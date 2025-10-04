14 полицаи са ранени в резултат на безредиците в Тбилиси, а един е с опасност за живота (ВИДЕО)

Четиринадесет служители на реда са ранени в резултат на безредиците в Тбилиси, според заместник-министъра на вътрешните работи Александър Дарахвелидзе. Един от ранените полицаи в Тбилиси е в тежко състояние.
„Има полицаи, ранени в резултат на безредиците, един от които е в тежко състояние. Би било по-добре, ако тези, които са извършили това, се помолят за него“, каза премиерът на брифинг. Телевизия „Имеди“ съобщи преди това, че няколко служители на реда са били ранени по време на протести близо до президентския дворец в Тбилиси.
Посланикът на ЕС носи отговорност за безредиците в Тбилиси, тъй като представители на ЕС подкрепиха опита за безредици в страната, заяви грузинският премиер Ираклий Кобахидзе.
„Знаете, че някои хора от чужбина дори изразиха пряка подкрепа за опита за сваляне на конституционния ред, включително представител на ЕС... На този фон посланикът на ЕС в Грузия носи специална отговорност. Проявете добра воля, излезте, споделете и осъдете категорично всичко, което се случва по улиците на Тбилиси. Това е негова пряка отговорност, като се има предвид, че видяхме и чухме изявления в подкрепа на опита за сваляне на конституционния ред. Да видим каква ще бъде тяхната реакция“, каза премиерът на брифинг.
Към 22.00 часа българско време протестиращите освободиха площад "Свобода" в центъра на Тбилиси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
21:16 04.10.2025
2 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #6, #13
21:20 04.10.2025
3 Феникс
21:20 04.10.2025
4 Ветеран от Протеста
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не искат руска Окупация грузинците...
Коментиран от #5, #12, #17
21:23 04.10.2025
5 Феникс
До коментар #4 от "Ветеран от Протеста":Това са няколко лумпенизирани тамошни жълтопаветника, над 70 процента не искат и да чуят за фашисткият ЕС!
Коментиран от #7
21:25 04.10.2025
6 демократ
До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":То в русия няма
Руснаците са толкова тъ пи че една ректификационна колона не могат да проектират нямат рафинерии достатъчно пълни де били
21:29 04.10.2025
7 Крали Марко
До коментар #5 от "Феникс":2008 ма година,руската армия нахлува в Грузия и след една седмица съпротива я окупира.Руснаците отцепват черноморското крайбрежие на Грузия в Абхазия и Южна Осетия.Хиляди бежанци от тези райони остават без дом и препитание...
Коментиран от #14
21:31 04.10.2025
8 Феникс
Коментиран от #21, #25
21:34 04.10.2025
9 Мдаааа
21:38 04.10.2025
10 матю хари
Коментиран от #19
21:41 04.10.2025
11 Перо
21:47 04.10.2025
12 АБВ
До коментар #4 от "Ветеран от Протеста":"Не искат руска Окупация грузинците..."
Руснаците също не искат да окупират Грузия. През 2008 г. имаха идеалната възможност. Здраво ги шамаросаха след бомбардировките над Цхинвали и стигнаха на 10 километра от Тбилиси. Саакашвили си яде вратовръзката в ефира на телевизията и всичко приключи по братски.
21:51 04.10.2025
13 Бензин в Крим по 10 литра срещу купони
До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Ще чакат по 20 години за автомобил и по 30 за жилище и тогава ще им трябва бензин и газ.
Коментиран от #18
21:53 04.10.2025
14 АБВ
До коментар #7 от "Крали Марко":Лъжеш ! През 2008 година Грузия атакува Цхинвали, столицата на Южна Осетия и убива няколко войника от руския мироопазващ контингент там. Тогава руснаците навлизат в Грузия и стигат до столицата. Саакашвили избяга като бито псе и отиде да се подвизава в Украйна.
Коментиран от #23
21:54 04.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ганев
21:56 04.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ъъъъъъъъ
Коментиран от #22
22:01 04.10.2025
21 Тъпикс
До коментар #8 от "Феникс":Унгария е свободна да напусна НАТО и ЕС, но не го прави! Защо, бе, Орбане?
Коментиран от #24
22:02 04.10.2025
22 Плошад
До коментар #20 от "Ъъъъъъъъ":Майдан на български се превежда "Мегдан". Много тъпо!
22:03 04.10.2025
23 Истината
До коментар #14 от "АБВ":Цхинвали е международно призната грузинска територия. Ако там е имало руснаци, те са в ролята на окупационна армия и Грузия е имала пълно право да ги унищожи.
22:04 04.10.2025
24 Папата
До коментар #21 от "Тъпикс":Австро- Унгария. Схващаш или не. Не, естествено. Защото до просссс.
22:04 04.10.2025
25 Фаргас
До коментар #8 от "Феникс":Русия е империя - в нея има 200 народа, които са били присъединени чрез завоевателна война, което е пълната противоположност на членството в ЕС и НАТО, където се влиза след дългогодишно кандидатстване.
Влизането на някой народ в Руската империя често е придружавано с геноцид, понякога пълен. Никой който е влезнал в ЕС и НАТО не е бил унищожен и окупиран от ЕС или НАТО.
Коментиран от #26, #28
22:08 04.10.2025
26 Бай Натю
До коментар #25 от "Фаргас":Само Винету.
22:11 04.10.2025
27 Факти
22:20 04.10.2025
28 Пешо z
До коментар #25 от "Фаргас":Лъжа,лъжа,лъжа.От ЕС идват само забрани.
22:21 04.10.2025
29 майдан в Грузия не става
22:26 04.10.2025
30 Ганя Путинофила
22:34 04.10.2025
31 az СВО Победа80
1. Т.к. след идването на Тръмп на власт в САЩ, доскорошните "глобалисти" мигрираха към ЕС, сега Европа е тази, която организира опити за преврати по технологията на до болка познатите ни "цветни революции" !
2. Опитът е обречен на провал, т.к. ЕС не разполага с ресурсите, с които боравеше Вашингтон, когато организираше "цветна революция" някъде по света.
3. Посланикът на ЕС незабавно трябва да бъде експулсиран от Грузия!
22:36 04.10.2025
32 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.