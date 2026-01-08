Испания е готова да изпрати войници за поддържане на мира в Палестина

Испанският премиер Педро Санчес изрази готовност да изпрати войници за поддържане на мира "в Палестина", "когато се появи такава възможност", както планира да направи и в Украйна, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Ще предложа на парламента, когато се появи такава възможност, да разположим войски за поддържане на мира в Палестина, когато най-накрая видим как да напреднем в тази задача за умиротворяване и в средносрочен план или, да се надяваме, по-бързо да признаем двете държави, Израел и Палестина", заяви Педро Санчес в новогодишно обръщение към испанските посланици, събрали се в Мадрид.

"Както заявих във вторник във френската столица Париж, в този толкова критичен, но бих казал - и решаващ момент за постигането на мир, ще продължим да подкрепяме Украйна толкова дълго, колкото е необходимо", увери още Педро Санчес, връщайки се на срещата на "Коалицията на желаещите", която се състоя във Франция.

"В тази нова дефиниция на архитектурата на европейската сигурност Испания за пръв път в историята си най-накрая участва активно не само в нейното създаване, но и в нейното налагане. Това ще предложа на Конгреса", добави той, преди да заяви отново, че е готов да изпрати войници в Украйна.

"Ако Испания е изпратила миротворчески сили в много географски райони, отдалечени от нашата страна, как да не изпратим миротворчески сили в Украйна, която е европейска страна?", попита той.

"Разбира се, не забравяме и Палестина и ивицата Газа", продължи социалистическият лидер. "Испания трябва да участва активно във възстановяването на тази надежда в Палестина. Ситуацията там остава нетърпима", добави той.

"Без съмнение, независима, жизнеспособна и сигурна палестинска държава ще бъде решението за стабилизиране, развитие и напредък на един важен регион, също и от геополитическа и геостратегическа гледна точка, за нашия континент и за нашата страна", продължи той.

Испанското правителство, което призна държавата Палестина през 2024 г., е едно от заемащите най-остри позиции европейски страни от началото на израелската военна офанзива в ивицата Газа, започнала след атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. в Израел, припомня АФП.