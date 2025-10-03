Швейцарско село остава необитаемо за втора поредна зима

Планинското швейцарско село Бринц остава необитаемо за втора поредна зима заради опасност от свличане на скални маси, обявиха властите днес, предаде БТА.

Проливен дъжд, както и внезапно откъсване на скали, може да повлече значителна скална маса към селото, предупредиха властите. Те обърнаха внимание на наличието на около 1,2 милиона кубически метра скални отломки над Бринц.

На осемдесетте постоянни жители на селото бе казано да напуснат домовете си през ноември миналата година заради сериозна заплаха от свлачища.

Очаква се евакуацията да остане в сила за още "няколко" месеца, пише в последния доклад за оценката на ситуацията. На този етап жителите могат да влизат в селото през деня, за да вършат работа по градините си, но им е забранено да нощуват вкъщи.

Селяните от Бринц можеха да се регистрират на друг постоянен адрес на живеене до края на миналия месец. Не е ясно колко души са се възползвали от предоставената възможност, тъй като все още се проверяват регистрациите. Резултатите ще бъдат оповестени във втората половина на този месец, каза говорител на общината пред ДПА.