Тръмп оставя съюзниците в неведение за бъдещи санкции срещу Русия

Санкциите очевидно вредят на руската икономика, но президентът на САЩ Доналд Тръмп държи съюзниците си в неведение дали ще подкрепи нови мерки, въпреки че Вашингтон е страна по споразумението на Г-7 за координиране на стъпките срещу Кремъл. Това заяви пред "Ройтерс" ръководителят на санкциите на ЕС Дейвид О'Съливан, предава News.bg.
Миналата седмица страните от Г-7 - САЩ, Япония, Канада, Великобритания, Франция, Германия и Италия - се договориха да координират и засилят санкциите срещу Москва заради войната ѝ в Украйна. Те планират да се насочат към държави, които купуват руски петрол и по този начин позволяват заобикаляне на санкциите.
Въпреки че тези държави не бяха посочени, Индия, Китай, Турция и други значително увеличиха покупките си на руски суров петрол от началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.
САЩ вече наложиха допълнително мито от 25% върху вноса от Индия, за да окажат натиск върху Ню Делхи да спре да купува руски петрол с отстъпка. С това общите наказателни мита върху индийски стоки достигнаха 50%.
В същото време Вашингтон не е предприел подобен ход спрямо други вносители на руски петрол. Не е ясно и дали ще подкрепи допълнителни санкции срещу Кремъл.
"Това е голямата неизвестност в ситуацията", заяви О'Съливан.
"Има признаци, че Тръмп губи търпение с президента Путин, но дали това ще доведе до решение за нови санкции - остава без отговор."
Той добави, че САЩ трябва да настигнат останалите страни от Г-7 по отношение на санкциите, след като по-рано се фокусираха върху мирния процес между Русия и Украйна.
Например ЕС, Великобритания и Канада намалиха ценовия таван за руски петрол до 47,60 долара за барел от началото на септември, спрямо 60 долара преди това. САЩ обаче не се присъединиха към тази мярка - ход, който О'Съливан определи като "съжаление".
Тръмп настоява за мита върху основните вносители на руски петрол, но О'Съливан отбеляза, че много страни в ЕС, както и Канада и Великобритания, са "по-малко убедени" в ефективността на този подход. Те смятат, че натискът върху пристанищата, сенчестия флот и рафинериите би бил по-резултатен.
Западните сили искат да се възползват от забавянето на руската икономика, като ограничат приходите на Москва от петрол и газ.
О'Съливан подчерта, че би приветствал по-силен натиск от страна на САЩ върху членки на ЕС като Словакия и Унгария да прекратят покупките си на петрол и газ от тръбопроводи - деликатен въпрос за блока. Междувременно ЕС планира да ускори поетапното премахване на вноса на руски втечнен природен газ в рамките на предложения 19-ти пакет санкции.
Той заяви, че санкциите срещу Русия дават резултат. "Всички показатели в руската икономика мигат в червено", отбеляза О'Съливан.
"Това показва колко силен е натискът върху Русия. Но Кремъл постоянно намира начини да заобикаля санкциите и ние трябва да затворим тези вратички."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #2, #3, #6
13:24 09.10.2025
2 И що така
До коментар #1 от "Вашето мнение":5 г. руските републики в Украйна не можете да превземете 🙈🙈🙈. Вторите в Украйна и по думите на Тръмп - "хартиен тигър" 🤣🤣🤣🙈🙈🙈
Коментиран от #5
13:24 09.10.2025
3 И що така
До коментар #1 от "Вашето мнение":5 г. руските републики в Украйна не можете да превземете 🙈🙈🙈. Вторите в Украйна и по думите на Тръмп - "хартиен тигър" 🤣🤣🤣🙈🙈🙈
Коментиран от #8
13:25 09.10.2025
4 Дончо лудия
13:26 09.10.2025
5 Путин многоходовия
До коментар #2 от "И що така":знаеш че сме многоходови.
13:26 09.10.2025
6 Гадно
До коментар #1 от "Вашето мнение":Ама пък има едни победи на РАШМАХТА!
13:27 09.10.2025
7 Да,
13:27 09.10.2025
8 ВВП
До коментар #3 от "И що така":Хартиен, ама пак тигър
13:28 09.10.2025
9 Зелен миризливец
13:29 09.10.2025
10 НИЕ.
13:29 09.10.2025
11 УКРАЙНА 🇺🇦
13:31 09.10.2025
12 Тръмп оставя съюзниците в неведение
не схванали че са му васали
от които прибира парите на ес
да си оправя икономиката
13:39 09.10.2025
13 Георги
13:46 09.10.2025
14 Силиций
на продуктите продавани като американска марка.
13:54 09.10.2025