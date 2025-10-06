От Сърбия до Мадагаскар: глобалният бунт на поколението Z

"Имаме задължението да променим всичко. Очакваме импийчмънт и оставка на президента", казва пред ДВ Херизо Адриаманантена, говорител на групата Gen Z в Мадагаскар. Първоначален повод за демонстрациите там бяха прекъсванията на електрозахранването и недостигът на питейна вода.

Световната протестна вълна, стартирана от поколението Z, достигна и Мадагаскар. За демонстрантите да "променят всичко" означава да се сложи край на лошото управление и корупцията. В последните няколко дни по време на протестите са били убити най-малко 22 души, а други 100 са били ранени, посочват от ООН.

Но заплахите и натискът няма да ни спрат, изтъква Адриаманантена. Младите хора все пак са мнозинство - над половината от 32-та милиона жители на Мадагаскар са под 30-годишна възраст. И имат пред себе си ярък пример - Непал.

Непал: поколението Z свали правителството

Непалското правителство блокира 26 социални мрежи, включително Facebook и TikTok, уж в името на националната сигурност. Поколението Z протестира, десетки хиляди излязоха на улиците.

Под хаштага #NepoBabies (определение за хора, които се издигат благодарение на влиятелните си родители), те разобличиха корупцията и шуробаджанащината. Въпреки десетките смъртни случаи те успяха не само да свалят премиера, но и наложиха за негова наследничка Сушила Карки, бивша председателка на Върховния съд на Непал и активистка в борбата срещу корупцията.

"Очакваме последователно политическо пробуждане, водено от поколението Z", каза пред ДВ Раджат Дас Шреста, една от водещите фигури на движението на поколението Z в Непал. "Когато младежта излезе на протест, може да сваля правителства." Това, което се случи през последните седмици в страната с 30 милиона жители между Китай и Индия, е модел за много протестни движения на поколението Z по целия свят.

Ако властта "продължава да игнорира мечтите и разочарованията на младите хора, подобни събития ще се случат и в много други страни в региона", казва Раджат Дас Шреста. Както в Индонезия и Филипините, където разгневени млади хора също излязоха по улиците, за да протестират срещу корупцията и неравенството.

Сърбия: протестът на студентите

Поколението Z протестира и в Европа. "Чашата преля”, заяви пред DW Елена Попадич, една от говорителките на протестното движение в Сърбия. Студентката по медицина има предвид срутването на козирката на гарата в Нови Сад на първи ноември 2024 година, при което загинаха 16 души. Вероятната причина за трагедията: некачествено строителство и корупция.

Оттогава, вече почти година, поколението Z блокира страната - с окупирани университети, демонстрации, затворени кръстовища и атаки срещу офиса на управляващата партия на президента Александър Вучич. Протестите отдавна са насочени предимно срещу авторитарното правителство на сръбския президент.

"Студентите не се страхуват и предават своята смелост на цялото население”, казва пред DW бившият полицейски началник Боголюб Живкович. Той бе принуден от Вучич да се пенсионира преждевременно след повече от 30 години служба, защото синът му, студент по право, също участвал в демонстрациите и призовавал за край на корупцията.

Мароко, Перу, Парагвай - протестите на поколението Z не спират

Младежкото движение в Мароко, което досега беше анонимно, също вече не изпитва страх. Продължаващият проблем с корупцията изкара младите хора по улиците. Но те са и против строителството на стадиони за Световното първенство по футбол през 2030 година, когато Мароко ще бъде домакин заедно с Испания и Португалия. Исканията на младите са вместо в стадиони, парите да се инвестират в строежа на нови болници. Името на протестиращите - "Gen Z 212" идва от телефонния код на Мароко - 212. Призивите за демонстрациите се разпространяват чрез социални мрежи като TikTok, Instagram и платформата Discord.

И в Парагвай, и в Перу младите са уморени от сенчестата икономика и вече не искат да слушат празните обещания на политиците. "Ние сме 99,9 процента и не искаме корупция", гласеше лозунгът на протестите в столицата на Парагвай, Асунсион, миналия уикенд. Преди това поколението Z проведе шумни протести с барабани в Лима, обявявайки се против корупцията, непопулярната президентка Дина Болуарте и планираната реформа на пенсионната система.

Много разпространени в Перу, както и по всички демонстрации на поколението Z по целия свят са пиратското знаме и сламената шапка от култовото аниме "One Piece”. Главният герой на в него се бори за свобода и справедливост. Един от най-известните му цитати е: "Искам да създам свят, в който всички мои приятели да могат да ядат толкова, колкото искат!".

Автор: Оливер Пипер