Нетаняху покани Тръмп в Израел, иска американският президент да говори пред Кнесета

Израел се готви за евентуално посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в началото на следващата седмица, съобщи CNN, позовавайки се на израелски служител.

Самият Тръмп заяви, че може да пътува до Близкия изток на 11 или 12 октомври, но не уточни коя държава или държави може да посети. Кореспондентът на Axios Барак Равид отбеляза, че Тръмп възнамерява да се обърне към Кнесета, парламента на еврейската държава, по покана на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Те искат да се обърна към Кнесета и определено ще го направя, ако това е, което искат“, цитира Равид Тръмп в X. Тръмп нарече телефонния разговор с израелския премиер, който се състоя след като Израел и радикалното палестинско движение Хамас подписаха първата фаза на мирния план, „прекрасен“.

„Нетаняху е щастлив и така трябва да бъде. Това е голямо постижение. Целият свят се обедини, за да постигне тази сделка, включително държави, които бяха врагове“, цитира журналистът Тръмп.

По-рано офисът на израелския премиер съобщи, че Нетаняху е благодарил на Тръмп за посредническите му усилия и го е поканил да се обърне към Кнесета. Тръмп преди това обяви, че представители на Израел и радикалното палестинско движение Хамас са подписали споразумения за първата фаза на мирния план след преговорите в Египет. Той заяви, че тази фаза включва освобождаването на всички заложници „възможно най-скоро“ и изтеглянето на израелските войски до договорена линия в ивицата Газа. Тръмп нарече това първите стъпки „към траен, издръжлив и вечен мир“.