Израел осъжда терористичната атака в Манчестър и критикува британското правителство за антисемитизъм

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху осъди днес "варварската атака" край синагога в Манчестър, а израелският министър на външните работи обвини Лондон, че не е успял да овладее надигащия се антисемитизъм в страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Израел споделя болката на британската еврейска общност след варварската терористична атака, извършена в Манчестър", написа Нетаняху в официално съобщение.
Той добави: "Както предупредих и пред ООН, слабостта пред лицето на тероризма само поражда още тероризъм. Само силата и единството могат да го победят".
Израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че е "ужасен от убийствената атака, извършена близо до синагогата в Хийтън Парк в Манчестър в сутринта на най-свещения за еврейския народ ден - Йом Кипур".
"Истината трябва ясно да се заяви: очевидните и ширещи се антисемитски и антиизраелски подбуди, както и призивите за подкрепа на тероризма, се превърнаха в разпространено явление в Обединеното кралство - по улиците на Лондон, в градовете и университетските кампуси", написа Саар в социалната мрежа "Екс".
Външният министър добави, че британските власти "не само не са предприели необходимите мерки, за да обуздаят тази токсична вълна от антисемитизъм, но ѝ позволяват да продължи да вирее", и подчерта, че Израел очаква конкретни действия от правителството на Киър Стармър, а не само празни думи.
Министърът на националната сигурност Итамар Бен Гвир допълни: "Обединеното кралство избра да приеме терористи неколкократно през последните години, да ги защитава и подкрепя. Днес кралството получи жестоко напомняне, че онези, които дават власт на тероризма, в крайна сметка ще станат негови жертви".
Двама души загинаха при атаката, а четирима бяха тежко ранени тази сутрин пред синагога, пълна с хора за Йом Кипур в Манчестър. Полицията съобщи, че извършителят е бил убит.
Двама заподозрени бяха арестувани след нападението, при което мъж се вряза с колата си в група хора пред синагогата, след което излезе от колата и ги нападна с нож. Полицията квалифицира случилото се като терористичен акт, припомня АФП.
1 ООрана държава
23:22 02.10.2025
2 Хамас бяха в Москва
Путин им даде зелена светлина за да отвлече вниманието на света от Украйна и Киев да няма Пейтриъти!
Коментиран от #5, #7, #18, #22
23:22 02.10.2025
4 Терористът вика
23:25 02.10.2025
5 Ама те офисите на Хамас
До коментар #2 от "Хамас бяха в Москва":Са в Лондон —Многобритания !
Кво правим.... ?
23:27 02.10.2025
6 Свети Петка
23:27 02.10.2025
7 Много
До коментар #2 от "Хамас бяха в Москва":си абееен ама много
23:31 02.10.2025
8 Ей това верно
Коментиран от #20
23:31 02.10.2025
9 ЦИРК
Вместо да се мотаят и ръсят празни думи веднага в ОК да започнат бомбандировки и избиване на всички които са с анти израелски възгледи. Великата британска армия да проведе пълно прочистване на острова от всякакви не еврейски елементи. Крайно време е да се вземат строги мерки без да се зачита каквото и да било хуманно или международно право. И никой не може да обвини британците, защото това в синегогата е брутална варварска и абсолютно с нищо непровокирана атака. Също така на момента ОК трябва да изтеглят и отменят собствения си акт с който признават държавата Палестина.
23:35 02.10.2025
10 Пука му на някой
23:36 02.10.2025
11 ИИИ
23:38 02.10.2025
12 И свещения
23:38 02.10.2025
13 Генерал Наско
23:41 02.10.2025
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЦИОНИСТА НАТАНЯХУ КВО СЕ ПИШЕ ЗА ЕВРЕИН , КАТО ГЕНЕТИЧНО НЕ Е ?
.....
ЦИОНИЗМА Е РЕЛИГИЯТА НА ХАЗАРИТЕ
Коментиран от #26
23:43 02.10.2025
15 Когато се говори за тероризма
23:44 02.10.2025
16 Бреййй
23:48 02.10.2025
18 И Покрайна се управлява
До коментар #2 от "Хамас бяха в Москва":от гнусни жидове, като Сатаняху.
23:52 02.10.2025
19 И в качеството си на какъв точно
23:53 02.10.2025
20 ЦИРК
До коментар #8 от "Ей това верно":Тези се мъчат да яхнат магарето и правят цирк...
