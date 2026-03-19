Bugatti продава велосипед на цената на чисто нова Dacia

19 Март, 2026 18:02 697 3

Лимитираните колелета започват от 25 799 евро

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В света на колоезденето думата „скъп“ обикновено се отнася до цени от четирицифрени суми, но най-новото сътрудничество между Молсхайм и Factor Bikes официално промени правилата на играта. Bugatti Factor One е ограничена серия шосеен велосипед от въглеродни влакна, чиято стартова цена е 25 799 евро или цената на чисто нова Dacia.

Ограничен до само 250 бройки в целия свят, Factor One е по-малко велосипед за ежедневно пътуване и повече „израз на стил“, проектиран да отразява инженерните крайности на Tourbillon и Chiron. Изработен в характерния двуцветен Bugatti Blue с масивно бяло лого, велосипедът е проектиран да бъде буквално „Veyron на две колела“.

Основателят на Factor Bikes, Роб Гителис, отбеляза, че проектът е предизвикал фирмата да преосмисли всяко едно предположение относно конструкцията на велосипедите. Резултатът е машина, при която почти всеки конструктивен елемент е изработено от карбонови влакна.

Велосипедът е оборудван с ултралеки карбонови колела на Black Inc., които тежат едва 1 298 грама за чифта. В стремежа си да спести всеки възможен грам, Factor One използва карбонови рамена на педалите и дори специален карбонов венец.

Дори дисковите спирачки не са стандартни; те разполагат с централен карбонов шарнир за разсейване на топлината и намаляване на масата. Bugatti и Factor си сътрудничат с Continental, за да разработят специален комплект гуми GP5000, специално настроени за аеродинамиката на тази рамка.

Рамката използва характерната за Factor разцепена долна тръба „Twin Vane“, която позволява на въздуха да преминава през средата на велосипеда, за да се намали съпротивлението. Боядисването е многоетапен процес, който имитира финиша на хиперколата Bugatti, с открити секции от карбонови влакна, контрастиращи на френското състезателно синьо.

Кокпитът е напълно интегриран еднокомпонентен карбонов кормилен лост и стъбло, скриващ всички хидравлични линии и кабели за електронно превключване. За да се гарантира ексклузивността, всяка от 250-те бройки разполага с номерирана титанова плакетка, интегрирана в горната тръба.

Bugatti Factor One може да се поръча чрез избрани дилъри на Factor, считано от днес, като първите доставки се очакват през юни 2026-та.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 РВЕК

    2 0 Отговор
    Това е по-качествена изработка от еднодневката Неудачия.

    18:24 19.03.2026

  • 2 Механик

    1 0 Отговор
    А на бас, че ще се намерят мераклии за такова вело-колело?
    Това ще са нови-модерни, дето искат да блеснат колко са умни понеже са станали велосиПЕДАЛисти.
    Тия същите обаче подробно ще ви обяснят, колко сте назадничав, понеже не ползвате Айфон и нямате фейсбук.

    18:32 19.03.2026

  • 3 Ъхъ!!!

    3 0 Отговор
    Като им е толкова скъп - да си го карат!

    18:40 19.03.2026