Новини
Свят »
Египет »
Плаха радост! Арабските страни приветстваха мирната сделка между Израел и „Хамас“

Плаха радост! Арабските страни приветстваха мирната сделка между Израел и „Хамас“

9 Октомври, 2025 16:43 619 3

  • израел-
  • хамас-
  • газа-
  • бенямин нетаняху-
  • арабска лига

Генералният секретар на Арабската лига Ахмед Абул Гейт нарече сделката добра новина за народа на Газа след две години на кръвопролития и повсеместно унищожение

Плаха радост! Арабските страни приветстваха мирната сделка между Израел и „Хамас“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ) приветстваха сделката за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“ в Газа, похвалиха ролята на президента на САЩ Доналд Тръмп и на посредниците и изразиха надежда, че споразумението ще доведе до облекчаване на страданията на палестинците, възстановяване на сигурността и стабилността и справедлив и всеобхватен мир въз основа на решение с две държави, предаде ДПА, като се позова на изявления на двете арабски страни, пише БТА.

Ливанският президент Жозеф Аун каза, че се надява, че „това споразумение ще представлява първа стъпка към постоянно прекратяване на огъня и край на хуманитарните страдания“ на хората в Газа.

Той също така изрази надежда, че „Израел ще отговори на призивите на арабските и чуждестранните лидери да спре агресивните си политики в Палестина, Ливан и Сирия, да създаде положителна атмосфера за работа за справедлив, всеобхватен и траен мир, който постига стабилност в Близкия изток“, съобщи официалната ливанска Национална новинарска агенция (ННА).

Генералният секретар на Арабската лига Ахмед Абул Гейт нарече сделката „добра новина“ за народа на Газа след две години на „кръвопролития и повсеместно унищожение“.


Египет
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Най накрая най Дончо ще може да направи първа копка за изграждането на хотел-ресторант от веригата Тръм траур и голф игрище ,на което ще играят палестинците ,а евреите ще им сервират лимонада.

    16:50 09.10.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    наще плахи копеи на коя страна са?

    16:56 09.10.2025

  • 3 ФАКТ

    0 0 Отговор
    Никой не чете западни "медии" и пропаганда за глу паци.

    17:06 09.10.2025