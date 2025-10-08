Прокуратурата на САЩ: Не планираме "показен арест" на бившия шеф на ФБР Джеймс Коми

Заместник-главният прокурор на САЩ Тод Бланш отхвърли като слухове съобщенията, че Федералното бюро за разследвания (ФБР) планира показен арест на бившия си директор Джеймс Коми.

„Ние и ФБР извършваме арести във всеки съд в тази страна всеки ден от годината, включително събота и неделя. В този случай историята за изтичане на информацията беше скалъпена изтичане на информация и история бяха скалъпени и в действителност това са просто слухове“, каза Бланш в интервю за Fox News. „В ход е наказателно дело и Коми е един от хилядите обвиняеми, обвинявани всяка година. Целият този шум от бивши агенти на ФБР, анонимни и неназовани източници за показен арест е точно това - шум.“

По-рано американски медии съобщиха, че ФБР обмисля да организира показен арест на Коми в деня на явяването му в съда. Очаква се съдебното заседание да се проведе на 8 октомври.

В коментар за Fox News директорът на ФБР Кеш Пател заяви, че публикувайки подобни материали, медиите се опитват да разсеят обществеността от истинската работа на бюрото и да я превърнат в театър. „Ние не сме в театралния бизнес. Ние сме в бизнеса с представяне на нашите разкрития в съда“, каза Пател.

На 25 септември Коми беше официално обвинен в даване на неверни показания пред законодателната власт на САЩ и възпрепятстване на правосъдието. Той е изправен пред до пет години затвор. В края на август президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за The Daily Caller заяви, че няма да възрази срещу ареста на Коми и бившия шеф на ЦРУ Джон Бренън за предполагаемото им участие в разпространението на невярна информация от Демократическата партия за руска намеса в изборите в САЩ през 2016 г.