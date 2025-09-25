Новини
Свят »
Балтийска линия „Мажино“ няма да спре Русия. НАТО не може да си позволи такава грешка
  Тема: Украйна

Балтийска линия „Мажино“ няма да спре Русия. НАТО не може да си позволи такава грешка

25 Септември, 2025 07:07 2 507 64

  • нато-
  • украйна-
  • мажино-
  • русия-
  • отбрана-
  • владимир путин-
  • латвия-
  • естония-
  • литва

Французите се надяваха, че укрепленията ще ги спасят от германците. НАТО не може да си позволи да направи същата грешка.

Балтийска линия „Мажино“ няма да спре Русия. НАТО не може да си позволи такава грешка - 1
Снимка: NATO
Денис Джамбазов Денис Джамбазов Автор във Fakti.bg

Балтийска линия „Мажино“ няма да спре Русия. Kоментар на Майкъл Пек за Центъра за анализ на европейските политики (CEPA.org):

В началото на 2024 година балтийските държави обявиха желанието си да изградят съвместна отбранителна линия, която да предотврати руска атака. Идеята е проста – работейки заедно, трите малки държави искат да компенсират своите числени и географски слабости срещу агресивния си руски съсед.

Още новини от Украйна

Въпреки живописния си пейзаж, балтийските държави не са създадени за отбрана. Езерата и блатата осигуряват известна полза, но няма планини, джунгли или реки с размерите на Рейн, които да спрат нашественик. Естония, Латвия и Литва не могат да бъдат Швейцария.

Естония планира да построи 600 бункера по протежение на 300-километровата си граница с Русия, а Латвия изгражда противотанкови „драконови зъби“. Литва обяви миналия месец план за изграждане на многослойна система за гранична отбрана.

Американският генерал Джордж Патън, който е сред водещите командири през Втората световна война, казва, че стационарните укрепления са паметници на човешката глупост, защото всичко, изградено от човек, може да бъде разрушено от него. Укрепленията са разумна и рентабилна идея, но в никакъв случай не и самостоятелно решение.

Един от най-известните примери в това отношение е линията „Мажино“, с която французите се надяват да спрат германската армия. Хитлер обаче изненадва френските генерали и нахлува през Ардените – нещо, което французите не очакват, и по този начин заобикаля системата от укрепления. Вината обаче не е в крепостите, а в липсата на мобилни резерви и бавните решения на френското военно командване, което до този момент не се е сблъсквало с нещо, подобно на блицкрига на Хитлер.

Балтийската отбранителна линия ще бъде полезна за ограничени мисии: забавяне на руска офанзива, отблъскване на малки руски нападения и осигуряване на малка степен на възпиране срещу руската агресия. Но гръбнакът на отбраната ще бъдат резервите – вероятно подкрепени от военновъздушни сили – които ще блокират руските остриета и в крайна сметка ще ги изгонят от балтийска земя.

Въпросът е дали НАТО е готов да приложи този план.

Въоръжените сили на балтийските държави са малки по численост: Естония има по-малко от 8000 души на активна служба, подкрепени от 230 000 леко въоръжени резервисти, по-подходящи за отбрана, отколкото за контраатака. Основният товар за контраатака ще трябва да дойде от страни като САЩ, Германия, Франция и Великобритания.

В момента НАТО разполага с четири бойни групи в Естония, Латвия, Литва и Полша, с обща численост от няколко хиляди войници. Те са подсилени от немска бронирана бригада, която ще бъде постоянно разположена в Литва. Но ако Русия предприеме балтийска офанзива с мащаба на кампанията си в Украйна, тези сили на НАТО няма да бъдат нищо повече от спънка.

Основният въпрос е колко време ще е необходимо на НАТО да мобилизира напълно екипирана и добре снабдена армия, за да подпомогне балтийските държави, особено ако изолационистки настроените САЩ не се присъединят към коалицията. Под съмнение е дали чисто европейска армия може да бъде сформирана в достатъчно време и състав.

