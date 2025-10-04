14 полицаи са ранени в резултат на безредиците в Тбилиси, а един е с опасност за живота (ВИДЕО)

Четиринадесет служители на реда са ранени в резултат на безредиците в Тбилиси, според заместник-министъра на вътрешните работи Александър Дарахвелидзе. Един от ранените полицаи в Тбилиси е в тежко състояние.

„Има полицаи, ранени в резултат на безредиците, един от които е в тежко състояние. Би било по-добре, ако тези, които са извършили това, се помолят за него“, каза премиерът на брифинг. Телевизия „Имеди“ съобщи преди това, че няколко служители на реда са били ранени по време на протести близо до президентския дворец в Тбилиси.

Посланикът на ЕС носи отговорност за безредиците в Тбилиси, тъй като представители на ЕС подкрепиха опита за безредици в страната, заяви грузинският премиер Ираклий Кобахидзе.

„Знаете, че някои хора от чужбина дори изразиха пряка подкрепа за опита за сваляне на конституционния ред, включително представител на ЕС... На този фон посланикът на ЕС в Грузия носи специална отговорност. Проявете добра воля, излезте, споделете и осъдете категорично всичко, което се случва по улиците на Тбилиси. Това е негова пряка отговорност, като се има предвид, че видяхме и чухме изявления в подкрепа на опита за сваляне на конституционния ред. Да видим каква ще бъде тяхната реакция“, каза премиерът на брифинг.

Към 22.00 часа българско време протестиращите освободиха площад "Свобода" в центъра на Тбилиси.