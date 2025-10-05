Тръмп анонсира втора фаза в битката с венецуелските наркокартели

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи втора фаза на борбата срещу венецуелски наркокартели, определени от Съединените щати като терористични организации.
Това стана ясно от негово изявление пред репортери на южната морава на Белия дом.
На въпрос какви по-нататъшни стъпки възнамеряват да предприемат САЩ в борбата срещу предполагаемите венецуелски наркокартели, Тръмп заяви, че „трафикът на наркотици ще бъде спрян“.
„Ще видим как ще изглежда втората фаза“, добави той, без да уточнява какви конкретни мерки може да обсъжда.
Вашингтон обвинява венецуелските власти в недостатъчни усилия за борба с контрабандата на наркотици. Американският флот вече е унищожил най-малко три моторни лодки в международни води в Карибско море, превозващи 18 души, обвинени в транспортиране на наркотици от Венецуела.
В речта си на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН на 23 септември Тръмп заяви, че военните ще продължат да атакуват кораби, за които се твърди, че са свързани с венецуелски наркокартели, водени от президента Николас Мадуро.
Американските медии съобщиха, че САЩ може да започнат да нанасят удари по цели на наркокартелите във Венецуела през следващите няколко седмици.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
19:35 05.10.2025
2 китайски балон
19:35 05.10.2025
3 Факт
19:37 05.10.2025
4 Майна
Сещате ли се кой за кого е лобирал и как е предлагал...България
19:38 05.10.2025
5 Терориста
19:38 05.10.2025
6 Путин страхливия плъх
19:39 05.10.2025
7 Майна
19:40 05.10.2025
8 Голяма излагация беше
19:42 05.10.2025
9 ГЛУПОСТИ
Коментиран от #11, #13
19:44 05.10.2025
10 Подли хора
Коментиран от #14
19:44 05.10.2025
11 Естествено...
До коментар #9 от "ГЛУПОСТИ":Освен това, употребата на наркотици служи за успокояване на младежи, афроамериканци и други потенциално дисидентски демографски групи. Журналистът Гари Уеб разкри как трафикът на наркотици по улиците на Лос Анджелис през 80-те години на миналия век е помогнал за финансирането на подкрепяните от ЦРУ контраси в Никарагуа. Производството на опиум в Афганистан е било практически премахнато преди американската инвазия през 2001 г., само за да се разрасне отново под пряката американска военна окупация.
19:46 05.10.2025
12 Тръмп
19:48 05.10.2025
13 Естествено...
До коментар #9 от "ГЛУПОСТИ":Продажбите на незаконни наркотици в САЩ се оценяват на 200–750 милиарда долара, включително нови синтетични вещества. Забележително е, че единствената друга местна стока, която се доближава по обем, са законните фармацевтични продукти с 600 милиарда долара, следвани от петрола и газа с 400 милиарда долара. Всъщност САЩ са най-големият потребител на незаконни наркотици и основен доставчик на оръжия и прекурсори на наркотици за картелите. Като водеща световна компания за пране на пари от наркотици , замесени са известни американски банки, включително HSBC Bank USA, Wachovia, Wells Fargo и Bank of America.
19:48 05.10.2025
14 Майна
До коментар #10 от "Подли хора":Нещо май не харесваш Тръмп? Що? Кой стои зад пътя на наркотиците- банкерската кабала. Тръмп е против ня, да ти обясня по- просто.. Явно не си наясно, невежеството вече не е оправдано
Коментиран от #16
19:48 05.10.2025
15 САЩ вероятно действително
Коментиран от #18
19:52 05.10.2025
16 наркотиците нямат
До коментар #14 от "Майна":Отношение към този конфликт. Това е повод и то неубедителен
19:54 05.10.2025
17 За терориста САЩ да припомня че
19:55 05.10.2025
18 Майна
До коментар #15 от "САЩ вероятно действително":Не мисля , че понятието" САЩ" е вече ..същото. Дойде нов шериф. Обсебената от AIPAC , от банкерската кабала САЩ вече се ..раздвижи . Тръмп и Путин, май не ви харесва , а?
19:56 05.10.2025
19 НИЩО НОВО
19:57 05.10.2025
20 Сатана Z
Коментиран от #22
19:58 05.10.2025
21 Хохо Бохо
19:58 05.10.2025
22 Майна
До коментар #20 от "Сатана Z":Лошото е, че Тръмп не може да контролира службите.. Администрацията му( доверените хора) няма контрол над службите..
Ще видим
20:02 05.10.2025
23 Майор Мишев
20:06 05.10.2025