Путин може да бъде победен, но Европа няма повече време за губене

„Украйна пита: Европа, чуваш ли ни още?“. Kоментар на Нико Ланге, старши-научен сътрудник в Мюнхенската конференция по сигурността, за Центъра за анализ на европейските политики (CEPA.org):
От Мадрид до Париж, от Берлин до Варшава, листата се променят в красив калейдоскоп от златисто, оранжево и червено. Семейства се разхождат по улиците, наслаждавайки се на кафенета, смеещи се деца играят под есенното слънце.
В Константиновка, Източна Украйна, листата също светят в ярки цветове. Но улиците са празни и преобладаващият звук е този на руската артилерия. Войските на Владимир Путин обграждат града, в който са останали само малцина от неговите 67 000 жители. Останали са само по-възрастните, като баба Люба, която упорито отказва да си тръгне. В бележка до една от дъщерите си в Германия тя пише: „Листата никога не са били толкова пъстри, но всички деца си тръгнаха. Може ли Европа все още да чуе нашия вик?“
Този въпрос е болезнен. Войната на Путин не е някакъв далечен конфликт в Донбас. Това е война, която Русия води срещу цяла Европа – срещу нашата сигурност, нашата свобода и нашето бъдеще.
Погледнете на картата: в Полша руски дронове нарушиха въздушното пространство на НАТО, руски самолети навлязоха в територията на Естония, в Швеция Русия предприе атака срещу инфраструктурата ѝ. В Германия руски агенти искаха да убият директора на „Райнметал“.
Путин води най-голямата и кървава война в Европа от 1945 г. насам. Целта му е да промени коренно европейския ред. Той си представя Европа без НАТО, без ЕС, без американски гаранции за сигурност. Европа, която е доминирана, изнудвана и подчинена на Русия.
Това, че украинците продължават да защитават родината си и да се противопоставят на тиранията на Кремъл, е нещо, което Путин никога няма да разбере. Там се корени и фундаментално грешната му преценка да нападне Украйна.
Във военно отношение Путин е до голяма степен неуспешен. Настъплението на Русия към Киев в първите дни на инвазията се провали след 72 часа, а последвалите украински контраофанзиви показаха, че Русия е уязвима.
Путин погрешно прецени украинската решителност, но също така направи стратегически залог за европейска слабост, страх и нерешителност. Той започна информационна война срещу Запада, подхранвайки мощен наратив, че Русия не може да бъде спряна. Той вярва, че една дълбоко избягваща риска Европа предпочита есенните си разходки и кафенета, отколкото да отстоява свободата си.
Повече от три години след началото на пълномащабната война европейската стратегия да се помага на Украйна колкото да не загуби войната е военна неефективна, политически рискована и икономически скъпа. Този подход удължава войната за сметка както на Украйна, така и на цяла Европа, като същевременно дава на Кремъл повече време да посее по-нататъшно разделение на континента, докато тества нашия източен фланг.
Компромис с Путин не е възможен. Единственото решение на Европа е да го победи. Нашият континент трябва най-накрая и напълно да въоръжи военно Украйна и да предприеме допълнителни мерки за оказване на военен, икономически и финансов натиск върху Русия. Ако Путин разбира само от езика на силата, Европа трябва да говори с него.
Предвид огромната си военна мощ и значението на трансатлантическите отношения, Съединените щати трябва и ще продължат да играят ключова роля във войната в Украйна и в европейската сигурност. Но не можем да си позволим да чакаме Вашингтон да реши какво ще правим и кога ще го направим. Няма повече време за губене. Путин разчита на колебливостта на Европа. Трябва да му докажем, че греши, като предприемем всеобхватен план за победа над Москва. Ето какъв е той:
Във военно отношение трябва да работим с Украйна за незабавното създаване на интегрирана система за противовъздушна отбрана. Трябва да използваме безценния фронтови опит на украинците (включително в борбата срещу дронове), като продължаваме да им помагаме. В същото време Европа трябва бързо да предостави на Украйна оръжия с голям обсег, за да може тя да атакува руски командни центрове, складове за боеприпаси, летища и фабрики за дронове дълбоко в руския хинтерланд. Това ще даде на Украйна важни военни предимства, като същевременно ще отговори на европейските интереси за сигурност.
Освен това, Европа трябва да стартира спешна програма в подкрепа на украинската оръжейна индустрия, както и допълнително да подготви военното си присъствие в Украйна, използвайки член 42 от Договора за ЕС. Икономически трябва да спрем парите, които финансират военната машина на Москва. Европа трябва рязко и окончателно да прекрати целия внос на енергия и суровини от Русия.
Друга непосредствено осъществима стъпка е пълното блокиране на руския „сенчест флот“. Стари танкери, които заобикалят санкциите, не трябва да бъдат допускани да плават в Балтийско море, за да се спре потокът от допълнителни средства към хазната на Кремъл.
Съществуващите санкции трябва да бъдат допълнително затегнати и последователно прилагани, включително срещу трети държави, които помагат на Русия да ги заобикаля.
ЕС не трябва да позволява на отделни държави-членки да продължат да блокират решения в екзистенциална ситуация. Унгария трябва да бъде временно лишена от правото си на глас в Съвета на Европейския съюз с незабавно действие.
Европа вече не трябва да служи като място за отдих или убежище за руснаците. Докато войната не приключи, не трябва да се издават нови шенгенски визи на руски граждани, а тези със съществуващи визи трябва постепенно да бъдат отнемани, започвайки с дипломатически паспорти и визи за длъжностни лица, олигарси и техните деца.
И накрая, Европа трябва да се обърне директно към руския народ. Трябва да им кажем, че военната машина, която е причинила над един милион руски жертви, включително 250 000 загинали, може да приключи и мирно и проспериращо бъдеще за Русия е възможно - но само когато Русия загуби войната си за имперско завоевание.
Тази европейска пътна карта е реалистична и може да бъде приложена незабавно. Най-накрая трябва да се откажем от илюзията, че времето е на наша страна. Европа не може да победи Путин с вербално осъждане, скована политическа комуникация и бюрокрация. Всеки месец, в който се колебаем, струва човешки животи, разрушава инфраструктура и отслабва доверието в Европа.
Ако действаме сега, можем да обърнем ситуацията и можем да го направим преди края на тази година. Ако действаме смело и бързо, можем да положим основите за справедлив и траен мир.
В такъв случай баба Люба от Константиновка и нейните приятели биха могли да видят как децата и внуците ѝ се завръщат, как животът и надеждата се завръщат в града ѝ, а растежът, иновациите, креативността и просперитетът заместват грубата сила и безсмисленото унищожение.
Това е свободната Европа, която искаме – и която можем да спечелим сега.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реалист
Коментиран от #27
07:08 09.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 радецки
07:11 09.10.2025
6 Путин
Коментиран от #10
07:11 09.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Георгиев
Коментиран от #17
07:12 09.10.2025
9 Как точно
07:12 09.10.2025
10 Симпатизант
До коментар #6 от "Путин":Дерзай! Успех! С теб сме.
07:12 09.10.2025
11 представи стрино пено
07:13 09.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Абе
07:14 09.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 за кои Говорим
До коментар #4 от "Време е":за първият или за вторият
07:15 09.10.2025
16 демократ
Коментиран от #99, #107, #109, #136
07:15 09.10.2025
17 Бай той Толстой
До коментар #8 от "Георгиев":Собственика е в мобилизационна възраст!Да не се пъне много,да не поведе лично борбата с Путин от първия ред.
07:16 09.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Добро утро!
Проблемът обаче е , че диктатора няма полезен ход с който да излезе от войната без да загуби жалкия си животец. Вероятно ще го свалят от власт по един или друг начин, когато хората които могат да го направят осъзнаят факта, че става все по-зле с живота в Русия .
07:16 09.10.2025
20 Чунчо
07:17 09.10.2025
21 Оръжие за Украйна
07:18 09.10.2025
22 Мимч
Коментиран от #28
07:18 09.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Путине, Путине...
07:19 09.10.2025
26 ИМПЕРИАЛИСТ
Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!
Коментиран от #51, #153
07:19 09.10.2025
27 Ще повярваш като му дойде времето
До коментар #1 от "Реалист":То и зА крайцера не вярвахте😂
Коментиран от #50
07:20 09.10.2025
28 Путин ПОЧНА ВОЙНА
До коментар #22 от "Мимч":Той избива мирни жени и деца....нема да го жалим я
07:20 09.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Алоо
07:21 09.10.2025
32 мда
07:22 09.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Само НАТОВСКОТО оръжие
07:23 09.10.2025
35 Колю Лангата
Коментиран от #79
07:24 09.10.2025
36 Тити
Коментиран от #40
07:24 09.10.2025
37 Mими Кучева🐕🦺
07:24 09.10.2025
38 Путинистче идиотче
Коментиран от #45
07:25 09.10.2025
39 Защо публикувате
07:25 09.10.2025
40 Я пъ тоа
До коментар #36 от "Тити":Европа да дава оръжия......другото ша го свърши ВСУ.
Коментиран от #53
07:26 09.10.2025
41 Факт
07:26 09.10.2025
42 какъв е тоя памфлет
07:27 09.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Джамбaза
Европа воюва срещу Русия и е добра.
Пропагандата ви не струва!
07:29 09.10.2025
45 козляче идиотче
До коментар #38 от "Путинистче идиотче":Руснаците имат 62 000 загинали и то доброволци , а укрите ДВА МИЛИОНА и четири милиона инвалида . Брой размяната на чувалите .
Коментиран от #63
07:30 09.10.2025
46 Хмм
07:31 09.10.2025
47 епилиран нежен ляв демократ атлантик
Коментиран от #58
07:31 09.10.2025
48 Хе хе...
До коментар #14 от "Руснаците напредват":В началото беше 6060÷78
После 1000÷0
След това 1000÷19
И последно (засега) 1000÷24
Та какво се опита да кажеш баце?
Ха ха ха ха ха! Абе откъде ли ви намират такива семпли...
07:31 09.10.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Мдаа...!
До коментар #27 от "Ще повярваш като му дойде времето":То и ти ще повярваш като му дойде времето...!
Не вярвахте за Крим...не вярвахте и за Курск...!
А чей Крим...,чей Курск...?!
07:35 09.10.2025
51 И ако можете да изгонине
До коментар #26 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Но това в Бг не може да стани защото 80 % от българите са за Русия нашия двукратен освободители биха останали само шепа фашаги военолюбци!!!
07:35 09.10.2025
52 ежко
07:36 09.10.2025
53 ха ха ха ....гладен козляк ..
До коментар #40 от "Я пъ тоа":А я ми кажи защо Синът на заместник-директора на Цру Майкъл Александър Глос, се е сражавал на страната на Русия при Часов Яр , участвал е в щурмовите действия.
И е дал живота си за Русия , а ?
Ти би ли дал живото си за БЪЛГАРИЯ ?!!
Коментиран от #59, #74
07:36 09.10.2025
54 Мутата
07:37 09.10.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ма н аф
07:38 09.10.2025
57 Факт
07:39 09.10.2025
58 Синчето на Соловьов
До коментар #47 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":Не говори така за нас....
07:40 09.10.2025
59 Путинистче идиотче
До коментар #53 от "ха ха ха ....гладен козляк ..":Доброволци и наемници...бол...и от двете страни. Който иска да се бие, да се бие, прав му път.....щом Путин ЗАПОЧНА ВОЙНАТА, ше има и наемници и доброволци.
Коментиран от #95
07:42 09.10.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ами
07:44 09.10.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Я пъ тоа
До коментар #45 от "козляче идиотче":Нещо май послъгваш а....
07:45 09.10.2025
64 СЛОНА
07:46 09.10.2025
65 И в Константиновка е кат Европа
А иначе съдбата на войната я каза и Дончо...
Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
Затова и иска да спре това безумие!
Коментиран от #84
07:46 09.10.2025
66 Руснаците напредват- 2
До коментар #14 от "Руснаците напредват":Продължение:
,,,,а когато руснците превзеха теритотията и ние отстъпихме, Сирски ни заповяда да контраатакуваме като изпрати един взвод елитни азовци зад гърба ни, за са следят как се развиват нещата. Накраха ни да атакуваме пет пъти, докато руснаците ни избиха всичките, а азовците избягаха, Аз останах жив по чудо, за на опиша тази история.
И така е по целия фронт.
07:47 09.10.2025
67 Факт
07:47 09.10.2025
68 Докато натовско оръжие
07:47 09.10.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Да бе
07:49 09.10.2025
71 Факт
07:50 09.10.2025
72 Путинистче идиотче
Коментиран от #78
07:50 09.10.2025
73 Доволен съм, 👌👍
Империята на злото Русия ще бъде наказана за вероломната си агресия
07:52 09.10.2025
74 И това какво го интересува
До коментар #53 от "ха ха ха ....гладен козляк ..":Целокупният български народ?Щом е убит за русия е бил с тежки психични отклонения.
07:52 09.10.2025
75 Путин побеждава... за това
07:53 09.10.2025
76 Ауууу,колко трогателно...!
Възхитен съм от революционният патос ,гордият устрем и набег-смел...!
Върна ме години назад...,в младостта ми,когато Комсомолският Секретар на УчКома ,ни държеше такива пламенни речи,събирайки ни насила,в ,,актовата" зала ,да им слушаме ...глЮпостите...!
07:54 09.10.2025
77 Ветеринар
07:54 09.10.2025
78 Е нали👇
До коментар #72 от "Путинистче идиотче":Киев за два дня и всьо?
07:54 09.10.2025
79 Не разбрахме само защо Джамбо
До коментар #35 от "Колю Лангата":е преписал това от Нико Ланге, когато той сам можеше да спретне къде по-убедително матрялче, като запази само заглавието?
07:56 09.10.2025
80 Докато натовско оръжие
Коментиран от #88
07:56 09.10.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 РЕАЛНОСТ
07:59 09.10.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Нарцисът Тръмп...
До коментар #65 от "И в Константиновка е кат Европа":...иска да спре тази война,не че много се е загрижил за жертвите...- абсурд...!
Просто иска неимоверно много да си начеше Егото,с присъждането му пред цял свят на Нобел за мир...!
И после да ни се пеняви и фъчка пред микрофоните-колко е велик...!
Коментиран от #90
08:00 09.10.2025
85 Раша губи войната и хората си
Коментиран от #104, #105
08:01 09.10.2025
86 България е НАТО.
08:01 09.10.2025
87 дядото
08:01 09.10.2025
88 Търговец на оръжия
До коментар #80 от "Докато натовско оръжие":Абе нещо все по-трудно се харчи на международния пазар. Добре, че са поне тия балами европейците.
Коментиран от #92
08:02 09.10.2025
89 Я пък тоя
08:03 09.10.2025
90 Я пъ тоа
До коментар #84 от "Нарцисът Тръмп...":Каква нобелова награда бре....Тръмп трупа дебели пачки от войната в украйна и войната скоро нема да спре.....Вервай ми.
08:04 09.10.2025
91 Учуден
08:05 09.10.2025
92 Путинистче идиотче
До коментар #88 от "Търговец на оръжия":Избиват ни с европейско оръжие. Кръвта ни се лее като из ведро.....Тръмп трупа дебели пачки, а ние гинем кат мухи....
Коментиран от #100
08:06 09.10.2025
93 Копейка
Коментиран от #97, #111
08:08 09.10.2025
94 България е НАТО.
Коментиран от #98, #108
08:08 09.10.2025
95 ха ха ха ...козляче гладно
До коментар #59 от "Путинистче идиотче":Не ти пука за БЪЛГАРИЯ , а ???
08:08 09.10.2025
96 Стеф
Навремето и песен съчиниха, преди да тръгнат! "Рим Берлин и Токио".
И резултатът го знае всеки, не приел да се излага, за дребни хонорари. А някои платиха с живота си, подобна продажност!
08:09 09.10.2025
97 как върви перемогата
До коментар #93 от "Копейка":От началото на годината Русия е превзела 212 населени места . Укрите колко ?
Коментиран от #113, #124
08:10 09.10.2025
98 бе така си е
До коментар #94 от "България е НАТО.":И един ден ще си получим заслуженото . Ама тие дето взеха кинтите за оръжието ще избягат от България .
08:11 09.10.2025
99 Антитрол
До коментар #16 от "демократ":"Ако бяха разрешили удари по Русия със Западни ракети"
Ако баба беше мъжка щеше да има дръжка. Ами ако Путин пък разреши удари със Руски ядрени ракети по запада какво ще стане - ама пък чак толкова да мислите не е позволено.
08:13 09.10.2025
100 статистиката
До коментар #92 от "Путинистче идиотче":Чувалите , чувалите гледай !! За Киеф пристигат с влакови композиции.
08:13 09.10.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 ха ха
08:13 09.10.2025
103 резервист
Коментиран от #112
08:14 09.10.2025
104 жик так
До коментар #85 от "Раша губи войната и хората си":Кака Галка така ли ви каза ??
Това да не е от времето на Наполеон ?
Руснаците напредват когато живи укри там вече няма .
Коментиран от #127
08:15 09.10.2025
105 БРАВООООО
До коментар #85 от "Раша губи войната и хората си":АБЕ ТИ ЕДЕОТ ЛИ СИ
ВСЪЩНОСТ ЩО ПИТАМ
АБЕ ОТ КОТЕЛА В КУПЯНСК НА КЪДЕ ОТСТЪПВАТ УКРАИНЦИТЕ
А ОТ КЛЕМАНБИК КЪДЕ ОТСТЪПИХА
МАЙ ПРИ БАНДЕРА
08:15 09.10.2025
106 Автор
08:15 09.10.2025
107 резервист
До коментар #16 от "демократ":Ако баба беше мъжка, щеше да има дръжка!
08:16 09.10.2025
108 Българин
До коментар #94 от "България е НАТО.":"казват че сме дали най много оръжия на Украйна, на глава от българското население"
И какво спечелихме от това - или това не е важно а важното е да направим страната на господарите ти "отново велика". Кога ще почнете да мислите за интересите на България а не за интересите на господарите си.
08:16 09.10.2025
109 Морски
До коментар #16 от "демократ":Ти си изключително "умен" браво👏👏👏😂
08:16 09.10.2025
110 Положението в Германия
08:16 09.10.2025
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 ЧЕ НЕ Е МНОГО УМЕН
До коментар #103 от "резервист":НЕ Е
АМА ПО ВАЖНОТО Е ЧЕ Е МАЛКО ГНУ...СНО ИЗМЕКЯ.....РЧЕ
ГОТОВО Е ДА ПРОДАДЕ И МАЙКА СИ ЗА НЕКОЯ СТИНКА
08:18 09.10.2025
113 Ти пък...?!
До коментар #97 от "как върви перемогата":,,Превзели" били руснаците,един колко си населени места...?!
Чисто и просто Укрите се оттеглиха на по-изгодни позиции,защото тези селища изгубиха стратегическото си значение...!
Това е...!
Коментиран от #115
08:18 09.10.2025
114 Майор Мишев
08:20 09.10.2025
115 Зевзек
До коментар #113 от "Ти пък...?!":"Чисто и просто Укрите се оттеглиха на по-изгодни позиции"
Така е, скоро най изгодната позиция ще е малко преди Лвов близо до Виница - там фронтът ще е доста по къс. Така зеления наркоман ще може по ефективно да командва от бункера си в Полша.
