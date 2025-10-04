Новини
Германия решава за връщането на наборната военна служба до лятото на 2027 г.

4 Октомври, 2025 10:40, обновена 4 Октомври, 2025 10:48

4 Октомври, 2025 10:40, обновена 4 Октомври, 2025 10:48 767 23

Берлин обеща на НАТО увеличаване на броя на резервистите с 250% и 50% увеличение на броя на военния персонал

Германия решава за връщането на наборната военна служба до лятото на 2027 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Томас Рьовекамп, председател на Комисията по отбрана на Бундестага, заяви, че решение за възстановяване на задължителната наборна военна служба в Германия трябва да бъде взето не по-късно от лятото на 2027 г. и се застъпи за установяване на задължителни годишни цели за личния състав на Бундесвера.

„Трябва да решим за връщането на наборната военна служба не по-късно от лятото на 2027 г. и да установим общи критерии за това решение. На срещата на върха в Хага Германия обеща на НАТО амбициозен военен капацитет, който освен увеличаване на броя на резервистите с 250%, изисква и 50% увеличение на броя на военния персонал. Заплахите от последните дни във въздушното пространство на НАТО, както и срещу военната и гражданската инфраструктура на Германия, показват, че не можем да губим време в укрепване на отбранителните си способности. Следователно, имаме нужда от задължителни годишни цели за увеличаване на числеността на личния състав, особено на действащите войски“, каза Рьовекамп пред RND.

Споразумение със Социалдемократическата партия на Германия (СПД) по този въпрос, обясни той, все още не е постигнато. Според ръководителя на Комисията по отбрана на Бундестага обаче „е безсмислено да се започва законодателният процес с толкова различни гледни точки“. От своя страна, експертът по външна политика на ХДС/ХСС Норберт Рьотген (ХДС) отбеляза, че „въпросите все още остават отворени“ и че работата първоначално ще продължи във формата на поверителни дискусии. „Всичко останало е контрапродуктивно“, заключи политикът.

На 2 октомври вестник „Билд“ съобщи, че парламентарната група на ХДС/ХСС е блокирала обсъждането в Бундестага на законопроекта на германския министър на отбраната Борис Писториус (СПД) за нов модел на военна служба. Първото четене на законопроекта първоначално беше насрочено за 9 октомври, но консерваторите го премахнаха от дневния ред.

Германското министерство на отбраната има за цел да увеличи числеността на Бундесвера до 260 000 войници, а на резервните сили - до 200 000. На 27 август германското правителство прие законопроекта на Писториус за нов модел на военна служба. Той предлага въвеждане на доброволна служба, подобна на шведския модел. В скандинавската страна всички завършващи училище подлежат на военен изпит, но само част от тях в крайна сметка служат на активна служба. Документът съдържа и „приложими елементи“, които включват повторното въвеждане на медицински прегледи за наборниците и задължителното попълване на декларация за готовност за служба от мъже на възраст от 18 до 25 години. Законопроектът не изключва връщане към всеобща военна служба.

Задължителната военна служба в Германия беше премахната през юли 2011 г., след което започна преход към професионална армия.


Германия
Оценка 2.4 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 2 Отговор
    Всичко НОВО е добре забравено СТАРО‼️

    10:50 04.10.2025

  • 2 Атлантист-

    9 4 Отговор
    Да, да, и Хитлерюнге трябва да се върне

    Коментиран от #13

    10:51 04.10.2025

  • 3 Пич

    12 3 Отговор
    Хахаха....... трябва да въвеждат и нови военни длъжности ! Майор Бей и Генерал Паша !!!

    10:55 04.10.2025

  • 4 Хайо

    9 2 Отговор
    Беше от януари ,сега стана ще обсъждал до лятото на 2027 ,че може би в близката 2092 ще има армия .

