Тръмп анонсира втора фаза в битката с венецуелските наркокартели

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи втора фаза на борбата срещу венецуелски наркокартели, определени от Съединените щати като терористични организации.

Това стана ясно от негово изявление пред репортери на южната морава на Белия дом.

На въпрос какви по-нататъшни стъпки възнамеряват да предприемат САЩ в борбата срещу предполагаемите венецуелски наркокартели, Тръмп заяви, че „трафикът на наркотици ще бъде спрян“.

„Ще видим как ще изглежда втората фаза“, добави той, без да уточнява какви конкретни мерки може да обсъжда.

Вашингтон обвинява венецуелските власти в недостатъчни усилия за борба с контрабандата на наркотици. Американският флот вече е унищожил най-малко три моторни лодки в международни води в Карибско море, превозващи 18 души, обвинени в транспортиране на наркотици от Венецуела.

В речта си на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН на 23 септември Тръмп заяви, че военните ще продължат да атакуват кораби, за които се твърди, че са свързани с венецуелски наркокартели, водени от президента Николас Мадуро.

Американските медии съобщиха, че САЩ може да започнат да нанасят удари по цели на наркокартелите във Венецуела през следващите няколко седмици.