Великобритания подготвя план за Косово, който може да разгневи Русия

9 Октомври, 2025 12:59 1 287 9

  • великобритания-
  • русия-
  • косово-
  • разгневи-
  • мигранти-
  • западни балкани-
  • киър стармър

Великобритания подготвя план за Косово, който може да разгневи Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър е все по-близо до подписване на споразумение за център за връщане на мигранти в Западните Балкани - цената обаче може да е нова конфронтация с Русия, пише "Политико", предава News.bg.

Външните министри на Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Косово, Северна Македония и Черна гора ще се съберат днес в замъка Хилсбъро, Северна Ирландия, за среща на върха, организирана от Обединеното кралство. Целта е по-тясно интегриране на тези страни с други европейски съюзници и институции.

Не е изненада, че министърът на външните работи Ивет Купър поставя като приоритет дискусиите за имиграцията. Британското правителство отчаяно се опитва да се справи с преминаването на малки лодки и да намали броя на нелегалните мигранти.

Срещата тази седмица е част от дипломатически стремеж за постигане на споразумение за обработка на миграционните документи на хората, които се опитват да се установят в Обединеното кралство, но в друга държава.

Двама правителствени служители потвърдиха, че миграционните центрове ще бъдат обсъдени неофициално в замъка Хилсбъро. Те уточниха, че нищо все още не е финализирано, но евентуален план може да бъде подписан на следващата среща на регионалните лидери на 22 октомври.

Косово изглежда като предпочитана дестинация за британците. Страната има силна връзка с Обединеното кралство и се стреми към по-тясно обвързване със западните държави. Основната ѝ мотивация е стратегическа - да се противопостави на заплахите както от Сърбия, така и от Русия.

Косово попадна във фокуса на вниманието след неуспешния опит на Стармър да привлече Албания по-рано тази година. То се разглежда като добра алтернатива, тъй като е един от основните маршрути, използвани от мигрантите към ЕС. В теория, това може да спре потока от нелегална миграция и да окаже възпиращ ефект. Миналата година близо 22 000 мигранти са използвали маршрута през Западните Балкани, за да влязат в ЕС.


Великобритания
  • 1 си дзън

    3 12 Отговор
    Абе някой да виждал разгневена русия?

    Коментиран от #4

    13:02 09.10.2025

  • 2 И какво точно

    15 2 Отговор
    Ще разгневи Русия не става ясно. Може би участието на Сърбия в тази среща на която я се реши нещо, я не...

    Коментиран от #7

    13:06 09.10.2025

  • 3 От Великобритания

    18 4 Отговор
    не очаквайте нищо добро. Тя гледа само своя интерес и се отнася към другите като господар към роб.

    13:08 09.10.2025

  • 4 Путин

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Многоходови сме

    13:17 09.10.2025

  • 5 Стеф

    9 2 Отговор
    Еий , не се спряха тези рептили!

    13:29 09.10.2025

  • 6 Неподписан

    6 3 Отговор
    Щастие за цялата Земна твърд би било метеорит с размер 400 метра да се взриви на 200 метра над английската столица лондон.Или да плъзне из цяла англия зараза каквато е във филма "Заразно зло" (в главната роля Мила Йовович)

    13:31 09.10.2025

  • 7 Всъщност

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "И какво точно":

    Великобритания ще се опита да направи върху открадната Православна сръбска земя - Косово , население от мюсюлмани , прииждащи от Изтока . И тъй като Сърбия няма сили да се противопостави на мръсните английски планове , малобританцитр се страхувате единствено от Русия , като защитничка на Православните . Ако английските планове се сбъднат , религиозният облик на Балканите много ще се промени .

    13:41 09.10.2025

  • 8 Георги

    4 1 Отговор
    по подобен начих след всв евреите се настаняват в Палестина... продължението го виждаме!

    13:52 09.10.2025

  • 9 Очаквайте

    3 2 Отговор
    Другият център за връщане на емигранти освен Косово, ще бъде България.

    13:55 09.10.2025

