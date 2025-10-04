Стрелба близо до Ангълтън, Тексас, отне живота на две деца и рани две други, съобщи шерифската служба на окръг Бразория.
„Според предварителна информация две деца на 13 и 4 години са убити, а други две на 8 и 9 години са откарани в болница и са в критично състояние“, се казва в изявление на шерифската служба във Facebook (забранена в Русия; собственост на Meta Corporation, призната за екстремистка в Русия).
Според местния филиал на ABC News, служители на реда са задържали жена по подозрение за участие в стрелбата. Обстоятелствата около инцидента все още се установяват, но няма непосредствена заплаха за местните жители.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАЩ
се започва още от ранна детска възраст
за да има приемственост.
21:34 04.10.2025
2 шаа
21:37 04.10.2025
3 Хи хи
21:41 04.10.2025
4 Само Путин е виновен
Призрак броди по земята.
И убива децата.
21:41 04.10.2025
5 Един
21:53 04.10.2025