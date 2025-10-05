Кая Калас категорично отхвърли "дезинформациите" за ролята на ЕС в размириците на изборите в Грузия

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас и европейският комисар Марта Кос призоваха всички партии в Грузия да се въздържат от насилие. Изявлението им беше публикувано на уебсайта на Делегацията на ЕС в Грузия.
Политиците поискаха от властите да зачитат правото на гражданите на свобода на събранията, а от всички партии да проявяват спокойствие и сдържаност.
Калас и Кос смятат, че местните избори в Грузия са се провели в атмосфера на „широко разпространено потискане на несъгласието“. В прессъобщението се подчертава, че ЕС „категорично отхвърля“ и осъжда дезинформацията за ролята си в събитията в страната и осъжда атаките срещу посланика на ЕС в страната.
„Конструктивен и приобщаващ диалог между всички политически участници и представители на гражданското общество е от съществено значение“, се казва в прессъобщението.
На 4 октомври в Грузия се проведоха местни избори, по време на които гражданите избраха кметове на градове и общини и членове на градските съвети. На този фон членове на опозицията организираха протест в Тбилиси, който ескалира в сблъсъци с полицията, довели до използване на сълзотворен газ и ранени. Митингът беше предизвикан от обявяването на победата на партията „Грузинска мечта“ на изборите и решението ѝ да преустанови ангажимента си за европейска интеграция.
Демонстрантите поискаха оставка на правителството и възобновяване на напредъка към ЕС. Силите за сигурност използваха палки и водни оръдия, а нови протестиращи се стичаха към столицата.
Междувременно тази вечер протестите в Грузия се възобновиха - приблизително 1000 протестиращи блокираха булевард „Руставели“ в центъра на Тбилиси.
Протестиращите първоначално са се събрали близо до сградата на парламента, носейки знамена на Грузия, Европейския съюз и Украйна. Около час по-късно те са се преместили на булевард „Руставели“, блокирайки движението. Полицията все още не е реагирала.
1 Майна
Толкова са жалки и отчаяни..
Краят им е близо
Коментиран от #8, #9
19:43 05.10.2025
2 Путин
19:46 05.10.2025
3 ЕСССР
19:47 05.10.2025
4 ЖЕНА С ВЛАСТ И ПАРИ
Коментиран от #22
19:48 05.10.2025
5 ЩАСТЛИВ СЪМ
19:49 05.10.2025
6 име
19:49 05.10.2025
7 Сталин
" Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."
19:50 05.10.2025
8 не може да бъде
До коментар #1 от "Майна":Защо и трябваше на тази нещастна макар и симпатична/според мен- но не налагам мнение/женичка да се хваща за работа която не е по нейна мярка -ИЗОБЩО!??Вече се вижда че не само не е подготвена ами просто няма качества за такава дипломация!?
19:50 05.10.2025
9 АХАХХАХАА
До коментар #1 от "Майна":След 4 г многоходова излагация пред целия свят, Президентът Тръмп нарече пулсеровата армия - хартиен тигър
Коментиран от #19
19:51 05.10.2025
10 Сталин
19:52 05.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Помак
19:53 05.10.2025
13 А где,
19:53 05.10.2025
14 Баце ЕООД
19:54 05.10.2025
15 нннн
Демократите на Байдън дадоха 5 милиарда за киевския Майдан...
19:54 05.10.2025
16 Последния Софиянец
19:54 05.10.2025
17 завзек
19:55 05.10.2025
18 А къде е госпожа
И тя като зеления потъна в блатото от една седмица и явно така са се нагълтали с жабуняк се не могат да се изкажат. На мен не ми липсват.... а на вас.
Коментиран от #21
19:57 05.10.2025
19 Сталин
До коментар #9 от "АХАХХАХАА":И мишките от НАТО ги е страх от хартиения тигър
19:57 05.10.2025
20 Тити
19:59 05.10.2025
21 Тя стана
До коментар #18 от "А къде е госпожа":Главна секретарка на ООН и се премести в Ню Йорк.. Като плъх бягащ от потъващ кораб.
Коментиран от #27
20:01 05.10.2025
22 Луд с картечница
До коментар #4 от "ЖЕНА С ВЛАСТ И ПАРИ":Прав си друже ,по агресивни са и от мен .
20:02 05.10.2025
23 КА КАЛАС
20:03 05.10.2025
24 Хасковски каунь
20:03 05.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Каунь
20:08 05.10.2025
27 По всяка вероятност
До коментар #21 от "Тя стана":Тръмп няма да пусне приятелят и да влезе в границите на съединените щати...... Такива се опитва да ги изхвърли......
20:08 05.10.2025
28 Фашаго
20:09 05.10.2025