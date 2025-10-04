Германия решава за връщането на наборната военна служба до лятото на 2027 г.

Томас Рьовекамп, председател на Комисията по отбрана на Бундестага, заяви, че решение за възстановяване на задължителната наборна военна служба в Германия трябва да бъде взето не по-късно от лятото на 2027 г. и се застъпи за установяване на задължителни годишни цели за личния състав на Бундесвера.

„Трябва да решим за връщането на наборната военна служба не по-късно от лятото на 2027 г. и да установим общи критерии за това решение. На срещата на върха в Хага Германия обеща на НАТО амбициозен военен капацитет, който освен увеличаване на броя на резервистите с 250%, изисква и 50% увеличение на броя на военния персонал. Заплахите от последните дни във въздушното пространство на НАТО, както и срещу военната и гражданската инфраструктура на Германия, показват, че не можем да губим време в укрепване на отбранителните си способности. Следователно, имаме нужда от задължителни годишни цели за увеличаване на числеността на личния състав, особено на действащите войски“, каза Рьовекамп пред RND.

Споразумение със Социалдемократическата партия на Германия (СПД) по този въпрос, обясни той, все още не е постигнато. Според ръководителя на Комисията по отбрана на Бундестага обаче „е безсмислено да се започва законодателният процес с толкова различни гледни точки“. От своя страна, експертът по външна политика на ХДС/ХСС Норберт Рьотген (ХДС) отбеляза, че „въпросите все още остават отворени“ и че работата първоначално ще продължи във формата на поверителни дискусии. „Всичко останало е контрапродуктивно“, заключи политикът.

На 2 октомври вестник „Билд“ съобщи, че парламентарната група на ХДС/ХСС е блокирала обсъждането в Бундестага на законопроекта на германския министър на отбраната Борис Писториус (СПД) за нов модел на военна служба. Първото четене на законопроекта първоначално беше насрочено за 9 октомври, но консерваторите го премахнаха от дневния ред.

Германското министерство на отбраната има за цел да увеличи числеността на Бундесвера до 260 000 войници, а на резервните сили - до 200 000. На 27 август германското правителство прие законопроекта на Писториус за нов модел на военна служба. Той предлага въвеждане на доброволна служба, подобна на шведския модел. В скандинавската страна всички завършващи училище подлежат на военен изпит, но само част от тях в крайна сметка служат на активна служба. Документът съдържа и „приложими елементи“, които включват повторното въвеждане на медицински прегледи за наборниците и задължителното попълване на декларация за готовност за служба от мъже на възраст от 18 до 25 години. Законопроектът не изключва връщане към всеобща военна служба.

Задължителната военна служба в Германия беше премахната през юли 2011 г., след което започна преход към професионална армия.