Нетаняху покани Тръмп в Израел, иска американският президент да говори пред Кнесета

9 Октомври, 2025 05:27, обновена 9 Октомври, 2025 05:54 589 3

Ще го направя, щом го искат, потвърди поканата американският президент

Нетаняху покани Тръмп в Израел, иска американският президент да говори пред Кнесета - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел се готви за евентуално посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в началото на следващата седмица, съобщи CNN, позовавайки се на израелски служител.

Самият Тръмп заяви, че може да пътува до Близкия изток на 11 или 12 октомври, но не уточни коя държава или държави може да посети. Кореспондентът на Axios Барак Равид отбеляза, че Тръмп възнамерява да се обърне към Кнесета, парламента на еврейската държава, по покана на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Те искат да се обърна към Кнесета и определено ще го направя, ако това е, което искат“, цитира Равид Тръмп в X. Тръмп нарече телефонния разговор с израелския премиер, който се състоя след като Израел и радикалното палестинско движение Хамас подписаха първата фаза на мирния план, „прекрасен“.

„Нетаняху е щастлив и така трябва да бъде. Това е голямо постижение. Целият свят се обедини, за да постигне тази сделка, включително държави, които бяха врагове“, цитира журналистът Тръмп.

По-рано офисът на израелския премиер съобщи, че Нетаняху е благодарил на Тръмп за посредническите му усилия и го е поканил да се обърне към Кнесета. Тръмп преди това обяви, че представители на Израел и радикалното палестинско движение Хамас са подписали споразумения за първата фаза на мирния план след преговорите в Египет. Той заяви, че тази фаза включва освобождаването на всички заложници „възможно най-скоро“ и изтеглянето на израелските войски до договорена линия в ивицата Газа. Тръмп нарече това първите стъпки „към траен, издръжлив и вечен мир“.


  • 1 Дончо

    1 0 Отговор
    Много ме е страх от стълби !Кнесета има ли ?Пам....пам...

    05:47 09.10.2025

  • 2 Механик

    1 0 Отговор
    Заглавието ми звучи като "Мошето иска Тръмпоча да говори пред Мешарето".
    То не че има някаква особена разлика, де.

    06:15 09.10.2025

  • 3 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Голямо подмазване на тоя тръмп, чак носа му на тоя с ушаците, вече е кафяв

    06:37 09.10.2025