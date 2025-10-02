Новини
Израел осъжда терористичната атака в Манчестър и критикува британското правителство за антисемитизъм

Израел осъжда терористичната атака в Манчестър и критикува британското правителство за антисемитизъм

2 Октомври, 2025

Лидерите на Израел подчертават, че липсата на действия срещу надигащата се омраза носи опасност за всички

Израел осъжда терористичната атака в Манчестър и критикува британското правителство за антисемитизъм - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху осъди днес "варварската атака" край синагога в Манчестър, а израелският министър на външните работи обвини Лондон, че не е успял да овладее надигащия се антисемитизъм в страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Израел споделя болката на британската еврейска общност след варварската терористична атака, извършена в Манчестър", написа Нетаняху в официално съобщение.

Той добави: "Както предупредих и пред ООН, слабостта пред лицето на тероризма само поражда още тероризъм. Само силата и единството могат да го победят".

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че е "ужасен от убийствената атака, извършена близо до синагогата в Хийтън Парк в Манчестър в сутринта на най-свещения за еврейския народ ден - Йом Кипур".

"Истината трябва ясно да се заяви: очевидните и ширещи се антисемитски и антиизраелски подбуди, както и призивите за подкрепа на тероризма, се превърнаха в разпространено явление в Обединеното кралство - по улиците на Лондон, в градовете и университетските кампуси", написа Саар в социалната мрежа "Екс".

Външният министър добави, че британските власти "не само не са предприели необходимите мерки, за да обуздаят тази токсична вълна от антисемитизъм, но ѝ позволяват да продължи да вирее", и подчерта, че Израел очаква конкретни действия от правителството на Киър Стармър, а не само празни думи.

Министърът на националната сигурност Итамар Бен Гвир допълни: "Обединеното кралство избра да приеме терористи неколкократно през последните години, да ги защитава и подкрепя. Днес кралството получи жестоко напомняне, че онези, които дават власт на тероризма, в крайна сметка ще станат негови жертви".

Двама души загинаха при атаката, а четирима бяха тежко ранени тази сутрин пред синагога, пълна с хора за Йом Кипур в Манчестър. Полицията съобщи, че извършителят е бил убит.

Двама заподозрени бяха арестувани след нападението, при което мъж се вряза с колата си в група хора пред синагогата, след което излезе от колата и ги нападна с нож. Полицията квалифицира случилото се като терористичен акт, припомня АФП.


  • 1 ООрана държава

    21 3 Отговор
    Е то па всичко срещу вас каквото се случи все е антисемитизъм, преигравате с ролята на вечните жертви

    23:22 02.10.2025

  • 2 Хамас бяха в Москва

    3 18 Отговор
    10 дена преди да нападнат Израел!
    Путин им даде зелена светлина за да отвлече вниманието на света от Украйна и Киев да няма Пейтриъти!

    Коментиран от #5, #7, #18, #22

    23:22 02.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Терористът вика

    19 2 Отговор
    Дръжте терористите !!!

    23:25 02.10.2025

  • 5 Ама те офисите на Хамас

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хамас бяха в Москва":

    Са в Лондон —Многобритания !
    Кво правим.... ?

    23:27 02.10.2025

  • 6 Свети Петка

    13 2 Отговор
    Скърбящият Нетаняху унищожи цялата Гааза.

    23:27 02.10.2025

  • 7 Много

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хамас бяха в Москва":

    си абееен ама много

    23:31 02.10.2025

  • 8 Ей това верно

    12 2 Отговор
    Е пример за ционистка наглост. Трудно е човек да го проумее даже. И сега последно евреи ли са били или израелци жертвите или пък редови британски граждани ? Какво общо въобще има нацистката държава Израел и издирвания от МНС престъпник Натаняху със случая ?

    Коментиран от #20

    23:31 02.10.2025

  • 9 ЦИРК

    4 3 Отговор
    И тези са прави !

    Вместо да се мотаят и ръсят празни думи веднага в ОК да започнат бомбандировки и избиване на всички които са с анти израелски възгледи. Великата британска армия да проведе пълно прочистване на острова от всякакви не еврейски елементи. Крайно време е да се вземат строги мерки без да се зачита каквото и да било хуманно или международно право. И никой не може да обвини британците, защото това в синегогата е брутална варварска и абсолютно с нищо непровокирана атака. Също така на момента ОК трябва да изтеглят и отменят собствения си акт с който признават държавата Палестина.

