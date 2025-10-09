Бенямин Нетаняху: Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху заяви днес, че Доналд Тръмп заслужава Нобеловата награда за мир - няколко часа след като американският президент обяви споразумението за слагане на край на войната в ивицата Газа и за размяна на израелски заложници за палестински затворници, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!", написа израелският премиер в социалната платформа "Екс"
Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize - he deserves it! 🏅 pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025
По-рано днес израелският президент Ицхак Херцог похвали американския си колега за ролята му при договарянето на споразумението между Израел и палестинската групировка "Хамас" за прекратяване на войната в Газа, предаде ДПА.
"Няма съмнение, че (Тръмп) заслужава Нобел за мир", написа Херцог в социалната мрежа "Екс" и определи споразумението като "възможност за излекуване на раните и... нов хоризонт на надежда за региона".
This is a morning of historic and momentous news.
I give my full support for the agreement reached in Egypt. I express my thanks to Prime Minister @Netanyahu and the negotiating team, the mediators, and all those involved in this vital effort.
I wish to extend my deepest…
— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 9, 2025
Снощи Тръмп обяви, че непреките преговори в Египет са довели до пробив. Според първата фаза от мирния план на САЩ всички заложници в Газа ще бъдат освободени, а израелските сили ще се изтеглят на предварително договорени позиции. "Хамас" потвърди участието си в споразумението.
В реч пред Общото събрание на ООН Тръмп наскоро каза, че откакто е встъпил в длъжност за втория си мандат, вече има на сметката си няколко прекратени войни и затова следва да получи подобаващо признание във вид на Нобелова награда за мир. Норвежкият Нобелов комитет ще обяви тазгодишния носител на отличието утре.
Американският президент Доналд Тръмп вероятно ще посети Йерусалим в неделя, предаде Ройтерс, като се позова на израелското президентство.
Оттам съобщиха днес, че президентът на Израел Ицхак Херцог е отменил плановете си за този ден, предвид очакваната визита на Тръмп, въпреки липсата на официално изявление от страна на Белия дом.
Израелският министър на външните работи Гидеон Саар междувременно обяви, че страната му подкрепя плана на американския президент за прекратяване на военните действия в ивицата Газа.
