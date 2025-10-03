Новини
Криза в Русия: недостиг на бензин и ръст на цените
Криза в Русия: недостиг на бензин и ръст на цените

3 Октомври, 2025 15:26

През 2025 г. Украйна все по-успешно атакува с дронове руски нефтени рафинерии. Това вече се усеща и от руснаците

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Кризата с горивата в Русия се разраства. Независимо че държавата ги субсидира и поддържа изкуствено ниски цени, дефицитът се забелязва на редица места – цените растат, а бензиностанции се закриват. Кризата в Русия е предизвикана от атаките на украински безпилотни самолети. Нефтопреработвателните заводи един след друг затварят за ремонт - обемите на производството значително са намалели. В резултат от това борсовите цени на горивата рязко скочиха и гонят нови рекорди. Цените на бензиностанциите също са се повишили, но все още не толкова драстично, тъй като властите засега ги задържат изкуствено. Въпреки това, точно както и в съветските времена, регулирането на цените води до дефицит.

Какви щети са нанесли украинските дронове на руски рафинерии?

Данните от общодостъпни източници, които ДВ проучи, сочат, че Украйна е атакувала с дронове почти половината от руските петролни рафинерии, включително тези във Волгоград, Рязан, Самара, Саратов, Сизран, Новошахтинск и други.

Според данни на изследователската компания „Сиала“, обемът на наличните мощности за производство на бензин през август е спаднал с 6% в сравнение с юли, а през септември – вече с 18%. Мощностите за производство на дизелово гориво са намалели със 7% през август и с 20% през септември. Две трети от това намаление се дължи именно на атаките с дронове, посочва експертът от агенцията Владимир Никитин.

Приблизително същата оценка (спаднало производство с 20%) даде пред „Комерсант“ един от участниците на пазара на горива. Според него през септември е имало недостиг на бензин от 400 000 тона, а стандартните месечни доставки възлизат на около 2 милиона тона.

Защо кризата с горивата избухна точно сега?

Както ДВ съобщи по-рано, кризата в Русия започна да се очертава още в средата на лятото, преди нефтопреработвателните заводи да започнат масово да излизат от строя. В случая действат няколко фактора едновременно: сезонен ръст на търсенето, планов ремонт на едни заводи и извънпланов ремонт на други, в съчетание с увеличения износ на руски петрол.

Когато цените на борсата започнаха да поставят рекорди поради недостига на гориво, властите наложиха временна забрана на износа. Тази мярка охлади пазара. Експертите обаче предупреждават, че ако към вече съществуващите дестабилизиращи фактори се добави още един – например масирани атаки с дронове – ефектът от ембаргото бързо ще изчезне. Именно това се случва сега.

При това голяма роля, по всичко личи, е изиграла промяната в тактиката на въоръжените сили на Украйна. Те атакуват многократно едни и същи нефтопреработвателни заводи, с което им пречат да възстановят работата си. Например заводът в Рязан (най-големият в Русия) е бил ударен най-малко шест пъти, а тези във Волгоград и Сизран – по четири пъти. Когато преди това - например през 2024 г. - Украйна поразяваше само по веднъж руски петролни рафинерии, щетите биваха отстранявани бързо - за няколко дни до няколко седмици, казва за ДВ експертът от Берлинския център „Карнеги“ Сергей Вакуленко.

Как се проявява кризата с горивата в Русия?

Руските производители са длъжни да продават на борсата не по-малко от 15% от бензина. От началото на годината котировките скочиха с повече от 40%, а цените се задържат близо до историческите си максимуми. На бензиностанциите ръстът на цените е по-умерен, защото властите го задържат изкуствено.

Основният инструмент за регулиране на пазара на горива в Русия са т.нар. буферни плащания: петролните компании продават бензин в страната на регулирани цени, а държавата частично компенсира загубите им. Освен това Федералната антимонополна служба (ФАС) следи цените да не се повишават. На 30 септември тя обяви проверка на бензиностанциите в редица региони.

В резултат от това ръстът на цените на дребно на бензина от началото на годината, според данни на Росстат, към 24 септември е достигнал 8,36%. Това е два пъти повече от общото равнище на инфлацията, но все още е поносимо. Проблемът е, че не всички получават подкрепа от държавата. Бензиностанциите, които не са свързани с петролни компании и не получават гориво директно от тях, са принудени да го купуват на борсата, където цените вече са близки до тези на дребно. А това ги поставя в затруднено положение – те са принудени да преустановят покупките, защото за тях бензинът на борсата е твърде скъп. В противен случай биха продавали бензин на загуба, тъй като разликата между цената на едро и на дребно вече не покрива разходите им.

