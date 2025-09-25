Балтийска линия „Мажино“ няма да спре Русия. НАТО не може да си позволи такава грешка

Балтийска линия „Мажино“ няма да спре Русия. Kоментар на Майкъл Пек за Центъра за анализ на европейските политики (CEPA.org):
В началото на 2024 година балтийските държави обявиха желанието си да изградят съвместна отбранителна линия, която да предотврати руска атака. Идеята е проста – работейки заедно, трите малки държави искат да компенсират своите числени и географски слабости срещу агресивния си руски съсед.
Въпреки живописния си пейзаж, балтийските държави не са създадени за отбрана. Езерата и блатата осигуряват известна полза, но няма планини, джунгли или реки с размерите на Рейн, които да спрат нашественик. Естония, Латвия и Литва не могат да бъдат Швейцария.
Естония планира да построи 600 бункера по протежение на 300-километровата си граница с Русия, а Латвия изгражда противотанкови „драконови зъби“. Литва обяви миналия месец план за изграждане на многослойна система за гранична отбрана.
Американският генерал Джордж Патън, който е сред водещите командири през Втората световна война, казва, че стационарните укрепления са паметници на човешката глупост, защото всичко, изградено от човек, може да бъде разрушено от него. Укрепленията са разумна и рентабилна идея, но в никакъв случай не и самостоятелно решение.
Един от най-известните примери в това отношение е линията „Мажино“, с която французите се надяват да спрат германската армия. Хитлер обаче изненадва френските генерали и нахлува през Ардените – нещо, което французите не очакват, и по този начин заобикаля системата от укрепления. Вината обаче не е в крепостите, а в липсата на мобилни резерви и бавните решения на френското военно командване, което до този момент не се е сблъсквало с нещо, подобно на блицкрига на Хитлер.
Балтийската отбранителна линия ще бъде полезна за ограничени мисии: забавяне на руска офанзива, отблъскване на малки руски нападения и осигуряване на малка степен на възпиране срещу руската агресия. Но гръбнакът на отбраната ще бъдат резервите – вероятно подкрепени от военновъздушни сили – които ще блокират руските остриета и в крайна сметка ще ги изгонят от балтийска земя.
Въпросът е дали НАТО е готов да приложи този план.
Въоръжените сили на балтийските държави са малки по численост: Естония има по-малко от 8000 души на активна служба, подкрепени от 230 000 леко въоръжени резервисти, по-подходящи за отбрана, отколкото за контраатака. Основният товар за контраатака ще трябва да дойде от страни като САЩ, Германия, Франция и Великобритания.
В момента НАТО разполага с четири бойни групи в Естония, Латвия, Литва и Полша, с обща численост от няколко хиляди войници. Те са подсилени от немска бронирана бригада, която ще бъде постоянно разположена в Литва. Но ако Русия предприеме балтийска офанзива с мащаба на кампанията си в Украйна, тези сили на НАТО няма да бъдат нищо повече от спънка.
Основният въпрос е колко време ще е необходимо на НАТО да мобилизира напълно екипирана и добре снабдена армия, за да подпомогне балтийските държави, особено ако изолационистки настроените САЩ не се присъединят към коалицията. Под съмнение е дали чисто европейска армия може да бъде сформирана в достатъчно време и състав.
За Европа има и още по-мрачен сценарий: да има недостиг на оръжия и войници, както и несигурност в обществената подкрепа за война с Русия. Ако е така, ще има икономическо и психологическо изкушение да се разчита на Балтийската отбранителна линия за възпиране на потенциално руско нападение.
Французите се надяваха, че укрепленията ще ги спасят от германците. НАТО не може да си позволи да направи същата грешка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Енвер Ходжа
07:13 25.09.2025
3 Кози борборонки
на трите джудженца !
Линии–млинии....
По линиите е напудреното носле
в Киев.
07:15 25.09.2025
07:15 25.09.2025
4 Шиши
До коментар #1 от "Росен Желязков":Ми то вода няма.
07:16 25.09.2025
07:16 25.09.2025
6 Хисторика Росика
Русия е изостанала страна, със застаряващо население, утре някой малък народец с младо и будно поколение ще измисли някоя нова неочаквана военна технология и ще превземе Русия и Китай. Това е неминуемо. Въпрос на време. Дори самите Московити са били точно такова малко и никому непознато племенце.
Щом руснаците са хора, значи могат да бъдат победени, въпреки глупавите пропагандни статии, които се публикуват всеки ден.
