Затварянето на офисите увеличава риска от съкращения сред федералните служители на САЩ

Федералните служители, пуснати в неплатен отпуск поради замразяването на финансирането от федералното правителство на САЩ, са с 31% по-склонни да напуснат доброволно работата си през следващата фискална година, според The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на съвместно проучване на изследователи от университета Емори (Джорджия), университета Станфорд (Калифорния) и университета на Вирджиния.

„Това ги кара да се чувстват като пешки в политическа игра“, каза един от авторите на проучването. Финансовата нестабилност поради липса на заплати допълнително изостря ситуацията. След анализ на данни от 2010 до 2017 г., експертите стигнаха до заключението, че вероятността федералните служители да подадат доброволно оставка се увеличава с 31%, ако са принудени да напуснат поради спирането на работата на правителството.

Според Службата за управление и бюджет (OMB) на Белия дом, неплатеният отпуск поради спирането на финансирането от федералното правителство ще засегне 750 000 души. Освен това около 100 000 души напуснаха работата си миналата седмица, след като получиха плащания по програмата за отложено действие. В резултат на това следващият „доклад за безработицата на Министерството на труда на САЩ може да бъде катастрофален“, смята Райън Суийт, главен специалист по САЩ в консултантската фирма Oxford Economics, базирана в Обединеното кралство.