54 са жертвите на срутването на индонезийско религиозно училище

Броят на жертвите на срутването на индонезийско ислямско училище преди седмица достигна 54 души, съобщиха спасителните екипи, които все още търсят повече от десетина изчезнали лица, предаде Франс прес.

Към днешна дата "извадихме 54 жертви", заяви на пресконференция директорът на операциите на Националната агенция за търсене и спасяване Юди Брамантио.

По-рано се съобщаваше за 45 загинали.

"Надяваме се да приключим с изваждането (на телата) днес и да ги предадем (на семействата)", добави той, като уточни, че най-малко 13 души все още са в неизвестност.

Част от общежитието на ислямското училище Ал Хозини, разположено в окръг Сидоарджо, близо до големия град Сурабая, в източната част на Ява, се срути внезапно в понеделник, докато учениците се събираха за следобедната молитва.

Това е най-смъртоносната катастрофа в Индонезия от началото на годината, заяви Буди Ираван, заместник-директор на Националната агенция за управление на бедствия.

Операциите по издирване и спасяване в обширния архипелаг обикновено продължават една седмица, но властите могат да ги удължат, ако има индикации, че могат да бъдат открити други жертви, припомня АФП.

В четвъртък семействата на изчезналите приеха използването на тежки машини, след като изтече "критичният период" от 72 часа, след който шансовете за оцеляване са много малки. Разследващите започнаха да проучват и причините за срутването на сградата, в която се извършваха ремонтни работи. Според експертите, първите индикации сочат, че конструкцията не е отговаряла на стандартите.

Нестриктното спазване на строителните стандарти и контролът на строителните обекти предизвикват обща загриженост относно безопасността на сградите в Индонезия. През септември най-малко трима души загинаха и десетки други бяха ранени при срутването на сграда, в която се намираше молитвен дом в западната част на остров Ява.