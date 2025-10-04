Новини
Затварянето на офисите увеличава риска от съкращения сред федералните служители на САЩ

4 Октомври, 2025 17:05 529 12

Неплатеният отпуск поради спирането на финансирането от федералното правителство ще засегне 750 000 души

Затварянето на офисите увеличава риска от съкращения сред федералните служители на САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Федералните служители, пуснати в неплатен отпуск поради замразяването на финансирането от федералното правителство на САЩ, са с 31% по-склонни да напуснат доброволно работата си през следващата фискална година, според The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на съвместно проучване на изследователи от университета Емори (Джорджия), университета Станфорд (Калифорния) и университета на Вирджиния.

„Това ги кара да се чувстват като пешки в политическа игра“, каза един от авторите на проучването. Финансовата нестабилност поради липса на заплати допълнително изостря ситуацията. След анализ на данни от 2010 до 2017 г., експертите стигнаха до заключението, че вероятността федералните служители да подадат доброволно оставка се увеличава с 31%, ако са принудени да напуснат поради спирането на работата на правителството.

Според Службата за управление и бюджет (OMB) на Белия дом, неплатеният отпуск поради спирането на финансирането от федералното правителство ще засегне 750 000 души. Освен това около 100 000 души напуснаха работата си миналата седмица, след като получиха плащания по програмата за отложено действие. В резултат на това следващият „доклад за безработицата на Министерството на труда на САЩ може да бъде катастрофален“, смята Райън Суийт, главен специалист по САЩ в консултантската фирма Oxford Economics, базирана в Обединеното кралство.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Уса

    5 2 Отговор
    Точно така пешки са мъже с розови коси изкуствени мигли и маникюри.Бог да благослови мистър Тръмп

    17:11 04.10.2025

  • 2 МирО

    7 1 Отговор
    М да, веселбата тепърва предстои.

    17:11 04.10.2025

  • 3 ФАКТ

    2 9 Отговор
    Пулсер милиционерчето не можа да установи въздушно превъзходство и да бомбардира всички складове и логистични връзки на Украйна. И боксува вече 100 години в калта в Украйна с милиони невинни руски жертви на простотията ми. Пуслер уби Русия, хората нямат бензин и пари за хляб

    Коментиран от #5, #10, #12

    17:13 04.10.2025

  • 4 А вие

    8 1 Отговор
    ще чакате Русия да фалира, хм!

    17:13 04.10.2025

  • 5 Брои си дните не вярва на никого крие се

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Путлер е ходещ мъртвец. И го знае.

    17:18 04.10.2025

  • 6 Спецназ

    6 1 Отговор
    Да не приемеш Бюджет и да оставиш 1 милион без заплати за 2-3 месеца е

    АКО, Баце! Това само САЩ го могат!

    Ахахахахах!!

    17:19 04.10.2025

  • 7 до коментар 3 -ти !

    2 2 Отговор
    Когато копираш , чети преди това ! Написал си ,,простотията ми ,, , явно си искал да си признаеш , или ?!

    Коментиран от #11

    17:23 04.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ИИ настъпва видимо

    2 0 Отговор
    С действителното ниво на AI в сащ, действително се обезсмисля част от щатния персонал

    17:27 04.10.2025

  • 10 Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Какво общо има това с УСА и с затварянето на офисите и съкращаване на федералните служители на САЩ или плюенето ти е любим спорт?И щом си разбрал че Путин бомбардира всички складове и логистични връзки на Украйна знаеш ли откъде има координатите на мишените ами от сателитите на Мъск,Мъск му дава координатите а Путин не му сваля сателитите,и лисицата сита и кокошката цяла.

    17:30 04.10.2025

  • 11 тоя

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "до коментар 3 -ти !":

    Едни си признават , другите се държат като ощипани моми ...

    17:32 04.10.2025

  • 12 Фактолог

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    парите са военна техника отидоха за... яхти на генералите и снабдителите. Копейките затова хленчат неадекватно на подобни факти.

    17:40 04.10.2025