Две деца са убити при стрелба в Тексас

4 Октомври, 2025 21:30 633 5

Други две са ранени

Две деца са убити при стрелба в Тексас - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Стрелба близо до Ангълтън, Тексас, отне живота на две деца и рани две други, съобщи шерифската служба на окръг Бразория.

Според предварителна информация две деца на 13 и 4 години са убити, а други две на 8 и 9 години са откарани в болница и са в критично състояние“, се казва в изявление на шерифската служба във Facebook (забранена в Русия; собственост на Meta Corporation, призната за екстремистка в Русия).

Според местния филиал на ABC News, служители на реда са задържали жена по подозрение за участие в стрелбата. Обстоятелствата около инцидента все още се установяват, но няма непосредствена заплаха за местните жители.


САЩ
  • 1 ФАЩ

    10 0 Отговор
    Националният спорт при фалиралите
    се започва още от ранна детска възраст
    за да има приемственост.

    21:34 04.10.2025

  • 2 шаа

    12 0 Отговор
    само професионална мисирка може да намеси Русия в новина за убити деца в сащ

    21:37 04.10.2025

  • 3 Хи хи

    7 0 Отговор
    На ден в щатите се застрелват/намушкват до смърт между 100 и 150 човека. Две бройки повече или по малко са без значение !

    21:41 04.10.2025

  • 4 Само Путин е виновен

    6 0 Отговор
    Ама той почина по миналата година.
    Призрак броди по земята.
    И убива децата.

    21:41 04.10.2025

  • 5 Един

    3 0 Отговор
    Може да сте най-богатата държава, може да сте най-силната във военно и всяко друго отношение, НОООО самия факт, че не можете да се справите с тези безбройни убийства на деца и всякакви невинни хора, говори само едно, за вас човешкия живот не означава нищо.

    21:53 04.10.2025