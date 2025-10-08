Taipei Times: Тайван и САЩ рестартират преговорите за хеликоптери MH-60R Seahawk

Очаква се Тайван и Съединените щати да възобновят преговорите, които бяха прекъснати преди три години, относно придобиването на противолодкови хеликоптери MH-60R Seahawk от Министерството на отбраната на острова, съобщи Taipei Times, позовавайки се на неназован правителствен служител.

Според служителя, Съединените щати „са заявили готовност да възобновят преговорите“ относно закупуването на тази техника от Тайпе. Военните на острова биха искали да придобият 13 или повече от тези хеликоптери. Точният брой ще бъде определен след преговори с Вашингтон, каза източникът.

MH-60R е един от основните противолодкови хеликоптери на ВМС на САЩ и е с голямо търсене и в Азиатско-тихоокеанския регион.

Закупуването им от Тайпе е било договорено преди няколко години, когато е била обсъждана покупката на 11 или 12 хеликоптера. През 2022 г. обаче Министерството на отбраната на острова реши да не продължава преговорите, тъй като Тайпе сметнало цената на договора за твърде висока – сделката тогава е била оценена на 1,15 милиарда долара.

Новите продажби на американско оръжие на Тайван само ще увеличат напрежението в Тайванския проток и ще повишат риска от конфронтация, заяви Лю Пенгю, прессекретар на китайското посолство в САЩ.

Лю Пенгю отбеляза, че доставките на оръжие от САЩ за Тайван нарушават постигнатите по-рано споразумения между Пекин и Вашингтон и също така изпращат „грешен сигнал към сепаратистките сили“ на острова. „Тайван е част от КНР, а тайванският въпрос е изключително вътрешен въпрос за Китай и не толерира никаква външна намеса. Задълбочаването на военните връзки между САЩ и Тайван няма да донесе сигурност на последния, нито ще спаси „независимостта на Тайван“ от неизбежния му провал“, заяви Лю Пенгю.

„Това само ще увеличи напрежението между двете страни на протока и ще увеличи риска от конфронтация. Нищо няма да разклати твърдия ни ангажимент за разрешаване на тайванския въпрос и постигане на национално обединение“, добави дипломатът.

„Тайванският въпрос е основата на основните интереси на Китай и първата червена линия в китайско-американските отношения, която не трябва да се преминава. КНР призовава САЩ незабавно да спрат продажбите на оръжие на Тайван, да престанат да се намесват във вътрешните работи на Китай и под какъвто и да е предлог да одобряват сепаратистки сили, защитаващи „независимостта на Тайван“, да не им предоставят подкрепа и да престанат да създават нови фактори, които биха могли да доведат до напрежение в Тайванския проток“, заключи говорителят на китайското посолство.

По-рано във вторник Джон Ро, номиниран от президента на САЩ Доналд Тръмп за помощник-министър на отбраната по въпросите на сигурността в Индо-Тихоокеанския регион, обяви на изслушване в Комисията по въоръжените сили на Сената, че възнамерява да ускори доставките на американско оръжие за Тайван. Освен това Ро заяви, че Тайван трябва да увеличи военните разходи до над 10% от БВП.