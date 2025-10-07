Тръмп: Лула да Силва е добър човек, проведохме прекрасен разговор ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Бразилия очакват да засилят търговските си връзки.

Той определи разговора си на 6 октомври с бразилския лидер Луис Инасио Лула да Силва като „прекрасен“ по време на среща с репортери в Белия дом и определи събеседника си като „добър човек“. „Ще започнем да правим бизнес“, добави Тръмп.

Американският президент отговори утвърдително на въпроса дали очаква да посети Бразилия, обяснявайки, че това може да се случи „в един или друг момент“. „Той също ще дойде тук“, подчерта Тръмп. По-рано в платформата за социални медии TruthSocial той отбеляза, че е обсъдил двустранни търговски въпроси с бразилския лидер по телефона и възнамерява да се срещне с него скоро.

Според пресслужбата на бразилското правителство, в 30-минутен разговор с Тръмп Лула да Силва „призова за премахване на 40-процентната надбавка върху бразилските стоки и ограничителните мерки, прилагани към бразилските служители“. В изявлението се добавя, че „президентите са се споразумели да се срещнат лично в близко бъдеще“.

САЩ наложиха тарифи върху бразилски стоки в началото на август. Вашингтон налагат мита до 50% върху редица бразилски вносни стоки, предимно кафе и месни продукти.