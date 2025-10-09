Новини
Бабиш: Няма да позволя Чехия да напусне НАТО и ЕС

Бабиш: Няма да позволя Чехия да напусне НАТО и ЕС

9 Октомври, 2025 06:10, обновена 9 Октомври, 2025 06:15

Референдум няма да има, заяви победителят в парламентарните избори и вероятен бъдещ премиер

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

АНО (Действие на недоволните граждани), което спечели парламентарните избори в Чехия, няма да позволи на страната да напусне НАТО и Европейския съюз. Това заяви Андрей Бабиш, кандидат за министър-председател, председател на АНО и бивш ръководител на чешкото правителство.

„Аз ще бъда гарант на нашата външна и отбранителна политика. Нашата позиция е ясна. Няма и няма да има референдум“, каза политикът, цитиран от Чешката телевизия.

Още преди парламентарните избори, проведени в републиката на 3 и 4 октомври, Бабиш увери избирателите, че Чехия ще запази западната си ориентация и ангажимента си към евроатлантическото единство. „Няма да позволим излизане от ЕС и НАТО“, каза той. ЕС и НАТО, според политика, са жизнено пространство за Чехия.

Темата за евентуален референдум за членството на републиката в НАТО и ЕС беше повдигната преди парламентарните избори от Томио Окамура, председател на политическото движение „Свобода и пряка демокрация“ (СДП). Бабиш преговаря с тази политическа сила, както и с движението „Моторист“ (Автомобилист), за сформиране на ново правителство.

Междувременно самият Окамура вече заявява, че въпросът за референдума е изключен от дневния ред.


Чехия
  • 1 Няма

    14 3 Отговор
    НАТО и ЕС ще ни напуснат. Просто ще се споминат.

    Коментиран от #5

    06:18 09.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мдаа

    14 3 Отговор
    То и няма смисъл от референдум! Ако отговорът е НЕ , ще го отхвърлят както стана в Румъния и законно избрания им президент Джорджеску. Дано тези две организации ЕС и нато се разпаднат и настъпи мир !

    06:26 09.10.2025

  • 4 Профан

    8 3 Отговор
    Тази му визия е напълно достатъчна да се заключи че Бабиш е гола вода(тоест правилния път за Чехия е задължително излизане от ЕС и НАТО) и за пореден път се е разиграл театър в който даден политик говори пред хората това което искат да чуят но прави това което искат елитите на колективния запад.

    Коментиран от #10

    06:28 09.10.2025

  • 5 Хахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    И ти мислиш, че тогава ще заживееш добре ли?

    06:35 09.10.2025

  • 6 Механик

    6 1 Отговор
    Само така! Никакви референдуми! Ние демокрация ли сме или.... Ама ха! Референдуми ще ми правят овцете...

    06:38 09.10.2025

  • 7 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    В Европейския съюз са забранени Референдумите.

    Коментиран от #9

    06:39 09.10.2025

  • 8 да не са луди

    4 6 Отговор
    Когато бяхме с Русия, даже руснаците бяха заповядали български войници да умират за интересите на Русия в Прага, пражката пролет. Уж всички сме били във Варшавския договор а трябваше да убиваме членове

    06:43 09.10.2025

  • 9 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Не е като в Русия, там само с референдум управляват, даже Путин така го избират

    06:45 09.10.2025

  • 10 Информирайте се бе

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Профан":

    И Бабиш, както и Орбан, и Фицо, не иска да се напуска ЕС, а да се прогонят урсулите от него и стане нормален икономически съюз на суверенни държави.
    А НАТО няма защо да го напускат тъй като скоро, след като няма вече враг, само ще се разпадне.

    06:52 09.10.2025

  • 11 демократ

    1 1 Отговор
    Ражотата е ядна поредно руско прокси в съюзя Рудия няма кяр някой да излрьне а чтез тях да подриват действията на съюза и да получават европейско гражданство.
    Накрая Рашкия и Чайна ще управляват цяла Европа

    06:58 09.10.2025

