Израел ликвидирал трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

3 Октомври, 2025 05:46, обновена 3 Октомври, 2025 04:49

ДПА отбелязва, че тази информация не може да бъде потвърдена чрез независими източници

Израел ликвидирал трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелската армия съобщи снощи, че е ликвидирала трима членове на подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка "Хизбула" в Южен Ливан, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Според израелските военни един от убитите е мъж от района на Кафра и се смята за местен представител на "Хизбула". Той е наемал къщи за съхранение на оръжия и за наблюдение, казаха военните.

При друг израелски въздушен удар са били убити още двама предполагаеми членове на "Хизбула". Според израелските военни те са били инженери, които са участвали във възстановяването на терористичната инфраструктура в Ливан.

ДПА отбелязва, че тази информация не може да бъде потвърдена чрез независими източници.

От края на ноември миналата година е в сила примирие между Израел и "Хизбула", въпреки че двете страни редовно се обвиняват взаимно в нарушения.

Израел продължава почти ежедневните си операции в Ливан, обвинявайки "Хизбула" в опити да възстанови военния си капацитет в южната част на страната.

През август тази година ливанското правителство одобри подкрепян от САЩ план за разоръжаване на "Хизбула".


Израел


