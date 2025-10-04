"Още осем дни" - САЩ изчерпват средствата за поддръжка на ядрения си арсенал

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт предупреди в ефира на Fox News, че САЩ изчерпват средствата, отпуснати за поддържане на сигурността на ядрения си арсенал на фона на продължаващото спиране на дейността на правителството.

„Националната администрация за ядрена сигурност, агенцията, отговорна за надзора на нашия ядрен арсенал и двигателите, които захранват нашите подводници и самолетоносачи, разполага с финансиране за около осем дни“, каза министърът.

Той каза, че след като изтече оставащото време, ще трябва да преустановят операциите.

Спирането на работата на правителството, причинено от липсата на одобрено от Конгреса бюджетно финансиране за новата фискална година, започна в Съединените щати в сряда.

В петък Сенатът направи пореден опит да се споразумее за държавно финансиране, но нито републиканският законопроект, нито предложението на демократическата опозиция успяха да осигурят достатъчно гласове.

Следващият опит за гласуване по бюджета се очаква на 6 октомври.

Новата фискална година започна в Съединените щати без одобрен от Конгреса бюджет, което принуди федералното правителство да преустанови операциите.

Републиканците контролират и двете камари на Конгреса на САЩ, но се нуждаят от 60 гласа, за да се приеме законопроектът им за продължаване на финансирането на правителството в Сената. Управляващата партия в момента държи 53 места.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че може да използва спирането на работата на правителството, за да направи масови съкращения на персонала и заплатите. Той твърди, че позицията на демократите е създала бюджетната безизходица, а Белият дом се възползва от настоящата ситуация, за да елиминира програми, които не харесват републиканците.