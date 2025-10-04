Приключи продължилата цяла седмица магнитна буря

Най-дългата магнитна буря в текущия слънчев цикъл приключи; показанията са в „зелената зона“ от приблизително 17 часа.

„Въз основа на показания от наземни магнитометри и измервания на слънчевия вятър, магнитната буря, която продължи цяла седмица, е приключила. От петък вечерта се наблюдава бърза стабилизация на геомагнитната ситуация. Основният планетарен индекс Kp, който определя началото и края на бурите, в момента е спаднал в „зелената зона“ и, с изключение на кратък период в края на вчерашния ден, е останал там приблизително 17 часа. „Няма наблюдавани фактори, способни да нарушат равновесието му“, посочват експерти

Учените подчертават, че последната буря е била една от най-дългите в настоящия 25-ти слънчев цикъл. Общо магнитното поле на Земята е било в нарушено състояние около четири дни, със средна сила G1-G2 (G5 - „изключително силно“, G1 - „слаб“).

„В момента Слънцето преживява спад в активността, което на практика изключва възможността за системно връщане на магнитното поле на Земята към нарушено състояние, въпреки че малка вероятност от отделни силни изригвания и еднократни удари върху Земята остава за още два или три дни“, заключиха експертите.