07:17 25.09.2025
07:17 25.09.2025
7 Жоро
07:17 25.09.2025
07:17 25.09.2025
8 Стенли
07:19 25.09.2025
11 хамсал
07:21 25.09.2025
07:21 25.09.2025
13 Патриот
До коментар #7 от "Жоро":България е готова да участва в такава армия с мобилизация на пенсионирани служители на МВР който имат опит с оръжие! Може да мобилизират и държавни служители. Трайно безработни не става защото бе могат да си намерят работа камо ли да боравят с оръжие!
07:23 25.09.2025
14 за КАСКАДИ
До коментар #4 от "Шиши":ИМАПРОМОУТЪРА Е В ООН -----ПРОМОЦИЯ ООДА
07:23 25.09.2025
15 Рублевка
До коментар #11 от "хамсал":Германците я заобиколиха през Белгия, която капитулира набързо, за да не бъде разрушена. Франция също капитулира и Париж не беше разрушен.
07:25 25.09.2025
07:25 25.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Боруна Лом
07:29 25.09.2025
20 ВАЖНОТО Е
07:29 25.09.2025
21 Рублевка
07:29 25.09.2025
07:29 25.09.2025
22 Боруна Лом
До коментар #6 от "Хисторика Росика":ВЪРВИНАХУЙЙЙЙ
07:30 25.09.2025
23 По-евтино и сигурно
Просто трябва да изритат назначените им рептилите откачалници
07:33 25.09.2025
24 Факт
07:34 25.09.2025
25 Моля, моля
До коментар #21 от "Рублевка":Аааа, не е така, имаме си цял полк
с ΕβροΜин ΔиΛи от диванните войски,
които по цял ден разправят,
че "НАТЮ-то ни/ги пази" 😁
07:35 25.09.2025
26 ФСБ
До коментар #21 от "Рублевка":Война искат путинофилите. Именно!
07:35 25.09.2025
27 Рублевка
07:36 25.09.2025
28 Правилно
До коментар #15 от "Рублевка":Москва не капитулира и беше разрушена.
07:36 25.09.2025
07:36 25.09.2025
29 Гост
До коментар #6 от "Хисторика Росика":Руснаците могат да се победят само когато са атакуваща страна. История доста. Виж, ако им влезеш н територията, то тогава ще се бият до последния пенсионер или първолак! И ва това примери бол! Дет се вика, по добре да не се бият! А това че някой сравнява цирка който се играе вече 4то година със война, е просто заблудени или платен слепец! Кой нормален смята че може да защити Киев от 20 ракети, ама от ония, по така където са?
07:36 25.09.2025
07:36 25.09.2025
30 Зеленски Завоевателя
До коментар #15 от "Рублевка":Няма да разреша да се напусне нищо докато не бъде разрушено
07:39 25.09.2025
31 Рублевка
До коментар #28 от "Правилно":Москва не беше разрушена. В битката за Москва настъпи обрат във ВСВ. Германците бяха отблъснати, а след битката за Сталинград ги подгониха чак до Берлин.
07:40 25.09.2025
07:40 25.09.2025
32 Никой
07:40 25.09.2025
07:40 25.09.2025
33 Хисторика Росика
До коментар #29 от "Гост":И римляните и османците и персите и медите и много други са били непобедими. А къде са сега?
Руснаците не са нищо особено. Слаби са. Просто никой голам не ги е нападал. Хитлер е имал 80 милиона германци, а Сталин 280 милиона. А Хитлер воюва буквално срещу целия свят. На руснаците помагат целия свят.
07:42 25.09.2025
07:42 25.09.2025
34 Мефистофел
07:44 25.09.2025
35 Фен
07:44 25.09.2025
36 Рублевка
До коментар #32 от "Никой":Няма нужда да ги нападат. Младите избягаха на запад. Населението е предимно от пенсионери. След 20 години ще се молят на руснаците да ги населят отново..
07:45 25.09.2025
07:45 25.09.2025
37 Защо Орбан е в НАТО
До коментар #32 от "Никой":НАТО няма нужда от разширение, но Румъния, Унгария, Литва, Латвия и Естония, Финландия и Швеция имат нужда от НАТО. Затова влезнаха в НАТО, защото за последните 30 години Руската федерация от 100 националности нападна три свои по-малки съседа и ги окупира. Който не иска тяхната съдба търси защита в НАТО.
07:45 25.09.2025
07:45 25.09.2025
38 Мефистофел
До коментар #11 от "хамсал":Изпреварил си ме. Хахаха....
