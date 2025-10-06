Делегацията на Хамас пристигна в Египет за преговорите с Израел

Делегация от палестинското движение Хамас, водена от радикалния лидер на Ивицата Газа Халил ал-Хейи, пристигна в Египет, за да възобнови непреките преговори с Израел за прекратяване на огъня в анклава, съобщи Telegram каналът на радикалите.

„Делегация от движението, водена от Халил ал-Хейи, пристигна в Египет, за да участва в преговори за прекратяване на огъня в Газа, изтегляне на израелските войски и размяна на заложници за палестински затворници“, се казва в изявлението.

Все още няма информация кои други членове на политбюро на Хамас ще участват в консултациите.

Ден преди това египетското външно министерство обяви, че на 6 октомври в Арабската република ще се проведе нов кръг от непреки преговори между Израел и Хамас. Страните планират да обсъдят споразумение въз основа на плана, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп. Мястото на консултациите не беше обявено. В събота египетският телевизионен канал Al-Qahira Al-Ikhbariya съобщи, че срещите са планирани за Кайро, но панарабският канал Al Hadath твърди, че разговорите могат да се проведат в Шарм ел-Шейх.

На 29 септември Белият дом представи „всеобхватния план“ на американския лидер, насочен към разрешаване на конфликта в Газа. Документът се състои от 20 точки. Той предвижда налагането на временно външно управление в палестинския анклав и разполагането на международни сили там. Израел обяви съгласието си с този план.

На 3 октомври Хамас представи отговор на предложението на Тръмп до медиаторите. Движението изрази готовността си да освободи всички живи израелски заложници и да предаде телата на загиналите. Членът на политбюро на Хамас Муса Абу Марзук обаче изрази съмнение, че всички заложници могат да бъдат освободени в рамките на 72 часа, както е предвидено в плана на американския президент.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната мрежа Truth Social, че първата фаза от плана му за разрешаване на ситуацията в ивицата Газа може да бъде завършена през следващата седмица.

„Този ​​уикенд се водят много позитивни дискусии с Хамас и страни по света относно освобождаването на заложници, прекратяването на войната в Газа, но най-важното - най-накрая постигането на дългоочакван мир в Близкия изток. Тези преговори са много успешни и се развиват бързо“, заяви президентът на САЩ, добавяйки, че работни групи ще се срещнат в Египет на 6 септември, за да уточнят последните детайли.

„Казват ми, че първата фаза ще бъде изпълнена тази седмица и призовавам всички да действат бързо“, каза Тръмп, отбелязвайки, че забавянията рискуват „масивно кръвопролитие, което никой не иска“.

„Не искаме да ви изпращаме в битка, само ако е необходимо. Гасим много пожари. Може би някои от вас ще се ядосат и ще кажат: „Какво прави той? Искаме да се бием.“ Но какво ще стане, ако разрешим конфликтите по моя начин? Доста сме близо до разрешаването на един, който продължава от 3000 години, но не искам да говоря за това, докато не приключи“, каза Доналд Тръмп, говорейки в главната база на Атлантическия флот в Норфолк, Вирджиния.