Как дефицитът на гориво се отразява на работата на бензиностанциите?

„Това, което се случва, не е колапс: проблемите са причинени от факта, че пазарът е свикнал да работи в ситуация, в която бензинът е бил в изобилие и дори в излишък“, обяснява Вакуленко. Според изчисленията на аналитичната компания „ОМТ-Консалт“, от 28 юли до 22 септември броят на бензиностанциите в Русия е намалял с 360 обекта. На пръв поглед не изглежда много. Но значителна част от затворените бензиностанции са работили в отделни региони – и там ситуацията е много напрегната.

В резултат на това в южната част на страната са затворени 12-14% от бензиностанциите, а в анексираните от Русия Крим и Севастопол – половината. Според данни на „ОМТ-Консалт“ в рискова зона са регионите на Далечния Изток. В останалите региони бензиностанциите работят, но със смущения в доставките на бензин.

Как властите се опитват да се справят с кризата

Ембаргото върху износа на гориво от страната първоначално трябваше да продължи до 31 август, но след това беше удължено – засега до края на 2025 година. Освен това Русия започна да купува повече бензин от Беларус. Но тези мерки не успяха да потушат кризата. Според „Комерсант“ вицепремиерът Александър Новак е предложил на правителството да премахне митата върху вноса от Китай, Южна Корея и Сингапур, за да се осигурят повече доставки и от тези страни.

Друга инициатива предвижда да се разреши на производителите да използват монометиланилин, добавка за повишаване на октановото число, която позволява производството на бензин от нискокачествена суровина. През 2016 г. Русия забрани употребата му, присъединявайки се към европейските екологични изисквания за емисиите. Въпреки това не е ясно дали тези мерки ще дадат необходимия ефект, ако украинските удари с дронове продължат. В някои нефтопреработвателни заводи, по думите на Сергей Вакуленко, „не е останало здраво място“. В крайна сметка, според него, руските власти може да бъдат принудени да вземат трудно решение – да се опитат да се договорят с Украйна за взаимно прекратяване на ударите по енергийни обекти.

Автор: Олег Хохлов


  • 3 мошЕто

    36 20 Отговор
    Дойче зелето да не мисли за Русия , а да мисли как укрите ще посрещнат зимата ! Голям стууд ще е , като прибавим и пердаха - картинката става още по- впечатляваща .

    Коментиран от #21, #35, #40, #99

    15:30 03.10.2025

  • 4 1488

    17 21 Отговор
    евро нема да има, ес утре се разпада

    догодина приемаме рублата и ще посрещаме руснаците с пелмени и сельодка

    също така всяко българско семейство трябва да знае руски. наблегнете над спреженията, че са много трудни. например вместо "еврогей" ще казвате "еврогеь"

    15:30 03.10.2025

  • 5 Мдаа

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да плуват!

    15:31 03.10.2025

  • 6 Краварска медия

    12 7 Отговор
    Хаххахахаах,леле, леле

    Коментиран от #54

    15:31 03.10.2025

  • 7 СЛАВА УКРАИНЕ

    13 27 Отговор
    Докарахме ги до просешка тояга, където им е местото

    Коментиран от #10

    15:31 03.10.2025

  • 9 Странна работа!!!

    24 10 Отговор
    В Русия е зле, обаче протестите са в гейсъюза🤥!

    Коментиран от #48

    15:32 03.10.2025

  • 10 абе соросоидпрост

    24 9 Отговор

    До коментар #7 от "СЛАВА УКРАИНЕ":

    платен от нпо -отворено общество скъсан си дори не можеш да си платиш хормоните за смяна на пола славанатебпедераст все така да си

    15:33 03.10.2025

  • 11 стига сте лъгали

    20 9 Отговор
    Русия захранва с горива 80% от цяла Европа и 20% от света !!!!

  • 12 Българин

    22 6 Отговор
    Тц, тц, тц...горките руснаци-бият се с лопати, вземат чиповете на пералните, Путин е мъртъв а сега и това! Ужас...

