Новини
Свят »
Путин може да бъде победен, но Европа няма повече време за губене

Путин може да бъде победен, но Европа няма повече време за губене

9 Октомври, 2025 07:05 3 557 162

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • нико ланге

Войната на Путин не е някакъв далечен конфликт в Донбас. Това е война, която Русия води срещу цяла Европа – срещу нашата сигурност, свобода и бъдеще

Путин може да бъде победен, но Европа няма повече време за губене - 1
Снимка: NATO
Денис Джамбазов Денис Джамбазов Автор във Fakti.bg

„Украйна пита: Европа, чуваш ли ни още?“. Kоментар на Нико Ланге, старши-научен сътрудник в Мюнхенската конференция по сигурността, за Центъра за анализ на европейските политики (CEPA.org):

От Мадрид до Париж, от Берлин до Варшава, листата се променят в красив калейдоскоп от златисто, оранжево и червено. Семейства се разхождат по улиците, наслаждавайки се на кафенета, смеещи се деца играят под есенното слънце.

В Константиновка, Източна Украйна, листата също светят в ярки цветове. Но улиците са празни и преобладаващият звук е този на руската артилерия. Войските на Владимир Путин обграждат града, в който са останали само малцина от неговите 67 000 жители. Останали са само по-възрастните, като баба Люба, която упорито отказва да си тръгне. В бележка до една от дъщерите си в Германия тя пише: „Листата никога не са били толкова пъстри, но всички деца си тръгнаха. Може ли Европа все още да чуе нашия вик?“

Този въпрос е болезнен. Войната на Путин не е някакъв далечен конфликт в Донбас. Това е война, която Русия води срещу цяла Европа – срещу нашата сигурност, нашата свобода и нашето бъдеще.

Погледнете на картата: в Полша руски дронове нарушиха въздушното пространство на НАТО, руски самолети навлязоха в територията на Естония, в Швеция Русия предприе атака срещу инфраструктурата ѝ. В Германия руски агенти искаха да убият директора на „Райнметал“.

Путин води най-голямата и кървава война в Европа от 1945 г. насам. Целта му е да промени коренно европейския ред. Той си представя Европа без НАТО, без ЕС, без американски гаранции за сигурност. Европа, която е доминирана, изнудвана и подчинена на Русия.

Това, че украинците продължават да защитават родината си и да се противопоставят на тиранията на Кремъл, е нещо, което Путин никога няма да разбере. Там се корени и фундаментално грешната му преценка да нападне Украйна.

Във военно отношение Путин е до голяма степен неуспешен. Настъплението на Русия към Киев в първите дни на инвазията се провали след 72 часа, а последвалите украински контраофанзиви показаха, че Русия е уязвима.

Путин погрешно прецени украинската решителност, но също така направи стратегически залог за европейска слабост, страх и нерешителност. Той започна информационна война срещу Запада, подхранвайки мощен наратив, че Русия не може да бъде спряна. Той вярва, че една дълбоко избягваща риска Европа предпочита есенните си разходки и кафенета, отколкото да отстоява свободата си.

Повече от три години след началото на пълномащабната война европейската стратегия да се помага на Украйна колкото да не загуби войната е военна неефективна, политически рискована и икономически скъпа. Този подход удължава войната за сметка както на Украйна, така и на цяла Европа, като същевременно дава на Кремъл повече време да посее по-нататъшно разделение на континента, докато тества нашия източен фланг.

Компромис с Путин не е възможен. Единственото решение на Европа е да го победи. Нашият континент трябва най-накрая и напълно да въоръжи военно Украйна и да предприеме допълнителни мерки за оказване на военен, икономически и финансов натиск върху Русия. Ако Путин разбира само от езика на силата, Европа трябва да говори с него.

Предвид огромната си военна мощ и значението на трансатлантическите отношения, Съединените щати трябва и ще продължат да играят ключова роля във войната в Украйна и в европейската сигурност. Но не можем да си позволим да чакаме Вашингтон да реши какво ще правим и кога ще го направим. Няма повече време за губене. Путин разчита на колебливостта на Европа. Трябва да му докажем, че греши, като предприемем всеобхватен план за победа над Москва. Ето какъв е той:

Във военно отношение трябва да работим с Украйна за незабавното създаване на интегрирана система за противовъздушна отбрана. Трябва да използваме безценния фронтови опит на украинците (включително в борбата срещу дронове), като продължаваме да им помагаме. В същото време Европа трябва бързо да предостави на Украйна оръжия с голям обсег, за да може тя да атакува руски командни центрове, складове за боеприпаси, летища и фабрики за дронове дълбоко в руския хинтерланд. Това ще даде на Украйна важни военни предимства, като същевременно ще отговори на европейските интереси за сигурност.

Освен това, Европа трябва да стартира спешна програма в подкрепа на украинската оръжейна индустрия, както и допълнително да подготви военното си присъствие в Украйна, използвайки член 42 от Договора за ЕС. Икономически трябва да спрем парите, които финансират военната машина на Москва. Европа трябва рязко и окончателно да прекрати целия внос на енергия и суровини от Русия.

