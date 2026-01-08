Убийство в Минеаполис: какво се случи и коя е убитата жена?

Сцената може да се види в интернет от три ъгъла: трима униформени от имиграционната служба ICE с черни маски на главите се приближават към автомобила, който е паркиран напречно зад друг SUV. Един от тях разтърсва вратата, очевидно за да извади жената зад волана. Друг, който стои отстрани на предния капак, моментално произвежда няколко изстрела в мига, в който колата потегля.

Според полицията шофьорката е улучена в главата. По-късно в болницата е обявено, че е починала. Не е ясно дали полицаят е бил ударен от колата. На едно от видеата изглежда сякаш мъжът се подхлъзва на заледената улица и докосва колата. След няколко метра колата се удря в електрически стълб и паркиран автомобил. Разследването на инцидента продължава. По данни на полицията жертвата е 37-годишна бяла американка. Няма данни, които да сочат, че жената е била обект на интерес от страна на властите.

Кристи Ноем, министърка на вътрешната сигурност, заяви относно случилото се в Минеаполис, че жената е опитала да прегази служители на ICE. Тя говори за "дефанзивно" използване на огнестрелно оръжие в защита на служителите и намиращите се наоколо хора. Доналд Тръмп написа в своята онлайн платформа Truth Social, че жената е нападнала "насилствено и умишлено" служител на ICE с колата си, а служителят е действал в ситуация, застрашаваща живота му, и в момента се възстановява в болница. На снимките обаче не се вижда мъжът да е получил нараняване. След инцидента той продължава да се движи без чужда помощ.

Градските власти казват друго

Изказванията на Ноем и Тръмп противоречат на версията на властите в град Минеаполис. Кметът демократ Джейкъб Фрей остро критикува операцията на ICE. Той категорично отхвърля версията за самоотбрана след преглед на видеозаписите и обвинява федералните власти, че са предизвикали ескалация на ситуацията.

В Минеаполис стотици излязоха на протест. Те се събраха на мястото на инцидента и скандираха "Срам" и "Махайте се оттук" по адрес на имиграционната служба ICE и полицаите.

Операцията на ICE в Минеаполис и Сейнт Пол, в която според Министерството на вътрешната сигурност участват над 2000 федерални служители, тече вече от няколко дни. Целта на операцията, посочена от властите, е разследване на предполагаеми измами, сред които и такива с участие на членове на сомалийската общност. В американските медии се обсъжда дали посочената от властите причина за операцията не служи като претекст за политически мотивирано затягане на имиграционната политика.

Коя е жената, убита от ICE?

Жената, застреляна от ICE, е идентифицирана като Рене Никол Гуд. Тя е била на 37 години, майка на три деца. Преместила се е в Минеаполис неотдавна, информира Би Би Си. Преди това е живяла в Канзас Сити. Била е поетеса и любител китарист.

Била е на мястото на инцидента като правен наблюдател на дейностите на ICE , посочват градски лидери. В тази роля тя е била като доброволец, а задачата на тези наблюдатели е да поддържат спокойствие, да възпират неправомерното поведение и да гарантират спазването на законните права, става ясно от публикация на Би Би Си.

Дона Ганджър, майка на жертвата, заявява пред вестник Minnesota Star Tribune, че дъщеря ѝ "не е участвала в нищо", което да е свързано с противопоставяне на агентите на ICE. Тя е "един от най-добрите хора, които някога съм познавала", казва още майката. "Тя беше изключително състрадателна. Цял живот се е грижила за хората. Беше любяща, прощаваща и нежна. Беше невероятно човешко същество."

Гуд е изучавала творческо писане в университета Олд Доминион в Норфолк, Вирджиния. През 2020 печели награда за студенти от Академията на американските поети. Гуд се дипломира същата година в Колежа по изкуства и литература на университета с диплома по специалността "Английски език".

В изявление президентът на университета Брайън Хемфил казва, че внезапната ѝ смърт "е още един ясен пример за това, че страхът и насилието за съжаление са станали нещо обичайно в нашата страна ", посочва още Би Би Си.

Дарителската кампания за семейството на Гуд, която беше организирана с цел да събере 50 000 долара, само за десет часа е събрала над 370 000 долара.