    Коментиран от #17

    10:58 04.10.2025

  • 5 Фейк на часа

    7 3 Отговор
    Мисията невъзможна. Самото привикване на деца, възпитавани в транс-джендър идеология изобщо няма да промени състоянието на армията. А какво ще стане когато започнат да привикват джихадистите - те не са дошли в Германия да гинат на източния фронт, а да си живеят спокойно на социалка. Най-важното в една армия е мотивацията, а Германия изобщо няма да може да мотивира техните войници да воюват срещу Русия. Да не говорим, че тази по-голяма армия ще удари бюджета на държавата.

    Коментиран от #21

    10:59 04.10.2025

  • 6 Хайо

    4 3 Отговор
    Младите нямат идеал ,а без идеал на сила не се гради нищо .Навремето имаше задължителна армия ,но градяха идеали в младите ,а сега какво има ?

    Коментиран от #8, #14

    10:59 04.10.2025

  • 7 Бгг

    6 3 Отговор
    Много Хасани и Мимюни ще има в германската армия.

    Коментиран от #10, #20

    11:00 04.10.2025

  • 8 Какъв нравствен идеал ти изградиха

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Хайо":

    в казармата, докато набиваше крак по плаца.

    Коментиран от #12

    11:03 04.10.2025

  • 9 Нах Москау

    2 5 Отговор
    Време е Германия да върне услугата на Русия и да я освободи от Путиниския, нацистки режим.

    11:04 04.10.2025

  • 10 Генерал Рустем Мурадов герой РФии

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Бгг":

    Също като в Руцката армия:))))))

    11:05 04.10.2025

  • 11 Петър

    1 0 Отговор
    ФРГ отмени задължителната казарма 4-5 години след България.

    11:06 04.10.2025

  • 12 Соц морал

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Какъв нравствен идеал ти изградиха":

    Нравствен морал се изграждаше докато се къпиш гол в общи душове с 50-100 други млади, загорели момчета, а след това по цяла нощ да си дишате фъсните от боба.

    Коментиран от #15, #16

    11:07 04.10.2025

  • 13 Петър

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атлантист-":

    ФРГ отмени задължителната казарма през 2011 година, това е 4-5 години след България.

    11:08 04.10.2025

  • 14 Младеж

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хайо":

    Евала ! Некое "старо куче" да разкаже за великата казарма "навремето". Колко тежко било ама какви корави мъже ставали. Не като днешната младеж 🤣

    11:08 04.10.2025

  • 15 Петър

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Соц морал":

    На вас пък общата баня ли ви е проблем? Знаете ли, че към днешна дата в България има стотици хиляди души които всеки ден ползват обща баня?

    Коментиран от #18

    11:10 04.10.2025

  • 16 Младеж

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Соц морал":

    Да чистиш тоалетни, да белиш картофи и разни неграмотници да те правят на шматка 😆 а после да митоманстваш цял живот каква нинджа си бил 😆

    11:11 04.10.2025

  • 17 Така така така картечницата трака

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хайо":

    Исторически слугбата в армията е било превилегия, а не задължение. Задължение е била ангарията. Масовото набиране на всичко мъжко е съвременно изобретение за нуждата от пушечно месо след изобретяването на картечницата.

    11:12 04.10.2025

  • 18 Соц морал

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Петър":

    В затворите например и по гей вечеринките преди оргиите.

    11:14 04.10.2025

  • 19 Историк

    4 0 Отговор
    Германия, която е Виновна за Двете Световни войни,
    се готви за Трета Световна война.
    Тя не си е взела поука от Катастрофата си след края на Втората Световна война!

    11:23 04.10.2025

  • 20 Дуньо простия

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бгг":

    Нема да е армия..... аскер ще е.

    11:39 04.10.2025

  • 21 касата

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фейк на часа":

    Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!

    Коментиран от #22

    12:30 04.10.2025

  • 22 123456

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "касата":

    Аз не знам!

    Коментиран от #23

    12:32 04.10.2025

  • 23 касата

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "123456":

    Само обратни,джендъри,палячовци и педофили, биха нападнали да убиват в чужда страна!

    12:37 04.10.2025

