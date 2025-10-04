Новини
14 полицаи са ранени в резултат на безредиците в Тбилиси, а един е с опасност за живота (ВИДЕО)

14 полицаи са ранени в резултат на безредиците в Тбилиси, а един е с опасност за живота (ВИДЕО)

4 Октомври, 2025 21:15, обновена 4 Октомври, 2025 21:54

Грузинският премиер обвини посланика на ЕС отговорен за безредиците в Тбилиси

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Четиринадесет служители на реда са ранени в резултат на безредиците в Тбилиси, според заместник-министъра на вътрешните работи Александър Дарахвелидзе. Един от ранените полицаи в Тбилиси е в тежко състояние.

Има полицаи, ранени в резултат на безредиците, един от които е в тежко състояние. Би било по-добре, ако тези, които са извършили това, се помолят за него“, каза премиерът на брифинг. Телевизия „Имеди“ съобщи преди това, че няколко служители на реда са били ранени по време на протести близо до президентския дворец в Тбилиси.

Посланикът на ЕС носи отговорност за безредиците в Тбилиси, тъй като представители на ЕС подкрепиха опита за безредици в страната, заяви грузинският премиер Ираклий Кобахидзе.
„Знаете, че някои хора от чужбина дори изразиха пряка подкрепа за опита за сваляне на конституционния ред, включително представител на ЕС... На този фон посланикът на ЕС в Грузия носи специална отговорност. Проявете добра воля, излезте, споделете и осъдете категорично всичко, което се случва по улиците на Тбилиси. Това е негова пряка отговорност, като се има предвид, че видяхме и чухме изявления в подкрепа на опита за сваляне на конституционния ред. Да видим каква ще бъде тяхната реакция“, каза премиерът на брифинг.

Към 22.00 часа българско време протестиращите освободиха площад "Свобода" в центъра на Тбилиси.

Грузия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    48 11 Отговор
    Цветна революция в Грузия.

    Коментиран от #4

    21:16 04.10.2025

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    51 14 Отговор
    Не разбрахте ли че в Грузия демокрация и банани няма да има Ще има ток бензин и газ

    Коментиран от #6, #13

    21:20 04.10.2025

  • 3 Феникс

    58 15 Отговор
    Опитаха в Сърбия, сатанистите изгубиха и Чехия, сега искат да окървавят и Грузуя! Потъпкаха демокрацията в Молдова и Румъния!

    21:20 04.10.2025

  • 4 Ветеран от Протеста

    15 48 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не искат руска Окупация грузинците...

    Коментиран от #5, #12, #17

    21:23 04.10.2025

  • 5 Феникс

    46 14 Отговор

    До коментар #4 от "Ветеран от Протеста":

    Това са няколко лумпенизирани тамошни жълтопаветника, над 70 процента не искат и да чуят за фашисткият ЕС!

    Коментиран от #7

    21:25 04.10.2025

  • 6 демократ

    15 37 Отговор

    До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    То в русия няма
    Руснаците са толкова тъ пи че една ректификационна колона не могат да проектират нямат рафинерии достатъчно пълни де били

    21:29 04.10.2025

  • 7 Крали Марко

    14 31 Отговор

    До коментар #5 от "Феникс":

    2008 ма година,руската армия нахлува в Грузия и след една седмица съпротива я окупира.Руснаците отцепват черноморското крайбрежие на Грузия в Абхазия и Южна Осетия.Хиляди бежанци от тези райони остават без дом и препитание...

    Коментиран от #14

    21:31 04.10.2025

  • 8 Феникс

    42 12 Отговор
    Разберете бе хора постояно обвиняват Русия във империализъм и диктатура, но фактите говорят друго , НАТО И ЕС се разрастват неконтролеруемо като тумор! Против волята и гласа на доста народи! Не ви ли светна че тези глобалистки проектчета за доминация и контрол над добичетата ,ще доведат до най голямата касапница след втората световна война!

    Коментиран от #21, #25

    21:34 04.10.2025

  • 9 Мдаааа

    9 18 Отговор
    А КОЛКО ЛИ СА РАНЕНИТЕ ХОРА

    21:38 04.10.2025

  • 10 матю хари

    9 29 Отговор
    Браво, демократи! Свалете грузинските копейки!

    Коментиран от #19

    21:41 04.10.2025

  • 11 Перо

    17 6 Отговор
    Вече цветните революции са минала хубост, бита карта на джендърията и чичко Шорош! Превратите ще бъдат осуетяване на време, прочетен вестник са! Подстрекателствата само ще са причина за жертви! Украйна няма да се повтори!