08:21 09.10.2025
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Име
08:25 09.10.2025
119 Луд
08:27 09.10.2025
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Цивилизован
08:28 09.10.2025
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
08:30 09.10.2025
124 Копейка
До коментар #97 от "как върви перемогата":Да ти призная! Отворих да видя колкало села и градове има в Украйна,смразих се. Няма да съм жива да ги превземем отдавна ще съм се превърнала в юан,моята мечта, за евроцент дори не мечтая
Коментиран от #141
08:30 09.10.2025
125 Николай
08:31 09.10.2025
126 Дон
Коментиран от #134, #135
08:33 09.10.2025
127 Кийт Келог-Путин загуби войната!
До коментар #104 от "жик так":И той го знае.
08:33 09.10.2025
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Джамбаз
Хайде,-успех!
08:36 09.10.2025
130 Боза
08:38 09.10.2025
131 Той
08:38 09.10.2025
132 Емил
08:39 09.10.2025
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Пацифист
До коментар #126 от "Дон":И като влезе какво от това, ти ще биеш ли, аз не.
08:41 09.10.2025
135 поручик Христо Иванов
До коментар #126 от "Дон":Кукло💅 ,забрави че зад Русия стои Могъщ Китай ,а също и Северна Корея и моралната подкрепа на целия световен Юг .
Коментиран от #143
08:42 09.10.2025
136 Емил
До коментар #16 от "демократ":Ако бяха разрешили удари по Русия със Западни ракети - днес Киев нямаше да го има!!!
08:42 09.10.2025
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Ха ха ха
08:43 09.10.2025
139 Поредния измекяр
Коментиран от #156
08:44 09.10.2025
140 Денис Коробко
Коментиран от #142
08:44 09.10.2025
141 Мехмед Ефенди 🇹🇷
До коментар #124 от "Копейка":Муци 👄 съвсем скоро турската лира ще е официална валута и в санджака Румелия .
Коментиран от #155
08:44 09.10.2025
142 Даниела
До коментар #140 от "Денис Коробко":Сърува мо се че ще е Лондон първи!
08:45 09.10.2025
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Може, но
08:48 09.10.2025
145 От Варна
Коментиран от #148, #159
08:48 09.10.2025
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Тома
08:50 09.10.2025
148 Ха ха ха
До коментар #145 от "От Варна":Той потин, кога и Украйна ли е заплашил с война......аве...... копейки......
08:51 09.10.2025
149 Санисеее, простотиите ти
08:52 09.10.2025
150 Дядо Гъдю
08:53 09.10.2025
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Симо
До коментар #26 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Брато , промили са ти мозъка до блясък. Сигурно си циганин или турчин. Нас от турско "присъствие" ни освободиха именно руснаците въпреки вашето мнение че това са били САЩ и ЕС или НАТО. За сведение докатоп руските момчета са умирали около Плевен, Телиш и Шипка, САЩ са доставяли огромни количества оръжия на турската армия, а английската флота е блокирала Босфора. Същите на които сега лижшеш "едно място" са желаели да бъдеш роб. За сведение съгрегацията в САЩ е отменена в едва 1978 година.
08:56 09.10.2025
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Копейка
До коментар #141 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":Щом си рекъл. Аз съм проста слугиня,копейка. Сега ще се преименувам но Копейка Евроцентова. Оставам верна на Путин господарят ми. Празя стотинката предателката
08:59 09.10.2025
156 Раша отива при крайцера и СССР
До коментар #139 от "Поредния измекяр":Никой не може да я спре по този път. 🤣
09:00 09.10.2025
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Кит
Жалко за Украйна!
09:01 09.10.2025
161 Възпален русофил
До коментар #158 от "Опс":Статията е брутална инфекция за копейките 🤣
09:03 09.10.2025
162 Урсулиците:
09:05 09.10.2025