Друга непосредствено осъществима стъпка е пълното блокиране на руския „сенчест флот“. Стари танкери, които заобикалят санкциите, не трябва да бъдат допускани да плават в Балтийско море, за да се спре потокът от допълнителни средства към хазната на Кремъл.

Съществуващите санкции трябва да бъдат допълнително затегнати и последователно прилагани, включително срещу трети държави, които помагат на Русия да ги заобикаля.

ЕС не трябва да позволява на отделни държави-членки да продължат да блокират решения в екзистенциална ситуация. Унгария трябва да бъде временно лишена от правото си на глас в Съвета на Европейския съюз с незабавно действие.

Европа вече не трябва да служи като място за отдих или убежище за руснаците. Докато войната не приключи, не трябва да се издават нови шенгенски визи на руски граждани, а тези със съществуващи визи трябва постепенно да бъдат отнемани, започвайки с дипломатически паспорти и визи за длъжностни лица, олигарси и техните деца.

И накрая, Европа трябва да се обърне директно към руския народ. Трябва да им кажем, че военната машина, която е причинила над един милион руски жертви, включително 250 000 загинали, може да приключи и мирно и проспериращо бъдеще за Русия е възможно - но само когато Русия загуби войната си за имперско завоевание.

Тази европейска пътна карта е реалистична и може да бъде приложена незабавно. Най-накрая трябва да се откажем от илюзията, че времето е на наша страна. Европа не може да победи Путин с вербално осъждане, скована политическа комуникация и бюрокрация. Всеки месец, в който се колебаем, струва човешки животи, разрушава инфраструктура и отслабва доверието в Европа.

Ако действаме сега, можем да обърнем ситуацията и можем да го направим преди края на тази година. Ако действаме смело и бързо, можем да положим основите за справедлив и траен мир.

В такъв случай баба Люба от Константиновка и нейните приятели биха могли да видят как децата и внуците ѝ се завръщат, как животът и надеждата се завръщат в града ѝ, а растежът, иновациите, креативността и просперитетът заместват грубата сила и безсмисленото унищожение.

Това е свободната Европа, която искаме – и която можем да спечелим сега.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 136 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалист

    97 47 Отговор
    Може ама не ми се вярва

    Коментиран от #27

    07:08 09.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 радецки

    153 16 Отговор
    русия може да бъде победена коги цъфнат налъмите на путин...

    07:11 09.10.2025

  • 6 Путин

    104 8 Отговор
    Целта ми е да променя коренно евро.ейския атлантически ред

    Коментиран от #10

    07:11 09.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Георгиев

    190 12 Отговор
    Прочетох заглавието и автора и спрях. Знаех съдържанието. Изглежда на Денис плащат на ред изписано. Редно е да му се каже, че е на грешната страна. Факти трябва да си остане информационен сайт, а не пропаганден център. Така ще се печели повече. Собствениците не го ли разбраха?

    Коментиран от #17

    07:12 09.10.2025

  • 9 Как точно

    109 10 Отговор
    Три години не успяхте сега ли? Не става с меки ктки 20 години създаваха безплодни политики и краха е близо!

    07:12 09.10.2025

  • 10 Симпатизант

    46 8 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    Дерзай! Успех! С теб сме.

    07:12 09.10.2025

  • 11 представи стрино пено

    79 3 Отговор
    живо пиле да умре ---после пак да се съвземе и да почне да кълве

    07:13 09.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Абе

    112 9 Отговор
    Дрън, дрън та пляс. Поредната пропаганда, ама не хваща дикиш.

    07:14 09.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 за кои Говорим

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "Време е":

    за първият или за вторият

    07:15 09.10.2025

  • 16 демократ

    128 103 Отговор
    Когато с Рашия се действа плахо така става. Ако бяха разрешили удари по Русия със Западни ракети тпва което Зеленски им каза 100 пъти ако бяха разрушили навреме Кримския мост и тн.

    Коментиран от #99, #107, #109, #136

    07:15 09.10.2025

  • 17 Бай той Толстой

    73 108 Отговор

    До коментар #8 от "Георгиев":

    Собственика е в мобилизационна възраст!Да не се пъне много,да не поведе лично борбата с Путин от първия ред.

    07:16 09.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Добро утро!

    123 104 Отговор
    Прав е адаша Ланге! Путлер вкара Русия във възможно най-глупавата и безсмислена война, която не може да спечели. Така става когато на власт бъде поставен (от пияницата Елцин) типичен лузър (бивш, посредствен агент на КГБ).
    Проблемът обаче е , че диктатора няма полезен ход с който да излезе от войната без да загуби жалкия си животец. Вероятно ще го свалят от власт по един или друг начин, когато хората които могат да го направят осъзнаят факта, че става все по-зле с живота в Русия .

    07:16 09.10.2025

  • 20 Чунчо

    60 4 Отговор
    европа не може, САЩ не иска !