За Европа има и още по-мрачен сценарий: да има недостиг на оръжия и войници, както и несигурност в обществената подкрепа за война с Русия. Ако е така, ще има икономическо и психологическо изкушение да се разчита на Балтийската отбранителна линия за възпиране на потенциално руско нападение.

Французите се надяваха, че укрепленията ще ги спасят от германците. НАТО не може да си позволи да направи същата грешка.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Енвер Ходжа

    36 1 Отговор
    Тия имат повече бункери от Албания.

    07:13 25.09.2025

  • 3 Кози борборонки

    43 5 Отговор
    Уффффф, пак досадното мрънкане
    на трите джудженца !
    Линии–млинии....
    По линиите е напудреното носле
    в Киев.

    Коментиран от #64

    07:15 25.09.2025

  • 4 Шиши

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Росен Желязков":

    Ми то вода няма.

    Коментиран от #14

    07:16 25.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хисторика Росика

    7 45 Отговор
    Уф, стига сте гледали, какво е било преди 200 години. Нито монголците, нито англичаните, нито дори македонците са били нещо и някой е бил чувал за тях, но от нищото избухват, окупират почти целия свят и днес всеки ги помни.
    Русия е изостанала страна, със застаряващо население, утре някой малък народец с младо и будно поколение ще измисли някоя нова неочаквана военна технология и ще превземе Русия и Китай. Това е неминуемо. Въпрос на време. Дори самите Московити са били точно такова малко и никому непознато племенце.

    Щом руснаците са хора, значи могат да бъдат победени, въпреки глупавите пропагандни статии, които се публикуват всеки ден.

    Коментиран от #22, #29

    07:17 25.09.2025

  • 7 Жоро

    16 2 Отговор
    Основният въпрос е колко време ще е необходимо на НАТО да мобилизира напълно екипирана и добре снабдена армия, за да подпомогне балтийските държави, особено ако изолационистки настроените САЩ не се присъединят към коалицията. Под съмнение е дали чисто европейска армия може да бъде сформирана в достатъчно време и състав.

    Коментиран от #13

    07:17 25.09.2025

  • 8 Стенли

    44 3 Отговор
    Е добре то бива бива тъпотии ама чак да не му се коментира на човек но все пак ще повторя това което съм писал много пъти Путин никога не е искал да воюва с никоя държава в Европа ( нарочно казвам Европа а не ЕС защото има държави в Европа които не са в така наречения ЕС) и с Украйна също нямаше да воюва ако украинците спазваха минските спорузомения сега Украйна щеше да е една мирна и що годе нормална държава ама не и защо Грузия няма проблеми с Русия отговор защото имат мъдри политици и пак ще кажа нищо добро не очаква ЕС с такива управници начело

    07:19 25.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хамсал

    28 1 Отговор
    Че линия "Мажино" кога е спирала някой? За справка ВСВ!

    Коментиран от #15, #38

    07:21 25.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Патриот

    20 0 Отговор

    До коментар #7 от "Жоро":

    България е готова да участва в такава армия с мобилизация на пенсионирани служители на МВР който имат опит с оръжие! Може да мобилизират и държавни служители. Трайно безработни не става защото бе могат да си намерят работа камо ли да боравят с оръжие!

    07:23 25.09.2025

  • 14 за КАСКАДИ

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шиши":

    ИМАПРОМОУТЪРА Е В ООН -----ПРОМОЦИЯ ООДА

    07:23 25.09.2025

  • 15 Рублевка

    18 0 Отговор

    До коментар #11 от "хамсал":

    Германците я заобиколиха през Белгия, която капитулира набързо, за да не бъде разрушена. Франция също капитулира и Париж не беше разрушен.

    Коментиран от #28, #30

    07:25 25.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Боруна Лом

    34 2 Отговор
    НАТОТО Е,,ОТБРАНИТЕЛЕН,, СЪЮЗ,АМА ДРУГ ПЪТ!НАЙ ГОЛЕМИЯТ СВЕТОВЕН МОШЕННИК И АГРЕСОР!

