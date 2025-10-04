Намериха тяло на мъж край бреговете на Анталия

Тялото на мъж с шнорхел беше открито в морето край бреговете на Анталия, съобщи информационната агенция DHA в събота. Тялото в морето близо до парка „Ататюрк“ е било забелязано от мъж, плуващ във водата в събота сутринта.
„Бреговата охрана, отзовала се на обаждането, е извадила тялото на мъж с маска за шнорхел“, се казва в изявлението.
Съдебно-медицинска експертиза ще определи причината за смъртта.
„Спасителите са открили вещите на починалия по скалите и са определили от документа му за инвалидност, че той е 41-годишен турски гражданин. Мъжът е скочил в морето от скалите и е плувал с маска за шнорхел“, съобщи агенцията.
1 Да питам
15:13 04.10.2025
2 Спецназ
Вчера един се катерил по 100 метрова отвесна гладка скала без осигуровки.
АКЪЛ, Баце не можеш да набиеш насила на некой, особено ако е тъпак! ФАКТ!
15:13 04.10.2025
3 Инвалид
15:17 04.10.2025
4 Мдаа
15:33 04.10.2025