    23:35 02.10.2025

  • 10 Пука му на някой

    13 2 Отговор
    Че било "близо до синагогата". Ако ще и близо до градската тоалетна да е, е все тая. И "близо до" е едно голямо нищо. И ако това е "трагедия" случващото се в Гааза какво е? Никой не го интересуват драмите които разиграват тези ционистки бооклуци

    23:36 02.10.2025

  • 11 ИИИ

    9 2 Отговор
    Има една световноизвестна картина, от един художник с малколи мустачки, мисля че беше австриец. На нея е изобразено как един неканен ционист си гръгва през комина от дома в който се е натрапил...

    23:38 02.10.2025

  • 12 И свещения

    4 2 Отговор
    ден - "Йом да го дуете " кво общо има не се разбира ?

    23:38 02.10.2025

  • 13 Генерал Наско

    11 2 Отговор
    Когато избива жени и деца еврейският демократ се утешава.

    23:41 02.10.2025

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор
    ДА ВЪРНЕМ ИЗРАЕЛ НА ЕВРЕИТЕ !
    .....
    ЦИОНИСТА НАТАНЯХУ КВО СЕ ПИШЕ ЗА ЕВРЕИН , КАТО ГЕНЕТИЧНО НЕ Е ?
    .....
    ЦИОНИЗМА Е РЕЛИГИЯТА НА ХАЗАРИТЕ

    Коментиран от #26

    23:43 02.10.2025

  • 15 Когато се говори за тероризма

    8 2 Отговор
    Трябва с големи букви да се напише че най големият гнусен терорист е престъпната държава Израел и обявеният за задържане от МНС боооклук Натаняху ! С големи дебели букви ! И пак питам каква е връзката на случилото се във Великобритания с нацистката държава Израел? Негови граждани ли са? Шпиони на МОСАД ли са или що?

    23:44 02.10.2025

  • 16 Бреййй

    4 3 Отговор
    Ако умре някъде по света някой християнин наш дЖилезку да не забрави да почне да се тръшка и да вряка за християнството ! Много молим. То пък забравих че на него мормоните са му изпили мозъка

    23:48 02.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И Покрайна се управлява

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хамас бяха в Москва":

    от гнусни жидове, като Сатаняху.

    23:52 02.10.2025

  • 19 И в качеството си на какъв точно

    4 2 Отговор
    Израел очаква конкретни действия от правителството на Киър Стармър ? Израел няма нищо общо с евреите по света и това трябва ясно да им се обясни. По същият начин както и християните в Испания примерно нямат общо с България. Натаняху е време да си прегледа кратуната мисля щото определено не е у ред

    23:53 02.10.2025

  • 20 ЦИРК

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ей това верно":

    Тези се мъчат да яхнат магарето и правят цирк...

    Всички са британски граждани. В ОК има цели квартали само чужденци няма грам англичанин. Там живеят всякакви религии и общности, полицията избягва да ходи, а обстановката няма нищо общо с цивилизацията. Нещо като нашите ромски гета, само където англичаните още на са им направили високи огради (като това в Казанлък). Та единия уж със сирийски корени помлял с колата си на врата на синегогата двама човека. Да трагедия е ама "авторитети" като ББС и Скай веднага на момента го обявиха за "атентат", тя полицията още не беше разследвала да не е просто ПТП ама всичко на всякъде гръмна. Може и просто да са се скарали за битовизми, кой ги знае.

    И така медийната клоунада е велика. А политиците като змии веднага яхат новините да трупат точки.