    07:29 25.09.2025

  • 20 ВАЖНОТО Е

    24 2 Отговор
    Балтийските тигри да копат дупки, да се намират на работа.

    07:29 25.09.2025

  • 21 Рублевка

    32 2 Отговор
    България няма армия. Имаме един полк, предимно от роми. Поделенията са разрушени, а оръжието продадено в чужбина. Много ме учудва желанието за война във форума.

    Коментиран от #25, #26

    07:29 25.09.2025

  • 22 Боруна Лом

    17 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хисторика Росика":

    ВЪРВИНАХУЙЙЙЙ

    07:30 25.09.2025

  • 23 По-евтино и сигурно

    22 1 Отговор
    ще е, ако не предизвикват Русия.
    Просто трябва да изритат назначените им рептилите откачалници

    07:33 25.09.2025

  • 24 Факт

    16 1 Отговор
    В тази почна бункерите се наводняват.

    07:34 25.09.2025

  • 25 Моля, моля

    24 1 Отговор

    До коментар #21 от "Рублевка":

    Аааа, не е така, имаме си цял полк
    с ΕβροΜин ΔиΛи от диванните войски,
    които по цял ден разправят,
    че "НАТЮ-то ни/ги пази" 😁

    07:35 25.09.2025

  • 26 ФСБ

    2 19 Отговор

    До коментар #21 от "Рублевка":

    Война искат путинофилите. Именно!

    07:35 25.09.2025

  • 27 Рублевка

    26 0 Отговор
    Ние нямаме армия. Една армия се състои от няколко дивизии. Дивизията от няколко полка. Ние имаме общо 20000 военни, включително администрация. В момента не можем да съберем една дивизия. Войниците са предимно роми. Нямаме никаква военна техника.

    07:36 25.09.2025

  • 28 Правилно

    4 9 Отговор

    До коментар #15 от "Рублевка":

    Москва не капитулира и беше разрушена.

    Коментиран от #31

    07:36 25.09.2025

  • 29 Гост

    17 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хисторика Росика":

    Руснаците могат да се победят само когато са атакуваща страна. История доста. Виж, ако им влезеш н територията, то тогава ще се бият до последния пенсионер или първолак! И ва това примери бол! Дет се вика, по добре да не се бият! А това че някой сравнява цирка който се играе вече 4то година със война, е просто заблудени или платен слепец! Кой нормален смята че може да защити Киев от 20 ракети, ама от ония, по така където са?

    Коментиран от #33

    07:36 25.09.2025

  • 30 Зеленски Завоевателя

    14 3 Отговор

    До коментар #15 от "Рублевка":

    Няма да разреша да се напусне нищо докато не бъде разрушено

    07:39 25.09.2025

  • 31 Рублевка

    15 2 Отговор

    До коментар #28 от "Правилно":

    Москва не беше разрушена. В битката за Москва настъпи обрат във ВСВ. Германците бяха отблъснати, а след битката за Сталинград ги подгониха чак до Берлин.

    Коментиран от #40

    07:40 25.09.2025

  • 32 Никой

    21 2 Отговор
    Никоъй не ги напада - напротив - НАТО се разширява на Изток - без никаква нужда.

    Коментиран от #36, #37

    07:40 25.09.2025

  • 33 Хисторика Росика

    3 20 Отговор

    До коментар #29 от "Гост":

    И римляните и османците и персите и медите и много други са били непобедими. А къде са сега?

    Руснаците не са нищо особено. Слаби са. Просто никой голам не ги е нападал. Хитлер е имал 80 милиона германци, а Сталин 280 милиона. А Хитлер воюва буквално срещу целия свят. На руснаците помагат целия свят.

    Коментиран от #41, #51

    07:42 25.09.2025

  • 34 Мефистофел

    17 1 Отговор
    Че тя линията Мажино кога и кого е спряла? Имам предвид истинската, френската. Въобще някакви неадекватни асоциации се правят.

