Стрелба близо до Ангълтън, Тексас, отне живота на две деца и рани две други, съобщи шерифската служба на окръг Бразория.

„Според предварителна информация две деца на 13 и 4 години са убити, а други две на 8 и 9 години са откарани в болница и са в критично състояние“, се казва в изявление на шерифската служба във Facebook (забранена в Русия; собственост на Meta Corporation, призната за екстремистка в Русия).

Според местния филиал на ABC News, служители на реда са задържали жена по подозрение за участие в стрелбата. Обстоятелствата около инцидента все още се установяват, но няма непосредствена заплаха за местните жители.