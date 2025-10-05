Новини
Сенатор: Американските данъкоплатци плащат за капризите на демократите

5 Октомври, 2025 18:45 755 10

Федералното правителство на САЩ спря работа в сряда, след като Конгресът не успя да постигне споразумение по законопроект за разходите

Сенатор: Американските данъкоплатци плащат за капризите на демократите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американските данъкоплатци вече са платили 1,2 млрд. USD заплати на служители, останали без работа поради продължаващото спиране на работата на САЩ, заяви републиканският сенатор Джони Ърнст от Айова.

„Поради капризите на (лидера на малцинството в Сената Чък) Шумер за спиране на работата на правителството, данъкоплатците сега ще трябва да платят още 400 млн. USD, за да платят на 750 000 несъществени бюрократи за това, че не работят“, каза Ърнст пред Fox News, която посочва, че общата сума вече е достигнала 1,2 млрд. USD от началото на спирането на работата.

Тя добави, че „политическият трик на демократите“ за борба за финансирано от данъкоплатците здравеопазване за нелегални имигранти официално се е превърнал в разхищение на милиарди долари.

Федералното правителство на САЩ спря работа в сряда, след като Конгресът не успя да постигне споразумение по законопроект за разходите. Бюджетната служба на Конгреса изчислява, че приблизително 750 000 федерални служители могат да бъдат освободени от работа всеки ден от спирането на работата. Тези работници няма да получават заплащане, докато не се върнат на работа след края на спирането на работата.

Републиканците контролират и двете камари на Конгреса, но се нуждаят от 60 гласа, за да приемат законопроекта за държавно финансиране в Сената. Управляващата партия в момента държи 53 места.

Тръмп по-рано заяви, че може да използва спирането на работата на правителството, за да направи мащабни съкращения на персонала и заплатите. Той твърди, че позицията на демократите е създала бюджетната безизходица и че Белият дом се възползва от настоящата ситуация, за да премахне програми, които републиканците не харесват.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хи хи

    5 2 Отговор
    Дайте на малкия зеля още десетки трилиони долари, той ша ва оправи !!

    Коментиран от #3

    18:53 05.10.2025

  • 2 Истината

    3 1 Отговор
    Сигурно същото може да се каже и за републиканците. Републиканците не искат да се финансират здравни грижи за по-бедните.

    19:01 05.10.2025

  • 3 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хи хи":

    Над милион путинистчета изби Зельо в Украйна с щатските милиони.

    Коментиран от #7, #9

    19:02 05.10.2025

  • 4 Врътков

    0 2 Отговор
    Американските данъкоплатци може и да плащат нещо, но печатницата за долари в САЩ и Федералния резерв са в ръцете на президента, Сената и Конгреса. 😄

    Коментиран от #6

    19:02 05.10.2025

  • 5 Красимир Петров

    2 2 Отговор
    Във всички щати управлявани от демократите цари престъпност и хаос.

    Коментиран от #8

    19:08 05.10.2025

  • 6 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Врътков":

    Ако беше така ,Кенеди нямаше да прави онази стъпка заради ,която.....

    19:16 05.10.2025

  • 7 Уточнениу

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Я пъ тоа":

    Я кажи кой е агресорът, или защищаваш агресорите е убийците ?

    19:18 05.10.2025

  • 8 Кога

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Красимир Петров":

    Кога успя да ги обиколиш, че си толкова информиран. Или звездите ти шепнат.

    19:21 05.10.2025

  • 9 Хи Хи

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Я пъ тоа":

    Обаче на новите руски територии ще израстнат милиони путинистчета, които ще завземат нови укротеритории, ако има такива останали !

    19:24 05.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.