Приключи продължилата цяла седмица магнитна буря

4 Октомври, 2025 12:35 784 5

Последната буря е била една от най-дългите в настоящия 25-ти слънчев цикъл

Приключи продължилата цяла седмица магнитна буря - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-дългата магнитна буря в текущия слънчев цикъл приключи; показанията са в „зелената зона“ от приблизително 17 часа.

„Въз основа на показания от наземни магнитометри и измервания на слънчевия вятър, магнитната буря, която продължи цяла седмица, е приключила. От петък вечерта се наблюдава бърза стабилизация на геомагнитната ситуация. Основният планетарен индекс Kp, който определя началото и края на бурите, в момента е спаднал в „зелената зона“ и, с изключение на кратък период в края на вчерашния ден, е останал там приблизително 17 часа. „Няма наблюдавани фактори, способни да нарушат равновесието му“, посочват експерти

Учените подчертават, че последната буря е била една от най-дългите в настоящия 25-ти слънчев цикъл. Общо магнитното поле на Земята е било в нарушено състояние около четири дни, със средна сила G1-G2 (G5 - „изключително силно“, G1 - „слаб“).

„В момента Слънцето преживява спад в активността, което на практика изключва възможността за системно връщане на магнитното поле на Земята към нарушено състояние, въпреки че малка вероятност от отделни силни изригвания и еднократни удари върху Земята остава за още два или три дни“, заключиха експертите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шиши амедуф дугануф

    3 0 Отговор
    чудя се какво ме дърпа тея дни към дъното а то магнитна буря

    12:39 04.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 оня

    2 0 Отговор
    А укрите ги удари бурята още преди повече от три години ....

    12:44 04.10.2025

  • 4 Супер

    2 0 Отговор
    Че магнитната буря ми вдига атрибута. Цяла седмица магнитна буря, цяла седмица на дървен.

    12:44 04.10.2025

  • 5 Ице

    0 0 Отговор
    Ето защо не ми ставаше значи. Какви ли лоши неща не си мислих, а то ето какво било.

    13:40 04.10.2025

