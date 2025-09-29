Китай осъди на смърт 16 заподозрени за киберизмами

Китайските правосъдни власти осъдиха на смърт 16 заподозрени за киберизмами, провеждане на нелегални игри, трафик на наркотици и проституция в пограничен район на Мианма с Китай, предаде китайската национална телевизия, цитирана от Франс Прес, съобщи БТА.
Присъдата на пет от шестнадесетте осъдени е с отложено изпълнение в срок от две години. Съдът в Източен Вънчжоу произнесе и 11 присъди за доживотен затвор, както и 24 присъди за лишаване от свобода до 24 години. Това е едно от колективните дела с най-тежки присъди през последните няколко години.
Осъденото семейство Мин и други престъпни групировки са извършвали поредица от криминални дейности от 2015 г. насам, които включват създаването на центрове за киберпрестъпност в региона Коканг в Мианма, граничещ с Китай. Групировките са отговорни за смъртта на най-малко 14 души, свързани с дейностите на киберпрестъпността, от които 10 души са били наети насила и са се опитали да избягат, уточниха китайските правосъдни органи.
4 уууут
16:50 29.09.2025
5 Какво друго да очакваш от комунистическа
16:54 29.09.2025
6 дядото
Коментиран от #7
17:11 29.09.2025
7 Стенли
До коментар #6 от "дядото":Много точно казано и не че в НРБ не е нямало престъпления но като сега възрастни хора да не знаят дали ще усъмнат такова нещо не е имало
Коментиран от #9
17:17 29.09.2025
9 Помни
До коментар #7 от "Стенли":По комунистическо имаше малко престъпления , защото престъпниците лежаха дълго и напоително в затвора . По комунистическо имаше и смъртни присъди за особено опасните за обществото престъпници . Например , престъпници рецидивисти , обрали бензиностанция край Бургас ,които убиха бензинаджийката и гориха нейния труп бяха осъдени на смърт и разстреляни . Съдът прецени , че тези изроди не подлежат на очовечаване и са опасни за обществото , а издръжката им в затвора за сметката на българските граждани е безсмислена .
17:25 29.09.2025
10 Само
17:38 29.09.2025