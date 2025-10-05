Сенатор: Американските данъкоплатци плащат за капризите на демократите

Американските данъкоплатци вече са платили 1,2 млрд. USD заплати на служители, останали без работа поради продължаващото спиране на работата на САЩ, заяви републиканският сенатор Джони Ърнст от Айова.

„Поради капризите на (лидера на малцинството в Сената Чък) Шумер за спиране на работата на правителството, данъкоплатците сега ще трябва да платят още 400 млн. USD, за да платят на 750 000 несъществени бюрократи за това, че не работят“, каза Ърнст пред Fox News, която посочва, че общата сума вече е достигнала 1,2 млрд. USD от началото на спирането на работата.

Тя добави, че „политическият трик на демократите“ за борба за финансирано от данъкоплатците здравеопазване за нелегални имигранти официално се е превърнал в разхищение на милиарди долари.

Федералното правителство на САЩ спря работа в сряда, след като Конгресът не успя да постигне споразумение по законопроект за разходите. Бюджетната служба на Конгреса изчислява, че приблизително 750 000 федерални служители могат да бъдат освободени от работа всеки ден от спирането на работата. Тези работници няма да получават заплащане, докато не се върнат на работа след края на спирането на работата.

Републиканците контролират и двете камари на Конгреса, но се нуждаят от 60 гласа, за да приемат законопроекта за държавно финансиране в Сената. Управляващата партия в момента държи 53 места.

Тръмп по-рано заяви, че може да използва спирането на работата на правителството, за да направи мащабни съкращения на персонала и заплатите. Той твърди, че позицията на демократите е създала бюджетната безизходица и че Белият дом се възползва от настоящата ситуация, за да премахне програми, които републиканците не харесват.