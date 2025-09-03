Новини
Русия води преговори за доставка на допълнителни ракетни системи С-400 на Индия

3 Септември, 2025 07:37 1 081 23

Лавров заяви по-късно, че Индия не се е подчинила на исканията на САЩ да спре да купува ресурси от Русия

Русия води преговори за доставка на допълнителни ракетни системи С-400 на Индия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Москва и Делхи преговарят за допълнителни доставките на руски ракетни системи земя-въздух С-400 на Индия, заяви пред руски медии Дмитрий Шугаев - ръководител на руската Федерална служба за военно-техническо сътрудничество, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Индия вече разполага с нашата система С-400. Има потенциал за разширяване на сътрудничеството ни и в тази област. Това означава нови доставки. Засега сме в етап на преговори“, заяви Шугаев.

През 2018 г. Индия подписа сделка с Русия на стойност 5,5 милиарда долара за пет ракетни системи земя-въздух с голям обсег С-400 „Триумф“, за които Делхи твърди, че са му необходими, за да противодейства на заплаха от Китай.

Но доставките на системите бяха отлагани няколко пъти. Очаква се Москва да достави на Индия последните две поръчани системи С-400 през 2026 и 2027 г.

Индийският премиер Нарендра Моди заяви пред Владимир Путин, че Индия и Русия са рамо до рамо дори в трудни времена, след като лидерът на Кремъл нарече индийския премиер свой „скъп приятел“ в кулоарите на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество в Китай.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви по-късно, че Индия не се е подчинила на исканията на САЩ да спре да купува ресурси от Русия и че Москва „оценява“ това.

Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира, Русия представлява 36% от вноса на оръжие в Индия между 2020 и 2024 г., докато Франция осигурява 33%, а Израел 13%.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ердоган

    7 8 Отговор
    аз има за продаване, давам ги евтино

    07:40 03.09.2025

  • 2 си дзън

    5 14 Отговор
    Иска им се на руснаците индийците да им купуват скапаните оръжия, ама няма да стане
    след тоталният им провал в Украйна.

    Коментиран от #15, #23

    07:41 03.09.2025

  • 3 Ако

    5 5 Отговор
    им трябва и барут да им дадем !

    07:41 03.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    В осем часа всички пред Парламента!

    Коментиран от #6, #8, #11

    07:44 03.09.2025

  • 5 ЮРОФЕН

    9 0 Отговор
    Пратете Кая Калас да им развали сделките. Тя е ВЪРХОВНИЯ ДИПЛОМАТ НА ЕС-то.

    07:45 03.09.2025

  • 6 си дзън

    9 13 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Всички руснаzи - вън от ЕС. Да си одат у руzкия мир или Китай, Индия, Иран.
    Кво праят тука. Шпионират.

    07:46 03.09.2025

  • 7 Хохо Бохо

    9 1 Отговор
    Е как ве? Хем ги свършила, хем калпави пък ще ги доставят????

    Коментиран от #9

    07:47 03.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Специална Военна Опсерация

    5 11 Отговор

    До коментар #7 от "Хохо Бохо":

    Индийците да питат иранците, каква е ползата от руското ПВО!

    07:48 03.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Безработен ром

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Колко плащате днес? 20 лв не стигат. От 100 по-малко, ма йна ви софийска. И транспортните разходи.

    Коментиран от #13

    07:49 03.09.2025

  • 12 Русия не може да опази себе си

    4 11 Отговор
    ще продава зенитни системи на Индия

    Коментиран от #17

    07:51 03.09.2025

  • 13 Ние идваме

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "Безработен ром":

    Дължат ни пари за три протеста. Затова вече не ходим

    07:51 03.09.2025

  • 14 Копейки,

    1 11 Отговор
    Заминавайте да пълните снаряди в Сопот.Умствен капацитет и без това не се изисква.

    Коментиран от #16, #18

    07:54 03.09.2025

  • 15 ох мила розава гугутке

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    по цял ден си на линия по заръка на отворено общество драскаш с ралични никове пеййй си гугутке кервана си върви и всичко което са искали и решили ще се случи .а ти миличка си зареди вибриращия пингвин и дерзай

    08:03 03.09.2025

  • 16 всички розави пингвини

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Копейки,":

    сте умни -дали това се дължи на хормоните за смяна на пола който приемате -една и съща подлога замърсява пространството тук с различни никове

    08:06 03.09.2025

  • 17 Това е безспорен

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Русия не може да опази себе си":

    Факт.

    Коментиран от #19

    08:07 03.09.2025

  • 18 Центаджийче ,

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Копейки,":

    Барут ще ядете , центаджийче ! 😀 И 155мм снаряди !

    08:09 03.09.2025

  • 19 розави понита

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Това е безспорен":

    има достатъчно добра работа -верно ще си развалите маникюра но все пак достойна нпо отворено общество не е ок наркомани

    08:12 03.09.2025

  • 20 Факти

    0 0 Отговор
    Индия купува ракетни системи от Русия за да се защитава от Китай. Любовен триъгълник в БРИКС 😂 Този "съюз" е абсолютен фарс.

    Коментиран от #22

    08:18 03.09.2025

  • 21 Древен

    0 0 Отговор
    Аха...
    От тия дето беха свършили явно ще са...

    08:25 03.09.2025

  • 22 Путлер може и да си вярва

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Факти":

    А и тепърва прогресивните сили на Земята ще се консолидират за да дадат отпор на загниващия Капитализъм.
    А и бутането на Империализъма не се знае кога ще започне!

    Нека първо путлеризъма да изпълни 6-те цели на СВУ-то на рашистите!
    Закега Усирането върви по план!

    08:27 03.09.2025

  • 23 Тото

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Провал??!!!?😂😂😂Русия със 2 % от мобилизационният си потенциал и със оръжие от втората световна война прегази НАТО заедно със Украйна!!!!!!!!! Смешник ,Смешник , Смешник!!!!!!!!! Айде вече да потърсиш лекарска помощ!!!!!!!!!

    08:30 03.09.2025