07:45 25.09.2025
39 Ал ла ха
До коментар #36 от "Рублевка":Русия се населва с узбекистанци и таджикистанци. Повреме на намаз Москва се блокира от молещи се мюсюлмани.
07:46 25.09.2025
40 Правилно
До коментар #31 от "Рублевка":Невежа, по Москва буха авиация и далекобойна артилерия. Москва е руини.
07:48 25.09.2025
41 Рублевка
До коментар #33 от "Хисторика Росика":Как тъй Хитлер воюва против целия свят? Царска България е съюзник на Хитлер! Ние винаги сме били против Русия и затова губим половината си територии и половината си история след освобождението плащаме репарации. Затова копаме на гърците, а не те на нас.
07:50 25.09.2025
43 Кви линии ви треската и какви
07:53 25.09.2025
44 Фен
07:55 25.09.2025
07:55 25.09.2025
45 Рублевка
До коментар #42 от "Ужас":Ако ни вкарат във война с Русия, ще се изпълни предложението на Чърчил. София ще стане поле за картофи, а България ще бъде поделена между Гърция и Турция.
07:55 25.09.2025
46 Пълни глюпости
07:56 25.09.2025
07:56 25.09.2025
47 Киев за два дня.
До коментар #44 от "Фен":Пумияр с пумияр.
07:56 25.09.2025
49 Мишел
Пре 2022г. Пентагонът публикува доклад с прогнози за загубите на населението по държави при такава война. Накратко: НатО губи 95-99% от населението си, Русия 35-40 %. Докладът е в централния архив на САЩ и може да бъде получено копие срещу малка такса. От тогава НатО се кротна.
08:00 25.09.2025
50 Рублевка
До коментар #46 от "Пълни глюпости":Искандерите покриват почти цяла Европа, а Калибрите я калибрират цялата. Заряди по 50кт неограничено количество. Европа, ще бъде лунен пейзаж. Самолетите са минало. С тях може да се бомбардират неядрени страни.
08:02 25.09.2025
51 Гост
До коментар #33 от "Хисторика Росика":Хммм, не е баш така! Според данни на немски институти, Германия е загубила почти 5 Милиона военни през ВСВ! СССР от своя страна, някъде 9 до 10 Милиона! Говорим за военни! А армията на Германия е била най голямата в света за времето си, дори и при днешната численост на Китайската и Северно корейската. За оръжия на не коментираме, били са въоръжени буквално до зъби! За дисциплина пък въобще няма да отваряме тема! И кво? Руснаците са ги претопени! Как? Всички знаят какво обръща войната? И после към половин милион бесни руснаци ги гонят и ритат до Берлин! Това е! И Суворов така е гонил Наполеон през Алпите! Като дръгливо куче влязло в двора му!!!
08:07 25.09.2025
08:07 25.09.2025
52 Фен
До коментар #46 от "Пълни глюпости":Е така де. И тогава, защо ни карат да харчим милиарди за въоръжение, което не може да мине и Дунав?
08:08 25.09.2025
53 Рублевка
До коментар #51 от "Гост":Великата армия на Наполеон Бонапарт с която е нападнал Руската империя е била 900 хиляди. Завърнали са се във Франция 30 хиляди. Стотици хиляди трупове са останали непогребани до пролетта и са ги яли кучетата и вълците цяла зима.
08:14 25.09.2025
54 Рублевка
08:19 25.09.2025
57 Мишел
До коментар #46 от "Пълни глюпости":НатО е наясно, че да атакува Москва един час след като руските хиперзвукови ракети са ударили по НатО, е напълно безсмислено.
Ако и двете страни да имат хиперзвукови оръжия, взаимните атаки водят само до взаимно унищожение.
08:26 25.09.2025
58 Мишел
08:36 25.09.2025
59 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
08:36 25.09.2025
60 Пенев
08:48 25.09.2025
61 Да бе , да ! 😀
До коментар #37 от "Защо Орбан е в НАТО":От никого не се чувстваха застрашени източноевропейците ! Просто когато СИВ рухна и пазарите им се разпаднаха , им казаха , че за да влязат в Общия Европейски пазар (сега ЕС ) трябва да членуват в НАТО . А тогава атлантиците говореха за разоръжаване и мирни отношения с Русия
Кой да знае , че ще започнат да я провокират .
08:50 25.09.2025
62 пътник
09:07 25.09.2025
64 1234
До коментар #3 от "Кози борборонки":нема начин русия да мине мажиновите линии на зеления пор
09:13 25.09.2025