Войната в Украйна не е за земя
  Тема: Украйна

27 Август, 2025 18:35 841 36

  • руски терористи-
  • украйна-
  • леся огризко-
  • русия-
  • война-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • путин

Ако погледнем картата на най-голямата държава в света, е кристално ясно, че Русия не се нуждае от повече територия. Тази война е за суверенитета на Украйна.

Войната в Украйна не е за земя - 1
Снимка: Facebook, Lesia Ogryzko
Денис Джамбазов Денис Джамбазов Автор във Fakti.bg

Попитайте армията дали Украйна трябва да предаде украинска земя

Публикуваме част от коментара на Елена Давликанова за Центъра за анализ на европейските политики (CEPA.org):

Целият дебат за териториални отстъпки показва, че сме въвлечени в руския наратив – представяйки войната в Украйна така, сякаш е за земя. Но ако погледнем картата на най-голямата държава в света, е кристално ясно, че Русия не се нуждае от повече територия. Тази война е за самата държавност и суверенитет на Украйна. Това казва Леся Огризко, директор на Центъра за сигурност „Сагайдачний“.

„Ако Тръмп не иска да повтори грешките, направени от Обама – който прие анексирането на Крим, окуражавайки Путин да ескалира войната си срещу Украйна – той трябва да е достатъчно умен, за да не попадне в същия капан“.

Президентът на Украйна не е президент на Русия. Това е повече от просто очевидната истина – тя е същността на това, което прави една млада демокрация различна от деспотичния режим.

Това обяснява и защо президентът Зеленски има далеч по-ограничени възможности от Кремъл при воденето на преговори. Международният натиск към Зеленски [за териториални отстъпки] остава висок. Путин може да нареди на армията си да се изтегли и със сигурност е в състояние да потисне всеки дисидент, но за Украйна е съвсем различно.

Консенсусът сред населението е централен въпрос за украинското правителство. Има едно съображение, което рядко се споменава в западния дебат за Украйна и нейните опции. Това е армията. С милион мъже, украинската армия е критичен фактор.

Когато се говори за възможността Украйна да приеме де факто руска окупация на нейна територия, трябва да попитаме ЗСУ. Защото тази територия е тяхната пролята кръв, техните убити или ранени бойни другари.

Въоръжените сили на Украйна са добре дисциплинирани по време на войната. И за разлика от Русия, в Украйна не е имало опит за преврат (справка: бунтът на Пригожин). И все пак има признаци на безпокойство сред военните относно някои от предложенията, които се обсъждат сега.

Армията на Украйна не иска да търгува с територии. Това би се равнявало на капитулация и би нанесло удар по вътрешната устойчивост на Украйна.

Украинските военни нямат доверие на Кремъл. Те помнят руското предателство за Будапещенския меморандум от 1994 г., помнят Тузла, помнят „зелените човечета“ в Крим, помнят Донбас и пълномащабната инвазия.

Русия окупира около 7% от територията на Украйна между 2014 и 2021 г., допълнителни 13–20% през 2022 г. (достигайки пик от 27% в началото на същата година) и само 1% повече от 2023 до 2025 г. Британското военно разузнаване изчислява, че при сегашните темпове на руските сили ще са необходими повече от четири години и още два милиона жертви, за да може напълно да окупира и четирите украински региона, за които претендира.

Украйна не е единствената страна, изправена пред труден избор, както добре знаят Путин и неговите съветници в Кремъл.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Къде се гуδиш δε Δжам

    11 2 Отговор
    ...бαζε ?😁

    Коментиран от #29

    18:37 27.08.2025

  • 2 Европеец

    22 10 Отговор
    Украйна показа че не може да бъде самостоятелна и независима държава, през 2008 подаде молба за пълноправно членство в НАТО..... Така ,че най-добре да се върне под крилото на Русия и няма да ѝ трябват никакви гаранции за сигурност....

    Коментиран от #18, #27

    18:39 27.08.2025

  • 3 СВО в териториалния термин уКраИна

    19 8 Отговор
    Трябва да продължи до пълната капитулация
    на киевския режим.

    Коментиран от #8

    18:40 27.08.2025

  • 4 9689

    23 6 Отговор
    Джамбо,тези окупирани защо говорят на руски?

    18:40 27.08.2025

  • 5 Орк

    4 3 Отговор
    Само пафос и ничто друго.

    18:41 27.08.2025

  • 6 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    7 14 Отговор
    Путин няма откъде да намери още два милиона пияници да умрат .

    Коментиран от #9

    18:42 27.08.2025

  • 7 Да бе да

    11 5 Отговор
    Устайна бе прелъстена от запада и отхвърлена

    Коментиран от #11

    18:42 27.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Му ха ха ха

    5 1 Отговор
    Аве смешник на фронта ли беше

    18:44 27.08.2025

  • 11 аz СВОПобеда80

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Да бе да":

    Доставката на американски оръжие за ВСУ се е повишила с 20% при президента Тръмп.🤣🤣🤣

    Коментиран от #21, #30

    18:45 27.08.2025

  • 12 УДРИ С ЛОПАТАТА

    10 4 Отговор
    Бандерите трябва да се превъзпитат.

    18:45 27.08.2025

  • 13 Още четири може

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Да де":

    Ние нормалните хора не бързаме
    Хубавите работи стават бавно 😉😁😘

    18:46 27.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Цървул

    5 3 Отговор
    Малко перифразирам " кожите на руснаците не стават за гайди " . Руската икономика на става за храна на западната . Всичко се промени .