    07:17 09.10.2025

  • 21 Оръжие за Украйна

    9 86 Отговор
    До пълният разгром на пълчищата путинови.

    07:18 09.10.2025

  • 22 Мимч

    99 9 Отговор
    Това е изявление е на военолюбци,а не за мир.Путин е казал кога ще има мир,а именно,като спрете да пълните гушата на зеления с оръжия и да искате да се нагнездите в Украйна....

    Коментиран от #28

    07:18 09.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Путине, Путине...

    7 71 Отговор
    Що ти требваше Украйна да нападаш, милион мужици руски фира да даваш.

    07:19 09.10.2025

  • 26 ИМПЕРИАЛИСТ

    12 72 Отговор
    На грамадната Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
    Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    Коментиран от #51, #153

    07:19 09.10.2025

  • 27 Ще повярваш като му дойде времето

    27 29 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    То и зА крайцера не вярвахте😂

    Коментиран от #50

    07:20 09.10.2025

  • 28 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    11 66 Отговор

    До коментар #22 от "Мимч":

    Той избива мирни жени и деца....нема да го жалим я

    07:20 09.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Алоо

    56 5 Отговор
    Ненормалниците! Спрете се бре идиоти!

    07:21 09.10.2025

  • 32 мда

    60 5 Отговор
    ЕС унищожи европейските народи.

    07:22 09.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Само НАТОВСКОТО оръжие

    7 51 Отговор
    Спира путинягата да си разиграва коня в Украйна.

    07:23 09.10.2025

  • 35 Колю Лангата

    39 4 Отговор
    Адаш, кво ти стана бе? Кви са тия халюцинации? Наплискай се със студена вода!

    Коментиран от #79

    07:24 09.10.2025

  • 36 Тити

    4 31 Отговор
    За това Европа е слаба защото седи и спи.

    Коментиран от #40

    07:24 09.10.2025

  • 37 Mими Кучева🐕‍🦺

    31 9 Отговор
    Крайно време е да нападнем Русия!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣🖕

    07:24 09.10.2025

  • 38 Путинистче идиотче

    4 43 Отговор
    Избиват ни като пилци в Украйна, но има мегдан за още

    Коментиран от #45

    07:25 09.10.2025

  • 39 Защо публикувате

    59 4 Отговор
    тези коментари у нас? Те са предназначени за западния читател. В България чак такива наивници няма.

    07:25 09.10.2025

  • 40 Я пъ тоа

    7 37 Отговор

    До коментар #36 от "Тити":

    Европа да дава оръжия......другото ша го свърши ВСУ.

    Коментиран от #53

    07:26 09.10.2025

  • 41 Факт

    21 1 Отговор
    Е, постигната мечта, децата в Германия!

    07:26 09.10.2025

  • 42 какъв е тоя памфлет

    52 6 Отговор
    Тагарчев , стягай се бе . Поведи четата от Плевньо, Инджев ....и всички те козляци към фронта бе .

    07:27 09.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Джамбaза

    58 7 Отговор
    Русия воюва срещу Украйна и е лоша.
    Европа воюва срещу Русия и е добра.
    Пропагандата ви не струва!

    07:29 09.10.2025

  • 45 козляче идиотче

    41 6 Отговор

    До коментар #38 от "Путинистче идиотче":

    Руснаците имат 62 000 загинали и то доброволци , а укрите ДВА МИЛИОНА и четири милиона инвалида . Брой размяната на чувалите .

    Коментиран от #63

    07:30 09.10.2025

  • 46 Хмм

    41 2 Отговор
    вечно губещата Германия отново иска война с Русия, за да победи в ПСВ направи две революции в Русия, февруарската не спря войната, изпратиха Ленин за да спре войната, но Германия пак загуби, през ВСВ пак срещу Русия с ресурсите на цяла Европа и пак загуби, сега се кани за трети път, а народната поговорка казва - третият път стомната се чупи, окончателно, жалкото е, че най-войнствени са жени, които трябва да си гледат внуците, а не да разпалват война, в която да загиват чуждите внуци.

    07:31 09.10.2025

  • 47 епилиран нежен ляв демократ атлантик

    33 4 Отговор
    Братя...не сте много тука във форума но на Украйна и трябва помощ. Хайде към фронта. Да помагаме на киевските евроатлантици. Знам че сте смели хора които са готови да умрат за Америка. Нали така пишеме по коментарите? Утре в 10 вечерта ви чакам на Нос Калиакра. От там ще потеглим с гумените лодки подарени на българският военно морски флот от САЩ, и ще ударим омразните руснаци в гръб през Крим! Тази изненадваща атака ще шашне руснаците и те ще дислоцират силите от Авдеевка в нащо направление и така ще дадем глътка въздух на ВСУ! Не забравяйте да минете през сексшопа да си вземете оръжия и други артикули от първа необходимост. Чакам ви!!!

    Коментиран от #58

    07:31 09.10.2025

  • 48 Хе хе...