    15:34 03.10.2025

  • 13 Споко

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Храбрата бг армия се е запътила натам, докато изсъхне ще стигнат!

    15:34 03.10.2025

  • 15 Дрън, дрън съветски чугун

    15 23 Отговор
    40% от производствените мощности на рафинериите в РФ са извън строя. За около 60% заслугата е на ВСУ, за останалите виновен е "Санкциите не работят, те ни помагат". Всички заводи в РФ са изградени от Западни компании и без поддръжка и липса на резервни части са обречени на затваряне. Минали са по малко от 4 години и вече 20% от промишлеността е изключена поради аварии. След още 4-5 г. ще имаме една огромна Куба на територията на РФ, населена от 20% московски татаро-монголци, 50% китайци и 30% ислямисти.

    Коментиран от #22, #52

    15:34 03.10.2025

  • 16 😁.........

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Викай Путин на помощ🤣🤣

    15:35 03.10.2025

  • 17 Ушанка

    11 2 Отговор
    Бензинът при нас струва около 1 лев.

    Коментиран от #26, #79

    15:36 03.10.2025

  • 18 ЗАКРИВАЙ

    6 4 Отговор
    БеГзиностанцията ЛАЙ... Няна!
    Хахахаха

    15:36 03.10.2025

  • 20 АЛТЕРНАТИВА

    13 3 Отговор
    СЪДА В ГЕРМАНИЯ ОТКАЗА ДА РЕГИСТРИРА ДЮНЕРА
    КАТО ЧАСТ ОТ ТУРСКАТА КУЛТУРА
    ПОНЕЖЕ БИЛ ЧАСТ ОТ ГЕРМАНСКАТА КУЛТУРА :)

    15:37 03.10.2025

  • 21 Зима

    20 16 Отговор

    До коментар #3 от "мошЕто":

    Коя година подред вече замръзват? Не ви ли омръзна едни и същи глупости да дрънкате?
    Имаше една Руска релкама с цел пропаганда, как немско семейство яде хамстера си на тъмно.
    Реалността е че запада може без Русия, но Русия не може без запада!

    Коментиран от #77

    15:37 03.10.2025

  • 22 Българин

    7 6 Отговор

    До коментар #15 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    Прощаяай, но това звездите ли ти го говорят...?

    15:38 03.10.2025

  • 24 И нас тва засяга ли ни

    11 6 Отговор
    Ако верно криза в Русия има? А в САЩ кризи дали няма а ?

    15:38 03.10.2025

  • 25 Из падмасковие

    5 8 Отговор
    Няма кво да кушаме,сега зимата няма да има денги за отопление,отиваме на бунището при СССР

    15:38 03.10.2025

  • 29 Пусин е най-npoZтото жуже на света

    8 14 Отговор
    Московия никога не е имала за Цар такъв лyZър като Пусин.
    Голям kpeтен излезе.

    Коментиран от #37, #84

    15:39 03.10.2025

  • 31 криза в Русия не знам

    10 4 Отговор
    Но за България категорично ще има

    15:40 03.10.2025

  • 32 Край

    4 6 Отговор
    Русия загина

    Коментиран от #55

    15:40 03.10.2025

  • 34 Българин

    8 2 Отговор
    В Русия ако пълниш един-два литра бензин да речем за нещо си в тубичка, никой не ти търси пари!

    15:40 03.10.2025

  • 35 Ти за укрите не мисли...

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "мошЕто":

    Мисли за себе си и за скъсаните ти гащи.

    Коментиран от #43, #44

    15:40 03.10.2025

  • 37 Ха ХаХа

    2 6 Отговор

    До коментар #29 от "Пусин е най-npoZтото жуже на света":

    Русия 3ма Путин,а България има Путьовцикато теб

    15:41 03.10.2025

  • 38 Уса

    10 2 Отговор
    Затова ли продават горива по тръби и с кораби а ние ще се изтрепем да купуваме,защото имали криза...ЕС е в криза.Скоро мъжете в ЕС ще се сдобият с така мечтания месечен цикъл

    15:41 03.10.2025

  • 39 Неоспорим факт!