    21:47 04.10.2025

  • 12 АБВ

    10 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ветеран от Протеста":

    "Не искат руска Окупация грузинците..."

    Руснаците също не искат да окупират Грузия. През 2008 г. имаха идеалната възможност. Здраво ги шамаросаха след бомбардировките над Цхинвали и стигнаха на 10 километра от Тбилиси. Саакашвили си яде вратовръзката в ефира на телевизията и всичко приключи по братски.

    21:51 04.10.2025

  • 13 Бензин в Крим по 10 литра срещу купони

    9 18 Отговор

    До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Ще чакат по 20 години за автомобил и по 30 за жилище и тогава ще им трябва бензин и газ.

    Коментиран от #18

    21:53 04.10.2025

  • 14 АБВ

    16 6 Отговор

    До коментар #7 от "Крали Марко":

    Лъжеш ! През 2008 година Грузия атакува Цхинвали, столицата на Южна Осетия и убива няколко войника от руския мироопазващ контингент там. Тогава руснаците навлизат в Грузия и стигат до столицата. Саакашвили избяга като бито псе и отиде да се подвизава в Украйна.

    Коментиран от #23

    21:54 04.10.2025

  • 16 ганев

    4 5 Отговор
    ТРЯБВА....НА МЕСО....САМО ТОВА Е РЕШЕНИЕТО

    21:56 04.10.2025

  • 20 Ъъъъъъъъ

    9 2 Отговор
    Майданите не минават навсякъде.🤣

    Коментиран от #22

    22:01 04.10.2025

  • 21 Тъпикс

    5 13 Отговор

    До коментар #8 от "Феникс":

    Унгария е свободна да напусна НАТО и ЕС, но не го прави! Защо, бе, Орбане?

    Коментиран от #24

    22:02 04.10.2025

  • 22 Плошад

    9 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ъъъъъъъъ":

    Майдан на български се превежда "Мегдан". Много тъпо!

    22:03 04.10.2025

  • 23 Истината

    4 8 Отговор

    До коментар #14 от "АБВ":

    Цхинвали е международно призната грузинска територия. Ако там е имало руснаци, те са в ролята на окупационна армия и Грузия е имала пълно право да ги унищожи.

    22:04 04.10.2025

  • 24 Папата

    11 2 Отговор

    До коментар #21 от "Тъпикс":

    Австро- Унгария. Схващаш или не. Не, естествено. Защото до просссс.

    22:04 04.10.2025

  • 25 Фаргас

    4 14 Отговор

    До коментар #8 от "Феникс":

    Русия е империя - в нея има 200 народа, които са били присъединени чрез завоевателна война, което е пълната противоположност на членството в ЕС и НАТО, където се влиза след дългогодишно кандидатстване.
    Влизането на някой народ в Руската империя често е придружавано с геноцид, понякога пълен. Никой който е влезнал в ЕС и НАТО не е бил унищожен и окупиран от ЕС или НАТО.

    Коментиран от #26, #28

    22:08 04.10.2025

  • 26 Бай Натю

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Фаргас":

    Само Винету.

    22:11 04.10.2025

  • 27 Факти

    0 6 Отговор
    Виновни са руските подметки, от които на грузинският народ му е дошло до гуша. Да се махат и безредици няма да има.

    22:20 04.10.2025

  • 28 Пешо z

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Фаргас":

    Лъжа,лъжа,лъжа.От ЕС идват само забрани.

    22:21 04.10.2025

  • 29 майдан в Грузия не става

    5 0 Отговор
    Бандити атакуват правителството на Грузия и убиват полицаи. Те се подържат от натовските престъпници. Няма да им мине номера.

    22:26 04.10.2025

  • 30 Ганя Путинофила

    2 0 Отговор
    Грузинците не могат да се откъснат от лапите на Московията!

    22:34 04.10.2025

  • 31 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    Накратко:

    1. Т.к. след идването на Тръмп на власт в САЩ, доскорошните "глобалисти" мигрираха към ЕС, сега Европа е тази, която организира опити за преврати по технологията на до болка познатите ни "цветни революции" !

    2. Опитът е обречен на провал, т.к. ЕС не разполага с ресурсите, с които боравеше Вашингтон, когато организираше "цветна революция" някъде по света.

    3. Посланикът на ЕС незабавно трябва да бъде експулсиран от Грузия!

    22:36 04.10.2025

