ФИФА няма да наказва Израел

3 Октомври, 2025 07:30 507 5

  • фифа-
  • джани инфантино-
  • футбол-
  • израел

Инфантино ръководи заседание на Съвета на ФИФА, на което Израел не фигурираше

ФИФА няма да наказва Израел - 1
На фона на нарастващите глобални призиви за изваждане на израелските отбори от международните футболни състезания, президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви в четвъртък, че управляващият орган трябва да насърчава мира и единството и не може да решава политически проблеми.

Инфантино ръководи заседание на Съвета на ФИФА, на което Израел не фигурираше официално в дневния ред, преди подновяването на квалификациите за Световното първенство през 2026 г. през следващата седмица.

Норвегия беше сред европейските футболни федерации, които настояваха УЕФА да поиска гласуване за временно изваждане на израелските отбори от международни състезания преди заседанието на ФИФА. Турската футболна федерация директно призова УЕФА и ФИФА да наложат санкции на Израел.

Инфантино подчерта пред 37-членния съвет "важността от насърчаване на мира и единството, особено в контекста на продължаващата ситуация в Газа", се казва в съобщение на ФИФА, което не посочва Израел директно.

„ФИФА не може да реши геополитически проблеми – но може и трябва да популяризира футбола по света, като използва неговите обединяващи, образователни, културни и хуманитарни ценности“, заяви Инфантино в изявлението.

Следващият официален мач на Израел е срещу Норвегия в световна квалификация в Осло на 11 октомври.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Браво

    15 0 Отговор
    А руснаците понеже не вървят по свирката на краварите са вън.

    07:42 03.10.2025

  • 2 Марио

    15 0 Отговор
    Разбира се че спорта си е спорт и политиката няма място в него. НО същите персони ли извадиха Русия от футболните състезания? Питам просто и отговор не искам.

    07:45 03.10.2025

  • 3 факуса

    10 0 Отговор
    ха ха инфантила се наака,че ще им осветлят офшорките,а русия що наказвате

    07:45 03.10.2025

  • 4 Иван

    11 0 Отговор
    Двойният аршин в действие Израел и Украйна могат да участват а Русия не.Мерси.

    07:46 03.10.2025

  • 5 Христов

    10 0 Отговор
    Лицемери долни

    07:50 03.10.2025

