента":Не е "бил" , а е ! ... и е доказано че е ...а вероятно и повече от 35%
16:26 03.10.2025
92 Фори
16:29 03.10.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Една Путин
16:30 03.10.2025
95 Е. П. М. УКРИ СКАПАНИ
16:32 03.10.2025
96 Ушанка
16:36 03.10.2025
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 болгарин..
16:51 03.10.2025
99 Криза ли?
До коментар #3 от "мошЕто":Цените се вдигат, бензина не достига. След време бензинът ще е бол, но цените няма да се върнат назад. Това не е криза. Тоеа е добър повод да се увеличат цените, което ще вкара допълнителни доходи и заплати.
17:02 03.10.2025
100 Хаха
Кво стана с чиповете и танковете от музейте???
17:02 03.10.2025
101 Мир вам
До коментар #48 от "психиатърче":Защо не си в цветуща Европа. Мисирките мълчат какво става на запад. Ето нещо от Брюкселското летище, думи на българин минаващ транзит от там: аз бях единствения бял. Сигурно е преувелечил, но това му е било усещането.
17:09 03.10.2025