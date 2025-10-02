Израел осъжда терористичната атака в Манчестър и критикува британското правителство за антисемитизъм

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху осъди днес "варварската атака" край синагога в Манчестър, а израелският министър на външните работи обвини Лондон, че не е успял да овладее надигащия се антисемитизъм в страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Израел споделя болката на британската еврейска общност след варварската терористична атака, извършена в Манчестър", написа Нетаняху в официално съобщение.

Той добави: "Както предупредих и пред ООН, слабостта пред лицето на тероризма само поражда още тероризъм. Само силата и единството могат да го победят".

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че е "ужасен от убийствената атака, извършена близо до синагогата в Хийтън Парк в Манчестър в сутринта на най-свещения за еврейския народ ден - Йом Кипур".

"Истината трябва ясно да се заяви: очевидните и ширещи се антисемитски и антиизраелски подбуди, както и призивите за подкрепа на тероризма, се превърнаха в разпространено явление в Обединеното кралство - по улиците на Лондон, в градовете и университетските кампуси", написа Саар в социалната мрежа "Екс".

Външният министър добави, че британските власти "не само не са предприели необходимите мерки, за да обуздаят тази токсична вълна от антисемитизъм, но ѝ позволяват да продължи да вирее", и подчерта, че Израел очаква конкретни действия от правителството на Киър Стармър, а не само празни думи.

Министърът на националната сигурност Итамар Бен Гвир допълни: "Обединеното кралство избра да приеме терористи неколкократно през последните години, да ги защитава и подкрепя. Днес кралството получи жестоко напомняне, че онези, които дават власт на тероризма, в крайна сметка ще станат негови жертви".

Двама души загинаха при атаката, а четирима бяха тежко ранени тази сутрин пред синагога, пълна с хора за Йом Кипур в Манчестър. Полицията съобщи, че извършителят е бил убит.

Двама заподозрени бяха арестувани след нападението, при което мъж се вряза с колата си в група хора пред синагогата, след което излезе от колата и ги нападна с нож. Полицията квалифицира случилото се като терористичен акт, припомня АФП.