    7 5 Отговор
    Иcтината е, че рycофилите ни cа ментета .
    Аkо бяха иcтинckи рycофили, пyтинофили, cъветофили ... или kаkто и да cе наричат почитателите на тунингованото с ботокс, ходещо на токчета жуже, щяха поне половината да cе отзоват на поkаната на Пyтлер и да напуснат омразните им ЕС и НАТО. Ето Пyтин обещава леcно и бързо полyчаване на гражданcтво, виcоkи заплати, ниckи цени, kачеcтвено образование и доcтъпна медицина. Всичко това щяха да го получат без да е нужно да се мъчат в страни от НАТО.
    Могат на праkтиkа да поkажат признателноcтта cи kъм Рyccия за това, че ни е оkyпирала на два пъти и да cе вkлючат в "cпециалната операция" на Пyтлер, а не да громят ykраинците от диванчето през интернет, паpaзитирайки социалната система на Запада.

    Ментета cа!

    Коментиран от #46

    15:42 03.10.2025

  • 40 антара

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "мошЕто":

    Недей ги мисли украинците. Не е първата зима от войната. Гледай тефтера в бакалията с вересиите. Че пенсията от ТКЗС е малка.

    Коментиран от #50

    15:42 03.10.2025

  • 41 Статия за мобилизиране

    7 2 Отговор
    На малоумните атлантенца щото друго не остана ... пълен фейк !

    15:42 03.10.2025

  • 43 а ти скъсан защо мислиш

    3 6 Отговор

    До коментар #35 от "Ти за укрите не мисли...":

    за урките -любовника ти от украйна ли е хаха скъсанпедал

    15:42 03.10.2025

  • 44 мошЕто

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "Ти за укрите не мисли...":

    Да , нося ,,скъсани ,, гащи , но те са по модата , мой ! А са и по-скъпи от ,,здравите ,, , да знаеш ! Щраус , да видим твоите гащи какви ще са , като дойде еврото !

    Коментиран от #61

    15:42 03.10.2025

  • 45 Всьо по плану🤔

    12 8 Отговор
    Тези проблеми с цените и липсата на горива в Русия предстои само да се увеличават с продължаването на войната...
    Много вероятно е бункерния фюрер да бъде свален от власт.

    Коментиран от #49

    15:43 03.10.2025

  • 46 ментета

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Неоспорим факт!":

    И то от евтините китайски.

    15:43 03.10.2025

  • 47 всички сороиди на линия 24/7

    7 8 Отговор

    До коментар #42 от "САЩисан русофил":

    опорките са важни дела братя дела а знаеш ли може да получиш значка от нпо отворено общество главен соросоид пъленизмекяр съюо катотезикойто сате направели

    15:44 03.10.2025

  • 48 психиатърче

    7 7 Отговор

    До коментар #9 от "Странна работа!!!":

    Що не се пробваш да протестираш в кочината ? А се опита , а видя украински дрон от близо. После жена ти ще кара нова Лада. С какъв бензин ще я кара е проблем. За ЕС не се тревожи. И май избиваш някакъв комплекс. Къде измисли ... " гейсъюза🤥! ". Нали знаеш теорията за лапцусите при свободния изговор. Каквото мислиш подсъзнателно, мозъка ти то вкарва не на място в речта. Какво, нощем да не сънуваш хубави, стройни момченца ...?

    Коментиран от #101

    15:44 03.10.2025

  • 49 по вероятно е да станеш

    5 4 Отговор

    До коментар #45 от "Всьо по плану🤔":

    от джендър -трансджедър

    15:44 03.10.2025

  • 50 мошЕто

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "антара":

    Прошляк , до пенсия има още мнооого време , живот и здраве ! Явно пенсийката ти не стига за ракийката , че нещо нервен ми се видиш ...

    15:45 03.10.2025

  • 51 Ами няма бензиностанция

    4 2 Отговор
    В цялата огромна Русия където недостиг на бензин да има... а относно това, че ръст на цените има той е точно с 2,8% на годишна база

    15:45 03.10.2025

  • 53 СМЕЕЕЕХ

    5 3 Отговор
    А дано, ама на дали !

    15:45 03.10.2025

  • 55 Абе....

    4 8 Отговор

    До коментар #32 от "Край":

    На кой му пука за този кенеф че нямат бензин, мрът като мухи по нивите в Украйна, аре и да ги няма на никой няма да липсват, защото там където ги няма хората живеят добре.

    15:47 03.10.2025

  • 56 Статия за мобилизиране

    7 2 Отговор
    на малоумните атлантенца... щото друго не остана ... пълен фейк е ! Къде точно няма бензин а? Къде? На Марс ..

