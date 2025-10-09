Новини
Свят »
Израел »
Бенямин Нетаняху: Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!

Бенямин Нетаняху: Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!

9 Октомври, 2025 18:15 878 38

  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • израел-
  • газа-
  • хамас-
  • нобелова награда за мир

В реч пред Общото събрание на ООН Тръмп наскоро каза, че откакто е встъпил в длъжност за втория си мандат, вече има на сметката си няколко прекратени войни и затова следва да получи подобаващо признание

Бенямин Нетаняху: Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху заяви днес, че Доналд Тръмп заслужава Нобеловата награда за мир - няколко часа след като американският президент обяви споразумението за слагане на край на войната в ивицата Газа и за размяна на израелски заложници за палестински затворници, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!", написа израелският премиер в социалната платформа "Екс"

По-рано днес израелският президент Ицхак Херцог похвали американския си колега за ролята му при договарянето на споразумението между Израел и палестинската групировка "Хамас" за прекратяване на войната в Газа, предаде ДПА.

"Няма съмнение, че (Тръмп) заслужава Нобел за мир", написа Херцог в социалната мрежа "Екс" и определи споразумението като "възможност за излекуване на раните и... нов хоризонт на надежда за региона".

Снощи Тръмп обяви, че непреките преговори в Египет са довели до пробив. Според първата фаза от мирния план на САЩ всички заложници в Газа ще бъдат освободени, а израелските сили ще се изтеглят на предварително договорени позиции. "Хамас" потвърди участието си в споразумението.

В реч пред Общото събрание на ООН Тръмп наскоро каза, че откакто е встъпил в длъжност за втория си мандат, вече има на сметката си няколко прекратени войни и затова следва да получи подобаващо признание във вид на Нобелова награда за мир. Норвежкият Нобелов комитет ще обяви тазгодишния носител на отличието утре.

Американският президент Доналд Тръмп вероятно ще посети Йерусалим в неделя, предаде Ройтерс, като се позова на израелското президентство.

Оттам съобщиха днес, че президентът на Израел Ицхак Херцог е отменил плановете си за този ден, предвид очакваната визита на Тръмп, въпреки липсата на официално изявление от страна на Белия дом.

Израелският министър на външните работи Гидеон Саар междувременно обяви, че страната му подкрепя плана на американския президент за прекратяване на военните действия в ивицата Газа.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 4 Отговор
    Бай Дончо за мир, на Вова за физика като хвърли атома.

    Коментиран от #3

    18:16 09.10.2025

  • 2 Бонев

    19 1 Отговор
    Баце няма ли и той да предложи "приятеля" си за нобелова награда?

    18:17 09.10.2025

  • 3 Само питам

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Вовата ще хвърли едно рядко л@йно в куфарчето.

    Коментиран от #22

    18:17 09.10.2025

  • 4 Верно ли фашисти

    14 2 Отговор
    Ако някой ви даде нобелова награда за войните и убийствата, ще покаже, че света е тотално пропаднал и стигнал Содом и Гомор.

    18:18 09.10.2025

  • 5 Щом Зеленски и Биби предлагат

    3 12 Отговор
    Така и ще стане! Велики лидери!!!

    18:19 09.10.2025

  • 6 ПУТИН НЕ СЕ ВЪРЗА НА МЕРАЦИТЕ

    16 1 Отговор
    НА ТРЪМП ЗА НОБЕЛОВАТА НАГРАДА И НЕ ПРИЕ НИКАКВИ УСЛОВИЯ ЗА УКРАЙНА,ДОКАТО ЕВРЕИНА ВЛЕЗ В СГОВОР С НЕГО ЗА ДА МУ ИЗДЕЙСТВАТ МЕЧТАНИЯ ОТ ТРЪМП НОБЕЛ.ЕВРЕИТЕ РАЗБИРА СЕ НЯМА ДА ИЗПЪЛНЯТ НИЩО ОТ ДОГОВОРКАТА С ХАМАЗ.

    Коментиран от #15

    18:19 09.10.2025

  • 7 Нали

    13 0 Отговор
    за това е цялата постановка с преговорите…..

    18:19 09.10.2025

  • 8 ЖАЛКА ИСТОРИЯ

    16 2 Отговор
    НАЙ ГОЛЕМИТЕ ИЗРОДИ И ВОЕНОЛ1БЦИ КАТО ЕВРЕИТЕ БИБИ И ЗЕЛЮ ДА ТЕ НОМИНИРАТ ЗА НОБЕКОВА НАГРАДА ЗА МИР.

    18:21 09.10.2025

  • 9 Акфред Ноубел

    21 1 Отговор
    Нобеловите награди, както и Оскари, Пулицер, Евровизия....отдавна са ненужен боклук

    Коментиран от #18

    18:22 09.10.2025

  • 10 Нобел

    7 3 Отговор
    А нее!За Грета е !

    18:22 09.10.2025

  • 11 Печатна грешка

    4 0 Отговор
    Да се чете- по-дебел!

