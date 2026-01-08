Испания е готова да изпрати войници за поддържане на мира в Палестина

Испанският премиер Педро Санчес изрази готовност да изпрати войници за поддържане на мира "в Палестина", "когато се появи такава възможност", както планира да направи и в Украйна, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Ще предложа на парламента, когато се появи такава възможност, да разположим войски за поддържане на мира в Палестина, когато най-накрая видим как да напреднем в тази задача за умиротворяване и в средносрочен план или, да се надяваме, по-бързо да признаем двете държави, Израел и Палестина", заяви Педро Санчес в новогодишно обръщение към испанските посланици, събрали се в Мадрид.
"Както заявих във вторник във френската столица Париж, в този толкова критичен, но бих казал - и решаващ момент за постигането на мир, ще продължим да подкрепяме Украйна толкова дълго, колкото е необходимо", увери още Педро Санчес, връщайки се на срещата на "Коалицията на желаещите", която се състоя във Франция.
"В тази нова дефиниция на архитектурата на европейската сигурност Испания за пръв път в историята си най-накрая участва активно не само в нейното създаване, но и в нейното налагане. Това ще предложа на Конгреса", добави той, преди да заяви отново, че е готов да изпрати войници в Украйна.
"Ако Испания е изпратила миротворчески сили в много географски райони, отдалечени от нашата страна, как да не изпратим миротворчески сили в Украйна, която е европейска страна?", попита той.
"Разбира се, не забравяме и Палестина и ивицата Газа", продължи социалистическият лидер. "Испания трябва да участва активно във възстановяването на тази надежда в Палестина. Ситуацията там остава нетърпима", добави той.
"Без съмнение, независима, жизнеспособна и сигурна палестинска държава ще бъде решението за стабилизиране, развитие и напредък на един важен регион, също и от геополитическа и геостратегическа гледна точка, за нашия континент и за нашата страна", продължи той.
Испанското правителство, което призна държавата Палестина през 2024 г., е едно от заемащите най-остри позиции европейски страни от началото на израелската военна офанзива в ивицата Газа, започнала след атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. в Израел, припомня АФП.
1 по логично е
Коментиран от #4
15:57 08.01.2026
2 честен ционист
Коментиран от #11, #12
15:58 08.01.2026
3 побърканяк
15:59 08.01.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "по логично е":Не си доразбрал. Испанците ще се занимават с товаренето на корабите с преселници от сектор Газа.
Коментиран от #7
16:00 08.01.2026
5 Росен Желязков
16:00 08.01.2026
6 Антонио Мотаморо херцог на Тумбледор
16:02 08.01.2026
7 Ти не си разбрал
До коментар #4 от "честен ционист":Боклук си се родил, боклук ще умреш.
16:03 08.01.2026
8 Хмммм
16:08 08.01.2026
9 Макрон
16:09 08.01.2026
10 Циркаджия
16:09 08.01.2026
11 ама оуy ку. ч. ко давидова
До коментар #2 от "честен ционист":как пък все цял свят ви е длъжен на световната богоизбрана из. мет
16:11 08.01.2026
12 Ганчо
До коментар #2 от "честен ционист":И аз имам дълг към тебе, и ще ти се издължа.
16:12 08.01.2026