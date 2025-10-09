Бабиш: Няма да позволя Чехия да напусне НАТО и ЕС

АНО (Действие на недоволните граждани), което спечели парламентарните избори в Чехия, няма да позволи на страната да напусне НАТО и Европейския съюз. Това заяви Андрей Бабиш, кандидат за министър-председател, председател на АНО и бивш ръководител на чешкото правителство.

„Аз ще бъда гарант на нашата външна и отбранителна политика. Нашата позиция е ясна. Няма и няма да има референдум“, каза политикът, цитиран от Чешката телевизия.

Още преди парламентарните избори, проведени в републиката на 3 и 4 октомври, Бабиш увери избирателите, че Чехия ще запази западната си ориентация и ангажимента си към евроатлантическото единство. „Няма да позволим излизане от ЕС и НАТО“, каза той. ЕС и НАТО, според политика, са жизнено пространство за Чехия.

Темата за евентуален референдум за членството на републиката в НАТО и ЕС беше повдигната преди парламентарните избори от Томио Окамура, председател на политическото движение „Свобода и пряка демокрация“ (СДП). Бабиш преговаря с тази политическа сила, както и с движението „Моторист“ (Автомобилист), за сформиране на ново правителство.

Междувременно самият Окамура вече заявява, че въпросът за референдума е изключен от дневния ред.