Ynet: След изтеглянето на войските, Израел ще запази контрол над 53% от ивицата Газа

По време на изпълнението на първата фаза от мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за мирно разрешаване на израелско-палестинския конфликт, Израел ще запази контрол над 53% от Газа, съобщава Ynet.

Според медията, след като израелското правителство гласува, „с което споразумението ще бъде окончателно одобрено, Израел ще бъде задължен да изтегли войските си в рамките на 24 часа до линията, договорена с Хамас“. „След изтеглянето на войските Израел ще запази контрол над приблизително 53% от територията на Газа“, отбелязва изданието, като се посочва, че „по време на изтеглянето, Армията на отбранителните сили на Израел ще напусне град Газа, който започна да превзема по време на операция „Колесниците на Гидеон“.

Според портала Ynet, подразделенията на IDF в ивицата Газа са поставени в повишена бойна готовност „поради опасения относно запасите от оръжия на Хамас“.

„След обявяването на прекратяване на огъня и споразумение за освобождаване на заложници в Газа от президента на САЩ Доналд Тръмп, Хамас може да използва останалите си оръжия за изстрелване на ракети и мини, както и за атакуване на войници на IDF“, цитира Ynet началника на Генералния щаб на Израел Еял Замир.

Порталът също така отбелязва, че Замир преди това е „инструктирал всички войници, както на фронтовата линия, така и в тила, да се подготвят "за всяка възможност“. В същото време началникът на Генералния щаб е дал заповеди за подготовка за операцията по връщане на заложниците, „действайки деликатно и професионално“.