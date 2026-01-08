Новини
Свят »
Испания »
Испания е готова да изпрати войници за поддържане на мира в Палестина

Испания е готова да изпрати войници за поддържане на мира в Палестина

8 Януари, 2026 15:55 447 12

  • ивицата газа-
  • испания-
  • педро санчес-
  • палестина-
  • израел

Ще предложа на парламента, когато се появи такава възможност, да разположим войски за поддържане на мира в Палестина, каза премиерът

Испания е готова да изпрати войници за поддържане на мира в Палестина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Испанският премиер Педро Санчес изрази готовност да изпрати войници за поддържане на мира "в Палестина", "когато се появи такава възможност", както планира да направи и в Украйна, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Ще предложа на парламента, когато се появи такава възможност, да разположим войски за поддържане на мира в Палестина, когато най-накрая видим как да напреднем в тази задача за умиротворяване и в средносрочен план или, да се надяваме, по-бързо да признаем двете държави, Израел и Палестина", заяви Педро Санчес в новогодишно обръщение към испанските посланици, събрали се в Мадрид.

"Както заявих във вторник във френската столица Париж, в този толкова критичен, но бих казал - и решаващ момент за постигането на мир, ще продължим да подкрепяме Украйна толкова дълго, колкото е необходимо", увери още Педро Санчес, връщайки се на срещата на "Коалицията на желаещите", която се състоя във Франция.

"В тази нова дефиниция на архитектурата на европейската сигурност Испания за пръв път в историята си най-накрая участва активно не само в нейното създаване, но и в нейното налагане. Това ще предложа на Конгреса", добави той, преди да заяви отново, че е готов да изпрати войници в Украйна.

"Ако Испания е изпратила миротворчески сили в много географски райони, отдалечени от нашата страна, как да не изпратим миротворчески сили в Украйна, която е европейска страна?", попита той.

"Разбира се, не забравяме и Палестина и ивицата Газа", продължи социалистическият лидер. "Испания трябва да участва активно във възстановяването на тази надежда в Палестина. Ситуацията там остава нетърпима", добави той.

"Без съмнение, независима, жизнеспособна и сигурна палестинска държава ще бъде решението за стабилизиране, развитие и напредък на един важен регион, също и от геополитическа и геостратегическа гледна точка, за нашия континент и за нашата страна", продължи той.

Испанското правителство, което призна държавата Палестина през 2024 г., е едно от заемащите най-остри позиции европейски страни от началото на израелската военна офанзива в ивицата Газа, започнала след атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. в Израел, припомня АФП.


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 по логично е

    5 1 Отговор
    да изпратят войска да изтласка еврея от арабските земи

    Коментиран от #4

    15:57 08.01.2026

  • 2 честен ционист

    0 21 Отговор
    Испанците имат дълг към еврейския народ и сега им се полага да го поемат с някой и друг млн приютени палестинчета по испанските провинции.

    Коментиран от #11, #12

    15:58 08.01.2026

  • 3 побърканяк

    4 1 Отговор
    А във Венецуела кой ще отиде арабите ли?

    15:59 08.01.2026

  • 4 честен ционист

    0 21 Отговор

    До коментар #1 от "по логично е":

    Не си доразбрал. Испанците ще се занимават с товаренето на корабите с преселници от сектор Газа.

    Коментиран от #7

    16:00 08.01.2026

  • 5 Росен Желязков

    7 0 Отговор
    Аз ще построя хотел с водопад в Палестина.

    16:00 08.01.2026

  • 6 Антонио Мотаморо херцог на Тумбледор

    5 0 Отговор
    Може и във Венецуела! Да изтласкаме янките на север!

    16:02 08.01.2026

  • 7 Ти не си разбрал

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Боклук си се родил, боклук ще умреш.

    16:03 08.01.2026

  • 8 Хмммм

    5 0 Отговор
    Тоя Санчес от известно време почна уж да се репчи на ционистите. Ще го взема черен хеликоптер, ако не престане.

    16:08 08.01.2026

  • 9 Макрон

    5 0 Отговор
    Каза че ще изпрати в Сирия, да възпират евреите да не бягат когато ги подгонят испанците!

    16:09 08.01.2026

  • 10 Циркаджия

    5 0 Отговор
    За покрайна не остана армия. Хахаха.Зелю беше прав като ревеше, че фокуса вече не бил върху него.

    16:09 08.01.2026

  • 11 ама оуy ку. ч. ко давидова

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    как пък все цял свят ви е длъжен на световната богоизбрана из. мет

    16:11 08.01.2026

  • 12 Ганчо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    И аз имам дълг към тебе, и ще ти се издължа.

    16:12 08.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания