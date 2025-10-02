Новини
Свят »
Индонезия »
Загиналите при срутването на ислямското училище в Индонезия вече са 14

2 Октомври, 2025 09:51, обновена 4 Октомври, 2025 07:09 1 258 4

  • индонезия-
  • училище-
  • развалини-
  • източна ява

4-етажната сграда в Сидоарджо рухна в понеделник по време на наливане на бетон

Загиналите при срутването на ислямското училище в Индонезия вече са 14 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на загиналите при срутването на 4-етажно ислямско училище в източната индонезийска провинция Ява достигна 14 души, съобщиха тази сутрин властите, цитирани от Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Училището "Ал Хозини" в Сидоарджо рухна в понеделник по време на наливане на бетон в сградата. Под руините му бяха затрупани много ученици, повечето от които в тийнейджърска възраст.

Спасителите първоначално търсеха оцелели без специализирана техника, но след като във вторник повече не бяха засичани признаци на живот, екипите включиха в операцията тежки багери с чукове, за да разбият по-бързо бетоновите блокове.

Снощи бяха открити още девет тела на загинали, с които общият брой смъртни случаи достигна 14. Близо 50 души все още са в неизвестност.

Две от телата, открити вчера, са били на мястото на залата за молитви, където са се били събрали много ученици по време на инцидента. Един загинал е намерен близо до изход и се предполага, че той се е опитвал да избяга, съобщи ръководителят на националната служба за справяне с бедствията Сухарянто.

Учениците с били основно момчета на възраст между 12 и 19 години.

Момичетата са били на молитва в друга част на сградата и са успели да избягат след срутването.


Индонезия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо са ги извадели?

    1 0 Отговор
    Изкарани са от Израел, помогнали им!

    10:58 02.10.2025

  • 2 русофилска

    0 1 Отговор
    мъка

    Коментиран от #3

    07:12 04.10.2025

  • 3 ТИ си...

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "русофилска":

    ...- достоен за съжаление индивид...!

    07:23 04.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.