    07:44 25.09.2025

  • 35 Фен

    23 3 Отговор
    Много интересно, как ни пълнят главите с глупости. Значи, 130 милионна Русия, ще нападне с танкове 500 милионна Европа? И сега, трябва да се въоръжаваме до зъби? За да може урсулите да лапкат кинти от американският ВПК, очевидно. Щото друг смисъл няма.

    07:44 25.09.2025

  • 36 Рублевка

    14 3 Отговор

    До коментар #32 от "Никой":

    Няма нужда да ги нападат. Младите избягаха на запад. Населението е предимно от пенсионери. След 20 години ще се молят на руснаците да ги населят отново..

    Коментиран от #39

    07:45 25.09.2025

  • 37 Защо Орбан е в НАТО

    4 19 Отговор

    До коментар #32 от "Никой":

    НАТО няма нужда от разширение, но Румъния, Унгария, Литва, Латвия и Естония, Финландия и Швеция имат нужда от НАТО. Затова влезнаха в НАТО, защото за последните 30 години Руската федерация от 100 националности нападна три свои по-малки съседа и ги окупира. Който не иска тяхната съдба търси защита в НАТО.

    Коментиран от #61

    07:45 25.09.2025

  • 38 Мефистофел

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "хамсал":

    Изпреварил си ме. Хахаха....

    07:45 25.09.2025

  • 39 Ал ла ха

    2 12 Отговор

    До коментар #36 от "Рублевка":

    Русия се населва с узбекистанци и таджикистанци. Повреме на намаз Москва се блокира от молещи се мюсюлмани.

    07:46 25.09.2025

  • 40 Правилно

    1 13 Отговор

    До коментар #31 от "Рублевка":

    Невежа, по Москва буха авиация и далекобойна артилерия. Москва е руини.

    07:48 25.09.2025

  • 41 Рублевка

    19 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хисторика Росика":

    Как тъй Хитлер воюва против целия свят? Царска България е съюзник на Хитлер! Ние винаги сме били против Русия и затова губим половината си територии и половината си история след освобождението плащаме репарации. Затова копаме на гърците, а не те на нас.

    07:50 25.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Кви линии ви треската и какви

    19 0 Отговор
    преносими мобилни подразделения бе? Там ще играят ракети и за минути балтийските бъълив котараци отиват в историята. Никой няма да тръгва с танкове и пехота. Яко пакети и ако остане нещо да мърда тогава ша се включат пехотинци на малки групи.

    07:53 25.09.2025

  • 44 Фен

    14 3 Отговор
    Тоест, НАТО абдикира? Вече не можем да разчитаме на ракети, бомби и авиация, а всеки, сам за себе си ще копа окопи и бункери? Е ние какво правим там? Като бяхме сами, бяхме по-защитени.

    Коментиран от #47, #48

    07:55 25.09.2025

  • 45 Рублевка

    13 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ужас":

    Ако ни вкарат във война с Русия, ще се изпълни предложението на Чърчил. София ще стане поле за картофи, а България ще бъде поделена между Гърция и Турция.

    07:55 25.09.2025

  • 46 Пълни глюпости

    1 20 Отговор
    Авиацията на НАТО ще срине Москва и Санкт Петербург за часове.По натам ще има довършителни работи.

    Коментиран от #50, #52, #57

    07:56 25.09.2025

  • 47 Киев за два дня.

    1 13 Отговор

    До коментар #44 от "Фен":

    Пумияр с пумияр.

    07:56 25.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Мишел

    19 0 Отговор
    Ако има война НатО-Русия, тя ще бъде термоядрена. При такава война няма значение числеността на армиите и тяхното конвенционално оръжие(над 4 кратно превъзходство на НатО) и мерките като отбранителните линии по границите.
    Пре 2022г. Пентагонът публикува доклад с прогнози за загубите на населението по държави при такава война. Накратко: НатО губи 95-99% от населението си, Русия 35-40 %. Докладът е в централния архив на САЩ и може да бъде получено копие срещу малка такса. От тогава НатО се кротна.

