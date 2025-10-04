Новини
Намериха тяло на мъж край бреговете на Анталия

4 Октомври, 2025 15:05 618 4

Причината за смъртта на 41-годишния турчин се изяснява

Намериха тяло на мъж край бреговете на Анталия - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Тялото на мъж с шнорхел беше открито в морето край бреговете на Анталия, съобщи информационната агенция DHA в събота. Тялото в морето близо до парка „Ататюрк“ е било забелязано от мъж, плуващ във водата в събота сутринта.

„Бреговата охрана, отзовала се на обаждането, е извадила тялото на мъж с маска за шнорхел“, се казва в изявлението.

Съдебно-медицинска експертиза ще определи причината за смъртта.

„Спасителите са открили вещите на починалия по скалите и са определили от документа му за инвалидност, че той е 41-годишен турски гражданин. Мъжът е скочил в морето от скалите и е плувал с маска за шнорхел“, съобщи агенцията.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да питам

    1 0 Отговор
    Буря, наводнения имало ли е по него време?

    15:13 04.10.2025

  • 2 Спецназ

    1 0 Отговор
    Инвалид е плувал със шнорхел във 10 градусова вода??

    Вчера един се катерил по 100 метрова отвесна гладка скала без осигуровки.

    АКЪЛ, Баце не можеш да набиеш насила на некой, особено ако е тъпак! ФАКТ!

    15:13 04.10.2025

  • 3 Инвалид

    0 0 Отговор
    Ако, се е самоубил лошо. Няма да може да се спасите...Тежко е за инвалидите живота, по-добре да са мъртви...

    15:17 04.10.2025

  • 4 Мдаа

    0 0 Отговор
    Зелената гад най-после направи един правилен ход...Слава на Урината!

    15:33 04.10.2025

