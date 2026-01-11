Терористи, свързани с чужбина, са причина за безредиците в Иран

Иранският президент Масуд Пезешкиан обвини за продължаващите безредици в страната си свързани с чужбина „терористи“, които според него горят базари, джамии и културни обекти.

„Това са редица терористи, обучени в чужбина. Те горят базарите в Рашд и други градове. Горят джамии и културни места“, каза Пезешкиан в телевизионно интервю, излъчено днес.

Пезешкиан каза, че миналогодишната 12-дневна война между Израел и Иран е довела страната му „до хаос“.

„Врагът също иска да засили тези безредици“, каза Пезешкиан. „Когато хората чуят тази новина, те казват, че тези хора не принадлежат на тази страна, ако някой принадлежи на тази страна, той трябва да протестира и ние ще чуем протеста му и ще го разрешим.“

„Те горят и убиват невинни хора на място и това не е нещо, което беше прието“, добави той.