    23:55 02.10.2025

  • 21 Как може да ги напада с нож

    2 1 Отговор
    Не може ли просто масово да ги изтрови. Ей това само се чудя

    23:56 02.10.2025

  • 22 име

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хамас бяха в Москва":

    Да, бе, я питай Ехуд Барак да видиш кво каза по въпроса преди два месеца. Според него, xитлepяхy е финансирал Xамас през Катар, знаел е за атаките и умишлено е позволил да се случат. Хамас и ционистите са като дупе и гащи. Ако няма Хамaс, ционистите няма да имат повод да водят терористичната си политика, която не само краде и избива палестинци, но експлоатира и евреи. Поинтересувай се как едни евреи са принуждавали други евреи да се заселят в Израел след създаването на държавата. Примерно евреите в Ирак. Евреи анонимно убиват и тероризират евреи. Израел е един лагер, а на собствениците на лагера им трябват работници.

    Коментиран от #30

    23:59 02.10.2025

  • 23 град Козлодуй

    1 1 Отговор
    Дано се оправят юдеите.

    00:00 03.10.2025

  • 24 Нагъл 4фут

    4 1 Отговор
    Еврейските bokлyци изтрепаха 25 000 деца в Палестина, а сега реват за два убити жида, ейййй долно племе.

    00:01 03.10.2025

  • 25 Много ме съмнява

    4 1 Отговор
    Чв точно в Манчестър синагогата е била пълна с "хора"

    00:04 03.10.2025

  • 26 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Така е Нетаняху НЕ е семит роден е във ВАРШАВА ПОЛША в семейство на Руски ХАЗАРИ ционисти.
    ХАЗАРИ са тюрко езично племе населявало степите на Каспийско море,Дагестан ,Под Волжие днешните земи на РАО Татарстан с монголсконтюрски и Памирски корени приело ЮДАизма в края на 9 ВЕК СлХр.
    Така както едни филипинци и виетнамци приемат КАТОЛИЦИЗМА (теа НЕ ги прави РИМлянини италианци) така и Руските ХАЗАРИбприели ЮДАизма нямат НИШО общо кръвно с
    Йерсалим ,Юдея и 12семитски еврейски племена(Рубен,Юда,Ефраим,и тн)

    Коментиран от #28

    00:08 03.10.2025

  • 27 И пак не разбрах последно

    1 1 Отговор
    Израелци ли са били жертвите, или само евреи ? Ако са израелци, къв го дирят в Манчестър ?

    00:08 03.10.2025

  • 28 Юдаизма, еврейството

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":

    Е религиозна секта а не етнос или народ. Къде си роден и дали си черен или получерен няма значение. Важното е да си извратеняк и да си жертва на кръвосмешение

    00:12 03.10.2025

  • 29 антисемитски

    1 1 Отговор
    и антиизраелски подбуди са много различни неща! Как па не го разбраха тея главоноги в Израел се чудя. Както и призивите за подкрепа на палестинците и тяхната кауза категорично не са подкрепа на тероризма,. Ама верно не са у ред тея 4фути и все повече изперкват. И впрочем тези наративи малоумни за антисемитизма отдавна умряха и никъде по света декиш не хващат

    00:19 03.10.2025

  • 30 Арена Арменец

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "име":

    Организатор на Еврейската Заселническа политика в Заоадния бряг и ГАЗА е РУСКИЯ гражданин Яков КАЗАКОВ роден в МОСКВА с родители казаци руски степни плъх ове от Казашките степени приели ЮДАизма и се нарекал генерал ЯКОВ КЕДМИ(ма иврит Пръв Проливащ Кръв)
    ЯКОВ КЕДМИ организарал по СОЦ времена изселване на големи компактни маси руски хазари в посока Израел и Западния бряг.
    За главен Финансист на Еврейската програма бил назначен МОЛДОВСКИЯ ГАГАУЗ Евет Лвович(Евет на турски ДА,Съгласен съм) който приемайи ЮДАизма си избрал пседоним Абигдор Либерман
    АБ-на иврит Баща и Гидор-Очертвам,Заграбвам ЗЕМЯ
    ЛиБар-на иврит Улеснен и МСН-на иврит Шанс за сбъдване
    Мплдовския ГАГАУЗ станалннай-едрия корабо собственик и притежателнна най-големите Круизни компании в СВЕТА (MSC,RoalCaribean и др) с парите от Крузните кораби и с парите на друг Гагузин израелски корабособственик Рами Унгар финансира изграждането на Еврейски селища за Укро и Руски хазари на Западния бряг и Газа.

    00:21 03.10.2025