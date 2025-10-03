ФИФА няма да наказва Израел

На фона на нарастващите глобални призиви за изваждане на израелските отбори от международните футболни състезания, президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви в четвъртък, че управляващият орган трябва да насърчава мира и единството и не може да решава политически проблеми.

Инфантино ръководи заседание на Съвета на ФИФА, на което Израел не фигурираше официално в дневния ред, преди подновяването на квалификациите за Световното първенство през 2026 г. през следващата седмица.

Норвегия беше сред европейските футболни федерации, които настояваха УЕФА да поиска гласуване за временно изваждане на израелските отбори от международни състезания преди заседанието на ФИФА. Турската футболна федерация директно призова УЕФА и ФИФА да наложат санкции на Израел.

Инфантино подчерта пред 37-членния съвет "важността от насърчаване на мира и единството, особено в контекста на продължаващата ситуация в Газа", се казва в съобщение на ФИФА, което не посочва Израел директно.

„ФИФА не може да реши геополитически проблеми – но може и трябва да популяризира футбола по света, като използва неговите обединяващи, образователни, културни и хуманитарни ценности“, заяви Инфантино в изявлението.

Следващият официален мач на Израел е срещу Норвегия в световна квалификация в Осло на 11 октомври.