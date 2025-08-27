Войната в Украйна не е за земя

Попитайте армията дали Украйна трябва да предаде украинска земя
Публикуваме част от коментара на Елена Давликанова за Центъра за анализ на европейските политики (CEPA.org):
Целият дебат за териториални отстъпки показва, че сме въвлечени в руския наратив – представяйки войната в Украйна така, сякаш е за земя. Но ако погледнем картата на най-голямата държава в света, е кристално ясно, че Русия не се нуждае от повече територия. Тази война е за самата държавност и суверенитет на Украйна. Това казва Леся Огризко, директор на Центъра за сигурност „Сагайдачний“.
„Ако Тръмп не иска да повтори грешките, направени от Обама – който прие анексирането на Крим, окуражавайки Путин да ескалира войната си срещу Украйна – той трябва да е достатъчно умен, за да не попадне в същия капан“.
Президентът на Украйна не е президент на Русия. Това е повече от просто очевидната истина – тя е същността на това, което прави една млада демокрация различна от деспотичния режим.
Това обяснява и защо президентът Зеленски има далеч по-ограничени възможности от Кремъл при воденето на преговори. Международният натиск към Зеленски [за териториални отстъпки] остава висок. Путин може да нареди на армията си да се изтегли и със сигурност е в състояние да потисне всеки дисидент, но за Украйна е съвсем различно.
Консенсусът сред населението е централен въпрос за украинското правителство. Има едно съображение, което рядко се споменава в западния дебат за Украйна и нейните опции. Това е армията. С милион мъже, украинската армия е критичен фактор.
Когато се говори за възможността Украйна да приеме де факто руска окупация на нейна територия, трябва да попитаме ЗСУ. Защото тази територия е тяхната пролята кръв, техните убити или ранени бойни другари.
Въоръжените сили на Украйна са добре дисциплинирани по време на войната. И за разлика от Русия, в Украйна не е имало опит за преврат (справка: бунтът на Пригожин). И все пак има признаци на безпокойство сред военните относно някои от предложенията, които се обсъждат сега.
Армията на Украйна не иска да търгува с територии. Това би се равнявало на капитулация и би нанесло удар по вътрешната устойчивост на Украйна.
Украинските военни нямат доверие на Кремъл. Те помнят руското предателство за Будапещенския меморандум от 1994 г., помнят Тузла, помнят „зелените човечета“ в Крим, помнят Донбас и пълномащабната инвазия.
Русия окупира около 7% от територията на Украйна между 2014 и 2021 г., допълнителни 13–20% през 2022 г. (достигайки пик от 27% в началото на същата година) и само 1% повече от 2023 до 2025 г. Британското военно разузнаване изчислява, че при сегашните темпове на руските сили ще са необходими повече от четири години и още два милиона жертви, за да може напълно да окупира и четирите украински региона, за които претендира.
Украйна не е единствената страна, изправена пред труден избор, както добре знаят Путин и неговите съветници в Кремъл.