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Руснаците напредват":

    В началото беше 6060÷78
    После 1000÷0
    След това 1000÷19
    И последно (засега) 1000÷24
    Та какво се опита да кажеш баце?
    Ха ха ха ха ха! Абе откъде ли ви намират такива семпли...

    07:31 09.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Мдаа...!

    19 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ще повярваш като му дойде времето":

    То и ти ще повярваш като му дойде времето...!
    Не вярвахте за Крим...не вярвахте и за Курск...!
    А чей Крим...,чей Курск...?!

    07:35 09.10.2025

  • 51 И ако можете да изгонине

    27 1 Отговор

    До коментар #26 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Но това в Бг не може да стани защото 80 % от българите са за Русия нашия двукратен освободители биха останали само шепа фашаги военолюбци!!!

    07:35 09.10.2025

  • 52 ежко

    34 2 Отговор
    Не знам дали ще Победите Русия,но много по-вероятен сценарий е да дойдат на власт антиглобалиски правителства и Украйна да бъде хвърлена на кучетата!Тогава самите украинци ще подгонят Зеления в унисон с европейските цености.Така се получава когато слушаш полуидиоти....

    07:36 09.10.2025

  • 53 ха ха ха ....гладен козляк ..

    19 3 Отговор

    До коментар #40 от "Я пъ тоа":

    А я ми кажи защо Синът на заместник-директора на Цру Майкъл Александър Глос, се е сражавал на страната на Русия при Часов Яр , участвал е в щурмовите действия.
    И е дал живота си за Русия , а ?

    Ти би ли дал живото си за БЪЛГАРИЯ ?!!

    Коментиран от #59, #74

    07:36 09.10.2025

  • 54 Мутата

    23 1 Отговор
    И Хитлер така мислеше.

    07:37 09.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ма н аф

    0 0 Отговор
    синеД е килохокла и тсаредеп.

    07:38 09.10.2025

  • 57 Факт

    8 0 Отговор
    Обичаме есенните разходки!

    07:39 09.10.2025

  • 58 Синчето на Соловьов

    5 8 Отговор

    До коментар #47 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":

    Не говори така за нас....

    07:40 09.10.2025

  • 59 Путинистче идиотче

    4 9 Отговор

    До коментар #53 от "ха ха ха ....гладен козляк ..":

    Доброволци и наемници...бол...и от двете страни. Който иска да се бие, да се бие, прав му път.....щом Путин ЗАПОЧНА ВОЙНАТА, ше има и наемници и доброволци.

    Коментиран от #95

    07:42 09.10.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ами

    10 1 Отговор
    надеждата умира последна

    07:44 09.10.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Я пъ тоа

    2 4 Отговор

    До коментар #45 от "козляче идиотче":

    Нещо май послъгваш а....

    07:45 09.10.2025

  • 64 СЛОНА

    21 4 Отговор
    БРАТУШКИТЕ ЩЕ НИ ОСВОБОДЯТ ОТНОВО,ОТ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИТЕ ТВАРИ!!

    07:46 09.10.2025

  • 65 И в Константиновка е кат Европа

    23 6 Отговор
    Само че поголовно намаля пушечното месо на фронта... голяма част избяга и е на издръжка по Европа и света.
    А иначе съдбата на войната я каза и Дончо...
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
    Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
    Затова и иска да спре това безумие!

    Коментиран от #84

    07:46 09.10.2025

  • 66 Руснаците напредват- 2

    16 4 Отговор

    До коментар #14 от "Руснаците напредват":

    Продължение:
    ,,,,а когато руснците превзеха теритотията и ние отстъпихме, Сирски ни заповяда да контраатакуваме като изпрати един взвод елитни азовци зад гърба ни, за са следят как се развиват нещата. Накраха ни да атакуваме пет пъти, докато руснаците ни избиха всичките, а азовците избягаха, Аз останах жив по чудо, за на опиша тази история.
    И така е по целия фронт.

    07:47 09.10.2025

  • 67 Факт

    0 2 Отговор
    Ние сме вечни!

    07:47 09.10.2025

  • 68 Докато натовско оръжие

    2 16 Отговор
    Върви към Украйна, Агресора Путин бел ден нема да види.....

    07:47 09.10.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Да бе

    6 2 Отговор
    снимката издава субективност

    07:49 09.10.2025

  • 71 Факт

    6 0 Отговор
    Облаците се разкъсаха!

    07:50 09.10.2025

  • 72 Путинистче идиотче

    4 16 Отговор
    НАТОВСКОТО оръжие ни избива като мухи. Последно.при Покровск, Купянск, Суми ни разказаха играта. Сега са готвим и за Лиман, ама и там нема да ни огрее.

    Коментиран от #78

    07:50 09.10.2025

  • 73 Доволен съм, 👌👍

    7 19 Отговор
    Статията и фактите в нея са брутална инфекция за рашистите и русофилите. 😂
    Империята на злото Русия ще бъде наказана за вероломната си агресия

    07:52 09.10.2025

  • 74 И това какво го интересува

    1 12 Отговор

    До коментар #53 от "ха ха ха ....гладен козляк ..":

    Целокупният български народ?Щом е убит за русия е бил с тежки психични отклонения.

