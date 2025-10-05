Новини
Кая Калас категорично отхвърли "дезинформациите" за ролята на ЕС в размириците на изборите в Грузия

Кая Калас категорично отхвърли "дезинформациите" за ролята на ЕС в размириците на изборите в Грузия

5 Октомври, 2025 19:34, обновена 5 Октомври, 2025 19:47 648 28

Според дипломат номер едно на Европа местният вот се е провел в атмосфера на „широко разпространено потискане на несъгласието“

Кая Калас категорично отхвърли "дезинформациите" за ролята на ЕС в размириците на изборите в Грузия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас и европейският комисар Марта Кос призоваха всички партии в Грузия да се въздържат от насилие. Изявлението им беше публикувано на уебсайта на Делегацията на ЕС в Грузия.

Политиците поискаха от властите да зачитат правото на гражданите на свобода на събранията, а от всички партии да проявяват спокойствие и сдържаност.

Калас и Кос смятат, че местните избори в Грузия са се провели в атмосфера на „широко разпространено потискане на несъгласието“. В прессъобщението се подчертава, че ЕС „категорично отхвърля“ и осъжда дезинформацията за ролята си в събитията в страната и осъжда атаките срещу посланика на ЕС в страната.

„Конструктивен и приобщаващ диалог между всички политически участници и представители на гражданското общество е от съществено значение“, се казва в прессъобщението.

На 4 октомври в Грузия се проведоха местни избори, по време на които гражданите избраха кметове на градове и общини и членове на градските съвети. На този фон членове на опозицията организираха протест в Тбилиси, който ескалира в сблъсъци с полицията, довели до използване на сълзотворен газ и ранени. Митингът беше предизвикан от обявяването на победата на партията „Грузинска мечта“ на изборите и решението ѝ да преустанови ангажимента си за европейска интеграция.

Демонстрантите поискаха оставка на правителството и възобновяване на напредъка към ЕС. Силите за сигурност използваха палки и водни оръдия, а нови протестиращи се стичаха към столицата.

Междувременно тази вечер протестите в Грузия се възобновиха - приблизително 1000 протестиращи блокираха булевард „Руставели“ в центъра на Тбилиси.

Протестиращите първоначално са се събрали близо до сградата на парламента, носейки знамена на Грузия, Европейския съюз и Украйна. Около час по-късно те са се преместили на булевард „Руставели“, блокирайки движението. Полицията все още не е реагирала.


Грузия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    39 1 Отговор
    Хм...
    Толкова са жалки и отчаяни..
    Краят им е близо

    Коментиран от #8, #9

    19:43 05.10.2025

  • 2 Путин

    8 2 Отговор
    Я тоже непричьом!

    19:46 05.10.2025

  • 3 ЕСССР

    21 1 Отговор
    ЕСССР подкрепя либерастероризма?

    19:47 05.10.2025

  • 4 ЖЕНА С ВЛАСТ И ПАРИ

    27 0 Отговор
    Е КАТО ЛУД С КАРТЕЧНИЦА.

    Коментиран от #22

    19:48 05.10.2025

  • 5 ЩАСТЛИВ СЪМ

    24 1 Отговор
    Зърнах Кая - този неземен интелект.

    19:49 05.10.2025

  • 6 име

    19 1 Отговор
    Вярвам и! ЕССР са скъсани като галоши, парите са на някой друг!

    19:49 05.10.2025

  • 7 Сталин

    24 1 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    19:50 05.10.2025

  • 8 не може да бъде

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Защо и трябваше на тази нещастна макар и симпатична/според мен- но не налагам мнение/женичка да се хваща за работа която не е по нейна мярка -ИЗОБЩО!??Вече се вижда че не само не е подготвена ами просто няма качества за такава дипломация!?

    19:50 05.10.2025

  • 9 АХАХХАХАА

    3 15 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    След 4 г многоходова излагация пред целия свят, Президентът Тръмп нарече пулсеровата армия - хартиен тигър

    Коментиран от #19

    19:51 05.10.2025

  • 10 Сталин

    17 1 Отговор
    Такива патки нямат място в политиката ,жената е половин човек,жената в едно нещо с голяма уста и малко мозък

    19:52 05.10.2025

  • 12 Помак

    10 1 Отговор
    Бат Милене ,сериозен човек си ,защо ни занимаваш с тези чиновници който живеят като кърлежи на нашия гръб ! ...ЕС скоро ште се разпадне ...а , Ено американското НЛО ште го прибере ...за да има хубава Коледа .. с Колеви песни и звънчета и дядо Тръмп ..:)

    19:53 05.10.2025

  • 13 А где,

    10 1 Отговор
    Никакая Калас ? Где она ?

    19:53 05.10.2025

  • 14 Баце ЕООД

    14 1 Отговор
    И кой балък ви вярва??!

    19:54 05.10.2025

  • 15 нннн

    14 1 Отговор
    А КОЙ плаща на 20 000 грузински НПО-та??? Занзибар? Конго? ... Остров Тамбукту? Или ги берат от дърветата?
    Демократите на Байдън дадоха 5 милиарда за киевския Майдан...

    19:54 05.10.2025

  • 16 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    20 000 днес в София в защита на Палестина.

    19:54 05.10.2025

  • 17 завзек

    10 1 Отговор
    тая скоро ще засенчи комика от Киииив :)

    19:55 05.10.2025

  • 18 А къде е госпожа

    8 0 Отговор
    Бербок която предпочита черният.......
    И тя като зеления потъна в блатото от една седмица и явно така са се нагълтали с жабуняк се не могат да се изкажат. На мен не ми липсват.... а на вас.

    Коментиран от #21

    19:57 05.10.2025

  • 19 Сталин

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "АХАХХАХАА":

    И мишките от НАТО ги е страх от хартиения тигър

    19:57 05.10.2025

  • 20 Тити

    5 0 Отговор
    Гузен негонен бяга !

    19:59 05.10.2025

  • 21 Тя стана

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "А къде е госпожа":

    Главна секретарка на ООН и се премести в Ню Йорк.. Като плъх бягащ от потъващ кораб.

    Коментиран от #27

    20:01 05.10.2025

  • 22 Луд с картечница

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЖЕНА С ВЛАСТ И ПАРИ":

    Прав си друже ,по агресивни са и от мен .

    20:02 05.10.2025

  • 23 КА КАЛАС

    4 0 Отговор
    Е най-яснея симптом на болния ЕС.

    20:03 05.10.2025

  • 24 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Хиляди, хиляди....Няма и две хиляди.

    20:03 05.10.2025

  • 26 Каунь

    1 0 Отговор
    Да бе ич! Добре че е Кая да ни светне, инак неуки ще си лягаме

    20:08 05.10.2025

  • 27 По всяка вероятност

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тя стана":

    Тръмп няма да пусне приятелят и да влезе в границите на съединените щати...... Такива се опитва да ги изхвърли......

    20:08 05.10.2025

  • 28 Фашаго

    0 0 Отговор
    Кой ти вярва? Много си плоска!

    20:09 05.10.2025