Терористи, свързани с чужбина, са причина за безредиците в Иран

Терористи, свързани с чужбина, са причина за безредиците в Иран

11 Януари, 2026 15:35 999 45

горят базари, джамии и културни обекти, каза президентът Пезешкиан

Терористи, свързани с чужбина, са причина за безредиците в Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иранският президент Масуд Пезешкиан обвини за продължаващите безредици в страната си свързани с чужбина „терористи“, които според него горят базари, джамии и културни обекти.

„Това са редица терористи, обучени в чужбина. Те горят базарите в Рашд и други градове. Горят джамии и културни места“, каза Пезешкиан в телевизионно интервю, излъчено днес.

Пезешкиан каза, че миналогодишната 12-дневна война между Израел и Иран е довела страната му „до хаос“.

„Врагът също иска да засили тези безредици“, каза Пезешкиан. „Когато хората чуят тази новина, те казват, че тези хора не принадлежат на тази страна, ако някой принадлежи на тази страна, той трябва да протестира и ние ще чуем протеста му и ще го разрешим.“

„Те горят и убиват невинни хора на място и това не е нещо, което беше прието“, добави той.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    31 13 Отговор
    Заглавието е вярно ..... То винаги цветните ревоюции идват отвън, най-често от обора..,

    Коментиран от #12, #16, #38

    15:41 11.01.2026

  • 2 Сила

    18 27 Отговор
    Когато се опитваш да живееш 600 години назад от цивилизования свят се получава това , което се случва в момента ....21 век е , глобална информационна мрежа има !!!

    Коментиран от #10

    15:42 11.01.2026

  • 3 Сатана Z

    18 13 Отговор
    Султан Реджи Ердоган е оказал помощ с разузнавателна информация за кюрдски терористи навлезли на територията на Иран спонсорирани от Еврейска държава и Голф клуб Мар Ларго—Маями

    15:46 11.01.2026

  • 4 си дзън

    14 21 Отговор
    Не ни трябват троянски коне! Всички руснаци - вън от ЕС.

    Коментиран от #32

    15:47 11.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    18 17 Отговор
    Иранците забравиха глада и мизерията при Шаха.

    Коментиран от #41

    15:47 11.01.2026

  • 6 Макробиолог

    12 4 Отговор
    Гледам, гледам мрежата е изключена,вероятно не ами почти сигурно с помоща на китайците. Иран май е доста голямо парче,че да го дадат ей така.

    15:47 11.01.2026

  • 7 Хохо Бохо

    17 6 Отговор
    Винаги е така. Скоро Сърбия я тричаха, сега Иран

    15:50 11.01.2026

  • 8 Целуващия КУРанът

    11 16 Отговор
    Брей във всички градове на
    Иран .

    Милиони по улиците .

    Откъде толкова Терористи

    Бре Аятоласи .

    Как Пуснахте Милиони Терористи от Чужбина ?

    хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    15:51 11.01.2026

  • 9 Mмюсюлман

    14 7 Отговор
    Тези терористи са обучени от СВЕТОВНИТЕ ДЪРЖАВНИ РЕРОРИСТИ в Израел от Юдиските ЕВРЕИ.

    Иран е най голяната заплаха за ЕВРЕЕИТЕ.

    Коментиран от #14, #37

    15:51 11.01.2026

  • 10 Евродебил

    9 8 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    А бе тези дето ги бомбократизирате,и демонократизирате с майдани и цветни революции,ако изобщо оживеят,и преживечт,глада,гражданските войни или някоя СВО не 600години назад,а в каменната епоха ги пращате.

    15:53 11.01.2026

  • 11 Айде бе,

    11 16 Отговор
    Ами те най големте терористи се изпращат по цял свят от Москва, а тези са им първи приятели.

    Коментиран от #24, #26

    15:53 11.01.2026

  • 12 Сатана Z

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Така е.И винаги са придружени с насилие над цивилни и паметници да се чуди човек.Палежът на партийният дом в София през август 1990 е активно мероприятие на външни служби и СДС лумпените по онова време.
    Ако ти се гледа „Приключено по давност“, филм на Малина Петрова за пожара в Партийния дом.Поздрави .

    Коментиран от #34

    15:53 11.01.2026

  • 13 Аятолаха

    6 7 Отговор
    Спряха ми интернета . Не мога да гледам Лиса Ан

    15:54 11.01.2026

  • 14 Миндич

    7 7 Отговор

    До коментар #9 от "Mмюсюлман":

    Иран(за тяхно съжаление) имат най голямата популация на еврей в близкия изток.

    15:54 11.01.2026

  • 15 хаха

    9 9 Отговор
    Сигурно сигурно ... резан боклук.

    Знаем статистиката за посещение в култистките ти джамии бе. Затова махнаха и чаршафите от главите се жените а?
    Защото били виновни някакви агенти а?

    ХАХАХА! Брадати боклуци!

    15:55 11.01.2026

  • 16 Стига с тези смешки!

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Краварката е в левия ъгъл! Ако не с знаел вече знаеш...

    15:55 11.01.2026

  • 17 До коментар 2

    6 10 Отговор
    А бе тъпак недоразвит индивид, ти като се считаш за СИВИЛИЗОВАН затова ли си гладен, България затова ли на последно място по доходи ЕС защото е “ СИВИЛИЗОВАНА”.

    Иранеца много по добре живее от теб.

