"Хамас" и Израел са разменили списъци със затворници и заложници

8 Октомври, 2025 13:40 368 5

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че вижда реален шанс за мирно споразумение в Газа

"Хамас" и Израел са разменили списъци със затворници и заложници
Преговарящите от "Хамас" и Израел са разменили списъци със затворници и заложници, които биха били освободени, ако бъде постигнато споразумение по време на продължаващите преговори за прекратяване на огъня в Газа в Египет. Това заяви високопоставеният представител на палестинската групировка Тахер Ал-Нуну, цитиран от "Ройтерс".

Ал-Нуну посочи и че "Хамас" е изразил оптимизъм относно постигането на споразумение, като отбеляза, че групировката е демонстрирала необходимата позитивност.

От понеделник в Египет започнаха непреки преговори между израелското правителство и "Хамас" в опит да се сложи край на войната в Газа.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че вижда "реален шанс" за мирно споразумение в Газа. Той посочи, че американски преговарящи участват в преговорите.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 2 Бако

    Дано израелците да освободят децата от военните затвори в които са набутани без присъди понеже са хвърляли камъни по танкове.

    13:51 08.10.2025

