Германия решава за връщането на наборната военна служба до лятото на 2027 г.

Томас Рьовекамп, председател на Комисията по отбрана на Бундестага, заяви, че решение за възстановяване на задължителната наборна военна служба в Германия трябва да бъде взето не по-късно от лятото на 2027 г. и се застъпи за установяване на задължителни годишни цели за личния състав на Бундесвера.
„Трябва да решим за връщането на наборната военна служба не по-късно от лятото на 2027 г. и да установим общи критерии за това решение. На срещата на върха в Хага Германия обеща на НАТО амбициозен военен капацитет, който освен увеличаване на броя на резервистите с 250%, изисква и 50% увеличение на броя на военния персонал. Заплахите от последните дни във въздушното пространство на НАТО, както и срещу военната и гражданската инфраструктура на Германия, показват, че не можем да губим време в укрепване на отбранителните си способности. Следователно, имаме нужда от задължителни годишни цели за увеличаване на числеността на личния състав, особено на действащите войски“, каза Рьовекамп пред RND.
Споразумение със Социалдемократическата партия на Германия (СПД) по този въпрос, обясни той, все още не е постигнато. Според ръководителя на Комисията по отбрана на Бундестага обаче „е безсмислено да се започва законодателният процес с толкова различни гледни точки“. От своя страна, експертът по външна политика на ХДС/ХСС Норберт Рьотген (ХДС) отбеляза, че „въпросите все още остават отворени“ и че работата първоначално ще продължи във формата на поверителни дискусии. „Всичко останало е контрапродуктивно“, заключи политикът.
На 2 октомври вестник „Билд“ съобщи, че парламентарната група на ХДС/ХСС е блокирала обсъждането в Бундестага на законопроекта на германския министър на отбраната Борис Писториус (СПД) за нов модел на военна служба. Първото четене на законопроекта първоначално беше насрочено за 9 октомври, но консерваторите го премахнаха от дневния ред.
Германското министерство на отбраната има за цел да увеличи числеността на Бундесвера до 260 000 войници, а на резервните сили - до 200 000. На 27 август германското правителство прие законопроекта на Писториус за нов модел на военна служба. Той предлага въвеждане на доброволна служба, подобна на шведския модел. В скандинавската страна всички завършващи училище подлежат на военен изпит, но само част от тях в крайна сметка служат на активна служба. Документът съдържа и „приложими елементи“, които включват повторното въвеждане на медицински прегледи за наборниците и задължителното попълване на декларация за готовност за служба от мъже на възраст от 18 до 25 години. Законопроектът не изключва връщане към всеобща военна служба.
Задължителната военна служба в Германия беше премахната през юли 2011 г., след което започна преход към професионална армия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
10:50 04.10.2025
2 Атлантист-
Коментиран от #13
10:51 04.10.2025
3 Пич
10:55 04.10.2025
4 Хайо
Коментиран от #17
10:58 04.10.2025
5 Фейк на часа
Коментиран от #21
10:59 04.10.2025
6 Хайо
Коментиран от #8, #14
10:59 04.10.2025
7 Бгг
Коментиран от #10, #20
11:00 04.10.2025
8 Какъв нравствен идеал ти изградиха
До коментар #6 от "Хайо":в казармата, докато набиваше крак по плаца.
Коментиран от #12
11:03 04.10.2025
9 Нах Москау
11:04 04.10.2025
10 Генерал Рустем Мурадов герой РФии
До коментар #7 от "Бгг":Също като в Руцката армия:))))))
11:05 04.10.2025
11 Петър
11:06 04.10.2025
12 Соц морал
До коментар #8 от "Какъв нравствен идеал ти изградиха":Нравствен морал се изграждаше докато се къпиш гол в общи душове с 50-100 други млади, загорели момчета, а след това по цяла нощ да си дишате фъсните от боба.
Коментиран от #15, #16
11:07 04.10.2025
13 Петър
До коментар #2 от "Атлантист-":ФРГ отмени задължителната казарма през 2011 година, това е 4-5 години след България.
11:08 04.10.2025
14 Младеж
До коментар #6 от "Хайо":Евала ! Некое "старо куче" да разкаже за великата казарма "навремето". Колко тежко било ама какви корави мъже ставали. Не като днешната младеж 🤣
11:08 04.10.2025
15 Петър
До коментар #12 от "Соц морал":На вас пък общата баня ли ви е проблем? Знаете ли, че към днешна дата в България има стотици хиляди души които всеки ден ползват обща баня?
Коментиран от #18
11:10 04.10.2025
16 Младеж
До коментар #12 от "Соц морал":Да чистиш тоалетни, да белиш картофи и разни неграмотници да те правят на шматка 😆 а после да митоманстваш цял живот каква нинджа си бил 😆
11:11 04.10.2025
17 Така така така картечницата трака
До коментар #4 от "Хайо":Исторически слугбата в армията е било превилегия, а не задължение. Задължение е била ангарията. Масовото набиране на всичко мъжко е съвременно изобретение за нуждата от пушечно месо след изобретяването на картечницата.
11:12 04.10.2025
18 Соц морал
До коментар #15 от "Петър":В затворите например и по гей вечеринките преди оргиите.
11:14 04.10.2025
19 Историк
се готви за Трета Световна война.
Тя не си е взела поука от Катастрофата си след края на Втората Световна война!
11:23 04.10.2025
20 Дуньо простия
До коментар #7 от "Бгг":Нема да е армия..... аскер ще е.
11:39 04.10.2025
21 касата
До коментар #5 от "Фейк на часа":Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!
Коментиран от #22
12:30 04.10.2025
22 123456
До коментар #21 от "касата":Аз не знам!
Коментиран от #23
12:32 04.10.2025
23 касата
До коментар #22 от "123456":Само обратни,джендъри,палячовци и педофили, биха нападнали да убиват в чужда страна!
12:37 04.10.2025