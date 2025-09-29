Новини
Свят »
Китай »
Китай осъди на смърт 16 заподозрени за киберизмами

Китай осъди на смърт 16 заподозрени за киберизмами

29 Септември, 2025 16:44 592 10

  • хакери-
  • китай-
  • смъртна присъда-
  • киберизмама

Присъдата на пет от шестнадесетте осъдени е с отложено изпълнение в срок от две години

Китай осъди на смърт 16 заподозрени за киберизмами - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китайските правосъдни власти осъдиха на смърт 16 заподозрени за киберизмами, провеждане на нелегални игри, трафик на наркотици и проституция в пограничен район на Мианма с Китай, предаде китайската национална телевизия, цитирана от Франс Прес, съобщи БТА.

Присъдата на пет от шестнадесетте осъдени е с отложено изпълнение в срок от две години. Съдът в Източен Вънчжоу произнесе и 11 присъди за доживотен затвор, както и 24 присъди за лишаване от свобода до 24 години. Това е едно от колективните дела с най-тежки присъди през последните няколко години.

Осъденото семейство Мин и други престъпни групировки са извършвали поредица от криминални дейности от 2015 г. насам, които включват създаването на центрове за киберпрестъпност в региона Коканг в Мианма, граничещ с Китай. Групировките са отговорни за смъртта на най-малко 14 души, свързани с дейностите на киберпрестъпността, от които 10 души са били наети насила и са се опитали да избягат, уточниха китайските правосъдни органи.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 уууут

    9 0 Отговор
    лоши комуняги ей. БГ-то задържа всякакви престъпници максимум 24 часа и след това свобода или домашен арест до 3 години по преценка на платения съдия. Престъпниците са полезни за територията

    16:50 29.09.2025

  • 5 Какво друго да очакваш от комунистическа

    1 10 Отговор
    държава управлявана от диктатор.

    16:54 29.09.2025

  • 6 дядото

    3 1 Отговор
    на престъпните кучета - кучешка смърт.само така се води борба с престъпността,не като при нас.

    Коментиран от #7

    17:11 29.09.2025

  • 7 Стенли

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "дядото":

    Много точно казано и не че в НРБ не е нямало престъпления но като сега възрастни хора да не знаят дали ще усъмнат такова нещо не е имало

    Коментиран от #9

    17:17 29.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Помни

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стенли":

    По комунистическо имаше малко престъпления , защото престъпниците лежаха дълго и напоително в затвора . По комунистическо имаше и смъртни присъди за особено опасните за обществото престъпници . Например , престъпници рецидивисти , обрали бензиностанция край Бургас ,които убиха бензинаджийката и гориха нейния труп бяха осъдени на смърт и разстреляни . Съдът прецени , че тези изроди не подлежат на очовечаване и са опасни за обществото , а издръжката им в затвора за сметката на българските граждани е безсмислена .

    17:25 29.09.2025

  • 10 Само

    0 0 Отговор
    Другаря Си може да оправи българската кочи.на

    17:38 29.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания