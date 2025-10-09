Великобритания подготвя план за Косово, който може да разгневи Русия

Британският премиер Киър Стармър е все по-близо до подписване на споразумение за център за връщане на мигранти в Западните Балкани - цената обаче може да е нова конфронтация с Русия, пише "Политико", предава News.bg.
Външните министри на Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Косово, Северна Македония и Черна гора ще се съберат днес в замъка Хилсбъро, Северна Ирландия, за среща на върха, организирана от Обединеното кралство. Целта е по-тясно интегриране на тези страни с други европейски съюзници и институции.
Не е изненада, че министърът на външните работи Ивет Купър поставя като приоритет дискусиите за имиграцията. Британското правителство отчаяно се опитва да се справи с преминаването на малки лодки и да намали броя на нелегалните мигранти.
Срещата тази седмица е част от дипломатически стремеж за постигане на споразумение за обработка на миграционните документи на хората, които се опитват да се установят в Обединеното кралство, но в друга държава.
Двама правителствени служители потвърдиха, че миграционните центрове ще бъдат обсъдени неофициално в замъка Хилсбъро. Те уточниха, че нищо все още не е финализирано, но евентуален план може да бъде подписан на следващата среща на регионалните лидери на 22 октомври.
Косово изглежда като предпочитана дестинация за британците. Страната има силна връзка с Обединеното кралство и се стреми към по-тясно обвързване със западните държави. Основната ѝ мотивация е стратегическа - да се противопостави на заплахите както от Сърбия, така и от Русия.
Косово попадна във фокуса на вниманието след неуспешния опит на Стармър да привлече Албания по-рано тази година. То се разглежда като добра алтернатива, тъй като е един от основните маршрути, използвани от мигрантите към ЕС. В теория, това може да спре потока от нелегална миграция и да окаже възпиращ ефект. Миналата година близо 22 000 мигранти са използвали маршрута през Западните Балкани, за да влязат в ЕС.