    18:47 27.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 БЕЗ МАЙТАП

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Украйна знае че е страшно някой да ти стъпи с ботушЪ на врата.

    18:48 27.08.2025

  • 19 Механик

    4 1 Отговор
    Начи, съветвам розавите токачки да се съберат и най-накрая да решат, дали войната е за територия или не е. Щото едните викат така, а другите викат обратното.
    А и вече е крайно време да се уточнаят по още един наболял въпрос с 6-7 месечна давност. А именно- Тръмп ваше момче ли е или е Краснов, все пак?
    п.п.
    Обсъдете ги нещата и излезте с някакво единно становище, че така е много объркващо!

    18:48 27.08.2025

  • 20 Майка ти

    0 1 Отговор
    Ц. ..................

    18:49 27.08.2025

  • 21 Значи са пред Владивосток?

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "аz СВОПобеда80":

    Или поне пред Иркутск?
    Абе я кажи аз за Крим какъв тур оператор да ползвам, руски или украински?

    Коментиран от #36

    18:49 27.08.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    Ха, дубрутру, сватя❗

    18:50 27.08.2025

  • 23 Ем.

    1 1 Отговор
    Войната в Украйна не е за земя

    Войната в Украйна е за земя и каквото има под нея, злато петрол, въглища и т.н.

    18:51 27.08.2025

  • 24 БАРС

    1 0 Отговор
    НИЩО ВЯРНО ИМА ЗА ДИСЦИПЛИНАТА.БАШ ПРИ РАШКИТЕ ИМА ДИСЦ.УКРИТЕ НАВСЯКЪДЕ ГРАБИЗА УБИВАХА МИРНИТЕ ЖИТЕЛИ КАКТО И ИЩНАСИЛВАХА ЖЕНИ И МОМИЧЕТА.ТАЯ ДА НЕ МИ ГИ ХВАЛИ.НЕ СЕ бонтуват ЗАЩОТО зад имя лето СА недоволен от зелински стоят нацистите и разтрелват ВСЕКИ който СЕ разбонтува или тръгне да сё предаватна РАШКИТЕ.

    18:51 27.08.2025

  • 25 БАРС

    1 0 Отговор
    НИЩО ВЯРНО ИМА ЗА ДИСЦИПЛИНАТА.БАШ ПРИ РАШКИТЕ ИМА ДИСЦ.УКРИТЕ НАВСЯКЪДЕ ГРАБИЗА УБИВАХА МИРНИТЕ ЖИТЕЛИ КАКТО И ИЩНАСИЛВАХА ЖЕНИ И МОМИЧЕТА.ТАЯ ДА НЕ МИ ГИ ХВАЛИ.НЕ СЕ бонтуват ЗАЩОТО зад имя лето СА недоволен от зелински стоят нацистите и разтрелват ВСЕКИ който СЕ разбонтува или тръгне да сё предаватна РАШКИТЕ.

    18:52 27.08.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    Конекрадците десет години ръчкаха мечката да излезе от бърлогата, а сега ох-кат и ах-кат❗

    18:52 27.08.2025

  • 27 Ти пък

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Кой си да казваш какво да правят украинците ,те да не са от възраждане

    18:53 27.08.2025

  • 28 Сороска пропаганда

    1 0 Отговор
    А не помните Азов, тормоза на руско говореящи, българоговорящи, забрана чужди езици, обичаи, чествания. След това почнаха побоища, паленета и военни набези и избиване на населението. Е този насочен тормоз забравихте. После разширение на Нато и каквото търсило, намерило. СВО е и за влияние, а как влияе, като завземат територии.

    18:53 27.08.2025

  • 29 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Къде се гуδиш δε Δжам":

    Обикновенно коментар 1 прави онова кебапчийче,дето се пише за Софиянец.Изтървал е първа позиция,сигурно е на протест,редовен протестиращ.Едва ли разбира за какво протестира,ама нека си протестира.Живота е борба на противоположности,но не вярвам Софиянчето да има понятие от философия и по точно от диалектика.Както всички поколения,които се образоваха в последните 35 години под егидата на Слави Трифонов.Щях без малко да кажа оростачени от чалга културата на Слави,но пък някой от Парламента може да се обиди.

    18:53 27.08.2025

  • 30 Азиатец

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "аz СВОПобеда80":

    И какво помогна това на Украйна ? Напредва ли здраво и накъде ? Ама за тези 20 % повече оръжия май вече плащаме ние, а ? Май САЩ не помага, а продава. А сигурен ли си, че оръжията са с 20 % повече, или цените им са 20 % по-високи. Този вариант разглеждаш ли го ?

    18:54 27.08.2025

  • 31 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    И Елена какво предлага на Тръмп и европуделите

    18:54 27.08.2025

  • 32 Ами

    0 0 Отговор
    Путин е страстен рибар :)
    Той знае, че за големи риби трябва голяма стръв.

    18:54 27.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 АНАТИФАШИСТ

    0 0 Отговор
    Борбата с фашизма продължава.

    18:54 27.08.2025

  • 35 питайте таз умна калинка

    0 0 Отговор
    отде ги знае тез неща

    аман от професори дървени философи дърдорещи бръмбари
    в опит да заблудят и наложат статукво на хората
    ама специално тук
    малко ви се връзват

    18:55 27.08.2025

  • 36 Радев

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Значи са пред Владивосток?":

    Ползвай ,советски

    18:55 27.08.2025

