Новини
Свят »
САЩ »
6 години затвор получи бивш военен в САЩ, разкрил в личен чат с украинка поверителна информация за руското нашествие

6 години затвор получи бивш военен в САЩ, разкрил в личен чат с украинка поверителна информация за руското нашествие

9 Октомври, 2025 04:22, обновена 9 Октомври, 2025 04:35 452 2

  • затвор-
  • присъда-
  • информация-
  • служител-
  • сащ-
  • военна база

64-годишният Дейвид Франклин Слейтър се призна за виновен през 2024 г.

6 години затвор получи бивш военен в САЩ, разкрил в личен чат с украинка поверителна информация за руското нашествие - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Бивш цивилен служител на американска военна база беше осъден на близо шест години затвор за разкриване през 2022 г. на поверителна информация за руското нашествие в Украйна на чуждестранен сайт за запознанства, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

64-годишният Дейвид Франклин Слейтър, бивш подполковник от армията, се призна за виновен през юли. Федерален съд в Небраска му наложи присъда от 70 месеца затвор и глоба от 25 000 долара.

Този цивилен служител на военновъздушните сили, назначен в базата Офът в Небраска, седалище на командването на стратегическите ядрени оръжия, беше арестуван през 2024 г.

Той е обвинен, че между февруари и април 2022 г. е предал класифицирана информация "чрез чат на чуждестранен сайт за запознанства на своята съучастничка, която твърдеше, че е жена, живееща в Украйна". Документите са засягали "военни цели и военни възможности на Русия, свързани с нашествието в Украйна".

Според досието, тя го наричала в съобщенията си "тайният си любовник информатор", отбелязва АФП.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха-ха-хааааа!

    0 2 Отговор
    Ха-ха-хааааа ....американец намиращ се в Америка разкрива тайна на украинка намираща се в Украйна за възможностите на руснаците ....Ха-ха-хааааа. Че какво ще и разкрие тоя американец? Те украинците им виждат възможностите на руснаците всяка нощ и всеки ден. Да не говорим, че разликата между украинците и руснаците е никаква. Разкрил и бил тайни .... ха-ха-хааааа!

    04:55 09.10.2025

  • 2 мошЕто

    2 0 Отговор
    И в крайна сметка - файда йок ! Укрите пак си ядат боя и без информация от който и да било .

    04:58 09.10.2025