    18:23 09.10.2025

  • 12 Как така?

    2 2 Отговор
    А,Путин ?

    18:25 09.10.2025

  • 13 Моше Шекелщайн

    4 1 Отговор
    Каквото каже шефа БиБи ,това и става ,не е нужно да го анализирате просто го приемете като правило .

    18:25 09.10.2025

  • 14 Яхия

    5 0 Отговор
    Предлагам наградата за мир,да се преименува ,,Тръмп"!

    18:30 09.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този палячо Тръмп

    11 0 Отговор
    се оказва един алчен за пари и награди тип.

    18:31 09.10.2025

  • 17 Тръмп

    3 0 Отговор
    Ума палома бланка

    18:32 09.10.2025

  • 18 Гроздето

    3 8 Отговор

    До коментар #9 от "Акфред Ноубел":

    е високо за руския дребосък!

    18:33 09.10.2025

  • 19 Ганя Путинофила

    3 4 Отговор
    Дайте и на путен една Нобелова награда за мир!
    Де били!

    18:35 09.10.2025

  • 20 Този,

    2 5 Отговор
    който се е борил с плъхове, участвал е в гангстерски шайки, работил е като дребен доносник а днес секрие в няай-дълбокия бункер на света, не може да се сравнявяа с човек, който е рискувал живота за народа си, работил за неговата сигурност и бъдеще. Но това е руската ориси и така ще си остане!

    Коментиран от #26

    18:37 09.10.2025

  • 21 ДАЙТЕ МУ Я БРЕ,ДАЙТЕ Я

    8 1 Отговор
    НА ТОЗИ КЛОУН.

    18:38 09.10.2025

  • 22 Урсул фон РептиЛайнян

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Само питам":

    И ти ще га изкараш...

    18:38 09.10.2025

  • 23 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 0 Отговор
    Сигурно задето Рижавия пуяк бомбардира Иран ...

    18:41 09.10.2025

  • 24 Първо на тебе !

    6 0 Отговор
    Награждаването - в Хага !

    18:44 09.10.2025

  • 25 Путин:

    4 0 Отговор
    И6aл съм ва

    18:45 09.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Медведев Атома

    5 2 Отговор
    Ако не присъства, ще му я изпратим с Орешник Пост

    18:47 09.10.2025

  • 28 Е га ти

    3 0 Отговор
    Тоя няма да миряса, ако не я вземе тази награда, е га си

    18:48 09.10.2025

  • 29 На военнолюбеца

    2 1 Отговор
    Който разпалва войни за да храни тлъстите си санародници му дайте две награди : едната за мир и втората за загинали човешки живота!

    18:48 09.10.2025

  • 30 Гръм и мълнии

    5 2 Отговор
    По случай наградата, фойерверките ще са над Украйна

    18:49 09.10.2025

  • 31 Сега Нетаняху

    3 1 Отговор
    предлага Тръмп за наградата, а следващата година Тръмп ще предложи Нетаняху за нобеловия приз.

    18:52 09.10.2025

  • 32 Ами сега...??

    1 1 Отговор
    Да му мисли Швеция...!!!
    Време е за сериозен размисъл в Швеция, за да не се обърка нещо и камионите “Волво“ изнасяни за САЩ, може да са с 50% мито, А може и да са без мито....

    19:04 09.10.2025

  • 33 Айдеее...

    2 1 Отговор
    ...и тоя,като Зелката ,се натяга на Тръмп,относно ,,Нобела за мир"...😝!

    19:06 09.10.2025

  • 34 Може

    2 0 Отговор
    и Златен скункс ?

    19:06 09.10.2025

  • 35 Българските турци

    3 1 Отговор
    " Нобелова награда за мир"се предлага на човека който предостави всички възможности на ония които извършиха първия геноцид на новото хилядолетие с поголовното клане на цивилни палестинци в Газза !... Това е върхът на цинизма !.. Това е гавра със съвестта на човечеството !...Това е подигравка с всички ценности до които е достигнало това човечество!...Това е лицето на Лукавия който е винаги сред нас и винаги срещу нас ?...

    19:08 09.10.2025

  • 36 бойко

    2 0 Отговор
    смениха един идиот с друг,този спря много войни ,също реши враждата между ТОМ и ДЖЕРИ, ЛЮК СКАЙОКЪР и ДАРТ ВЕЙДЪР ,БАТМАН и ЖОКЕРА ....абе гоуем е гоуем

    19:11 09.10.2025

  • 37 Не проси не ставай

    0 1 Отговор
    Като зельо. Да заслужаваш стараеш се и ще стане. Но други решават. Не мисли че си вся и ВСЬО.

    19:17 09.10.2025

  • 38 Да,бе

    0 0 Отговор
    Нобел за мир ясно,но въпросът е Нобела за геноцид съвместно ли ще го получават или хитлеряху ще си го отнесе сам...

    19:31 09.10.2025