    07:52 09.10.2025

  • 75 Путин побеждава... за това

    16 7 Отговор
    Военолюбци обединявайте се сичките в Бг 20÷30 мераклии взимайте пушка мешка на вокзал и на фронта да борите Путин.

    07:53 09.10.2025

  • 76 Ауууу,колко трогателно...!

    13 8 Отговор
    Само каква реч...!!!
    Възхитен съм от революционният патос ,гордият устрем и набег-смел...!
    Върна ме години назад...,в младостта ми,когато Комсомолският Секретар на УчКома ,ни държеше такива пламенни речи,събирайки ни насила,в ,,актовата" зала ,да им слушаме ...глЮпостите...!

    07:54 09.10.2025

  • 77 Ветеринар

    2 10 Отговор
    Днес отново е пълно с болнави пациенти блатарни подстилници,ветеринарната служба на България да се самосезира!

    07:54 09.10.2025

  • 78 Е нали👇

    4 9 Отговор

    До коментар #72 от "Путинистче идиотче":

    Киев за два дня и всьо?

    07:54 09.10.2025

  • 79 Не разбрахме само защо Джамбо

    16 3 Отговор

    До коментар #35 от "Колю Лангата":

    е преписал това от Нико Ланге, когато той сам можеше да спретне къде по-убедително матрялче, като запази само заглавието?

    07:56 09.10.2025

  • 80 Докато натовско оръжие

    5 10 Отговор
    Громи путинистите в Украйна, Путин нема изгледи за успех. Затова путинягата четири години не може спокойно да спи.

    Коментиран от #88

    07:56 09.10.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 РЕАЛНОСТ

    3 14 Отговор
    Путин е събрал 90 000ен руски башибозук за атака на Лиман. И корейчета самоубийци има там...ВСУ са приготвили 90 000 дрона камикадзета.

    07:59 09.10.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Нарцисът Тръмп...

    11 5 Отговор

    До коментар #65 от "И в Константиновка е кат Европа":

    ...иска да спре тази война,не че много се е загрижил за жертвите...- абсурд...!
    Просто иска неимоверно много да си начеше Егото,с присъждането му пред цял свят на Нобел за мир...!
    И после да ни се пеняви и фъчка пред микрофоните-колко е велик...!

    Коментиран от #90

    08:00 09.10.2025

  • 85 Раша губи войната и хората си

    19 13 Отговор
    Рашистите напредват с цената на много жертви. Една руска атака завършва с отстъпление на украинците (разказана от един украински офицер) : Първо започва артилерийската подготовка, жертвите са малко защото се пръсваме извън окопите. Следва първата вълна от около 300 души в групи по 2-3 на мотоциклети от които убиваме 1/3 със стрелба и дронове. Оживелите се скриват и окопават и идва втората подобна вълна с 1/3 от която се справяме. Идва трета вълна, нашите боеприпаси намаляват критично, руснаците стават вече повече и ние отстъпваме към следващите окопи на 500м. обурудвани с оръжие и боеприпаси. Жертвите са 3:1 в тяхна "полза", но те имат числено превъзходство и не се отказват защото вероятно са дрогирани

    Коментиран от #104, #105

    08:01 09.10.2025

  • 86 България е НАТО.

    7 13 Отговор
    И даваме оръжия за Украйна. Агресора Путин нема да го жалим.....

    08:01 09.10.2025

  • 87 дядото

    15 4 Отговор
    вече няколко пъти западните империи,убедени че могат да победят русия са опитвали и все без успех.и не им е помагало нищо - участието на войски от цяла европа,парите и оръжията на англия и сащ.така ще бъде и сега но с възможност от ядрена война.безумци сте вие от запада,ненормалници.

    08:01 09.10.2025

  • 88 Търговец на оръжия

    13 0 Отговор

    До коментар #80 от "Докато натовско оръжие":

    Абе нещо все по-трудно се харчи на международния пазар. Добре, че са поне тия балами европейците.

    Коментиран от #92

    08:02 09.10.2025

  • 89 Я пък тоя

    12 1 Отговор
    Тази статия е като доклад на партийно събрание от седемдесетте години на миналия век.

    08:03 09.10.2025

  • 90 Я пъ тоа

    8 0 Отговор

    До коментар #84 от "Нарцисът Тръмп...":

    Каква нобелова награда бре....Тръмп трупа дебели пачки от войната в украйна и войната скоро нема да спре.....Вервай ми.

    08:04 09.10.2025

  • 91 Учуден

    14 2 Отговор
    Германия, 203.. г. На листата в Берлин цветът се е променил към кафяво.Някои дървета пък ги няма.Само фрау Линге се чуди къде са младите хора, щото зад хиджаба не се разбира кой млад, кой стар

    08:05 09.10.2025

  • 92 Путинистче идиотче

    2 8 Отговор

    До коментар #88 от "Търговец на оръжия":

    Избиват ни с европейско оръжие. Кръвта ни се лее като из ведро.....Тръмп трупа дебели пачки, а ние гинем кат мухи....