    08:00 25.09.2025

  • 50 Рублевка

    18 0 Отговор

    До коментар #46 от "Пълни глюпости":

    Искандерите покриват почти цяла Европа, а Калибрите я калибрират цялата. Заряди по 50кт неограничено количество. Европа, ще бъде лунен пейзаж. Самолетите са минало. С тях може да се бомбардират неядрени страни.

    08:02 25.09.2025

  • 51 Гост

    16 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хисторика Росика":

    Хммм, не е баш така! Според данни на немски институти, Германия е загубила почти 5 Милиона военни през ВСВ! СССР от своя страна, някъде 9 до 10 Милиона! Говорим за военни! А армията на Германия е била най голямата в света за времето си, дори и при днешната численост на Китайската и Северно корейската. За оръжия на не коментираме, били са въоръжени буквално до зъби! За дисциплина пък въобще няма да отваряме тема! И кво? Руснаците са ги претопени! Как? Всички знаят какво обръща войната? И после към половин милион бесни руснаци ги гонят и ритат до Берлин! Това е! И Суворов така е гонил Наполеон през Алпите! Като дръгливо куче влязло в двора му!!!

    Коментиран от #53

    08:07 25.09.2025

  • 52 Фен

    10 0 Отговор

    До коментар #46 от "Пълни глюпости":

    Е така де. И тогава, защо ни карат да харчим милиарди за въоръжение, което не може да мине и Дунав?

    08:08 25.09.2025

  • 53 Рублевка

    10 0 Отговор

    До коментар #51 от "Гост":

    Великата армия на Наполеон Бонапарт с която е нападнал Руската империя е била 900 хиляди. Завърнали са се във Франция 30 хиляди. Стотици хиляди трупове са останали непогребани до пролетта и са ги яли кучетата и вълците цяла зима.

    08:14 25.09.2025

  • 54 Рублевка

    6 1 Отговор
    Страхувам се, че подлъгани от войната в Украйна, която е на практика гражданска война без употреба на ядрено оръжие, Европа ще започне война с РФ. Тогава Европа ще бъде НАПЪЛНО унищожена и животът ми ще приключи.

    08:19 25.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Пълни глюпости":

    НатО е наясно, че да атакува Москва един час след като руските хиперзвукови ракети са ударили по НатО, е напълно безсмислено.
    Ако и двете страни да имат хиперзвукови оръжия, взаимните атаки водят само до взаимно унищожение.

    08:26 25.09.2025

  • 58 Мишел

    1 4 Отговор
    Но след като Зеленски унищожи алкохолизирания нужник ще настъпи мир и разпад в блатата, друг вариант няма.

    08:36 25.09.2025

  • 59 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 5 Отговор
    Висне ли от башнята геостратега от калното мазе ще се оправят нещата веднага‼️

    08:36 25.09.2025

  • 60 Пенев

    0 2 Отговор
    Путин го спря Украйна. Дали ще посмее да си отвори втори фронт? Плаши с ядрено оръжие, ама и други го имат. И той "ще си намери майстора", както е казал народа.

    08:48 25.09.2025

  • 61 Да бе , да ! 😀

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Защо Орбан е в НАТО":

    От никого не се чувстваха застрашени източноевропейците ! Просто когато СИВ рухна и пазарите им се разпаднаха , им казаха , че за да влязат в Общия Европейски пазар (сега ЕС ) трябва да членуват в НАТО . А тогава атлантиците говореха за разоръжаване и мирни отношения с Русия
    Кой да знае , че ще започнат да я провокират .

    08:50 25.09.2025

  • 62 пътник

    0 0 Отговор
    Точно така!Науката отдавна посочи,че към миналото трябва да се обръщаме САМО ,за да се поучим от грешките.Особено при настоящата агресия на кремълските /комунистическите/ диктатори и бруталната им пропаганда.

    09:07 25.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кози борборонки":

    нема начин русия да мине мажиновите линии на зеления пор

    09:13 25.09.2025