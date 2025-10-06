Новини
Полети временно спрени на летището в Осло заради съмнение за дронове

6 Октомври, 2025 09:25 523 19

Пилот съобщил, че е видял до пет безпилотни летателни апарата по време на кацане - проверката продължава

Полети временно спрени на летището в Осло заради съмнение за дронове - 1
Снимкa: БГНЕС
Норвежкото летище в Осло временно преустанови кацанията рано тази сутрин след сигнал за забелязани дронове в близост, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Няколко пристигащи самолета са били забавени или пренасочени, след като около полунощ полицията получила сигнал, че пилот на Norwegian Air е забелязал от три до пет дрона по време на подход към летището.

Засега информацията остава непотвърдена, но всички операции на летището вече са възобновени, уточниха властите.

През последните седмици европейската авиация неколкократно бе поставяна под напрежение заради засечени дронове и нарушения на въздушното пространство. Подобни инциденти бяха регистрирани на летищата в Копенхаген, Осло и Мюнхен, което предизвика допълнителни проверки и мерки за сигурност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    7 0 Отговор
    Само в мигрантските квартали няма дронове.

    09:27 06.10.2025

  • 2 Пич

    4 3 Отговор
    Това е ненормална работа !!! Нашествието продължава , а всички само мъцат и пъцат !!! Преди месеци беше над САЩ , сега - над Европа!!!

    Коментиран от #14

    09:29 06.10.2025

  • 3 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    МАЛКО ВИ Е, ЕВРОГЕЙЗЕРИ ГНУСНИ!

    09:29 06.10.2025

  • 4 Коста

    14 0 Отговор
    Много дронове и все руски а? Да се чуди човек как са стигнали до там. С ядрени двигатели са явно и невидими за Украйна а?

    09:29 06.10.2025

  • 5 Всяка един

    8 0 Отговор
    срив на дадено нещо в ЕС се оправдава вече с Путин, дронове и още що ли не ! Ама като ни "управляват" хора които вместо мозъци в главата си чипове от перални така ще е ! Съвета ми е да го приемаме с насмешка ! То друго не ни и остава !

    09:34 06.10.2025

  • 6 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    ас от няколко дни сам самняван че руски дронове се крият под леглото ми и спа с една малко брадва!

    09:34 06.10.2025

  • 7 Винаги около Русия

    2 2 Отговор
    става нещо!

    09:35 06.10.2025

  • 8 Европа е безпомощна!

    11 0 Отговор
    Време е да обявим Bulexit.

    09:37 06.10.2025

  • 9 Георги

    6 0 Отговор
    в такива случаи първата работя е да звъннете на зелю, миналата седмица се хвалиха, че могат да хакват "цивилни" дрони и да извършват терористични атаки с тях. Освен това, кой има интерес от разширяване на войната ?

    09:38 06.10.2025

  • 10 Един

    3 0 Отговор
    Те дроновете, руснаците ги пускат от МКС от космоса ... !
    (Смешни сте, жалки сте, и е трагично ... а всичко това е оправдание, пропаганда, промиване на мозъци, хибридна война ... )

    09:41 06.10.2025

  • 11 САНДОКАН

    4 0 Отговор
    Ей тия руснаци , с перални и лопати ще унищожат EU. Представяш ли си ако Китай им даде чипове

    09:43 06.10.2025

  • 12 123

    3 0 Отговор
    Хората се управляват чрез постоянвн страх.

    09:44 06.10.2025

  • 13 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    Тия окончателно истерясаха, във всичките случаи с дронове, един руснак не е излязъл виновен.

    Коментиран от #17

    09:49 06.10.2025

  • 14 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Пич, не се пали.. ходи си в Индия

    09:52 06.10.2025

  • 15 Дон Дони

    0 0 Отговор
    Вече прекаляват, да не останат по назад!🤣🤣🤣 Скоро и Путин ще им се привижда да се разхожда из летищата!

    Коментиран от #18

    09:54 06.10.2025

  • 16 На страха очите са големи

    0 0 Отговор
    Прехръкнало пиленце а те го виждат като орел.
    Пуснете поне един бг алерт и кажете към кое откритие да се насочим че страх ме лови.

    09:55 06.10.2025

  • 17 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Баце ЕООД":

    не, но за ес това е доказателство за руска намеса. Все пак има едни €800,000,000,000 за храчене!

    09:57 06.10.2025

  • 18 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дон Дони":

    той Путин им се причуваше преди 2 години, като се обаждаше за бомбени заплахи по училищата.

    09:58 06.10.2025

  • 19 Дронове над София

    0 0 Отговор
    Само над София няма дронове все още!

    10:01 06.10.2025

