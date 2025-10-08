Новини
Русия официално прекратява споразумението със САЩ за унищожаване на плутоний

8 Октомври, 2025 21:59

Москва обосновава решението с „фундаментална промяна в обстоятелствата“, включително санкции, разширяването на НАТО и подкрепата на САЩ за Украйна

Русия официално прекратява споразумението със САЩ за унищожаване на плутоний - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 8 октомври руската Държавна дума одобри закон, с който се прекратява историческото споразумение между САЩ и Русия, насочено към намаляване на огромните запаси от плутоний, способен да бъде използван за изработване на ядрено оръжие, останал от хилядите бойни глави от времето на Студената война. Това съобщи днес The Moscow Times, предава Фокус.

Споразумението между двете държави е подписано през 2000 г. и ратифицирано през 2011 г. То предвиждаше унищожаването от всяка страна на по 34 тона оръжеен плутоний, считан по онова време за ненужен за военните програми. Заедно с основния договор се анулират и редица допълнителни протоколи към него.

„Запазването на задълженията на Руската федерация по споразумението със САЩ за плутония е неприемливо“, заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, коментирайки гласуването в руския парламент.

В обяснителната бележка към законопроекта се посочва, че решението е взето поради „фундаментална промяна в обстоятелствата“, включително „въвеждането на санкции от САЩ срещу Руската федерация“, „разширяването на НАТО на изток“ и „подкрепата на САЩ за Украйна“.

Според комисията по международни отношения на Думата, целта на отказа от споразумението е „да се предотвратят заплахи за националната сигурност на Русия“.

Преработката на предвидения по договора плутоний като компонент за гориво в атомни електроцентрали беше планирана за 2018 г. Русия обаче прекрати действието на документа още през 2016 г., обвинявайки САЩ в нарушаване на задълженията им по споразумението.

В указ на президента Владимир Путин се посочва, че решението е резултат от „възникването на заплаха за стратегическата стабилност вследствие на неприятелски действия на САЩ спрямо Руската федерация“.

През февруари 2023 г. Путин едностранно прекрати участието на Русия и в Договора за съкращаване на стратегическите нападателни оръжия (ДСНО), като аргументира решението с нарушения от страна на САЩ и с промяна в обстоятелствата, при които договорът е бил подписан.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма край руският позор

    1 3 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #4

    22:01 08.10.2025

  • 2 Означава

    1 0 Отговор
    че Тръмп може да даде на Зеленски !Де юре!

    22:03 08.10.2025

  • 3 Сократ

    3 1 Отговор
    Сащ не изпълниха и грам от договора, но Русия виновна. Типично за европейската пропаганда.

    Коментиран от #5, #6

    22:03 08.10.2025

  • 4 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Няма край руският позор":

    Според теп што сичкиаа русуфилякъ съ букллллуууци

    22:04 08.10.2025

  • 5 4 години руско безсилие.

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сократ":

    От Русия чеп за зеле не става.

    Коментиран от #8

    22:05 08.10.2025

  • 6 Пак аз бе!

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сократ":

    И ти ли си бит с мотика по главата като малък?

    22:06 08.10.2025

  • 7 име

    0 0 Отговор
    Аятоласите нещо няма ли да намажат, че поне наглите кръвожадни ционисти дапсе кротнат малко?!

    22:06 08.10.2025

  • 8 Сократ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "4 години руско безсилие.":

    Да бе, защото от теб става.

    22:07 08.10.2025