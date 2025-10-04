Bloomberg: Пекин предлага инвестиции от $1 трилион в САЩ като част от търговските преговори

Китай води преговори с администрацията на американския президент Доналд Тръмп относно евентуалното премахване на ограниченията върху китайски сделки в САЩ, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според източници, Пекин е предложил инвестиции в размер на 1 трилион долара в САЩ като част от търговските преговори. Отбелязва се, че Китай също така призовава за намаляване на тарифите върху вносните ресурси, използвани от китайски компании, разкрити в САЩ.

Bloomberg подчертава, че обемът на потенциалните китайски инвестиции в САЩ, ако Вашингтон приеме предложенията на Пекин, все още се обсъжда.

На 2 април Тръмп увеличи тарифите върху китайските стоки до 125%. Вземайки предвид преди това наложената 20% тарифа поради "недостатъчни усилия" от страна на канадските, китайските и мексиканските власти за борба с контрабандата на фентанил в САЩ, комбинираната тарифа върху стоки от Китай стана 145%.

След разговори в Женева на 10-11 май, американски и китайски представители обявиха взаимно намаление на тарифите със 115% за 90 дни (в сила от 12 май) (до 30% за китайски стоки, внасяни в САЩ, и 10% за американски стоки, внасяни в Китай). Този срок изтече на 12 август, но Тръмп обяви, че е подписал изпълнителна заповед, отлагаща увеличените тарифи за китайски стоки за още 90 дни.