    Коментиран от #22, #39

    15:56 11.01.2026

  • 18 Казуар

    6 8 Отговор
    Всички диктатори много се стрхуват от външно влияние.

    15:56 11.01.2026

  • 19 Доналд Тръмп

    3 11 Отговор
    След Мадуро да се готви Хаменей . Където има петрол ний сме там .

    Коментиран от #27

    15:57 11.01.2026

  • 20 Вече на всички е ясно, че Гренландия

    9 5 Отговор
    се управлява от наркокартелите.

    Коментиран от #33

    15:57 11.01.2026

  • 21 хаха

    3 6 Отговор
    Гоутшагърите и тяхната безгранична тъпота! Тези са почти толкова тъпи колкото ГайБанчовците от Блатото.
    Ае марш от Иран брадати кухоглави култисти!

    16:00 11.01.2026

  • 22 Сила

    6 5 Отговор

    До коментар #17 от "До коментар 2":

    В Русия съм , в Русия съм ....плувай , плувай !!! Не е риба ....

    16:02 11.01.2026

  • 23 Гръм и мълнии

    7 3 Отговор
    На единият му знаем името...Доналд Джон Тръмп

    16:02 11.01.2026

  • 24 Гара Буново

    5 4 Отговор

    До коментар #11 от "Айде бе,":

    Работа на Москва,нали?

    16:02 11.01.2026

  • 25 Руснак

    5 5 Отговор
    Както винаги чужденците са виновни, а не корумпираните некадърни управляващи! Те никога нямат вина!

    Коментиран от #36

    16:03 11.01.2026

  • 26 Бензъл

    6 6 Отговор

    До коментар #11 от "Айде бе,":

    Аве може ли да си толкова кух.Я кажи твоите любимци краварите за милионите избити индианци

    16:07 11.01.2026

  • 27 Булава

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Доналд Тръмп":

    2 пъти бяха на косъм.3 път гориш.Капиш

    16:08 11.01.2026

  • 28 А50

    6 1 Отговор
    Всекви кюрди, азери и други арабески и помияри

    16:09 11.01.2026

  • 29 А50

    1 6 Отговор
    Все пак ндъртия поп трябва да го махнат нэ без революции, праврати и сащки сценарий, просто трябват малко реформи и преход към светска държава

    16:13 11.01.2026

  • 30 Сатана Z

    6 3 Отговор
    Жълтопаветната демокрация Върви ръка за рака с терора..Центърът на София беше блокиран от глудници побеснели улични маргинални псета ,които бяха отвързани от госдарите си и се прибраха с подвити опашки в спалните помещения в покрайнините на столицата дори без да си платят билетите за метрото .Европейци ,а от скоро и Еврозонци.Смрад небесна.

    Коментиран от #44, #45

    16:13 11.01.2026

  • 31 Спецназ

    4 4 Отговор
    Когато държиш народа си гладен- какво да очакваш??

    това важи и за САЩ,Трампи- всеки трети у вас е на купони за храна!

    ФАКТ!

    16:17 11.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Вече на всички е ясно, че Гренландия":

    Тя цялата е посипана с него было, хахахах

    16:21 11.01.2026

  • 34 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Прав си....а децата на лумпените напълниха ППДБ.....а 1989тия лумпени подпомогнати от нещожеството Луканов реализираха замисъла за разпада и разрухата в развитата и просперираща държава България....

    16:24 11.01.2026

  • 35 Главният терорист

    3 3 Отговор
    е САЩ!

    16:24 11.01.2026

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Руснак":

    Още по времето на Октомврийската революция в Петербург са извършени убийства с неизвестен произход, като в Тимишоара например и т Н
    Много рядко са революции и преврати не организирани или без подкрепа от чужбина

    16:25 11.01.2026

  • 37 хубаво си мюсюлманин

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Mмюсюлман":

    Ама пиши на български. Няма да коментирам кво си написал . Не мога да го прочета .

    16:26 11.01.2026

  • 38 Маргарет Тачър

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    На крив нали знаеш какво му пречи,те така и комунистите

    16:28 11.01.2026

  • 39 Още един неграмотник

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "До коментар 2":

    Де ви намират такива бе ..

    16:29 11.01.2026

  • 40 Майдан

    0 2 Отговор
    в действие но на иранска територия.

    16:30 11.01.2026

  • 41 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    ВАША МИЛОСТ
    ЗАТОВА ЛИ СТАНА ...КРЪЧМАР....

    16:30 11.01.2026

  • 42 Бат Петьо Парчето

    1 0 Отговор
    И ТОЯ ЧАРШАВ ЩЕ ВИСНЕ НА ДИРЕКА

    16:31 11.01.2026

  • 43 az СВО Победа 80

    1 2 Отговор
    Накратко:

    Бойните групи са навлезли на територията на ИРИ от:

    1. Пакистан -предимно белуджи.
    2. Турция - кюрди
    3. Ирак - кюрди

    И кюрдите, и белуджите от десетилетия се контролират и подкрепят от един и същ център от другата страна на Атлантическия океан....

    16:31 11.01.2026

  • 44 За кво аджеба говориш

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сатана Z":

    За 09.09.1944 та предполагам .

    16:32 11.01.2026

  • 45 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сатана Z":

    ЗА СЪБИТИЯ ОТ 1944 ЛИ ГОВОРИМ...А ..ЗКПЧ

    16:33 11.01.2026

