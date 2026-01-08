Новини
Убийство в Минеаполис: какво се случи и коя е убитата жена?

Убийство в Минеаполис: какво се случи и коя е убитата жена?

8 Януари, 2026 20:12 1 559 42

Стотици хора излязоха на улицата в знак на протест. Коя е жената, убита от ICE?

Убийство в Минеаполис: какво се случи и коя е убитата жена? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Сцената може да се види в интернет от три ъгъла: трима униформени от имиграционната служба ICE с черни маски на главите се приближават към автомобила, който е паркиран напречно зад друг SUV. Един от тях разтърсва вратата, очевидно за да извади жената зад волана. Друг, който стои отстрани на предния капак, моментално произвежда няколко изстрела в мига, в който колата потегля.

Според полицията шофьорката е улучена в главата. По-късно в болницата е обявено, че е починала. Не е ясно дали полицаят е бил ударен от колата. На едно от видеата изглежда сякаш мъжът се подхлъзва на заледената улица и докосва колата. След няколко метра колата се удря в електрически стълб и паркиран автомобил. Разследването на инцидента продължава. По данни на полицията жертвата е 37-годишна бяла американка. Няма данни, които да сочат, че жената е била обект на интерес от страна на властите.

Кристи Ноем, министърка на вътрешната сигурност, заяви относно случилото се в Минеаполис, че жената е опитала да прегази служители на ICE. Тя говори за "дефанзивно" използване на огнестрелно оръжие в защита на служителите и намиращите се наоколо хора. Доналд Тръмп написа в своята онлайн платформа Truth Social, че жената е нападнала "насилствено и умишлено" служител на ICE с колата си, а служителят е действал в ситуация, застрашаваща живота му, и в момента се възстановява в болница. На снимките обаче не се вижда мъжът да е получил нараняване. След инцидента той продължава да се движи без чужда помощ.

Градските власти казват друго

Изказванията на Ноем и Тръмп противоречат на версията на властите в град Минеаполис. Кметът демократ Джейкъб Фрей остро критикува операцията на ICE. Той категорично отхвърля версията за самоотбрана след преглед на видеозаписите и обвинява федералните власти, че са предизвикали ескалация на ситуацията.

В Минеаполис стотици излязоха на протест. Те се събраха на мястото на инцидента и скандираха "Срам" и "Махайте се оттук" по адрес на имиграционната служба ICE и полицаите.

Операцията на ICE в Минеаполис и Сейнт Пол, в която според Министерството на вътрешната сигурност участват над 2000 федерални служители, тече вече от няколко дни. Целта на операцията, посочена от властите, е разследване на предполагаеми измами, сред които и такива с участие на членове на сомалийската общност. В американските медии се обсъжда дали посочената от властите причина за операцията не служи като претекст за политически мотивирано затягане на имиграционната политика.

Коя е жената, убита от ICE?

Жената, застреляна от ICE, е идентифицирана като Рене Никол Гуд. Тя е била на 37 години, майка на три деца. Преместила се е в Минеаполис неотдавна, информира Би Би Си. Преди това е живяла в Канзас Сити. Била е поетеса и любител китарист.

Била е на мястото на инцидента като правен наблюдател на дейностите на ICE , посочват градски лидери. В тази роля тя е била като доброволец, а задачата на тези наблюдатели е да поддържат спокойствие, да възпират неправомерното поведение и да гарантират спазването на законните права, става ясно от публикация на Би Би Си.

Дона Ганджър, майка на жертвата, заявява пред вестник Minnesota Star Tribune, че дъщеря ѝ "не е участвала в нищо", което да е свързано с противопоставяне на агентите на ICE. Тя е "един от най-добрите хора, които някога съм познавала", казва още майката. "Тя беше изключително състрадателна. Цял живот се е грижила за хората. Беше любяща, прощаваща и нежна. Беше невероятно човешко същество."

Гуд е изучавала творческо писане в университета Олд Доминион в Норфолк, Вирджиния. През 2020 печели награда за студенти от Академията на американските поети. Гуд се дипломира същата година в Колежа по изкуства и литература на университета с диплома по специалността "Английски език".

В изявление президентът на университета Брайън Хемфил казва, че внезапната ѝ смърт "е още един ясен пример за това, че страхът и насилието за съжаление са станали нещо обичайно в нашата страна ", посочва още Би Би Си.

Дарителската кампания за семейството на Гуд, която беше организирана с цел да събере 50 000 долара, само за десет часа е събрала над 370 000 долара.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДрайвингПлежър

    16 27 Отговор
    Честно казано тази си го търсеше - в америка се знае, че властите стрелят и ако пренебрегнеш директна полицейска заповед стрелят на месо.

    Предупредиха я, тя не взе от дума и я гръмнаха.
    Когато си имат вина - имат, когато сам си си виновен да скачаш по полит причини е глупост

    20:16 08.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    17 5 Отговор
    Конгресът на САЩ забрани на Тръмп да атакува Венецуела.

