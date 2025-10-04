Новини
"Още осем дни" - САЩ изчерпват средствата за поддръжка на ядрения си арсенал

4 Октомври, 2025 05:47, обновена 4 Октомври, 2025 05:54 840 6

Причината е продължаващото спиране на дейността на правителството

"Още осем дни" - САЩ изчерпват средствата за поддръжка на ядрения си арсенал - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт предупреди в ефира на Fox News, че САЩ изчерпват средствата, отпуснати за поддържане на сигурността на ядрения си арсенал на фона на продължаващото спиране на дейността на правителството.

„Националната администрация за ядрена сигурност, агенцията, отговорна за надзора на нашия ядрен арсенал и двигателите, които захранват нашите подводници и самолетоносачи, разполага с финансиране за около осем дни“, каза министърът.

Той каза, че след като изтече оставащото време, ще трябва да преустановят операциите.

Спирането на работата на правителството, причинено от липсата на одобрено от Конгреса бюджетно финансиране за новата фискална година, започна в Съединените щати в сряда.

В петък Сенатът направи пореден опит да се споразумее за държавно финансиране, но нито републиканският законопроект, нито предложението на демократическата опозиция успяха да осигурят достатъчно гласове.

Следващият опит за гласуване по бюджета се очаква на 6 октомври.

Новата фискална година започна в Съединените щати без одобрен от Конгреса бюджет, което принуди федералното правителство да преустанови операциите.

Републиканците контролират и двете камари на Конгреса на САЩ, но се нуждаят от 60 гласа, за да се приеме законопроектът им за продължаване на финансирането на правителството в Сената. Управляващата партия в момента държи 53 места.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че може да използва спирането на работата на правителството, за да направи масови съкращения на персонала и заплатите. Той твърди, че позицията на демократите е създала бюджетната безизходица, а Белият дом се възползва от настоящата ситуация, за да елиминира програми, които не харесват републиканците.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Путин

    3 0 Отговор
    Тагда немедлена атакуем ! !

    06:00 04.10.2025

  • 2 Вие вярвате ли че това е така

    4 0 Отговор
    Все едно редактора на тази статия да напише че държавата няма пари за заплати за МВР
    За всичко може да няма пари - за болни , за пенсионери , за деца , за храна , за ток , за вода
    - но за МВР винаги ще има

    06:30 04.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И после Бой по

    1 0 Отговор
    Русия
    Да горят Вати

    06:49 04.10.2025

  • 5 То и Русия няма пари за

    0 0 Отговор
    Болници Училища Пътища и пенсионери
    Но за Дворци Бункери и високи токчета има

    06:51 04.10.2025

  • 6 Америка фалира

    0 0 Отговор
    Учете китайски

    06:58 04.10.2025