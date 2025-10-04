Новини
Bloomberg: Пекин предлага инвестиции от $1 трилион в САЩ като част от търговските преговори

Bloomberg: Пекин предлага инвестиции от $1 трилион в САЩ като част от търговските преговори

4 Октомври, 2025 04:54, обновена 4 Октомври, 2025 05:03 663 6

Китай призовава за намаляване на тарифите върху вносните ресурси, използвани от китайски компании, разкрити в щатите

Bloomberg: Пекин предлага инвестиции от $1 трилион в САЩ като част от търговските преговори - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китай води преговори с администрацията на американския президент Доналд Тръмп относно евентуалното премахване на ограниченията върху китайски сделки в САЩ, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според източници, Пекин е предложил инвестиции в размер на 1 трилион долара в САЩ като част от търговските преговори. Отбелязва се, че Китай също така призовава за намаляване на тарифите върху вносните ресурси, използвани от китайски компании, разкрити в САЩ.

Bloomberg подчертава, че обемът на потенциалните китайски инвестиции в САЩ, ако Вашингтон приеме предложенията на Пекин, все още се обсъжда.

На 2 април Тръмп увеличи тарифите върху китайските стоки до 125%. Вземайки предвид преди това наложената 20% тарифа поради "недостатъчни усилия" от страна на канадските, китайските и мексиканските власти за борба с контрабандата на фентанил в САЩ, комбинираната тарифа върху стоки от Китай стана 145%.

След разговори в Женева на 10-11 май, американски и китайски представители обявиха взаимно намаление на тарифите със 115% за 90 дни (в сила от 12 май) (до 30% за китайски стоки, внасяни в САЩ, и 10% за американски стоки, внасяни в Китай). Този срок изтече на 12 август, но Тръмп обяви, че е подписал изпълнителна заповед, отлагаща увеличените тарифи за китайски стоки за още 90 дни.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Христо Христов

    1 4 Отговор
    Каква стана тя?
    Китай ще плати огромна сума на САЩ, за да се върнат предишните мита на търговията между двете държави? Другаре?

    05:08 04.10.2025

  • 2 Гориил

    1 0 Отговор
    Китай би могъл да построи най-големите фабрики за микрочипове или електрически превозни средства в света в САЩ. Но продуктите от тези фабрики неизбежно ще бъдат обявени за токсични.Това се случи преди десет години с най-голямата китайска фабрика за метро в САЩ, в Чикаго. Китайците инвестираха стотици милиони в изграждането ѝ, но на американските транспортни системи е забранено да купуват тези вагони, твърдейки, че те подкопават законната конкуренция и свободния пазар.Огромният завод стои празен, с един-единствен сглобен вагон по средата на главния монтажен цех. Не се говори за никакви компенсации.

    05:16 04.10.2025

  • 3 Уса

    0 2 Отговор
    Подкрепяме на 100%.Бог да благослови мистър Тръмп и неговия екип от умници

    Коментиран от #4

    05:32 04.10.2025

  • 4 Гориил

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Уса":

    Дотук Бог благославя Китай.

    05:47 04.10.2025

  • 5 Госあ

    0 0 Отговор
    Ако Китай и сащ се разберат, война със сигурност няма да има. Решава тоя, който има пари. Беше казал бай Тошо 😅

    06:13 04.10.2025

  • 6 Госあ

    5 0 Отговор
    Иначе, Китай иска да инвестира навсякъде ! Един трилион, един трилион ! Юани - кал и шума. Въпросът е, че швабата и турчака са казали на свинчо и тиквата да не допускат китайски инвестиции в инфраструктура и технологии в България ! Отказахме огромни китайски инвестиции в железопътната инфраструктура, енергетиката и автомобилостроенето ( визирам завода за електробуси, който китайците искаха да строят)

    06:19 04.10.2025

Новини по държави:
