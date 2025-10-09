Новини
Тръмп оставя съюзниците в неведение за бъдещи санкции срещу Русия

Тръмп оставя съюзниците в неведение за бъдещи санкции срещу Русия

9 Октомври, 2025 13:23 749 14

САЩ се колебаят за нови санкции срещу Русия, докато ЕС засилва натиска

Тръмп оставя съюзниците в неведение за бъдещи санкции срещу Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Санкциите очевидно вредят на руската икономика, но президентът на САЩ Доналд Тръмп държи съюзниците си в неведение дали ще подкрепи нови мерки, въпреки че Вашингтон е страна по споразумението на Г-7 за координиране на стъпките срещу Кремъл. Това заяви пред "Ройтерс" ръководителят на санкциите на ЕС Дейвид О'Съливан, предава News.bg.

Миналата седмица страните от Г-7 - САЩ, Япония, Канада, Великобритания, Франция, Германия и Италия - се договориха да координират и засилят санкциите срещу Москва заради войната ѝ в Украйна. Те планират да се насочат към държави, които купуват руски петрол и по този начин позволяват заобикаляне на санкциите.

Въпреки че тези държави не бяха посочени, Индия, Китай, Турция и други значително увеличиха покупките си на руски суров петрол от началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

САЩ вече наложиха допълнително мито от 25% върху вноса от Индия, за да окажат натиск върху Ню Делхи да спре да купува руски петрол с отстъпка. С това общите наказателни мита върху индийски стоки достигнаха 50%.

В същото време Вашингтон не е предприел подобен ход спрямо други вносители на руски петрол. Не е ясно и дали ще подкрепи допълнителни санкции срещу Кремъл.

"Това е голямата неизвестност в ситуацията", заяви О'Съливан.
"Има признаци, че Тръмп губи търпение с президента Путин, но дали това ще доведе до решение за нови санкции - остава без отговор."

Той добави, че САЩ трябва да настигнат останалите страни от Г-7 по отношение на санкциите, след като по-рано се фокусираха върху мирния процес между Русия и Украйна.

Например ЕС, Великобритания и Канада намалиха ценовия таван за руски петрол до 47,60 долара за барел от началото на септември, спрямо 60 долара преди това. САЩ обаче не се присъединиха към тази мярка - ход, който О'Съливан определи като "съжаление".

Тръмп настоява за мита върху основните вносители на руски петрол, но О'Съливан отбеляза, че много страни в ЕС, както и Канада и Великобритания, са "по-малко убедени" в ефективността на този подход. Те смятат, че натискът върху пристанищата, сенчестия флот и рафинериите би бил по-резултатен.

Западните сили искат да се възползват от забавянето на руската икономика, като ограничат приходите на Москва от петрол и газ.

О'Съливан подчерта, че би приветствал по-силен натиск от страна на САЩ върху членки на ЕС като Словакия и Унгария да прекратят покупките си на петрол и газ от тръбопроводи - деликатен въпрос за блока. Междувременно ЕС планира да ускори поетапното премахване на вноса на руски втечнен природен газ в рамките на предложения 19-ти пакет санкции.

Той заяви, че санкциите срещу Русия дават резултат. "Всички показатели в руската икономика мигат в червено", отбеляза О'Съливан.
"Това показва колко силен е натискът върху Русия. Но Кремъл постоянно намира начини да заобикаля санкциите и ние трябва да затворим тези вратички."


