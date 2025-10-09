Новини
Свят »
Израел »
Крехък мир! Израелската армия се подготвя за частично изтегляне от Газа

Крехък мир! Израелската армия се подготвя за частично изтегляне от Газа

9 Октомври, 2025 19:15 376 10

  • израел-
  • хамас-
  • газа-
  • бенямин нетаняху

Командването добави, че войските и ще продължат да присъстват в региона, в случай на възможни оперативни сценарии по време на изпълнението на споразумението

Крехък мир! Израелската армия се подготвя за частично изтегляне от Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелските сили обявиха днес, че са започнали оперативна подготовка за частично изтегляне на войските си от Ивицата Газа, като част от споразумението за прекратяване на огъня с ХАМАС, съобщава The Guardian, пише Фокус.

В изявлението на армията се казва, че изтеглянето е в съответствие с директивите на политическия ешелон и оценката на ситуацията, и че войските се подготвят да се преместят към "коригирани линии на разполагане в близко бъдеще“.

Командването на израелската армия добави, че войските и ще продължат да присъстват в региона, в случай на възможни оперативни сценарии по време на изпълнението на споразумението.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кан Кубрат

    3 0 Отговор
    Като пуснат заложниците Хазарите ще се върнат и ще заколят всички.

    19:18 09.10.2025

  • 2 УдоМача

    2 1 Отговор
    Какво значи частично изтегляне??? Или има изтегляне или няма! Всичко останало е мижи да те лажем..

    19:24 09.10.2025

  • 3 А ЗЕЛЕНСКИ КАКВО ПРАВИ

    0 1 Отговор
    Няма нищо за него.

    19:24 09.10.2025

  • 4 ТИЯ ТСНКОВЕ СА БИЯТ С РПГЕТА

    1 2 Отговор
    ЩО НЯМАТ И НИИИИКОЙ НЕ ИМ ДОСТАВЯ НА ПАЛЕСТИНЦИТЯ?!!!! ИНАЧЕ СИИИИЧКИ СА МНОГО ЗАГРИЖЕНИ ЗА ТЯХ....А ИМ ДАВАТ ПРАШКИ ЗА БИТКА С ТАНКОВЕ...

    Коментиран от #10

    19:26 09.10.2025

  • 5 Спецназ

    1 1 Отговор
    ИМА Резолюция на ООН за създаването ма Държава Палестина.

    Израел слагат ЦЕЛИЯ Свят на Х.Я си. ФАКТ!

    Щели да се изтеглят от Газа, ама щели да "Присъстват"!!
    ТИЯ ЗА ЛУДИ ЛИ НИ ЗЕМАТ??

    19:29 09.10.2025

  • 6 Дориана

    0 0 Отговор
    Много ясно, че не може да има мир , защото Хамас няма да се разоръжат и разпуснат. Глупаво е Тръмп да си въобразява противното. А, за Израел е пределно ясно и за това , ще продължат с атаките.след като си получат заложниците.

    19:30 09.10.2025

  • 7 Мир добре

    0 0 Отговор
    НО...!! ЕДНИТЕ ИЗРАЕЛ ЩЕ ГО САБОТИРАТ ПЪРВО С ДУМИ ПОСЛЕ С БОМБАРДИРОВКИ. ХАМАС КОГА ПОЧУСТВАТ, ЧЕ СА СВОБОДНИ ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА ТЪРСЯТ ОТМЪЩЕНИЕ И ЖЕЛАЯТ ОЩЕ И ОЩЕ. ТЪНЪК ЛЕД ПОД КРАКАТА ИМ. И факти благодаря имам само един изтрит коментар. Значи, че не пиша тъпотии.

    Коментиран от #9

    19:31 09.10.2025

  • 8 Риба цаца

    0 0 Отговор
    Крехък,но мир....

    19:33 09.10.2025

  • 9 Точно

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мир добре":

    обратно,за триенето!

    19:34 09.10.2025

  • 10 В началото

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ТИЯ ТСНКОВЕ СА БИЯТ С РПГЕТА":

    имаха ракети!

    19:35 09.10.2025