    15:47 03.10.2025

  • 57 Кое не е така ?!

    4 7 Отговор
    Голям rлynak излезе Путлер.
    Елцин си пожела да го замести някой полyидиoT, a те му доведоха полypъст - пълеHидиoT.

    Коментиран от #59

    15:48 03.10.2025

  • 59 ти виж себе си какъвглупак си

    3 2 Отговор

    До коментар #57 от "Кое не е така ?!":

    нормално какъвто бащата такъв и сина му или в твоя случай дъщеря му от мъжки пол

    15:50 03.10.2025

  • 60 Леле майко.....

    5 3 Отговор
    И външни тоалетни .... и че 28% от Лас Вегас бил руски и сега щели стена да правят между казината....

    Коментиран от #75

    15:50 03.10.2025

  • 63 в РУСИЯ

    6 0 Отговор
    БЕНЗИНА И ДИЗЕЛа поскъпвал, а Еврсъюзът става крадец на Руски финансии, защото неговите са изчерпани.
    Русия ще произведе бендин и дизел , но Евросъюзът продължава да иска да стане престъпник, та с чужда пита бащин помен.

    15:54 03.10.2025

  • 64 Факт

    2 4 Отговор
    Руснаци има само в княжество масква,останалите са диви варварски племена, хазари, печенеги, татари,буряти

    Коментиран от #74

    15:55 03.10.2025

  • 65 да питам

    2 1 Отговор
    В коя друга държава има бензин 92 октана?

    15:56 03.10.2025

  • 66 Вчера

    5 2 Отговор
    Лас Вегас обяви, че не признава федералните закони и няма да се съобразява с тях. Чакаме Тръмп и там да прати армия и да го окупира ... майко мила ....майко мила ...и щели контрабанда на омари и раци да си правят ...и....

    Коментиран от #78

    15:56 03.10.2025

  • 67 Честито

    2 5 Отговор
    Без турбините на Сименс,раша не могат и грам бензин да умат

    15:56 03.10.2025

  • 69 пРОСИЯ Е КОЧИНА

    1 2 Отговор
    Блатните подстилки църкат и ровят в казаните с мусор от тези благи истини......😂😂😂😂😂

    15:58 03.10.2025

  • 70 Абе кръчмарите ?

    2 1 Отговор
    стопанските субекти, които имат лицензи за алкохол и тютюн, средната заплата на служителите трябва да бъде не по-малко от 2 минимални заплати (16 000 UAH към момента). За обекти с по-малка площ или извън областните центрове/Киев са възможни намалени изисквания (1,5 минимума) при определени условия. Ако тези изисквания не бъдат изпълнени в продължение на три последователни календарни месеца, лицензът за акцизна дейност може да бъде анулиран..... тва в Украйна естествено ....

    Коментиран от #81, #85

    16:00 03.10.2025

  • 71 Алооо кръчмарите ....

    2 0 Отговор
    стопанските субекти, които имат лицензи за алкохол и тютюн, средната заплата на служителите трябва да бъде не по-малко от 2 минимални заплати ....

    16:03 03.10.2025

  • 72 Смешник

    2 1 Отговор
    Нещо Путин не ми се вижда унил в доста добро настроение говореше на форума във Валдай

    16:03 03.10.2025

  • 73 Баце ЕООД

    2 1 Отговор
    Интересно ми е репортерите на ДВ колко време дъвчат една и съща дъвка в реалния живот..

    16:03 03.10.2025

  • 74 а тези

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "Факт":

    От Московията какви са? Европейци?

    16:04 03.10.2025

  • 75 Ами така пише департамента

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Леле майко.....":

    28% от Лас Вегас бил руски ... !!!

    Коментиран от #83, #91

    16:04 03.10.2025

  • 76 Клуб Зет

    2 1 Отговор
    Е Клозет..

    16:05 03.10.2025

  • 77 Смешник

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Зима":

    Обратно е Русия може без западни стоки но Запада не може без руска газ и нефт

    16:08 03.10.2025

  • 78 Лас Вегас

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Вчера":

    Никога не е признавал федералните закони. И в момента раци и омари от Канада там си внасят без мито и няма сила на света която да им наложи 120% мита

    16:08 03.10.2025

  • 79 И заплатата ти

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ушанка":

    е около 100 лева

    Коментиран от #89

    16:10 03.10.2025

  • 80 Дойче идиотас

    2 1 Отговор
    Фалоса ми е огромен и ще го раздавам на малоумни птеродактили и либерслушки

    16:11 03.10.2025

  • 81 Факт е

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Абе кръчмарите ?":

    Но нашите атлантенца тва не са го прочели ...

