Стармър вижда безпрецедентни възможности за търговия с Индия

8 Октомври, 2025 10:06

Очаква се до 2028 г. Индия да стане третата по големина икономика в света, заяви британският премиер

Стармър вижда безпрецедентни възможности за търговия с Индия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Британският премиер Киър Стармър пристигна днес в Индия на двудневно посещение, посветено до голяма степен на икономиката, предаде Франс прес, като отбеляза, че това става броени месеци след подписването на споразумение за свободна търговия, за което двете страни водиха продължителни преговори, предаде БТА.

Стармър пристигна рано сутринта в Мумбай - втория по големина град в Индия - начело на 125-членна делегация, която включва висши мениджъри на големи британски фирми като шефа на авиокомпания "Бритиш Еъруейз" (British Airways) Шон Дойл.

"Очаква се до 2028 г. Индия да стане третата по големина икономика в света, търговията с нея се ускорява и става все по-евтина, така че откриващите се възможности са безпрецедентни", заяви Стармър преди отпътуването си.

Търговията между Обединеното кралство и Индия, която беше част от британската колониална империя, възлиза годишно на около 54,8 милиарда долара.

В разгара на предприетата от американския президент Доналд Тръмп митническа война, през юли двете страни подписаха в Лондон споразумение за свободна търговия. Споразумението, постигнато в резултат на многогодишни преговори, намали митата върху вноса на британско уиски, козметика и медицинско оборудване в замяна на намаляване на митата върху вноса на текстил, обувки и хранителни продукти от Индия.

Утре се очаква Стармър да се срещне с индийския си колега Нарендра Моди, а след това двамата да посетят заедно технологично изложение.

Ръководителят на британското правителство впрочем заяви, че Великобритания няма да се стреми към споразумение с Делхи за предоставяне на работни визи на индийски граждани, въпреки настоятелните искания на представителите на британския бизнес и промишленост.

"Това не влиза в плановете ми", каза Стармър пред придружаващите го в Мумбай журналисти и допълни: "Ние сме тук преди всичко, за да направим така, че споразумението за свободна търговия да започне да дава плодове, трябва да го задействаме".


Индия