    20:16 08.01.2026

  • 3 Пустиня(к)

    5 0 Отговор
    А у нащо село Спиро вчера пак са поломи кат куче, ма вика, че нищо му нема. Да са не притеснявате, вика, добре е.

    Коментиран от #9

    20:16 08.01.2026

  • 4 демократ

    20 5 Отговор
    Последните напъни на ЕС да свалят Тръмп от власт само демократи ги устройват.
    Това което предсказах се сбъдва запада почна да се разпада във вътрешни борби преди да победи Русия

    20:16 08.01.2026

  • 5 и ся

    16 3 Отговор
    това ли е новия ред?

    20:17 08.01.2026

  • 6 Шопо

    13 5 Отговор
    Добрия индианец е мъртвия индианец, това е девиза на краварите.
    Американска демокрация в действие.

    Коментиран от #30

    20:18 08.01.2026

  • 7 Хипотетично

    14 10 Отговор
    След като е правно грамотна, като правен наблюдател, е груба (демонстративна) грешка да бяга от трима въоръжени полицаи посред бял ден при акция за незаконни емигранти. А към своите деца като неработеща майка сред полицейска акция е напълно безотговорен родител.

    20:20 08.01.2026

  • 8 мхмхм

    11 5 Отговор
    Нашето МВР не е по различно от ICE идват и те убиват... без причина.
    После те изкарват я наркоман, я че си нападнал полицията.

    няма разлика между Пеевски и Тръмп, мошеници правещи всичко за хората. Не на омразата!

    20:23 08.01.2026

  • 9 Гадовете избиват своите.

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пустиня(к)":

    щом фашагите от САЩ избиват свойте,нещата никак не са добре. Тия идиоти не знаят какво правят и жената не е застрашила на никого живота. Виновен е бесния риж фашизъм в щатите.

    Коментиран от #26, #37

    20:24 08.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Червената шапчица

    3 2 Отговор
    Бай Ставри много харесва такива стрелци. 🤗

    Коментиран от #14

    20:25 08.01.2026

  • 12 мдаа

    3 5 Отговор
    Поетеса и любител китарист с 3 деца, бяха от полицията... значи най-млакото пласьор на дрога. Гръмнали са я за да не избяга.
    Жалко за жената и децата й.
    Поуката е - не бягайте от полицията.

    20:29 08.01.2026

  • 13 ИВАН

    8 2 Отговор
    Съвсем през просото я подкараха са тая полицейщина и това насилие и войни. И за какво ни са тези политици, за какво ги храним, щом не ни водят към добро.

    20:29 08.01.2026

  • 14 аха

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Червената шапчица":

    За друго освен за насилствен хомо секс в затвор можеш ли да мислиш??
    А на този служител конкретно нищо няма да му направят.

    20:30 08.01.2026

  • 15 Опааа

    4 1 Отговор
    Е колко пъти ще го пишете това ве мисиркииии?!?

    20:30 08.01.2026

  • 16 Браво на добросъвестните

    7 0 Отговор
    Американски граждани "Дарителската кампания за семейството на Гуд, която беше организирана с цел да събере 50 000 долара, само за десет часа е събрала над 370 000 долара."

    Коментиран от #24

    20:31 08.01.2026

  • 17 Хмм

    4 1 Отговор
    какво всъщност е работила тази дама, правен наблюдател като доброволец, сложна ситуация, кметът демократ

    20:33 08.01.2026

  • 18 Гориил

    6 8 Отговор
    Нямате право да започнете да движите превозното си средство, ако униформен служител на реда се приближи до вас и поиска да спрете.Тази жена е действала безразсъдно и безотговорно (по чисто женски начин), когато униформен полицай се е приближил до нея. Тя се е опитала бързо да избяга от мястото на уличния скандал.Поведението ѝ веднага предизвика реакция и беше възприето като заплаха.Никога не правете това.

    Коментиран от #27

    20:34 08.01.2026

  • 19 Симо

    10 1 Отговор
    Загиналата жена е била в семейна връзка с друга жена, тоест лизбийка. Не че това има отношение към случая и смъртта и! Убийството и беше абсолютно ненужно, шокиращо и неоправдано. В Америка се случват неща, които с обикновено ограбване на съседни държави няма да се оправи. Пълно разложение, гражданска война и ненавист. Това което заслужават с пълна сила. Содом и Гомор, с предизвестен край.

    20:39 08.01.2026

  • 20 ИВАН

    11 2 Отговор
    Колко изродени закони, и такива са и пазителите им, да застреляш човека посред улицата за едното нищо ... а истинските престъпници си разиграват коня и полицията им помага.

    20:39 08.01.2026

  • 21 Сзо

    6 1 Отговор
    Имам усещането че съвсем скоро някой от щатите че поиска да стане независима държава.

    Коментиран от #29, #33

    20:39 08.01.2026

  • 22 Да ама тя е била да наблюдава правните

    6 0 Отговор
    действия което е подразнило някои хора "Била е на мястото на инцидента като правен наблюдател на дейностите на ICE , посочват градски лидери". Така, че е трудно изведнъж да се обяви кой е крив и кой прав на пръв поглед.

