Опозицията в Мадагаскар настоява президентът да освободи протестиращите

4 Октомври, 2025 12:05 405 1

Броят на задържаните е неизвестен

Опозицията в Мадагаскар настоява президентът да освободи протестиращите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Лидерът на опозицията на Мадагаскар - бившият президент (2002-2009) Марк Раваломанана, поиска сегашният президент Андри Раджоелина незабавно да освободи задържаните участници в масови протести, съобщи вестник Midi Madagasikara.

Бившият президент изрази дълбока загриженост от бруталното потушаване на демонстрации от правоохранителните органи, които се провеждат в Мадагаскар от 25 септември. Той смята, че са извършени множество груби нарушения на човешките права. По-специално, той твърди, че нищо не е известно за условията и местата на задържане на арестуваните, което възпрепятства достъпа до тях на роднини и адвокати. Броят на задържаните също е неизвестен.

Според Раваломанана, демонстрантите са били арестувани произволно, в нарушение на конституцията на Мадагаскар и международните задължения на страната, и са подложени на физическо и психическо насилие. Лидерът на опозицията поиска незабавното им освобождаване и започване на международно разследване под надзора на чужди държави. Той също така призова лидерите на Южноафриканската общност за развитие (SADC), на която президентът на Мадагаскар в момента е председател, да изпълнят задълженията си за гарантиране на правата на човека. В противен случай, отбеляза Раваломанана, мадагаскарската опозиция, с подкрепата на Адвокатската колегия на Мадагаскар, възнамерява да се обърне към международни организации за правата на човека.

От своя страна, Съюзът на християнските църкви на Мадагаскар предложи да действа като посредник, ако започнат преговори между правителството и опозицията.

От 25 септември в Мадагаскар се провеждат младежки протести. Първоначално организаторите на вълненията, наричащи себе си „Поколение Z“, твърдяха, че протестират срещу зачестилите прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването. Протестите им обаче ескалираха в погроми и грабежи, сблъсъци с полицията и жандармерията. Впоследствие протестиращите започнаха да отправят политически искания, включително оставка на правителството и държавния глава.

На 29 септември Раджоелина обяви оставката на премиера и целия кабинет. На 2 октомври протестиращите обявиха създаването на Координационен комитет на борбата (ККБ). Президентът обеща да сформира правителство с участието на „всички патриотични мадагаскарци, които не са замесени в корупция и са решени да служат на народа, както и имат съответния опит и способности да постигнат промяна в страната“. На 3 октомври той заяви, че протестите са резултат от мащабна кибератака и масова манипулация. Той смята, че зад антиправителствените протести стоят чуждестранни сили, които се стремят да получат контрол над природните ресурси на Мадагаскар.


Мадагаскар
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 България - законна цел

    0 0 Отговор
    Свърши тая! Който има власт, сега може открито да използва всички средства, от бой до масови разстрели, за да запази реда и стабилитета в държавата си! Тия игрички на абстрактен хуманизъм и евролиберално трансджендърство останаха в историята, като поредния неуспешен опит за унищожение на човечеството!

    12:11 04.10.2025