    Коментиран от #100

    08:06 09.10.2025

  • 93 Копейка

    4 9 Отговор
    Че Путин губи войната го знаем всички копейки. Да видим, как послеэдаэсе оправяме. Вреве е за бунт и справиледливост. Той и крадливата му кръвожадна шайка трябва да са в затвора

    Коментиран от #97, #111

    08:08 09.10.2025

  • 94 България е НАТО.

    1 5 Отговор
    България е ЕС....казват че сме дали най много оръжия на Украйна, на глава от българското население.

    Коментиран от #98, #108

    08:08 09.10.2025

  • 95 ха ха ха ...козляче гладно

    10 2 Отговор

    До коментар #59 от "Путинистче идиотче":

    Не ти пука за БЪЛГАРИЯ , а ???

    08:08 09.10.2025

  • 96 Стеф

    11 0 Отговор
    Денис Денис, тикво зелена!
    Навремето и песен съчиниха, преди да тръгнат! "Рим Берлин и Токио".
    И резултатът го знае всеки, не приел да се излага, за дребни хонорари. А някои платиха с живота си, подобна продажност!

    08:09 09.10.2025

  • 97 как върви перемогата

    12 0 Отговор

    До коментар #93 от "Копейка":

    От началото на годината Русия е превзела 212 населени места . Укрите колко ?

    Коментиран от #113, #124

    08:10 09.10.2025

  • 98 бе така си е

    9 0 Отговор

    До коментар #94 от "България е НАТО.":

    И един ден ще си получим заслуженото . Ама тие дето взеха кинтите за оръжието ще избягат от България .

    08:11 09.10.2025

  • 99 Антитрол

    11 18 Отговор

    До коментар #16 от "демократ":

    "Ако бяха разрешили удари по Русия със Западни ракети"

    Ако баба беше мъжка щеше да има дръжка. Ами ако Путин пък разреши удари със Руски ядрени ракети по запада какво ще стане - ама пък чак толкова да мислите не е позволено.

    08:13 09.10.2025

  • 100 статистиката

    8 11 Отговор

    До коментар #92 от "Путинистче идиотче":

    Чувалите , чувалите гледай !! За Киеф пристигат с влакови композиции.

    08:13 09.10.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 ха ха

    10 0 Отговор
    леки напеви за пращане на източния фронт , явно платените "доброволци" са попривършили и трябват редовни натовски попълнения , нещата ще приключат много лошо за цялото население

    08:13 09.10.2025

  • 103 резервист

    14 0 Отговор
    Казват, че като се надрусаш ти се привиждат цветни петна. Май такъв е случаят с този господин, сврял се на топло в учреждение с витиевато название и неясни задачи. В едно обаче е прав. След като насъскваха Украйна да скъса всички връзки с Русия и насърчаваха развиването на бясна русофобия способна да изгори живи хора в Одеса и да обстрелва с тежка артилерия детски градини в собствената си страна, колективния запад и САЩ просто подхвърляха съчки в огъня на войната. На вас Украйна не ви трябва като пълноправен член на НАТО и ЕС. Иначе щяхте да я приемете до сега. Направихте куп глупости, съсипали собствените ви икономики и селското стопанство, които доведоха до напрежение във вашите страни. И сега като сте в задънена улица дрънкате оръжие и призовавате към война. Само болен мозък може да пожелае подобно нещо на народа си, на децата си! Е га ти тъпанара!

    Коментиран от #112

    08:14 09.10.2025

  • 104 жик так

    8 8 Отговор

    До коментар #85 от "Раша губи войната и хората си":

    Кака Галка така ли ви каза ??
    Това да не е от времето на Наполеон ?
    Руснаците напредват когато живи укри там вече няма .

    Коментиран от #127

    08:15 09.10.2025

  • 105 БРАВООООО

    9 9 Отговор

    До коментар #85 от "Раша губи войната и хората си":

    АБЕ ТИ ЕДЕОТ ЛИ СИ
    ВСЪЩНОСТ ЩО ПИТАМ
    АБЕ ОТ КОТЕЛА В КУПЯНСК НА КЪДЕ ОТСТЪПВАТ УКРАИНЦИТЕ
    А ОТ КЛЕМАНБИК КЪДЕ ОТСТЪПИХА
    МАЙ ПРИ БАНДЕРА

    08:15 09.10.2025

  • 106 Автор

    9 4 Отговор
    Или преписвач е авторът на статията?

    08:15 09.10.2025

  • 107 резервист

    5 7 Отговор

    До коментар #16 от "демократ":

    Ако баба беше мъжка, щеше да има дръжка!

    08:16 09.10.2025

  • 108 Българин

    8 6 Отговор

    До коментар #94 от "България е НАТО.":

    "казват че сме дали най много оръжия на Украйна, на глава от българското население"

    И какво спечелихме от това - или това не е важно а важното е да направим страната на господарите ти "отново велика". Кога ще почнете да мислите за интересите на България а не за интересите на господарите си.