Всички са британски граждани. В ОК има цели квартали само чужденци няма грам англичанин. Там живеят всякакви религии и общности, полицията избягва да ходи, а обстановката няма нищо общо с цивилизацията. Нещо като нашите ромски гета, само където англичаните още на са им направили високи огради (като това в Казанлък). Та единия уж със сирийски корени помлял с колата си на врата на синегогата двама човека. Да трагедия е ама "авторитети" като ББС и Скай веднага на момента го обявиха за "атентат", тя полицията още не беше разследвала да не е просто ПТП ама всичко на всякъде гръмна. Може и просто да са се скарали за битовизми, кой ги знае.
И така медийната клоунада е велика. А политиците като змии веднага яхат новините да трупат точки.
23:55 02.10.2025
21 Как може да ги напада с нож
23:56 02.10.2025
22 име
До коментар #2 от "Хамас бяха в Москва":Да, бе, я питай Ехуд Барак да видиш кво каза по въпроса преди два месеца. Според него, xитлepяхy е финансирал Xамас през Катар, знаел е за атаките и умишлено е позволил да се случат. Хамас и ционистите са като дупе и гащи. Ако няма Хамaс, ционистите няма да имат повод да водят терористичната си политика, която не само краде и избива палестинци, но експлоатира и евреи. Поинтересувай се как едни евреи са принуждавали други евреи да се заселят в Израел след създаването на държавата. Примерно евреите в Ирак. Евреи анонимно убиват и тероризират евреи. Израел е един лагер, а на собствениците на лагера им трябват работници.
Коментиран от #30
23:59 02.10.2025
23 град Козлодуй
00:00 03.10.2025
24 Нагъл 4фут
00:01 03.10.2025
25 Много ме съмнява
00:04 03.10.2025
26 Моше Честния с "Чесна 208 В"
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Така е Нетаняху НЕ е семит роден е във ВАРШАВА ПОЛША в семейство на Руски ХАЗАРИ ционисти.
ХАЗАРИ са тюрко езично племе населявало степите на Каспийско море,Дагестан ,Под Волжие днешните земи на РАО Татарстан с монголсконтюрски и Памирски корени приело ЮДАизма в края на 9 ВЕК СлХр.
Така както едни филипинци и виетнамци приемат КАТОЛИЦИЗМА (теа НЕ ги прави РИМлянини италианци) така и Руските ХАЗАРИбприели ЮДАизма нямат НИШО общо кръвно с
Йерсалим ,Юдея и 12семитски еврейски племена(Рубен,Юда,Ефраим,и тн)
Коментиран от #28
00:08 03.10.2025
27 И пак не разбрах последно
00:08 03.10.2025
28 Юдаизма, еврейството
До коментар #26 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":Е религиозна секта а не етнос или народ. Къде си роден и дали си черен или получерен няма значение. Важното е да си извратеняк и да си жертва на кръвосмешение
00:12 03.10.2025
29 антисемитски
00:19 03.10.2025
30 Арена Арменец
До коментар #22 от "име":Организатор на Еврейската Заселническа политика в Заоадния бряг и ГАЗА е РУСКИЯ гражданин Яков КАЗАКОВ роден в МОСКВА с родители казаци руски степни плъх ове от Казашките степени приели ЮДАизма и се нарекал генерал ЯКОВ КЕДМИ(ма иврит Пръв Проливащ Кръв)
ЯКОВ КЕДМИ организарал по СОЦ времена изселване на големи компактни маси руски хазари в посока Израел и Западния бряг.
За главен Финансист на Еврейската програма бил назначен МОЛДОВСКИЯ ГАГАУЗ Евет Лвович(Евет на турски ДА,Съгласен съм) който приемайи ЮДАизма си избрал пседоним Абигдор Либерман
АБ-на иврит Баща и Гидор-Очертвам,Заграбвам ЗЕМЯ
ЛиБар-на иврит Улеснен и МСН-на иврит Шанс за сбъдване
Мплдовския ГАГАУЗ станалннай-едрия корабо собственик и притежателнна най-големите Круизни компании в СВЕТА (MSC,RoalCaribean и др) с парите от Крузните кораби и с парите на друг Гагузин израелски корабособственик Рами Унгар финансира изграждането на Еврейски селища за Укро и Руски хазари на Западния бряг и Газа.
00:21 03.10.2025