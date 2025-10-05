Новини
Тръмп анонсира втора фаза в битката с венецуелските наркокартели

Тръмп анонсира втора фаза в битката с венецуелските наркокартели

5 Октомври, 2025 19:27, обновена 5 Октомври, 2025 19:32

Трафикът на наркотици ще бъде спрян, заяви американският президент

Тръмп анонсира втора фаза в битката с венецуелските наркокартели - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи втора фаза на борбата срещу венецуелски наркокартели, определени от Съединените щати като терористични организации.

Това стана ясно от негово изявление пред репортери на южната морава на Белия дом.

На въпрос какви по-нататъшни стъпки възнамеряват да предприемат САЩ в борбата срещу предполагаемите венецуелски наркокартели, Тръмп заяви, че „трафикът на наркотици ще бъде спрян“.

„Ще видим как ще изглежда втората фаза“, добави той, без да уточнява какви конкретни мерки може да обсъжда.

Вашингтон обвинява венецуелските власти в недостатъчни усилия за борба с контрабандата на наркотици. Американският флот вече е унищожил най-малко три моторни лодки в международни води в Карибско море, превозващи 18 души, обвинени в транспортиране на наркотици от Венецуела.

В речта си на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН на 23 септември Тръмп заяви, че военните ще продължат да атакуват кораби, за които се твърди, че са свързани с венецуелски наркокартели, водени от президента Николас Мадуро.

Американските медии съобщиха, че САЩ може да започнат да нанасят удари по цели на наркокартелите във Венецуела през следващите няколко седмици.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    10 1 Отговор
    Бай Дъмп е ционистко л@йно,което искат да лапнат нефта на Венецуела

    19:35 05.10.2025

  • 2 китайски балон

    4 0 Отговор
    БайДончо иска полезните изкопаеми на Венецуела и се чуди, как да оправдае кражбата😉

    19:35 05.10.2025

  • 3 Факт

    3 0 Отговор
    Цяла флотилия за три лодки! Нали имат брегова охрана?

    19:37 05.10.2025

  • 4 Майна

    4 0 Отговор
    ,,Според американското издание "Уолстрийт джърнъл" бившият премиер е обсъждал възможности за американски инвестиции в „Балкански поток“ и „Лукойл Нефтохим“, докато е търсил начини да защити свои приближени, попаднали под санкции по закона „Магнитски“. Разговорът е проведен с Доналд Тръмп-младши по време на посещението му в България през април"
    Сещате ли се кой за кого е лобирал и как е предлагал...България

    19:38 05.10.2025

  • 5 Терориста

    2 0 Отговор
    САЩ вероятно действително ще започне да нанася удари по цели във Венецуела. От бази в Аржентина даже .

    19:38 05.10.2025

  • 6 Путин страхливия плъх

    2 5 Отговор
    След 4 г многоходова излагация пред целия свят, Президентът Тръмп нарече пулсеровата армия - хартиен тигър

    19:39 05.10.2025

  • 7 Майна

    3 2 Отговор
    Друго, което ..научих, че канцеларията на Тръмп е изключително добре запозната с политическите игри на Балканския полуостров, което означава - в България. Да сте наясно

    19:40 05.10.2025

  • 8 Голяма излагация беше

    3 0 Отговор
    речта му на сесията на Общото събрание на ООН на 23 септември на тоя Тръмп. Микрофоните му спираха, ескалаторите също. Тока на аварийните асансьори .... Бяха го направили сам да си говори

    19:42 05.10.2025

  • 9 ГЛУПОСТИ

    7 0 Отговор
    ВСЕ ЕДНО ДА ИСКАШ ДА СПРЕШ ЦРУ. ТОВА Е ТЕХЕН БИЗНЕС И НЕ БИХА ПОЗВОЛИЛИ НА НИКОЙ ДА СПРЕ ИЗТОЧНИКА ИМ НА СРЕДСТВА.ЦРУ Е ДЪРЖАВА В ДЪРЖАВАТА,МОЖЕ ДА УБИВА ПРЕЗИДЕНТИ,МОЖЕ ДА СРИВА КУЛИ,С ЕДНА ДУМА МОЖЕ ВСИЧКО. ТЯ ОБСЛУЖВА ИНТЕРЕСИТЕ СИ ,НО НЕ И ДЪРЖАВНИТЕ. А ЩО СЕ КАСАЕ ЗА МИСТЪР БЪРБОРКО ШАНСА МУ Е НУЛА,НАЙ МНОГО ДА СИ НАПРАВИ ПИАР.

