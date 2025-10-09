Новини
Ynet: След изтеглянето на войските, Израел ще запази контрол над 53% от ивицата Газа

Ynet: След изтеглянето на войските, Израел ще запази контрол над 53% от ивицата Газа

9 Октомври, 2025 05:54, обновена 9 Октомври, 2025 05:56 780 3

Подразделенията на IDF в анклава са поставени в повишена бойна готовност „поради опасения относно запасите от оръжия на Хамас“

Ynet: След изтеглянето на войските, Израел ще запази контрол над 53% от ивицата Газа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на изпълнението на първата фаза от мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за мирно разрешаване на израелско-палестинския конфликт, Израел ще запази контрол над 53% от Газа, съобщава Ynet.

Според медията, след като израелското правителство гласува, „с което споразумението ще бъде окончателно одобрено, Израел ще бъде задължен да изтегли войските си в рамките на 24 часа до линията, договорена с Хамас“. „След изтеглянето на войските Израел ще запази контрол над приблизително 53% от територията на Газа“, отбелязва изданието, като се посочва, че „по време на изтеглянето, Армията на отбранителните сили на Израел ще напусне град Газа, който започна да превзема по време на операция „Колесниците на Гидеон“.

Според портала Ynet, подразделенията на IDF в ивицата Газа са поставени в повишена бойна готовност „поради опасения относно запасите от оръжия на Хамас“.

„След обявяването на прекратяване на огъня и споразумение за освобождаване на заложници в Газа от президента на САЩ Доналд Тръмп, Хамас може да използва останалите си оръжия за изстрелване на ракети и мини, както и за атакуване на войници на IDF“, цитира Ynet началника на Генералния щаб на Израел Еял Замир.

Порталът също така отбелязва, че Замир преди това е „инструктирал всички войници, както на фронтовата линия, така и в тила, да се подготвят "за всяка възможност“. В същото време началникът на Генералния щаб е дал заповеди за подготовка за операцията по връщане на заложниците, „действайки деликатно и професионално“.


  • 1 Мдаа

    8 2 Отговор
    Всъщност, след като избиха над 80 000 цивилни мирни жени и деца палестинци , сега ще заграбят и земята им. Това са западните ценности. Убивай и граби. Така и в Америка са унищожени 800 милиона индианци, за да остане земята за преселниците.

    06:04 09.10.2025

  • 2 Факт

    0 2 Отговор
    Това е първата част за размяна на заложниците! След това зависи от Арабите какво ще предприемат. Но те нямат планове да гарантират за сигурността на Газа нито за Палестинска държава.

    06:50 09.10.2025

  • 3 Бай той Толстой

    0 0 Отговор
    Арабите ще ви видят сметката рано или късно

    07:06 09.10.2025