    20:40 08.01.2026

  • 23 МП4

    4 0 Отговор
    В най -гяволската държава така става. Там.са от бК нагоре

    20:40 08.01.2026

  • 24 така се прави

    12 2 Отговор

    До коментар #16 от "Браво на добросъвестните":

    Три деца остават сираци, най-малкото, само на 6 годинки остава кръгъл сирак. Гледах видеото, жената вероятно реагира инстиктивно в желанието си да се отдалечи от мястото. Нямаше проблем да стрелят в гумите, но не - те се целиха в нея. Това безспорно е умишлено убийство, без съд и без присъда. САЩ продължанат с бързи темпове да се превръщат в една от най-опасните и несигурни държави за живеене.

    20:42 08.01.2026

  • 25 Да питам само

    5 2 Отговор
    А нас какво ни брига това?

    20:42 08.01.2026

  • 26 Хеми значи бензин

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гадовете избиват своите.":

    Знаели са много добре коя е жената и какво е намислила. Що се слефи нета според теб. Едно е сигурн, не е чиста

    20:42 08.01.2026

  • 27 И как е поискал

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гориил":

    Да спре или да намали защото има много хора

    20:44 08.01.2026

  • 28 Очевидец

    8 1 Отговор
    Гледах видеото много пъти от различни ъгли. Този изрод беше се приготвил предварително и от не повече от един метър застреля жената в главата и то няколко пъти. А Тръмп и неговите слуги лъжат нагло както винаги. Ужас!

    20:45 08.01.2026

  • 29 Не знам

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сзо":

    Дали ще поиска, но не отиват на добре работите

    20:46 08.01.2026

  • 30 Бат Петьо Парчето

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Същото важи за комунистите,добрия комунист е мъртвия

    Коментиран от #34

    20:47 08.01.2026

  • 31 Тома

    7 1 Отговор
    Представям си ако такова откровено убийство / в ситуация, която по никакъв начин не налагаше употреба на огнестрелно оръжие/ беше станало в България - какви щяха да бъдат реакциите на същата тукашна флора и фауна, която в момента ръкопляска на убийците...
    Нищо, абсолютно нищо не налагаше тази очевидно паникьосана жена да бъде отстреляна като куче на улицата!
    Жалко за нея, жалко за полицаите, които опозориха професията си!
    Нека загиналата почива в мир!

    20:48 08.01.2026

  • 32 някой си

    2 3 Отговор
    абе на ден в щатите убиват поне 4-5 човека вие какво ревете за една убита да не е някоя ционстка щерка че така оревахте всичко за 2-3 часа вече две “статии” за тяа

    20:48 08.01.2026

  • 33 Симо

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сзо":

    Добре ще е някой да им помогне в това начинание от вън! Както прави чичо Сам от десетилетия в другите страни по света. Цветна революция май ми казваха.

    20:49 08.01.2026

  • 34 това добре

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Бат Петьо Парчето":

    Ами с фашистите какво да правим?

    20:50 08.01.2026

  • 35 Тия от ИСЕ защо са се доближили до

    3 2 Отговор
    Колата а не са спазвали дистанция и с мегафони да са давали инструкция какво да прави шофьорката
    Убитата може да се е паникьосаха от вида на служителите на ИСЕ

    20:51 08.01.2026

  • 36 Очевидец

    2 0 Отговор
    Защо не пишете, че клипът е сниман от СУПРУГАТА / не е грешка / на застреляната.

    20:51 08.01.2026

  • 37 много е труден българския нали

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гадовете избиват своите.":

    и ти се имаш за свой сигурно само дето незнаеш че своИте не се пише с Й

    Коментиран от #42

    20:51 08.01.2026

  • 38 Факти

    3 1 Отговор
    Жената даде пълен десен покрай мутрата и нямаше никакво намерение да го гази. Той я застреля като куче. Дано го осъдят като онзи, дето уби Джордж Флойд. Той в момента лежи с присъда от 22 години.

    20:54 08.01.2026

  • 39 Нищо не се знае, може да дойде

    1 1 Отговор
    време и децата на тази жена като пораснат да си отмъстят за случката. "Има двe по-големи деца от първия си брак и шестгодишен син от втория си съпруг, който умира през 2023 година."

    Коментиран от #41

    20:55 08.01.2026

  • 40 ?????

    2 1 Отговор
    Хубаво е да се спазват заповедите на полицаите.
    А след това ако искате ги оспорвайте в съда.
    За да сте живи.

    20:55 08.01.2026

  • 41 може

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Нищо не се знае, може да дойде":

    лошото е, че има много деца по света, които растат със злоба в душите. Справедлива злоба при това. Страшно е да се живее в такъв свят.

    21:03 08.01.2026

  • 42 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "много е труден българския нали":

    Имаш претенции към чуждата грамотност, спокойно пишейки "незнаеш"?
    Забавно!

    21:07 08.01.2026