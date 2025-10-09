Бабиш: Няма да позволя Чехия да напусне НАТО и ЕС

АНО (Действие на недоволните граждани), което спечели парламентарните избори в Чехия, няма да позволи на страната да напусне НАТО и Европейския съюз. Това заяви Андрей Бабиш, кандидат за министър-председател, председател на АНО и бивш ръководител на чешкото правителство.
„Аз ще бъда гарант на нашата външна и отбранителна политика. Нашата позиция е ясна. Няма и няма да има референдум“, каза политикът, цитиран от Чешката телевизия.
Още преди парламентарните избори, проведени в републиката на 3 и 4 октомври, Бабиш увери избирателите, че Чехия ще запази западната си ориентация и ангажимента си към евроатлантическото единство. „Няма да позволим излизане от ЕС и НАТО“, каза той. ЕС и НАТО, според политика, са жизнено пространство за Чехия.
Темата за евентуален референдум за членството на републиката в НАТО и ЕС беше повдигната преди парламентарните избори от Томио Окамура, председател на политическото движение „Свобода и пряка демокрация“ (СДП). Бабиш преговаря с тази политическа сила, както и с движението „Моторист“ (Автомобилист), за сформиране на ново правителство.
Междувременно самият Окамура вече заявява, че въпросът за референдума е изключен от дневния ред.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма
Коментиран от #5
06:18 09.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мдаа
06:26 09.10.2025
4 Профан
Коментиран от #10
06:28 09.10.2025
5 Хахахаха
До коментар #1 от "Няма":И ти мислиш, че тогава ще заживееш добре ли?
06:35 09.10.2025
6 Механик
06:38 09.10.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #9
06:39 09.10.2025
8 да не са луди
06:43 09.10.2025
9 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Не е като в Русия, там само с референдум управляват, даже Путин така го избират
06:45 09.10.2025
10 Информирайте се бе
До коментар #4 от "Профан":И Бабиш, както и Орбан, и Фицо, не иска да се напуска ЕС, а да се прогонят урсулите от него и стане нормален икономически съюз на суверенни държави.
А НАТО няма защо да го напускат тъй като скоро, след като няма вече враг, само ще се разпадне.
06:52 09.10.2025
11 демократ
Накрая Рашкия и Чайна ще управляват цяла Европа
06:58 09.10.2025