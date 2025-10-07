Новини
Тръмп: Лула да Силва е добър човек, проведохме прекрасен разговор ВИДЕО

7 Октомври, 2025 05:59, обновена 7 Октомври, 2025 06:05 639 2

Президентите на САЩ и Бразилия разговаряха по телефона

Тръмп: Лула да Силва е добър човек, проведохме прекрасен разговор ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Бразилия очакват да засилят търговските си връзки.

Той определи разговора си на 6 октомври с бразилския лидер Луис Инасио Лула да Силва като „прекрасен“ по време на среща с репортери в Белия дом и определи събеседника си като „добър човек“. „Ще започнем да правим бизнес“, добави Тръмп.

Американският президент отговори утвърдително на въпроса дали очаква да посети Бразилия, обяснявайки, че това може да се случи „в един или друг момент“. „Той също ще дойде тук“, подчерта Тръмп. По-рано в платформата за социални медии TruthSocial той отбеляза, че е обсъдил двустранни търговски въпроси с бразилския лидер по телефона и възнамерява да се срещне с него скоро.

Според пресслужбата на бразилското правителство, в 30-минутен разговор с Тръмп Лула да Силва „призова за премахване на 40-процентната надбавка върху бразилските стоки и ограничителните мерки, прилагани към бразилските служители“. В изявлението се добавя, че „президентите са се споразумели да се срещнат лично в близко бъдеще“.

САЩ наложиха тарифи върху бразилски стоки в началото на август. Вашингтон налагат мита до 50% върху редица бразилски вносни стоки, предимно кафе и месни продукти.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво байДончо!

    1 0 Отговор
    Като му се озъбят и сменя тактиката, умно момче!

    06:46 07.10.2025

  • 2 оня с коня

    0 0 Отговор
    Някакси се получава така,че държави -членки на "огромната и мощна" БРИКС дават мило и драго за да бъдат допуснати до Амер. Пазар.А има толкова много други Пазари в които се търгува със всякаква Валута...дори и с рубли?

    07:07 07.10.2025