    16:13 03.10.2025

  • 82 Водкин

    0 0 Отговор
    Важното е антифриз да има !

    16:13 03.10.2025

  • 83 28% от Лас Вегас бил руски ..

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Ами така пише департамента":

    Може би и доста повече .... департамента верно е казал 28% но вероятно е над 35%

    16:16 03.10.2025

  • 84 Ама

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пусин е най-npoZтото жуже на света":

    Май само ти го задмнаваш по проzтотия.

    16:18 03.10.2025

  • 85 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Абе кръчмарите ?":

    Гласуваха го

    16:18 03.10.2025

  • 86 Четете го бре, има го в нета

    2 0 Отговор
    Абе кръчмарите ?.....
    стопанските субекти, които имат лицензи за алкохол и тютюн, средната заплата на служителите трябва да бъде не по-малко от 2 минимални заплати (16 000 UAH към момента). За обекти с по-малка площ или извън областните центрове/Киев са възможни намалени изисквания (1,5 минимума) при определени условия. Ако тези изисквания не бъдат изпълнени в продължение на три последователни календарни месеца, лицензът за акцизна дейност може да бъде анулиран..... тва в Украйна естествено

    Коментиран от #93

    16:20 03.10.2025

  • 87 АМИ МОЖЕ БИ

    2 1 Отговор
    В МОЗЪЧЕТО НА ХОХОЛОВ ЩЕ СЕ ПРОМЪКНЕ ЕДНА МИСЪЛ ЧЕ
    РУСИЯ НАТРУПВА СЕРИОЗЕН РЕЗЕРВ
    ЗА КВО ЛИ ЩЕ И Е

    16:21 03.10.2025

  • 88 СВТ 40

    2 0 Отговор
    Това е ЛЪЖА. Кой е бил там за да докаже.

    16:23 03.10.2025

  • 89 Ушанка

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "И заплатата ти":

    Не позна,1500 !

    16:23 03.10.2025

  • 90 Криза в Русия

    3 1 Отговор
    Но погром в Европа и САЩ нали?

    16:23 03.10.2025

  • 91 28% от Лас Вегас бил руски ...

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "Ами така пише департамента":

    Не е "бил" , а е ! ... и е доказано че е ...а вероятно и повече от 35%

    16:26 03.10.2025

  • 92 Фори

    3 0 Отговор
    Руснак от мизерия не се плаши.Те са свикнали!

    16:29 03.10.2025

  • 94 Една Путин

    2 0 Отговор
    СВО върви по план и в срок !

    16:30 03.10.2025

  • 95 Е. П. М. УКРИ СКАПАНИ

    2 1 Отговор
    СКОРО ВСИЧКО. ЩЕ Е. РОСИЯ!

    16:32 03.10.2025

  • 96 Ушанка

    3 1 Отговор
    При средна заплата 2000 лева и ниска цена на храните, електроенергия 0,10 ст/квтч направо да ни оплачеш!

    16:36 03.10.2025

  • 98 болгарин..

    2 0 Отговор
    Дойче велето току що излезе със статия..тия дето ловиха риба без пари в морето на бг-то,и надуваха цените-оти там ден година храни..природата им разказа играта

    16:51 03.10.2025

  • 99 Криза ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "мошЕто":

    Цените се вдигат, бензина не достига. След време бензинът ще е бол, но цените няма да се върнат назад. Това не е криза. Тоеа е добър повод да се увеличат цените, което ще вкара допълнителни доходи и заплати.

    17:02 03.10.2025

  • 100 Хаха

    2 0 Отговор
    Или е простата Мара или Соросойдния Дойче веле!
    Кво стана с чиповете и танковете от музейте???

    17:02 03.10.2025

  • 101 Мир вам

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "психиатърче":

    Защо не си в цветуща Европа. Мисирките мълчат какво става на запад. Ето нещо от Брюкселското летище, думи на българин минаващ транзит от там: аз бях единствения бял. Сигурно е преувелечил, но това му е било усещането.

    17:09 03.10.2025

