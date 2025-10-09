Плаха радост! Арабските страни приветстваха мирната сделка между Израел и „Хамас“

Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ) приветстваха сделката за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“ в Газа, похвалиха ролята на президента на САЩ Доналд Тръмп и на посредниците и изразиха надежда, че споразумението ще доведе до облекчаване на страданията на палестинците, възстановяване на сигурността и стабилността и справедлив и всеобхватен мир въз основа на решение с две държави, предаде ДПА, като се позова на изявления на двете арабски страни, пише БТА.

Ливанският президент Жозеф Аун каза, че се надява, че „това споразумение ще представлява първа стъпка към постоянно прекратяване на огъня и край на хуманитарните страдания“ на хората в Газа.

Той също така изрази надежда, че „Израел ще отговори на призивите на арабските и чуждестранните лидери да спре агресивните си политики в Палестина, Ливан и Сирия, да създаде положителна атмосфера за работа за справедлив, всеобхватен и траен мир, който постига стабилност в Близкия изток“, съобщи официалната ливанска Национална новинарска агенция (ННА).

Генералният секретар на Арабската лига Ахмед Абул Гейт нарече сделката „добра новина“ за народа на Газа след две години на „кръвопролития и повсеместно унищожение“.