    08:16 09.10.2025

  • 109 Морски

    3 13 Отговор

    До коментар #16 от "демократ":

    Ти си изключително "умен" браво👏👏👏😂

    08:16 09.10.2025

  • 110 Положението в Германия

    13 11 Отговор
    Статистиката показва, че в Германия се пие все по-малко алкохол...причината е, че Аллах не разрешава.

    08:16 09.10.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 ЧЕ НЕ Е МНОГО УМЕН

    6 3 Отговор

    До коментар #103 от "резервист":

    НЕ Е
    АМА ПО ВАЖНОТО Е ЧЕ Е МАЛКО ГНУ...СНО ИЗМЕКЯ.....РЧЕ
    ГОТОВО Е ДА ПРОДАДЕ И МАЙКА СИ ЗА НЕКОЯ СТИНКА

    08:18 09.10.2025

  • 113 Ти пък...?!

    8 6 Отговор

    До коментар #97 от "как върви перемогата":

    ,,Превзели" били руснаците,един колко си населени места...?!
    Чисто и просто Укрите се оттеглиха на по-изгодни позиции,защото тези селища изгубиха стратегическото си значение...!
    Това е...!

    Коментиран от #115

    08:18 09.10.2025

  • 114 Майор Мишев

    8 1 Отговор
    Много бодро звучи Нико на Лангата ,явно пак ще има Перемоги ,Контранаступи ,Стратегически Поражения на Русия ,Размяна на територии.Аббосюлетно е прав в изказванията си американският политанализатор проф Гилбърт Доктороу които коментира ,че ако иска да приключи войната Русия веднага трябва да ползва Орешник по центровете за вземане на решения в Киев .

    08:20 09.10.2025

  • 115 Зевзек

    13 1 Отговор

    До коментар #113 от "Ти пък...?!":

    "Чисто и просто Укрите се оттеглиха на по-изгодни позиции"

    Така е, скоро най изгодната позиция ще е малко преди Лвов близо до Виница - там фронтът ще е доста по къс. Така зеления наркоман ще може по ефективно да командва от бункера си в Полша.

    08:21 09.10.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Име

    3 0 Отговор
    Важното да има обич!

    08:25 09.10.2025

  • 119 Луд

    5 0 Отговор
    Кои разбира и кои неразбира се втурнаха в купим на жабата конска подкова да изковът и сега във последният момент разбраха че поради ред причини това е ,,НЕВЪЗМОЖНО,, Сега се чудят и се маят кои да плати на ,,КОВАЧА,,

    08:27 09.10.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Цивилизован

    6 0 Отговор
    Само като видиш турското име на автора и няма смисъл да четеш

    08:28 09.10.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 1 Отговор
    Как пък нито един жълтопаветен Утре Паk ,не замина на терен да защитава Украйна !Оня Светльо Ултраса не се брои ,щото отече още в движение .Предварително ви благодаря за +овете 👌!

    08:30 09.10.2025

  • 124 Копейка

    3 4 Отговор

    До коментар #97 от "как върви перемогата":

    Да ти призная! Отворих да видя колкало села и градове има в Украйна,смразих се. Няма да съм жива да ги превземем отдавна ще съм се превърнала в юан,моята мечта, за евроцент дори не мечтая

    Коментиран от #141

    08:30 09.10.2025

  • 125 Николай

    7 4 Отговор
    Баба Люба , дали ще се рускиня или украинка е все едно и също, кажи на кървавия клоун хранещ се с трупове да приема и без това напълно конструктивните искания на Кремъл и ще виждаш деца по улиците, е тв ще са вече русначета , но какво от това вие сте си едно и също.

    08:31 09.10.2025

  • 126 Дон

    2 8 Отговор
    Няма причина Европа да бездейства, като се вземе предвид че цялата унгарска армия, която е следващия рубеж на запад е 41х. С 16 самолетчета Грипен. Аналогично е състоянието на всички армии вкл.Бундесфера. НАТО без САЩ е нищо. ЕС събуди се обладай Вова преди да е влязъл при нас

    Коментиран от #134, #135

    08:33 09.10.2025

  • 127 Кийт Келог-Путин загуби войната!

    1 3 Отговор

    До коментар #104 от "жик так":

    И той го знае.

    08:33 09.10.2025

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Джамбаз

    8 1 Отговор
    Направо отивай в Украина,на фронт!
    Хайде,-успех!

    08:36 09.10.2025

  • 130 Боза

    7 0 Отговор
    Тази статия е пълна боза.

    08:38 09.10.2025

  • 131 Той

    7 0 Отговор
    Имам един въпрос към журналята в новинарските сайтове. Защо наричате "популисти" само хората,които не одобряват политиката на урсулата,макарона и сие?!? Второ-популиста казва неща,които искат да чуят хората. Щом такива хора получават най-много гласове на избори, не означава ли, че гласуващите искат и да се случат нещата,които им се говори, а в конктрентият случай-противопоставяне политиката на урсула/макарон......

