Кая Калас категорично отхвърли "дезинформациите" за ролята на ЕС в размириците на изборите в Грузия

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас и европейският комисар Марта Кос призоваха всички партии в Грузия да се въздържат от насилие. Изявлението им беше публикувано на уебсайта на Делегацията на ЕС в Грузия.

Политиците поискаха от властите да зачитат правото на гражданите на свобода на събранията, а от всички партии да проявяват спокойствие и сдържаност.

Калас и Кос смятат, че местните избори в Грузия са се провели в атмосфера на „широко разпространено потискане на несъгласието“. В прессъобщението се подчертава, че ЕС „категорично отхвърля“ и осъжда дезинформацията за ролята си в събитията в страната и осъжда атаките срещу посланика на ЕС в страната.

„Конструктивен и приобщаващ диалог между всички политически участници и представители на гражданското общество е от съществено значение“, се казва в прессъобщението.

На 4 октомври в Грузия се проведоха местни избори, по време на които гражданите избраха кметове на градове и общини и членове на градските съвети. На този фон членове на опозицията организираха протест в Тбилиси, който ескалира в сблъсъци с полицията, довели до използване на сълзотворен газ и ранени. Митингът беше предизвикан от обявяването на победата на партията „Грузинска мечта“ на изборите и решението ѝ да преустанови ангажимента си за европейска интеграция.

Демонстрантите поискаха оставка на правителството и възобновяване на напредъка към ЕС. Силите за сигурност използваха палки и водни оръдия, а нови протестиращи се стичаха към столицата.

Междувременно тази вечер протестите в Грузия се възобновиха - приблизително 1000 протестиращи блокираха булевард „Руставели“ в центъра на Тбилиси.

Протестиращите първоначално са се събрали близо до сградата на парламента, носейки знамена на Грузия, Европейския съюз и Украйна. Около час по-късно те са се преместили на булевард „Руставели“, блокирайки движението. Полицията все още не е реагирала.