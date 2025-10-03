Новини
Свят »
Швейцария »
Швейцарско село остава необитаемо за втора поредна зима

3 Октомври, 2025 23:09 604 4

  • бринц-
  • свлачище-
  • бриенц-
  • село-
  • швейцария

Жителите могат да влизат в селото през деня, за да вършат работа по градините си, но им е забранено да нощуват

Швейцарско село остава необитаемо за втора поредна зима - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Планинското швейцарско село Бринц остава необитаемо за втора поредна зима заради опасност от свличане на скални маси, обявиха властите днес, предаде БТА.

Проливен дъжд, както и внезапно откъсване на скали, може да повлече значителна скална маса към селото, предупредиха властите. Те обърнаха внимание на наличието на около 1,2 милиона кубически метра скални отломки над Бринц.

На осемдесетте постоянни жители на селото бе казано да напуснат домовете си през ноември миналата година заради сериозна заплаха от свлачища.

Очаква се евакуацията да остане в сила за още "няколко" месеца, пише в последния доклад за оценката на ситуацията. На този етап жителите могат да влизат в селото през деня, за да вършат работа по градините си, но им е забранено да нощуват вкъщи.

Селяните от Бринц можеха да се регистрират на друг постоянен адрес на живеене до края на миналия месец. Не е ясно колко души са се възползвали от предоставената възможност, тъй като все още се проверяват регистрациите. Резултатите ще бъдат оповестени във втората половина на този месец, каза говорител на общината пред ДПА.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Заааа

    6 0 Отговор
    За нашите села никой не се е загрижил, за швейцарските.. Тук пенсионерите в селата, са без магазин, аптека и лекар. Умират от глад с мизерни пенсии и нямат пари за лекарства.

    Коментиран от #3

    23:17 03.10.2025

  • 2 Голям праз!

    5 0 Отговор
    В евроатлантическа България, такива села са повече отколкото в целият гейсъюз!

    23:18 03.10.2025

  • 3 иван костов

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Заааа":

    Пенсионерите в тези села ги крепи единствено факта, че живеят в Клубът на богатите! Наслаждават се на своят статус и с нетърпение очакват еврото! Така ще могат да посещават Лазурния бряг без да си сменят парите.🤔

    23:24 03.10.2025

  • 4 Никой

    0 0 Отговор
    Доста е опасно едно свлачище.

    23:32 03.10.2025

