Терористи, свързани с чужбина, са причина за безредиците в Иран

Иранският президент Масуд Пезешкиан обвини за продължаващите безредици в страната си свързани с чужбина „терористи“, които според него горят базари, джамии и културни обекти.
„Това са редица терористи, обучени в чужбина. Те горят базарите в Рашд и други градове. Горят джамии и културни места“, каза Пезешкиан в телевизионно интервю, излъчено днес.
Пезешкиан каза, че миналогодишната 12-дневна война между Израел и Иран е довела страната му „до хаос“.
„Врагът също иска да засили тези безредици“, каза Пезешкиан. „Когато хората чуят тази новина, те казват, че тези хора не принадлежат на тази страна, ако някой принадлежи на тази страна, той трябва да протестира и ние ще чуем протеста му и ще го разрешим.“
„Те горят и убиват невинни хора на място и това не е нещо, което беше прието“, добави той.
1 Европеец
15:41 11.01.2026
15:41 11.01.2026
2 Сила
15:42 11.01.2026
15:42 11.01.2026
3 Сатана Z
15:46 11.01.2026
4 си дзън
15:47 11.01.2026
15:47 11.01.2026
5 Последния Софиянец
15:47 11.01.2026
15:47 11.01.2026
6 Макробиолог
15:47 11.01.2026
7 Хохо Бохо
15:50 11.01.2026
8 Целуващия КУРанът
Иран .
Милиони по улиците .
Откъде толкова Терористи
Бре Аятоласи .
Как Пуснахте Милиони Терористи от Чужбина ?
хахахахаха хахахахаха хахахахаха
15:51 11.01.2026
9 Mмюсюлман
Иран е най голяната заплаха за ЕВРЕЕИТЕ.
15:51 11.01.2026
15:51 11.01.2026
10 Евродебил
До коментар #2 от "Сила":А бе тези дето ги бомбократизирате,и демонократизирате с майдани и цветни революции,ако изобщо оживеят,и преживечт,глада,гражданските войни или някоя СВО не 600години назад,а в каменната епоха ги пращате.
15:53 11.01.2026
11 Айде бе,
15:53 11.01.2026
15:53 11.01.2026
12 Сатана Z
До коментар #1 от "Европеец":Така е.И винаги са придружени с насилие над цивилни и паметници да се чуди човек.Палежът на партийният дом в София през август 1990 е активно мероприятие на външни служби и СДС лумпените по онова време.
Ако ти се гледа „Приключено по давност“, филм на Малина Петрова за пожара в Партийния дом.Поздрави .
15:53 11.01.2026
15:53 11.01.2026
13 Аятолаха
15:54 11.01.2026
14 Миндич
До коментар #9 от "Mмюсюлман":Иран(за тяхно съжаление) имат най голямата популация на еврей в близкия изток.
15:54 11.01.2026
15 хаха
Знаем статистиката за посещение в култистките ти джамии бе. Затова махнаха и чаршафите от главите се жените а?
Защото били виновни някакви агенти а?
ХАХАХА! Брадати боклуци!
15:55 11.01.2026
16 Стига с тези смешки!
До коментар #1 от "Европеец":Краварката е в левия ъгъл! Ако не с знаел вече знаеш...
15:55 11.01.2026
17 До коментар 2
Иранеца много по добре живее от теб.
15:56 11.01.2026
15:56 11.01.2026
18 Казуар
15:56 11.01.2026
19 Доналд Тръмп
15:57 11.01.2026
15:57 11.01.2026
20 Вече на всички е ясно, че Гренландия
15:57 11.01.2026
15:57 11.01.2026
21 хаха
Ае марш от Иран брадати кухоглави култисти!
16:00 11.01.2026
22 Сила
До коментар #17 от "До коментар 2":В Русия съм , в Русия съм ....плувай , плувай !!! Не е риба ....
16:02 11.01.2026
23 Гръм и мълнии
16:02 11.01.2026
24 Гара Буново
До коментар #11 от "Айде бе,":Работа на Москва,нали?
16:02 11.01.2026
25 Руснак
16:03 11.01.2026
16:03 11.01.2026
26 Бензъл
До коментар #11 от "Айде бе,":Аве може ли да си толкова кух.Я кажи твоите любимци краварите за милионите избити индианци
16:07 11.01.2026
27 Булава
До коментар #19 от "Доналд Тръмп":2 пъти бяха на косъм.3 път гориш.Капиш
16:08 11.01.2026
28 А50
16:09 11.01.2026
29 А50
16:13 11.01.2026
30 Сатана Z
16:13 11.01.2026
16:13 11.01.2026
31 Спецназ
това важи и за САЩ,Трампи- всеки трети у вас е на купони за храна!
ФАКТ!
16:17 11.01.2026
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "Вече на всички е ясно, че Гренландия":Тя цялата е посипана с него было, хахахах
16:21 11.01.2026
34 Европеец
До коментар #12 от "Сатана Z":Прав си....а децата на лумпените напълниха ППДБ.....а 1989тия лумпени подпомогнати от нещожеството Луканов реализираха замисъла за разпада и разрухата в развитата и просперираща държава България....
16:24 11.01.2026
35 Главният терорист
16:24 11.01.2026
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #25 от "Руснак":Още по времето на Октомврийската революция в Петербург са извършени убийства с неизвестен произход, като в Тимишоара например и т Н
Много рядко са революции и преврати не организирани или без подкрепа от чужбина
16:25 11.01.2026
37 хубаво си мюсюлманин
До коментар #9 от "Mмюсюлман":Ама пиши на български. Няма да коментирам кво си написал . Не мога да го прочета .
16:26 11.01.2026
38 Маргарет Тачър
До коментар #1 от "Европеец":На крив нали знаеш какво му пречи,те така и комунистите
16:28 11.01.2026
39 Още един неграмотник
До коментар #17 от "До коментар 2":Де ви намират такива бе ..
16:29 11.01.2026
40 Майдан
16:30 11.01.2026
41 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #5 от "Последния Софиянец":ВАША МИЛОСТ
ЗАТОВА ЛИ СТАНА ...КРЪЧМАР....
16:30 11.01.2026
42 Бат Петьо Парчето
16:31 11.01.2026
43 az СВО Победа 80
Бойните групи са навлезли на територията на ИРИ от:
1. Пакистан -предимно белуджи.
2. Турция - кюрди
3. Ирак - кюрди
И кюрдите, и белуджите от десетилетия се контролират и подкрепят от един и същ център от другата страна на Атлантическия океан....
16:31 11.01.2026
44 За кво аджеба говориш
До коментар #30 от "Сатана Z":За 09.09.1944 та предполагам .
16:32 11.01.2026
45 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #30 от "Сатана Z":ЗА СЪБИТИЯ ОТ 1944 ЛИ ГОВОРИМ...А ..ЗКПЧ
16:33 11.01.2026