    08:38 09.10.2025

  • 132 Емил

    2 0 Отговор
    Денката изпълзя!!!

    08:39 09.10.2025

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Пацифист

    2 0 Отговор

    До коментар #126 от "Дон":

    И като влезе какво от това, ти ще биеш ли, аз не.

    08:41 09.10.2025

  • 135 поручик Христо Иванов

    3 5 Отговор

    До коментар #126 от "Дон":

    Кукло💅 ,забрави че зад Русия стои Могъщ Китай ,а също и Северна Корея и моралната подкрепа на целия световен Юг .

    Коментиран от #143

    08:42 09.10.2025

  • 136 Емил

    3 21 Отговор

    До коментар #16 от "демократ":

    Ако бяха разрешили удари по Русия със Западни ракети - днес Киев нямаше да го има!!!

    08:42 09.10.2025

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Ха ха ха

    21 7 Отговор
    Не до последния руснак.......до последния копей.....

    08:43 09.10.2025

  • 139 Поредния измекяр

    7 18 Отговор
    Путин е Русия!А историята е показала, че тази страна и народ Не могат да бъдат победени!!!Особено с тея недоразумения, които са начело на ЕС- вещиците Урсула и Кая, жалкия Макрон и Мерц, който не знае къде се намира, но упорито тикат народите към война!!!

    Коментиран от #156

    08:44 09.10.2025

  • 140 Денис Коробко

    5 2 Отговор
    Интересно кой град ще махнат от картата руснаците ско НАТО посмее да направи провокация?

    Коментиран от #142

    08:44 09.10.2025

  • 141 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    3 1 Отговор

    До коментар #124 от "Копейка":

    Муци 👄 съвсем скоро турската лира ще е официална валута и в санджака Румелия .

    Коментиран от #155

    08:44 09.10.2025

  • 142 Даниела

    2 0 Отговор

    До коментар #140 от "Денис Коробко":

    Сърува мо се че ще е Лондон първи!

    08:45 09.10.2025

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Може, но

    6 0 Отговор
    ако Русия бъде застрашена, и планетата няма да съществува, така, че Путин и Русия не могат да бъдат победени. Простотиите евоpedалски край нямат.

    08:48 09.10.2025

  • 145 От Варна

    4 1 Отговор
    Прегледах отгоре-отгоре! Гнус…..Защо ни успивате за бъдеща мизерия и война??? Защо не пишете за мир, съзидание и благоденствие??? Кога Путин е заплашил в някакво изказване Европа с война??? Ало, автора- иди доброволец на фронта , срещу Русия. Гневен съм от това писание- за угода и пари!

    Коментиран от #148, #159

    08:48 09.10.2025

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Тома

    4 1 Отговор
    Ако бяха послушали папата и украинците щяха да си правят разходки сега а не да ги храним по хотелите и да им плащаме без да работят

    08:50 09.10.2025

  • 148 Ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #145 от "От Варна":

    Той потин, кога и Украйна ли е заплашил с война......аве...... копейки......

    08:51 09.10.2025

  • 149 Санисеее, простотиите ти

    3 0 Отговор
    край нямат. Баба ти Люба, беше излязла с червеното знаме да посреща руснаците освободители. Това рудиментиралия ти мозък забрави ли го?

    08:52 09.10.2025

  • 150 Дядо Гъдю

    2 1 Отговор
    Боже,какво безумие !

    08:53 09.10.2025

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Симо

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Брато , промили са ти мозъка до блясък. Сигурно си циганин или турчин. Нас от турско "присъствие" ни освободиха именно руснаците въпреки вашето мнение че това са били САЩ и ЕС или НАТО. За сведение докатоп руските момчета са умирали около Плевен, Телиш и Шипка, САЩ са доставяли огромни количества оръжия на турската армия, а английската флота е блокирала Босфора. Същите на които сега лижшеш "едно място" са желаели да бъдеш роб. За сведение съгрегацията в САЩ е отменена в едва 1978 година.

    08:56 09.10.2025

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #141 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":

    Щом си рекъл. Аз съм проста слугиня,копейка. Сега ще се преименувам но Копейка Евроцентова. Оставам верна на Путин господарят ми. Празя стотинката предателката

    08:59 09.10.2025

  • 156 Раша отива при крайцера и СССР

    8 1 Отговор

    До коментар #139 от "Поредния измекяр":

    Никой не може да я спре по този път. 🤣

    09:00 09.10.2025

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Кит

    0 5 Отговор
    Руснаците избиват украинските момчета на терен като мухи, бусификацията в Украйна е тотална, а говорещите глави упорито повтарят мантрата "Путин може да бъде победен"...
    Жалко за Украйна!

    09:01 09.10.2025

  • 161 Възпален русофил

    5 0 Отговор

    До коментар #158 от "Опс":

    Статията е брутална инфекция за копейките 🤣

    09:03 09.10.2025

  • 162 Урсулиците:

    1 0 Отговор
    Щяхме да победим Путин, ако Европа не беше Рухнала!

    09:05 09.10.2025