    Коментиран от #11, #13

    19:44 05.10.2025

  • 10 Подли хора

    5 1 Отговор
    САЩ наистина са залети с наркотици, но загрижеността на Тръмп е неискрена. В противен случай той щеше да се мобилизира срещу трафика в рамките на САЩ и близки съюзници като  Еквадор . Вместо това Тръмп отклонява общественото внимание, като обвинява Венецуела като изкупителна жертва, страна, която допринася незначително за проблема.

    Коментиран от #14

    19:44 05.10.2025

  • 11 Естествено...

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "ГЛУПОСТИ":

    Освен това, употребата на наркотици служи за успокояване на младежи, афроамериканци и други потенциално дисидентски демографски групи. Журналистът Гари Уеб  разкри  как трафикът на наркотици по улиците на Лос Анджелис през 80-те години на миналия век е помогнал за финансирането на подкрепяните от ЦРУ контраси в Никарагуа. Производството на опиум в Афганистан е било практически премахнато преди американската инвазия през 2001 г., само за да  се разрасне  отново под пряката американска военна окупация. 

    19:46 05.10.2025

  • 12 Тръмп

    0 0 Отговор
    Трета фаза! Обръщам се за помощ, към Путин!

    19:48 05.10.2025

  • 13 Естествено...

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "ГЛУПОСТИ":

    Продажбите на незаконни наркотици в САЩ се  оценяват  на 200–750 милиарда долара, включително нови синтетични вещества. Забележително е, че единствената друга местна стока, която се доближава по обем, са законните фармацевтични продукти с 600 милиарда долара, следвани от петрола и газа с 400 милиарда долара. Всъщност САЩ са  най-големият потребител  на незаконни наркотици и основен  доставчик на оръжия  и  прекурсори на наркотици  за картелите. Като водеща световна  компания за пране на пари от наркотици , замесени са известни американски банки, включително HSBC Bank USA, Wachovia, Wells Fargo и Bank of America.

    19:48 05.10.2025

  • 14 Майна

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Подли хора":

    Нещо май не харесваш Тръмп? Що? Кой стои зад пътя на наркотиците- банкерската кабала. Тръмп е против ня, да ти обясня по- просто.. Явно не си наясно, невежеството вече не е оправдано

    Коментиран от #16

    19:48 05.10.2025

  • 15 САЩ вероятно действително

    3 0 Отговор
    ще започне да нанася удари по цели във Венецуела но посмъртно няма как да я окупира. Допълнително престиж ще загубят и омраза ще натрупат която срещу тях ще се обърне. Малоумно е но типично за САЩ

    Коментиран от #18

    19:52 05.10.2025

  • 16 наркотиците нямат

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Майна":

    Отношение към този конфликт. Това е повод и то неубедителен

    19:54 05.10.2025

  • 17 За терориста САЩ да припомня че

    4 0 Отговор
    Също през август наградата за главата на Мадуро беше удвоена на 50 милиона долара, като наградите за други висши служители бяха по-малки. Санкциите на САЩ вече се разпростират върху ръководителите на държавните петролни и транспортни компании, съдиите от върховния съд, членовете на избирателните съвети, политиците от националното събрание, различни военни и ръководители на службите за сигурност и т.н.; накратко, списък с лидери, подлежащи на разстрел. 

    19:55 05.10.2025

  • 18 Майна

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "САЩ вероятно действително":

    Не мисля , че понятието" САЩ" е вече ..същото. Дойде нов шериф. Обсебената от AIPAC , от банкерската кабала САЩ вече се ..раздвижи . Тръмп и Путин, май не ви харесва , а?

    19:56 05.10.2025

  • 19 НИЩО НОВО

    4 0 Отговор
    Тръмп ще краде петрола на Венецуела и ще го препродава на европейците.

    19:57 05.10.2025

  • 20 Сатана Z

    1 0 Отговор
    САШТ нямат никакъв шанс ако запалят война в Латинска Америка накъдето отиват работите.Венецуела може да има малобройна армия въоръжена с Ирански противокорабни комплекси и Руски С 300 ,но на нейна страна са към 4 милиона доброволци от съседните държави,които ще се включат във войната против гринго от америка

    Коментиран от #22

    19:58 05.10.2025

  • 21 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    Жалко, че Колумбия няма петрол иначе САЩ щяха да ги освободят от наркокартелите.

    19:58 05.10.2025

  • 22 Майна

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Лошото е, че Тръмп не може да контролира службите.. Администрацията му( доверените хора) няма контрол над службите..
    Ще видим

    20:02 05.10.2025

  • 23 Майор Мишев

    1 0 Отговор
    Битката е да копнат петролеца на Венецуела , не борба с наркотрафика ,а един ветеран от Цру скора даже каза ,че търговията с дрога в Сащ се случва основно с благословията и под крилото на Цру и ДЕА .

    20:06 05.10.2025