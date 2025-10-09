Израелските сили обявиха днес, че са започнали оперативна подготовка за частично изтегляне на войските си от Ивицата Газа, като част от споразумението за прекратяване на огъня с ХАМАС, съобщава The Guardian, пише Фокус.
В изявлението на армията се казва, че изтеглянето е в съответствие с директивите на политическия ешелон и оценката на ситуацията, и че войските се подготвят да се преместят към "коригирани линии на разполагане в близко бъдеще“.
Командването на израелската армия добави, че войските и ще продължат да присъстват в региона, в случай на възможни оперативни сценарии по време на изпълнението на споразумението.
Крехък мир! Израелската армия се подготвя за частично изтегляне от Газа
9 Октомври, 2025 19:15 376 10
1 Кан Кубрат
19:18 09.10.2025
2 УдоМача
19:24 09.10.2025
3 А ЗЕЛЕНСКИ КАКВО ПРАВИ
19:24 09.10.2025
4 ТИЯ ТСНКОВЕ СА БИЯТ С РПГЕТА
Коментиран от #10
19:26 09.10.2025
5 Спецназ
Израел слагат ЦЕЛИЯ Свят на Х.Я си. ФАКТ!
Щели да се изтеглят от Газа, ама щели да "Присъстват"!!
ТИЯ ЗА ЛУДИ ЛИ НИ ЗЕМАТ??
19:29 09.10.2025
6 Дориана
19:30 09.10.2025
7 Мир добре
Коментиран от #9
19:31 09.10.2025
8 Риба цаца
19:33 09.10.2025
9 Точно
До коментар #7 от "Мир добре":обратно,за триенето!
19:34 09.10.2025
10 В началото
До коментар #4 от "ТИЯ ТСНКОВЕ СА БИЯТ С РПГЕТА":имаха ракети!
19:35 09.10.2025