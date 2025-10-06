Полети временно спрени на летището в Осло заради съмнение за дронове

Норвежкото летище в Осло временно преустанови кацанията рано тази сутрин след сигнал за забелязани дронове в близост, съобщава Ройтерс, предава News.bg.
Няколко пристигащи самолета са били забавени или пренасочени, след като около полунощ полицията получила сигнал, че пилот на Norwegian Air е забелязал от три до пет дрона по време на подход към летището.
Засега информацията остава непотвърдена, но всички операции на летището вече са възобновени, уточниха властите.
През последните седмици европейската авиация неколкократно бе поставяна под напрежение заради засечени дронове и нарушения на въздушното пространство. Подобни инциденти бяха регистрирани на летищата в Копенхаген, Осло и Мюнхен, което предизвика допълнителни проверки и мерки за сигурност.
(Смешни сте, жалки сте, и е трагично ... а всичко това е оправдание, пропаганда, промиване на мозъци, хибридна война ... )
До коментар #2 от "Пич":Пич, не се пали.. ходи си в Индия
Пуснете поне един бг алерт и кажете към кое откритие да се насочим че страх ме лови.
До коментар #13 от "Баце ЕООД":не, но за ес това е доказателство за руска намеса. Все пак има едни €800,000,000,000 за храчене!
До коментар #15 от "Дон Дони":той Путин им се причуваше преди 2 години, като се обаждаше за бомбени заплахи по училищата.
